الحرس الثوري الإيراني: لن نستسلم أبداً وسنتصدى لأي مغامرة

- أكد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني أن إيران لن تستسلم للأعداء، مشيراً إلى أن الحرب الأخيرة جعلتها أقوى، وتوعد بإسقاط أميركا والكيان الصهيوني، واعتبر الاحتجاجات "فتنة أميركية". - في محادثات إيرانية باكستانية، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقديره لموقف باكستان في مجلس حقوق الإنسان، وناقش التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية التفاعل البنّاء. - أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية إلى تحسن القدرات الصاروخية بعد الحرب، بينما تستمر تداعيات الاحتجاجات الدامية، مما يثير قلقاً اجتماعياً كبيراً.

أكّد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي، اليوم السبت، أن إيران "لن تستسلم للأعداء أبداً"، وأنها خرجت من الحرب التي استمرت 12 يوماً "أقوى من ذي قبل"، متوعداً بأن "أميركا الظالمة والكيان الصهيوني الغاصب سيُسقطان يوماً ما، وذلك اليوم ليس ببعيد"، على حد وصفه. وأضاف وحيدي أن "الأعداء تعرضوا لهزيمة في هذه الحرب لم يسبق لهم أن اختبروها من قبل"، مشدداً على أن إيران "اليوم أكثر استعداداً من حرب الـ12 يوماً، ونحن مستعدون للرد على أي مغامرة عدائية بطريقة تجعلهم يندمون". كما اعتبر الاحتجاجات الدامية الأخيرة في إيران "فتنة أميركية تشكلت في سياق حرب الـ12 يوماً"، مؤكداً أن "هذا البلد والنظام لن يشهدا انهياراً".

محادثات إيرانية باكستانية

من ناحية أخرى، أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، عن تقديره للموقف الباكستاني وصوت بلاده في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد القرار الصادر ضد إيران، معرباً عن ارتياحه لما وصفه بـ"فشل المحاولات الرامية إلى خلق إجماع من قبل بعض الدول الغربية ضد إيران".

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أن عراقجي وإسحاق دار أجريا محادثات هاتفية ناقشا فيها آخر مستجدات التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. كما شدد وزير الخارجية الباكستاني على أهمية الالتزام بالمناهج المبدئية القائمة على التفاعل البنّاء، وتعزيز التعاون في المجالين الثنائي والدولي. وناقش الجانبان أيضاً التطورات الإقليمية ومواضيع التعاون الدبلوماسي، مؤكدَين أهمية استمرار التواصل والتنسيق المستمر والمشاورات الاستراتيجية على المستويات كافة.

الدفاع الإيرانية: قدراتنا الصاروخية باتت أقوى

وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد طلائي‌ نيغ، اليوم السبت، إن القدرات الكمية والنوعية للقوة الصاروخية الإيرانية "تحسنت" مقارنة بفترة الحرب التي استمرت 12 يوماً خلال يونيو/ حزيران الماضي، وأنها "أصبحت أقوى من قبل"، مؤكداً أن بلاده استفادت من خبرات تلك المواجهة لتعزيز كفاءتها الدفاعية. ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن طلائي‌ نيغ قوله إن تراجع ما وصفه بـ"حدة تهديدات العدو" يعكس قوة الشعب الإيراني واقتدار قدراته الدفاعية والصاروخية، مضيفاً أن بلاده تتجنب الإعلان المسبق عن تطوير هذه القدرات أو الكشف عنها التزاماً بمبدأ "المفاجأة"، ووفقاً لمستوى التهديدات المحتملة.

تبعات الاحتجاجات الدامية مستمرة

لا تزال تداعيات الاحتجاجات الدامية الأخيرة في إيران، التي أودت بحياة الآلاف، تلقي ظلالها على المشهد الداخلي، في أجواء من الحزن والصدمة الكبيرة على مقتل هذا العدد الذي قالت السلطات إنه 3117، فيما تحدّث موقع "هرانا" للناشطين الحقوقيين الإيرانيين في الولايات المتحدة عن عدد يفوق 5 آلاف شخص.

ووفقاً لبيان أصدرته جمعية علم الاجتماع الإيرانية، فإن موجة العنف وسقوط أعداد كبيرة من القتلى وضعا المجتمع في "وضع بالغ القلق". وأوضح البيان أن ما حدث، رغم صدمته، لم يكن "غير مسبوق أو غير متوقع"، مشيراً إلى أن خبراء حذروا مراراً، في السنوات الماضية، من تراكم الأزمات ومخاطر استمرار النهج الحالي، لكن هذه التحذيرات لم تلقَ استجابة على الصعيد السياسي.

وأضاف البيان أن "اعتياد المجتمع على الموت بأعداد كبيرة واستمرار دوامة العنف" من شأنه أن يترك آثاراً مدمرة على الثقة الاجتماعية، والأمن الإنساني، وإمكانية التعايش السلمي في المستقبل، مؤكداً أنه لا توجد مبررات سياسية أو عسكرية يمكن أن تفسر حجم المعاناة والدمار الإنساني الناتج. واختتمت الجمعية بيانها بالدعوة إلى "العقلانية، وتحمل المسؤولية، وتكثيف الجهود لإيجاد حلول غير عنيفة" لوقف هذه الدورة المدمرة من العنف.

ترحيل 40 إيرانياً آخر من الولايات المتحدة

وعلى صعيد متصل، قال الدبلوماسي الإيراني أبو الفضل مهر آبادي، رئيس مكتب حماية المصالح الإيرانية في الولايات المتحدة، يوم الجمعة، لوكالة أنباء "إرنا" الحكومية، إن الإدارة الأميركية ستعيد غداً الأحد نحو 40 مواطناً إيرانياً إلى بلادهم، كانت دائرة الهجرة الأميركية قد احتجزتهم خلال الأشهر الماضية في مراكز احتجاز لترحيلهم إلى إيران. وأوضح أن هذه المجموعة ستغادر الأراضي الأميركية للعودة إلى إيران من مطار "ميسا" في ولاية أريزونا، وستعود إلى إيران عبر دولة الكويت بعد توقف قصير في مصر.

وتُعد هذه الرحلة الثالثة التي تُعيد عدداً من الإيرانيين من طالبي اللجوء وآخرين اعتُقلوا لأسباب مختلفة من قبل مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة بغرض الترحيل إلى إيران. وأصدر مكتب حماية المصالح للجمهورية الإسلامية في واشنطن، بالتنسيق مع إدارة الهجرة الأميركية، وثائق العودة إلى إيران للمحتجزين.