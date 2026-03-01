"الحرس الثوري" يتوعد بأعنف هجمات في تاريخه بعد اغتيال خامنئي

01 مارس 2026   |  آخر تحديث: 05:37 (توقيت القدس)
عناصر من الحرس الثوري خلال عرض عسكري في طهران، 10 يناير 2025 (Getty)
عناصر من الحرس الثوري في طهران، 10 يناير 2025 (Getty)
- الحرس الثوري الإيراني يتوعد ببدء "العمليات الأكثر هجومية" في تاريخ القوات المسلحة، مستهدفاً "الأراضي المحتلة والمواقع الأميركية" رداً على استشهاد المرشد علي خامنئي.
- إيران تحمل الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية اغتيال خامنئي، مؤكدة أن "يد انتقام الشعب الإيراني ستبقى ممدودة"، مع التهديد بعقاب قاسٍ ورادع.
- هيئة الأركان الإيرانية تؤكد أن أعداء إيران سيدفعون الثمن، مشددة على استمرار القوات المسلحة في مسيرتها حتى استسلام الأعداء، واعتبار اغتيال خامنئي "جريمة عظيمة".

توعد الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الأحد، ببدء "العمليات الأكثر هجومية في تاريخ القوات المسلحة الإيرانية" بعد لحظات، رداً على اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، مؤكداً أن الضربات ستستهدف "الأراضي المحتلة والمواقع الأميركية في المنطقة".

وكان الحرس الثوري قد توعد في بيان سابق بردّ قاسٍ، محمّلاً الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عن الاغتيال، ومؤكداً أن "يد انتقام الشعب الإيراني ستبقى ممدودة"، وأن مرتكبي العملية لن يفلتوا من "عقاب قاسٍ وحاسم ورادع"، في مؤشر إلى مرحلة مواجهة مفتوحة قد تشهد تصعيداً عسكرياً واسع النطاق.

وفي بيان آخر، أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن أعداء إيران، "وخاصة أميركا والنظام الصهيوني"، سيدفعون الثمن، مشددة على أن القوات المسلحة ستواصل مسيرة قائدها "حتى آخر قطرة دم واستسلام الأعداء"، بحسب البيان. كما اعتبرت الرئاسة الإيرانية اغتيال خامنئي "جريمة عظيمة ولن يمر بلا عقاب".

خامنئي خلال خطاب رسمي عبر التلفاز في طهران، 18 يونيو 2025 (Getty)
إيران تعلن اغتيال خامنئي وشمخاني وقائد الحرس الثوري

وأعلن التلفزيون الإيراني، فجر اليوم الأحد، مقتل خامنئي جراء العدوان الذي أطلقته الولايات المتحدة وإسرائيل صباح أمس السبت

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن "المرشد علي خامنئي استشهد أثناء أدائه مهامه في مكتبه في الساعات الأولى من صباح السبت، وإثر ذلك، قررت إعلان الحداد العام  40 يوماً من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن ملابسات العملية.

