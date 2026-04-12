أكدت القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني أنها تسيطر بشكل كامل على الإدارة الذكية لمضيق هرمز، موضحة أن السماح بالعبور وفق ضوابط خاصة يقتصر فقط على السفن غير العسكرية. كما نفت صحة التقارير والتصريحات الأميركية التي تحدثت عن عبور سفن عسكرية أميركية من المضيق، مؤكدة أن أي محاولة لعبور سفن عسكرية "ستُواجَه بردّ حازم وقاطع".

وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، قد ذكرت، السبت، على منصة "إكس"، أن "قواتها شرعت في الاستعدادات لعمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز، من خلال عملية نفذتها مدمرتان للبحرية الأميركية". وأوضحت أن المدمرتين "فرانك بيترسون" و"مايكل ميرفي"، عبرتا مضيق هرمز ونفذتا عمليات في الخليج العربي ضمن مهمة أوسع نطاقا لضمان إزالة الألغام بالكامل من المضيق.

كما كتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "نبدأ الآن عملية تطهير مضيق هرمز"، مضيفا: "جميع زوارق زرع الألغام (الإيرانية) البالغ عددها 28 ترقد أيضا في قاع البحر". وجدد ترامب انتقاده لدول اعتبر أنها لا تبذل ما يكفي لتأمين هذا الممر البحري الحيوي الذي أغلقته إيران خلال الحرب. وأتى تصريح ترامب مع بدء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، حيث يُتوقع أن تحتل مسألة الملاحة في المضيق موقعا محوريا.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصدر إيراني مطلع قوله إنّه بعد مرور عدة ساعات دون إحراز تقدّم في مفاوضات إسلام آباد بسبب ما وصفه بـ"المطالب المفرطة" من الجانب الأميركي، بدأت بعض وسائل إعلام غربية في "تضخيم" الحديث عن أجواء إيجابية في المباحثات بهدف التأثير على أسعار الطاقة. وأضاف المصدر أنّه "حتى الآن لم يطرأ أي تغيّر ملموس على مسار المفاوضات"، مشيراً إلى أنه "رغم بعض التقدّم الأولي في المشاورات الفنية، ما زال ملف مضيق هرمز وعدد من القضايا الأخرى موضع خلاف جدي بين الطرفين".

في الأثناء، أكد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، مساء السبت، في منشور على "إكس" أن "جبهة المقاومة موحّدة ومتماسكة، وأن مستوى وحدتها وانسجامها منقطع النظير". وقال إن "الكيان الصهيوني يعتقد أن الضغط على المقاومة واستشهاد أفرادها إلى جانب أناس أبرياء سيؤدي إلى هزيمتها أو إضعافها أو استسلامها". وأضاف أن "ثقافة المقاومة تجعلها تزداد صلابة وقوة كلما تعرضت لمزيد من الضغوط"، مؤكداً أن "المقاومة اليوم أقوى وأكثر انسجاماً من أي وقت مضى".