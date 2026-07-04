- تم الكشف عن اسم القائد الجديد للسلاح البحري في الحرس الثوري الإيراني، علي عظمائي، بعد اغتيال سلفه علي رضا تنغسيري في مارس 2026، حيث أكد عظمائي التزامه بالانتقام من الولايات المتحدة وإسرائيل ومواصلة نهج المرشد الراحل علي خامنئي. - عظمائي، المولود في أواخر خمسينيات القرن الماضي، نشأ في جنوب إيران وشارك في تأسيس وحدات الحرس الثوري بعد الثورة الإسلامية، وبرز كقائد مخضرم في القوات البحرية خلال الحرب الإيرانية العراقية. - تولى عظمائي مناصب قيادية متعددة في القوات البحرية، منها قيادة المنطقة البحرية الخامسة، وأدرجته وزارة الخزانة الأميركية على قائمة العقوبات عام 2019، وحصل على رتبة عميد بحري عام 2022.

كشف السلاح البحري في الحرس الثوري الإيراني، في بيان له اليوم السبت، بمناسبة بدء مراسم وداع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، لأول مرة عن اسم القائد الجديد لهذا السلاح، علي عظمائي، الذي ظل اسمه طي الكتمان منذ تعيينه في هذا المنصب عقب اغتيال سلفه، القائد علي رضا تنغسيري، في السادس والعشرين من مارس/آذار الماضي.

وفي رسالة بمناسبة مراسم الوداع، أوردتها وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة، أكد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي عظمائي، أن الانتقام من الولايات المتحدة وإسرائيل "ليس ببعيد"، مشدداً على التزام قواته، بصفتهم "حماة لمضيق هرمز"، بمواصلة نهج المرشد الراحل، موضحاً أن مراسم الوداع تمثل تجديداً للبيعة مع مبادئ خامنئي.

ومنذ اغتيال تنغسيري في الهجمات الأميركية الإسرائيلية التي استهدفت ميناء بندر عباس في السادس والعشرين من مارس/آذار 2026، لم يُعلن رسمياً عن هوية القائد الذي تولى قيادة القوات البحرية في الحرس الثوري، وهي القوة المسؤولة عملياً عن العمليات الإيرانية وتنظيم الملاحة في مضيق هرمز.

ومع الكشف عن هوية القائد الجديد للسلاح البحري في الحرس الثوري، تتجه الأنظار إلى سيرة خليفة تنغسيري، الذي تولى هذا المنصب في هذه الظروف الحساسة. وُلد عظمائي في أواخر خمسينيات القرن الماضي في إحدى المدن الساحلية جنوبي البلاد على الخليج، لكن لا تتوافر معلومات دقيقة عن تاريخ ميلاده أو اسم مسقط رأسه. وقضى معظم طفولته وشبابه في محيط مياه الخليج. وتشير وسائل إعلام إيرانية إلى أن نشأته في تلك الجغرافيا لعبت دوراً محورياً في صقل مسيرته المهنية، إذ شارك منذ السنوات الأولى التي تلت الثورة الإسلامية عام 1979 في تأسيس وتطوير وحدات الحرس الثوري في جنوب البلاد.

ويُعد عظمائي من القادة المخضرمين في القوات البحرية الإيرانية، إذ بدأ نشاطه العسكري خلال الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي في صفوف الحرس الثوري بمحافظة هرمزجان المطلة على الخليج، قبل أن يلتحق بالقوات البحرية.

وشغل عظمائي، بين عامَي 2005 و2010، منصب مسؤول التنسيق ورئيس أركان المنطقة البحرية الأولى، بعدما تولى منصب نائب قائد المنطقة نفسها. ومن نوفمبر/تشرين الثاني 2012 حتى عام 2025، تولى قيادة المنطقة البحرية الخامسة. وقد أدرجته وزارة الخزانة الأميركية على قائمة العقوبات عام 2019، وحصل على رتبة عميد بحري عام 2022 على يد المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي.