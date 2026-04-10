الحرس الثوري ينفي شنّ هجمات على دول الخليج بعد الهدنة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الإيرانية لم تنفذ أي هجمات نحو دول الخليج منذ بدء وقف إطلاق النار. وأوضح الحرس، في بيان، أن عدداً من وكالات الأنباء نشر خلال الساعات الماضية تقارير تتحدث عن هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت منشآت في بعض دول الضفة الجنوبية للخليج، نافيا ضلوع القوات المسلحة الإيرانية فيها.

وتابع بيان الحرس الثوري أنه "في حال صحت هذه التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام، فإنها بلا شك من فعل العدو الصهيوني أو الأميركي"، مؤكدا أن "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية إذا استهدفت أي هدف فستعلن ذلك بكل شجاعة في بيان رسمي"، مشدداً على أن "أي عمل لا يرد في البيانات الرسمية الصادرة عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية فلا علاقة لنا به".

وأعلنت الكويت، مساء الخميس، تعرض منشآت حيوية بها إلى هجمات "معادية" بطائرات مسيرة. وقال الجيش الكويتي، في بيان: "تتعامل حاليا الدفاعات الجوية في القوات المسلحة مع هجمات معادية من المسيرات اخترقت أجواء البلاد، حيث استهدفت عددا من المنشآت الحيوية"، دون تقديم تفاصيل أكثر.

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الجيش في بيان سابق أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية لم تسجل أي مستجدات أو تطورات عملياتية". وفي وقت لاحق، أعلن الحرس الوطني الكويتي استهداف أحد مواقعه بطائرات مسيرة، دون إصابات بشرية. بدورها، قالت الخارجية الكويتية إنها تدين "الاعتداءات الآثمة التي تشنها إيران ووكلاؤها بما في ذلك الفصائل المسلحة والمليشيات".