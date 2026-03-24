"الحرس الثوري" يهدد بقصف القوات الإسرائيلية بمحاذاة لبنان وغزّة

- أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استمرار الجيش الإسرائيلي في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في لبنان وفلسطين، محذراً من هجمات صاروخية مكثفة إذا استمرت هذه الجرائم. - استهدفت الموجة الثامنة والسبعون من عملية "الوعد الصادق 4" مواقع في إيلات وديمونا وشمال تل أبيب، مؤكدة إصابة الأهداف بدقة باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة. - رغم التوترات، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجيل الضربات العسكرية ضد إيران لمدة خمسة أيام، مشيراً إلى المباحثات الجارية بين الجانبين.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، في البيان رقم 46 لعملية "الوعد الصادق 4" أن "الجيش الصهيوني القاتل للأطفال" استغل أجواء الحرب في المنطقة وتركيز وسائل الإعلام عليها ليواصل ارتكاب جرائم الحرب الواسعة ضد المدنيين في لبنان وفلسطين. وجاء في البيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "تجاوز جميع الخطوط الحمراء في إطار حرب الإبادة"، مؤكداً أن استمرار هذا المسار "لم يعد يحتمل".

وأضاف البيان أن الحرس الثوري يوجه تحذيراً إلى الجيش الإسرائيلي بأنه في حال استمرار الجرائم ضد المدنيين في لبنان وفلسطين، فإن أماكن تجمع قواته في شمال فلسطين المحتلة وغلاف غزة ستتعرض "من دون أي ملاحظة" لهجمات مكثفة بالصواريخ والمسيرات.

في سياق آخر، أكد الحرس الثوري الإيراني، في بيان جديد حول تفاصيل الموجة الثامنة والسبعين من عملية "الوعد الصادق 4"، أن "محاولات العدو لتعويض خسائره وتغيير معادلات الحرب في الساعات المقبلة ليست خافية على الحرس الثوري"، مضيفاً أن أي مستوى من العدوان سيُواجه "برد سريع وقاسٍ يستهدف الآمرين والمنفذين والداعمين له".

وأعلن الحرس الإيراني أن الموجة الجديدة استهدفت مواقع في إيلات وديمونا وشمال تل أبيب، إضافة إلى بعض قواعد الجيش الأميركي في المنطقة، مؤكداً أن الأهداف أصيبت "بدقة" بواسطة منظومات الصواريخ "عما" و"قدر" متعدّدة الرؤوس، إلى جانب طائرات مسيّرة انتحارية. وأضاف الحرس الثوري أن عملياته "ذات الطابع المؤثر تشكل رسالة واضحة" إلى من وصفه بـ"المعتدين القتلة"، مؤكداً أن القسم الأكبر من وحدات الحرس الثوري القتالية وقوات التعبئة (الباسيج) لم يدخل بعد إلى ساحة المعركة، وأن دخولها عند الضرورة سيجعل المعركة أكثر حدة ويجعل الميدان أكثر صعوبة على الأعداء.

وتأتي هذه التطورات رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أنه أصدر توجيهاته بتأجيل جميع الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة في إيران لمدة خمسة أيام، وذلك رهناً بنجاح المباحثات الجارية بين الجانبين. وجاء إعلانه عبر موقعه "تروث سوشال" قبل ساعات فقط من انتهاء مهلة كانت مقرّرة في وقت لاحق من أمس الاثنين.