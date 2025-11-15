الحرس الثوري الإيراني يؤكد احتجاز ناقلة نفط أجنبية في خليج عُمان

- احتجزت البحرية الإيرانية ناقلة النفط "تالارا" التي ترفع علم جزر مارشال في خليج عُمان، محملة بـ30 ألف طن من المواد البتروكيميائية غير المرخصة، في إطار حماية المصالح الإيرانية. - أكدت البحرية الإيرانية أن العملية تمت بعد رصد تحركات الناقلة وبتوجيه من الجهات القضائية، بينما كانت السفينة في طريقها من عجمان إلى سنغافورة. - مضيق هرمز، الذي شهد الحادثة، يُعد من أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم، حيث يمر عبره نحو خمس شحنات النفط والغاز العالمية، مما يجعله نقطة استراتيجية في أسواق الطاقة.

أعلنت البحرية الإيرانية التابعة للحرس الثوري في بيان، اليوم السبت، أنها احتجزت، أمس الجمعة، ناقلة نفط "مخالفة (للقوانين) كانت تحمل شحنةً غير مرخّصة" في جنوب سواحل مكران في خليج عُمان. وأوضح البيان أن توقيف الناقلة "جاء في إطار حماية مصالح وموارد الشعب الإيراني"، مشيراً إلى أن الناقلة المحتجزة تحمل اسم تالارا (Talara) التجاري، وترفع علم جزر مارشال.

ووفقاً للحرس الثوري، فإن وحدات التدخّل السريع في القوات البحرية قامت، عند الساعة السابعة والنصف من صباح أمس، وبعد صدور أمر من الجهات القضائية بتوقيف الشحنة، برصد تحركات الناقلة تالارا، ثم تعقبتها واحتجزتها. وأضاف البيان أن الناقلة كانت تحمل 30 ألف طن من المواد البتروكيميائية في طريقها إلى سنغافورة، واقتيدت صباح اليوم إلى المرسى الإيراني للنظر في المخالفات المنسوبة إليها. وأكدت بحرية الحرس الثوري أن هذه العملية نُفّذت في "إطار المهام القانونية، وبهدف صون المصالح والموارد الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مشيرةً إلى أن "التحقيقات أثبتت أن الناقلة كانت تنقل شحنةً غير مرخّصة".

وأعلن مسؤول أميركي، الجمعة، أن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر المارشال خلال مرورها من مضيق هرمز، لتحوّل اتجاه السفينة إلى المياه الإيرانية، وذلك في أول حظر من نوعه خلال شهور في المنطقة الاستراتيجية. وكانت السفينة "تالارا" تتحرّك من عجمان بدولة الإمارات، باتجاه سنغافورة عندما اعترضتها قوات إيرانية، بحسب ما قال مسؤول دفاع أميركي، مشترطاً عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل استخبارية. ومن ناحية أخرى، حلّقت مسيّرة "إم كيو-4 سي تريتون"، تابعة للبحرية الأميركية فوق المنطقة حيث كانت "تالارا"، لساعات يوم الجمعة، ورصدت عملية الاحتجاز، بحسب ما أظهرته بيانات تعقّب السفن التي حلّلتها "أسوشييتد برس".

وفي وقت سابق، قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري إن ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال غيّرت مسارها فجأةً واتجهت نحو المياه الإقليمية الإيرانية. وأضافت أمبري أن الناقلة، التي كانت على بعد نحو 22 ميلاً بحرياً شرقي ميناء خورفكان الإماراتي، اقتربت منها في وقت سابق ثلاثة قوارب صغيرة أثناء عبورها جنوباً عبر مضيق هرمز، قبل أن تنحرف عن مسارها لاحقاً في خليج عُمان.

ومضيق هرمز من أكثر ممرّات الشحن ازدحاماً في العالم، ويمر نحو خمس شحنات النفط والغاز العالمية عبر المضيق، ما يجعله نقطةً استراتيجيةً في أسواق الطاقة العالمية. ويقع المضيق بين الخليج العربي وخليج عُمان، ويبلغ طوله نحو 100 ميل (161 كيلومتراً) وعرضه 21 ميلاً في أضيق نقطة، ونحو 39 كيلومتراً في أوسعها، ويُعتبر ممراً استراتيجياً يربط الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط بالأسواق العالمية.