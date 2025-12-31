الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلية "إرهابية" جنوب شرقي البلاد

- أعلن الحرس الثوري الإيراني في سيستان وبلوشستان عن توقيف خلية مرتبطة بجماعات "معارضة وإرهابية" في سراوان، ضمن مناورات "شهداء الأمن 2"، حيث أدلى الموقوفون باعترافات أولية حول تورطهم في أعمال مسلحة. - أشار البيان إلى أن الخلية الموقوفة كانت تحت المراقبة الاستخبارية، وتورطت في التخطيط لأعمال استهدفت قوات الأمن، في سياق تفكيك خلايا إرهابية سابقة. - تشهد سيستان وبلوشستان نشاط جماعات مسلحة مثل "جيش العدل"، المصنفة كتنظيم إرهابي، والتي تنشط على الحدود الإيرانية-الباكستانية.

أعلن مقرّ الحرس الثوري الإيراني في جنوب شرق البلاد، بمحافظة سيستان وبلوشستان، توقيف خلية وصفها بأنها مرتبطة بجماعات "معارضة وإرهابية"، وذلك في مدينة سراوان. وأوضح الحرس الثوري، في بيان، أن العملية نُفّذت في إطار مواصلة مناورات "شهداء الأمن 2"، مشيراً إلى أن الموقوفين أدلوا بـ"اعترافات أولية"، وفق البيان.

وأضافت الإفادة أنّ الفريق الموقوف يُشتبه بتورطه، خلال العام الماضي، في تنفيذ عدد من الأعمال المسلحة في منطقة سراوان، لافتةً إلى أنه جرى رصده وتوقيف عناصره بعد إجراءات استخبارية. كما ذكر البيان أن الموقوفين أشاروا، في اعترافاتهم الأولية، إلى دورهم في التخطيط وتنفيذ أعمال استهدفت قوات حفظ الأمن في المنطقة.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تفكيك خلية وصفها بـ"الإرهابية" في المحافظة نفسها، في سياق مناورات "شهداء الأمن"، مؤكداً حينها توقيف عدد من عناصر تنظيم يُعرف بـ"الأنصار" وضبط حزامين ناسفين قال إنهما كانا معدّين لتنفيذ هجوم.

وتشهد المناطق الحدودية في محافظة سيستان وبلوشستان نشاط جماعات مسلحة، من بينها "جيش العدل"، المصنّفة في إيران "تنظيماً إرهابياً"، والتي تنشط على الشريط الحدودي الإيراني–الباكستاني، وتعلن بين الحين والآخر مسؤوليتها عن هجمات تستهدف قوات إيرانية. وتعود نشأة هذه الجماعة إلى عام 2010، عقب اعتقال وإعدام عبد المالك ريغي، زعيم تنظيم "جند الله". وفي العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري خلال اشتباك مسلح في منطقة لار الحدودية بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.