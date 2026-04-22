الحرس الثوري الإيراني يحتجز 3 سفن أبحرت في مضيق هرمز

- أوقفت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني ثلاث سفن في مضيق هرمز، منها "MSC-FRANCESCA" و"EPAMINODES"، بسبب الإبحار دون تراخيص والتلاعب بأنظمة الملاحة، مما يهدد أمن الممرات البحرية. - استهدفت القوات الإيرانية سفينة ثالثة تُدعى "Euphoria" قبالة السواحل الإيرانية، بينما تعرضت سفينة حاويات ليبيرية لأضرار في غرفة القيادة بعد إطلاق نار شمال شرقي سلطنة عمان. - تأتي هذه الأحداث بعد تحذير الحرس الثوري للسفن في الخليج العربي وبحر عُمان من مغادرة مواقعها، وتزامناً مع تمديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهدنة مع إيران.

أوقفت القوة البحریة التابعة للحرس الثوري الإيراني ثلاث سفن ونقلتها إلى السواحل الإيرانية، وذلك بعد وقت وجير من إفادة قطاع الأمن البحري وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بتعرّض ثلاث سفن حاويات على الأقل لإطلاق النار في مضيق هرمز. وقالت بحرية الحرس الثوري، في بيان، اليوم الأربعاء، إنها أوقفت السفينة "MSC‑FRANCESCA" التي قالت إنها مرتبطة بإسرائيل، والسفينة "EPAMINODES"، وقالت إنهما "أبحرتا من دون التراخیص اللازمة، وتلاعبتا بأنظمة الملاحة بما یعرّض أمن الممرات البحریة للخطر". وأوضحت أنّ الوحدات البحریة للحرس الثوري قامت باحتجازهما ومرافقتهما حتى السواحل الإیرانیة. وشددت القيادة البحرية الإيرانية على أنّ "الإخلال بأمن ونظام الملاحة في مضیق هرمز یُعدّ خطاً أحمر بالنسبة لنا".

وفي وقت لاحق، ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية المحافظة، أنّ الحرس الثوري الإيراني استهدف أيضاً سفينة ثالثة تُدعى "Euphoria"، مشيرة إلى "السفينة يونانية، وهي متوقفة الآن قبالة السواحل الإيرانية". وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، قد أفادت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بأنّ سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا، تعرّضت لأضرار في غرفة القيادة بعد استهدافها بإطلاق نار وقذائف صاروخية شمال شرقي سلطنة عمان. وذكرت الهيئة أن قبطان السفينة أبلغ عن اقتراب زورق حربي تابع للحرس الثوري الإيراني، قبل أن تتعرض لإطلاق نار، لكن دون الإبلاغ عن اندلاع أي حرائق أو حدوث ضرر بيئي، مشيرة إلى أن جميع أفراد الطاقم بخير.

وأفاد قبطان سفينة الحاويات التي تشغلها شركة يونانية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز، بعدم تلقي أي اتصال لاسلكي قبل حدوث الواقعة، مشيراً إلى أنه تم إخطار السفينة في البداية بحصولها على تصريح لعبور مضيق هرمز. وقالت الهيئة في وقت لاحق، إنّ سفينة حاويات ثانية ترفع علم بنما تعرّضت لإطلاق نار على بعد حوالي ثمانية أميال بحرية غربي إيران، دون أن تتعرض لأي أضرار، مشيرة إلى أنّ أفراد طاقمها بخير.

ونقلت "رويترز" عن مصادر أمن بحري، أن سفينة حاويات ثالثة ترفع علم ليبيريا تعرّضت لإطلاق نار على بعد مسافة مماثلة غربي إيران أثناء خروجها من مضيق هرمز. ولم تلحق بالسفينة أي أضرار وتوقفت في المياه. وأضافت المصادر أن طاقمها لم يتعرض لأذى. يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من تحذير الحرس الثوري السفن الراسية في الخليج العربي وبحر عُمان من مغادرة مواقعها لحين رفع الحصار البحري الأميركي، وأن أي اقتراب من مضيق هرمز سيُعد "تواطؤاً مع العدو".

كما يأتي استهداف السفن بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، تمديد الهدنة مع إيران، استجابة لطلب باكستان، إلى حين تقديم طهران مقترحها بشأن المفاوضات.