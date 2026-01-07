- نفت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر مزاعم فوز 32 من أعضائها في الانتخابات البرلمانية، مؤكدة أن معظمهم ترشح ضمن "القائمة الوطنية" الموالية للحكومة، والتي استخدمت المال السياسي لاستقطاب الناخبين. - أوضحت الحركة أنها لم تشارك بالتنسيق مع أحزاب الموالاة أو الأجهزة الأمنية، لكنها سمحت لأعضائها بخوض الانتخابات وفق ضوابط محددة، مشيرة إلى عدم مسؤوليتها عن مشاركة بعض الأعضاء المجمدة عضويتهم. - زعمت هيئة الاستعلامات أن المعارضة حصلت على 53 مقعداً، بينما أشارت الحركة إلى أن العديد من المستقلين الفائزين كانوا منتمين لأحزاب "القائمة الوطنية".

كذبت "الحركة المدنية الديمقراطية" المعارضة في مصر ما ذكره رئيس هيئة الاستعلامات التابعة لمؤسسة الرئاسة، والقيادي بحزب الجبهة الداعمة للنظام، ضياء رشوان، عبر منصة "فيسبوك"، بشأن فوز 32 عضواً يمثلون الحركة في الانتخابات البرلمانية، مؤكدة أنها "معلومة غير صحيحة"، حيث إن الغالبية العظمى من هؤلاء الأعضاء ترشحوا على "القائمة الوطنية" التي أعدتها أحزاب الموالاة للحكومة.

وقالت الحركة، التي تضم 12 حزباً ليبرالياً ويسارياً مصرياً، اليوم الأربعاء، إن "القائمة الوطنية من أجل مصر" استخدمت المال السياسي (الرشى الانتخابية) من أجل استقطاب المواطنين، وتوجيههم للتصويت لصالحها، بعدما خاضت الانتخابات منفردة إثر استبعاد وإقصاء القوائم الأخرى من دون إبداء أسباب، ورغم ذلك لم تحصد أكثر من 11% من إجمالي عدد المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين بكل الدوائر الانتخابية.

وأضافت الحركة أنها تذكر رشوان بأنها أعلنت أكثر من مرة عدم خوضها انتخابات مجلس النواب بالتنسيق مع أحزاب الموالاة، أو مع الأجهزة الأمنية، سواء على النظام الفردي أو بنظام القائمة الموحدة، مستدركة بأنها تركت لأعضائها من الأحزاب حرية خوض الانتخابات، في إطار ما وضعته من ضوابط قد أقرتها سابقاً.

وشددت الحركة المدنية على أنها ليست مسؤولة عن خوض بعض أعضاء الأحزاب، التي جمدت عضويتها في الحركة، الانتخابات من خلال ما أطلق عليه "القائمة الوطنية"، في حين وجهت الحركة التحية لكل المنتمين إليها من أحزاب وشخصيات عامة ممن التزموا بموقفها المعلن، وخاضوا الانتخابات بجهودهم من دون التنسيق أو التعويل على أحزاب الموالاة التي أفسدت الحياة السياسية، وتورطت في الانتهاكات الممنهجة المؤثرة سلباً على نزاهة العملية الانتخابية.

وكانت هيئة الاستعلامات قد زعمت، في بيان رسمي، أن ثمانية أحزاب معارضة حصلت على 53 مقعداً في انتخابات مجلس النواب، بما يوازي 10% من الأعضاء المنتخبين. وصنّفت الهيئة أحزاباً مثل الوفد والنور السلفي ضمنها، علماً بأن ممارسات النواب عن الحزبين كانت مؤيدة بشكل كامل لبرامج الحكومة المتعاقبة منذ عام 2015، ومشاريع قوانينها، ولم تُسجَّل أي مواقف معارضة لها.

وادعت الهيئة أن عدد مقاعد أحزاب المعارضة والمستقلين بلغ 158 مقعداً، بما يمثل نسبة 28% من الأعضاء المنتخبين، من دون أن تذكر أن أكثر من نصف عدد المستقلين الفائزين في الانتخابات المنقضية من المنتمين في الأصل إلى أحزاب "القائمة الوطنية"، ولا سيما حزب مستقبل وطن، وترشحوا بصفة "مستقل" بعد اختيار الحزب مرشحين آخرين على حسابهم لخوض الانتخابات الفردية في دوائرهم.

وخصِّصت مقاعد مجلس النواب مناصفة بين نظامي الفردي والقائمة المغلقة بنسبة 50% لكلٍّ منهما، بإجمالي 568 مقعداً، حصدت منها أحزاب القائمة 456 مقعداً، بعد فوزها بجميع مقاعد القائمة المغلقة، وعددها 284، بالإضافة إلى 172 مقعداً فردياً، تاركة 112 مقعداً للمستقلين، وثلاثة أحزاب فقط من خارجها هي: النور ذو التوجه السلفي، والمحافظون، والوعي.

وتروّج القائمة أنها تضم أربعة أحزاب غير مؤيدة للحكومة، هي المصري الديمقراطي، والعدل، والإصلاح والتنمية، والتجمع. وفي الفصل التشريعي السابق (2020–2025)، ظهر جلياً من ممارسات النواب عنها أنها لا تعارض سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداخلية والخارجية، واقتصرت معارضتها على انتقاد قرارات بعض الوزارات التي تؤثر سلباً في أوضاع الناخبين في دوائرهم، من خلال استخدام أدوات رقابية غير مؤثرة، مثل: الاقتراحات برغبة، وطلبات الإحاطة، والبيانات العاجلة. وطوال خمس سنوات، لم يناقش مجلس النواب أي استجواب ضد الحكومة، وهو الإجراء الرقابي الأساسي الذي يتيح للأعضاء مساءلة الوزراء، والمطالبة بسحب الثقة منهم.