الحرب في غزة | قصف وإطلاق نار في حي الزيتون وعمليات نسف في بيت لاهيا

نسفت قوات الاحتلال ما تبقى من مبانٍ سكنية شرق مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.
- أخبار
- سياسة
- اقتصاد
- مقالات
- مجتمع
- منوعات
- ثقافة
- رياضة
- تحقيقات
- المزيد
- النسخة الورقية
نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في محيط أبراج زايد شرقي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق للنار في مخيم البريج وشرقي خانيونس، في حين أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة "تسجيل 1300 خرق" لاتفاق وقف إطلاق النار، منذ سريانه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ما خلف "483 شهيدا".
إلى ذلك، أمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات العائلات في منطقة بني سهيلا شرق خانيونس بمغادرة منازلها في أول إخلاء قسري منذ اتفاق وقف إطلاق النار، في حين قالت حركة حماس، إن الجيش الإسرائيلي يوسع نطاق المنطقة الخاضعة لسيطرته.
وفي ظل هذه التطورات الميدانية، تعيش مدينة غزة، منذ أيام أزمة حادة في المياه، في أعقاب انقطاع الخط الرئيسي الواقع داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وهو الخط الذي يغذي المنطقة بنحو 70% من احتياجاتها اليومية، فيما حذّرت جهات صحية من تضاعف الإصابات بالتهاب الكبد الفيروسي (أ)، في ظل انعدام المياه النظيفة، واكتظاظ الخيام، وتراكم النفايات ومياه الصرف الصحي التي تحيط بمناطق الإيواء، بالتوازي مع انهيار شبه كامل في المنظومة الصحية.
على صعيد آخر، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين دبلوماسيين قولهم، إن عدة دول أوروبية تدرس ما إذا كانت ستوقف إرسال أفراد إلى مركز التنسيق المدني العسكري الذي تقوده القوات العسكرية الأميركية بشأن غزة، مشيرين إلى أنه لم يسهم في زيادة تدفق المساعدات إلى القطاع الذي دمرته الحرب أو تحقيق تغيير سياسي.
وفي تطور آخر، قالت صحيفة معاريف إن إسرائيل تدرس إمكانية تصعيد خطواتها الاحتجاجية أمام الولايات المتحدة، والإصرار على فرض نقض (فيتو) إسرائيلي في ما يتعلق بضم تركيا وقطر إلى اللجنة الإدارية الخاصة بقطاع غزة في "مجلس السلام"، إثر رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فكرة مشاركتهما.
حماس: إسرائيل ارتكبت خروقاً ممنهجة
دول أوروبية تدرس وقف إرسال قوات إلى مركز التنسيق
السعودية تشدد على تثبيت وقف النار في غزة
الاحتلال يأمر عائلات بإخلاء منازلها جنوب غزة
الصحة في غزة: 71,551 شهيداً و171,372 مصاباً منذ بدء العدوان
ماليزيا: موقف حذر من "مجلس السلام" حتى وقف الهجمات على غزة
لافروف: إقامة دولة فلسطينية أساسية لتسوية أزمة غزة