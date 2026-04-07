- توعّد الحرس الثوري الإيراني بالرد على أي تجاوز أميركي للخطوط الحمراء، مشيراً إلى استهداف البنية التحتية الأميركية وشركائها في حال قصف محطات الكهرباء والجسور. - أعلن الحرس عن تنفيذ عملية "الوعد الصادق 4"، مستهدفاً قواعد ومصالح أميركية في الخليج ومضيق هرمز، ومراكز عسكرية في الأراضي الفلسطينية باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة. - استهدف الحرس مجمعات بتروكيماوية أميركية في السعودية وسفينة حاويات إسرائيلية، محذراً السفن المتعاونة مع إسرائيل أو الولايات المتحدة من التعرض لهجمات مماثلة.

توعّد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، بأن الرد الإيراني "سيتجاوز حدود المنطقة"، إذا تخطى الجيش الأميركي ما وصفها بالخطوط الحمراء، مشيراً إلى أن إيران لم تبدأ باستهداف الأهداف المدنية ولن تفعل ذلك، "لكنها لن تتردد في الرد بالمثل على أي هجمات تستهدف منشآت مدنية".

وأضاف الحرس، في بيان، أنه في حال تنفيذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته بقصف محطات الكهرباء والجسور، فإن إيران ستستهدف البنية التحتية المرتبطة بالولايات المتحدة وشركائها بما يؤدي إلى حرمانهم من نفط وغاز المنطقة لسنوات، محذراً دول الجوار بالقول إن طهران "كانت حتى الآن تراعي اعتبارات حسن الجوار في اختيار أهداف الرد، لكن هذه الاعتبارات قد جرى رفعها من الآن فصاعداً". وقال الحرس الثوري إن الولايات المتحدة لا تأخذ في الحسبان حجم المصالح التي قد تكون عرضة للاستهداف في حال استمرار الهجمات على البنية التحتية الإيرانية.

وأعلن الحرس في البيان أن قواته البحرية والجوفضائية بدأت منذ فجر اليوم تنفيذ الموجة التاسعة والتسعين من عملية "الوعد الصادق 4"، موضحاً أن العملية نُفذت بشكل مركب رداً على الهجمات التي استهدفت مجمعات البتروكيماويات في عسلويه وأجزاء من منشآتها. وأشار إلى استهدافه قواعد ومصالح أميركية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، إضافة إلى مراكز تجمع عسكرية ومراكز قيادة وسيطرة في الأراضي الفلسطينية، وذلك باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيّرة هجومية.

وأضاف البيان أنه في المرحلة الأولى من الهجمات جرى استهداف أكبر مجمع بتروكيماوي تابع لشركات أميركية هي "سادرا" و"إكسون موبيل" و"داو كيميكال" في منطقة الجبيل بالسعودية، إضافة إلى مجمع البتروكيماويات التابع لشركة "شيفرون فيليبس" الأميركية في منطقة الجعيمة بالسعودية، باستخدام صواريخ متوسطة المدى وعدد من الطائرات المسيّرة الانتحارية.

وذكر البيان أن الحرس الإيراني استهدف سفينة حاويات تابعة لإسرائيل، قال إنها كانت مكلفة بنقل معدات عسكرية إليها عبر استخدام ميناء خورفكان في الإمارات ومن ثم نقلها براً دون المرور عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى أن السفينة تعرضت لإصابة مباشرة خلال عملية استخبارية وهجوم صاروخي. وأضاف أن استهداف السفينة يشكل تحذيراً لجميع السفن التي قد تتعاون مع إسرائيل أو الولايات المتحدة. وأضاف البيان أن موقع مجموعة حاملة الطائرات الأميركية "CVN‑72" في عمق المحيط الهندي تعرّض أيضاً لهجوم باستخدام صواريخ كروز بحرية بعيدة المدى.