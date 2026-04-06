الحرب في المنطقة | 4 قتلى في حيفا وترقب لمصير خطة جديدة لإنهاء القتال

طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
لندن

العربي الجديد

العربي الجديد
التحديثات الحية
06 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 14:36 (توقيت القدس)
تتواصل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران لليوم الـ38 على التوالي مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فيما تستمر طهران في تنفيذ اعتداءاتها على دول الخليج مستهدفة منشآت اقتصادية ومرافق طاقة. وفي التطورات أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن هناك فرصة وصفها بـ"الجيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران اليوم الاثنين، متحدثاً عن مفاوضات جادة مع طهران، فيما قالت وكالة رويترز، إن باكستان أرسلت خطة لإنهاء الحرب إلى إيران والولايات المتحدة، مشيرة إلى احتمالية دخولها حيز التنفيذ اليوم، بما يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وكان لافتاً أن هذا التفاؤل أعقب تهديدات ترامب لإيران بـ"الجحيم" إذا لم تعد فتح مضيق هرمز قبل انتهاء مهلته في الساعة الثامنة من مساء غد الثلاثاء، متوعداً بتدمير منشآت الطاقة والجسور في آن واحد. وبالتزامن مع وعيده بتفجير البلد بأكمله، لوح ترامب بالاستيلاء على النفط الإيراني بالقول إن "من الأفضل أن نأخذ النفط الإيراني إذا لم تكن طهران مستعدة لإبرام اتفاق".

في المقابل، حذرت إيران ترامب من تنفيذ تهديداته، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى اشتعال المنطقة بأسرها. وبخصوص مضيق هرمز، عُقدت، الأحد، في طهران جلسة ثنائية بين إيران وسلطنة عُمان، على مستوى نائبي وزيري الخارجية للبلدين الساحليَّين المطلَّين على مضيق هرمز لبحث القضايا المتصلة بالمضيق وأمن العبور فيه، بينما شددت قيادة بحرية الحرس الثوري الإيراني على أن المضيق لن يعود أبداً إلى وضعه السابق. دبلوماسياً، شهدت الساعات الأخيرة سلسلة اتصالات مكثفة بهدف إيجاد حل للأزمة في المنطقة قبل انتهاء مهلة ترامب.

ميدانياً، تواصل إيران اعتداءاتها على دول الخليج مع توسيع دائرة القصف لتشمل مصانع بتروكيماوية. وقد طاولت الاعتداءات في الساعات الماضية كلاً من قطر والإمارات والسعودية والبحرين والكويت.

02:23 pm

رويترز

رويترز
كاتس: هاجمنا مجمع بارس الجنوبي للبتروكيماويات في عسلوية

قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الجيش الإسرائيلي هاجم مجمع بارس الجنوبي للبتروكيماويات في عسلوية، مشيرًا إلى أنه أعطى تعليمات للجيش بمواصلة ضرب "البنية التحتية الوطنية" في إيران بكل قوة.

02:22 pm

رويترز

رويترز
"الطاقة الذرية": آثار لضربات حديثة قرب محطة بوشهر

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين، إن بوسعها تأكيد وقوع آثار لضربات عسكرية حديثة بالقرب من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران، لكنها أوضحت أن المحطة نفسها لم تتعرض لأضرار.

وأضافت هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة أن هذا التأكيد استند إلى تحليلها المستقل لصور أقمار صناعية جديدة ومعرفتها التفصيلية بالموقع، مشيرة إلى أن إحدى الضربات أصابت موقعا لا يبعد سوى 75 مترا عن محيط المنشأة.

وكانت الوكالة قالت الأسبوع الماضي إنها تلقت إخطارا من إيران يفيد بسقوط مقذوف بالقرب من مباني محطة بوشهر للطاقة النووية.

02:18 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
لندن
الإمارات تعلن التصدي لـ12 صاروخا باليستيا و19 مسيّرةً اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، التصدي لـ12 صاروخًا باليستيًا، وصاروخين جوال، و19 طائرةً مسيّرةً قادمةً من إيران، اليوم الاثنين.
 

02:02 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
حيفا
الإسعاف الإسرائيلي: سقوط أجزاء صواريخ في 27 موقعا في تل أبيب

أعلن الإسعاف الإسرائيلي تلقيه بلاغات بسقوط أجزاء صواريخ في 27 موقعاً في منطقة تل أبيب الكبرى، مشيراً إلى إصابة شخص.

01:59 pm

رويترز

رويترز
"فارس": سماع دوي انفجارات في مجمع بارس الجنوبي

أفادت وكالة فارس للأنباء الإيرانية، اليوم الاثنين، بسماع دوي عدة انفجارات في مجمع بارس الجنوبي للبتروكيماويات في عسلوية.

01:58 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيّرتين غربي إيران ووسط البلاد

أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أوربيتر 4 في كرمانشاه غربي إيران ومسيرة MQ9 في أصفهان وسط البلاد.

 

01:54 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
القدس المحتلة
سقوط رؤوس عنقودية في 12 مواقعا بتل أبيب الكبرى

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط رؤوس عنقودية في 12 موقعاً بتل أبيب الكبرى، عقب رشقة صاروخية من إيران.

01:49 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
عمّان
إصابتان من جراء اعتداءات إيرانية على الأردن

تسبب سقوط صاروخ ومسيرة داخل الأراضي الأردنية خلال الساعات الـ24 الماضية بإصابتين، وصفت حالتهما بالمتوسطة، إلى جانب تسجيل أضرار مادية. وأعلن الجيش الأردني، اليوم الاثنين، في بيان مشترك مع مديرية الأمن العام، عن استهداف تصدي سلاح الجو الملكي لمسيّرتين إيرانيتين في أراضي المملكة خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى سقوط مسيّرة ثالثة وصاروخ داخل أراضي المملكة.

من جانبه، أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 9 بلاغات لحوادث مختلفة. وأشار إلى وقوع إصابتين حالتهما متوسطة وأضرار مادية نتيجة تلك الحوادث، مبيناً أنه تم نقل إحدى الإصابات للمستشفى للعلاج فيما تلقى الآخر الإسعافات الأولية في الموقع وحالته جيدة.

01:46 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
الجيش الإيراني: هدف مواصلة الحرب إيصال العدو لنقطة الندم

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمي نيا، اليوم الاثنين، إن هدف طهران من مواصلة الحرب هو إيصال "العدو" إلى "نقطة الندم"، مؤكداً أن "أهداف العدو لم تتحقق"، وأوضح أن هذا الأمر "قد يراه البعض نهجاً عاطفياً، لكنه في الحقيقة قائم بالكامل على عقلانية استراتيجية". وشدد أكرمي نيا على أن "إيصال العدو إلى هذه النقطة يُعد ضرورة لمنع تكرار الحرب في المستقبل، لأن تحقيق هذا الهدف سيرفع مستوى الردع إلى درجة تجعل العدو غير قادر على الإقدام مرة أخرى على أي عمل عدائي ضد البلاد".

01:05 pm

الأناضول

الأناضول
أنقرة: عبور سفينة ذات ملكية تركية مضيق هرمز بسلام

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، الاثنين، عبور السفينة "أوشن ثاندر" ذات الملكية التركية مضيق هرمز الليلة الماضية بسلام. جاء ذلك في تدوينة له على منصة "إن سوسيال" التركية. وأضاف قائلاً: "مع هذا العبور انخفض عدد السفن المملوكة لمواطنين أتراك الموجودة في محيط مضيق هرمز إلى 12 سفينة، وعدد السفن التي طلبت الخروج من الخليج العربي إلى 8".

01:00 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
لندن
تحرّكات الساعات الأخيرة لمنع التصعيد: أبرز نقاط التفاوض

نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطّلع اليوم الاثنين قوله إن باكستان أرسلت خلال الليل إطاراً لإنهاء الحرب إلى إيران والولايات المتحدة، مشيرة إلى احتمالية دخوله حيز التنفيذ اليوم، بما يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

تحرّكات الساعات الأخيرة لمنع التصعيد في حرب إيران: أبرز نقاط التفاوض

12:25 pm

الأناضول

الأناضول
إصابة 6 إسرائيليين وتضرر 20 موقعاً جراء هجوم صاروخي إيراني

أفاد إعلام عبري بإصابة 6 أشخاص على الأقل، وتضرر نحو 20 موقعاً نتيجة هجوم صاروخي إيراني على وسط إسرائيل، صباح الاثنين. وقالت صحيفة "هآرتس"، نقلاً عن الإسعاف الإسرائيلي: "أُصيبت شابة بجروح بين المتوسطة والخطيرة في مدينة بيتاح تكفا، حيث تعرضت لإصابة في الصدر أثناء وجودها داخل سيارتها وقت القصف". وأضافت: "كما أُصيب شخص آخر في بيتاح تكفا بجروح طفيفة، واشتعلت النيران في عدة مركبات". وأشارت إلى أنه في تل أبيب، أُصيب "شخص بجروح متوسطة بشظايا، وثلاثة آخرون بجروح طفيفة".

وعن الأضرار المادية، قالت الصحيفة إن السلطات الإسرائيلية حددت نحو "20 موقعاً متضرراً نتيجة سقوط شظايا في وسط إسرائيل". وأوضحت أن القصف ألحق أضراراً "جسيمة بالبنية التحتية، ما أدى إلى فيضانات في الشوارع وإصابة مدرسة قريبة"، لافتة إلى تشكل حفرة في أحد شوارع المدينة ما تسبب بتضرر حافلة.

إلى جانب ذلك، قالت الصحيفة إن "حرائق اندلعت في موقعين، أحدهما موقع بناء بالقرب من محطة قطار سافيدور"، إضافة إلى تضرر "سقف مبنى تجاري في كريات أونو". ونقلت "هآرتس" عن ميراف، التي تسكن في مبنى قريب من موقع تأثر بالقصف، إنها سمعت دوي انفجار هائل بينما كانت في غرفتها المحصنة. وأضافت: "كان انفجاراً مدوياً. أدركتُ أنه قريب. خرجتُ من الغرفة الآمنة فوجدتُ جميع نوافذ الشقة محطمة".

 

12:23 pm

رويترز

رويترز
إيران تعلن استهداف قوات أميركية في جزيرة بوبيان الكويتية

أعلن إبراهيم ذو الفقاري المتحدث باسم القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية، المعروفة باسم مقر​ خاتم الأنبياء، في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية اليوم الاثنين، استهداف القوات الأميركية المتمركزة في جزيرة بوبيان الكويتية. وذكر ذو الفقاري أن إيران استهدفت معدات أقمار صناعية وذخائر في الجزيرة بطائرات مسيرة، مضيفاً أن القوات الأميركية كانت نُقلت إلى هناك من معسكر عريفجان بعد تعرضه لهجمات إيرانية متكررة. وقالت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق إن ستة أشخاص أصيبوا جراء سقوط شظايا في منطقة سكنية، شمال البلاد، عقب هجوم إيراني.

12:20 PM
ارتفاع قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4

أفادت وسائل إعلام عبرية بارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا أمس الأحد، إلى 4، بعد انتشال جثتين كانتا مفقودتين.

11:07 am

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل رئيس جهاز استخباراته بضربات أميركية إسرائيلية الاثنين. وجاء في بيان الحرس الثوري أن خادمي، "طيلة نحو نصف قرن من الحضور الصادق والشجاع في ميادين الدفاع عن الثورة والنظام والوطن الإسلامي، سجّل إسهامات كبيرة ومؤثرة في مجالات الاستخبارات والأمن". وأضاف البيان أن ما قدّمه الراحل "يمثّل إرثاً خلاقاً وملهماً يمكن أن يكون دليلاً لسنوات طويلة أمام المجتمع الاستخباري في البلاد، ولا سيما في مواجهة الأعداء الخارجيين ومخططاتهم الخبيثة والشيطانية الرامية إلى الاختراق وزعزعة الأمن والاستقرار في إيران".

11:06 am

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
مقتل 9 أشخاص من بينهم أربعة أطفال جنوب غرب طهران

أعلن حاكم مدينة شهريار جنوب غربي طهران، مقتل 9 أشخاص من بينهم أربعة أطفال في هجوم استهدف حياً سكنياً في "شاهد شهر".

 

11:04 AM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
عراقجي لنظيره الفرنسي: ردنا حاسم وشامل إذا نفذ ترامب تهديده

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، بحثا خلاله آخر التطورات الإقليمية والقضايا الدولية المرتبطة بالحرب الدائرة. وحذّر عراقجي خلال الاتصال من التهديدات الأميركية باستهداف البنى التحتية في إيران، معتبراً أن "هذا التهديد يُعدّ تطبيعاً لجرائم الحرب والإبادة الجماعية". وأكد أن أي تنفيذ لمثل هذه التهديدات "سيُقابل بردّ حاسم وشامل من القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف عراقجي أن تبعات أي هجوم من هذا النوع "لن تقتصر على إيران والمنطقة، بل ستخلّف آثاراً مدمّرة على قطاع الطاقة والاقتصاد العالمي"، مشدداً على أن "المسؤولية الكاملة ستقع على عاتق المسؤولين الأميركيين والمعتدين".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي ضرورة وقف الحرب، معتبراً أن توجيه التهديدات بضرب البنى التحتية "من شأنه زيادة التوتر في المنطقة". وشدد على أهمية معالجة القضايا القائمة عبر المسار الدبلوماسي. كما بحث الوزيران خلال الاتصال عدداً من الملفات القنصلية بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأن متابعة هذه القضايا في إطار التفاهمات الثنائية.

10:26 am

الأناضول

الأناضول
إيران تعدم متهماً بـ"اقتحام منشأة عسكرية لسرقة أسلحة"

أعدمت السلطات الإيرانية، الاثنين، شخصاً بعد محاكمته بتهمة "اقتحام منشأة عسكرية بهدف سرقة أسلحة وذخائر، وتخريب وإحراق ممتلكات عامة" خلال الاحتجاجات في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقالت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية إن السجين المدعو علي فهيم "كان أحد العناصر الإرهابيين المرتبطين بالعدو، حيث اقتحم منشأة عسكرية خلال التظاهرات وحاول الاستيلاء على الأسلحة الموجودة داخلها".

وذكرت الوكالة أن من بين مهاجمي المنشأة العسكرية أيضا أمير حسين حاتمي ومحمد أمين بيغلري وشاهين وحيدبرست، وقد حُكم عليهم بالإعدام أيضاً بعد أن اعتقلهم جهاز استخبارات الحرس الثوري.

وأشارت إلى أنه بعد مصادقة المحكمة العليا على حكم الإعدام، تم تنفيذ الحكم بحق فهيم صباح الاثنين. ولفتت إلى أن حكم الإعدام بحق المتهمين بيغلري ووحيدبرست نُفذ يوم أمس، فيما أُعدم أمير حسين حاتمي مطلع إبريل/ نيسان الحالي.

10:25 am

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
الشرطة الإيرانية تعتقل 235 شخصاً غرب طهران

أعلنت الشرطة الإيرانية اعتقال 235 شخصاً في مدن غرب طهران، خلال الأيام الأخيرة، بتهمة "الإخلال بالأمن والدعاية لصالح العدو وتنظيم عناصر مخلة بالأمن في الفضاء الافتراضي وإرسال صور وفيديوهات لقناة إيران إنترناشيونال" المعارضة في الخارج.

10:23 am

رويترز

رويترز
"رويترز": إيران وأميركا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب

قالت وكالة رويترز نقلاً عن مصدر مطلع إن إيران والولايات المتحدة تلقتا خطة لإنهاء الحرب ربما تدخل حيز التنفيذ اليوم وتؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف المصدر أن باكستان أعدت إطاراً لإنهاء الأعمال القتالية، وجرى تسليمه إلى إيران والولايات المتحدة خلال الليل، موضحاً أنه يقوم على نهج من مرحلتين، ويبدأ بوقف فوري لإطلاق النار تعقبه اتفاقية شاملة.

وقال المصدر: "يجب الاتفاق على جميع العناصر اليوم"، مضيفاً أن التفاهم الأولي سيُصاغ في شكل مذكرة تفاهم تُستكمل نهائياً عبر باكستان، وهي قناة الاتصال الوحيدة في المحادثات.

10:22 am

الأناضول

الأناضول
7035 مصاباً في إسرائيل منذ بدء الحرب على إيران

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الاثنين، أن عدد المصابين من جراء الهجمات من إيران ولبنان منذ 28 فبراير/ شباط الماضي بلغ 7 آلاف و35، بينهم 163 أصيبوا خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان: "منذ بدء عملية زئير الأسد وحتى الساعة السابعة صباحا الاثنين، تم إجلاء 7 آلاف و35 شخصاً إلى المستشفيات".

وأشارت إلى أنه من بين إجمالي المصابين، "يتلقى حوالي 130 شخصاً العلاج حالياً، بينهم حالتان حرجتان و15 حالة خطيرة و26 متوسطة و86 طفيفة، وحالة هلع واحدة". وأوضحت أنه خلال الساعات الـ24 الماضية (حتى الساعة السابعة صباحاً) أُدخل "163 مصاباً إلى المستشفيات، بينهم حالة خطيرة وأربع متوسطة و153 طفيفة وخمسة مصابين بالهلع".

 

10:22 am

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
5 قتلى إثر هجوم على منطقة سكنية في مدينة قم

أعلنت السلطات المحلية في مدينة قم، جنوب طهران، مقتل خمسة مواطنين في هجوم على منطقة سكنية في المدينة فجر اليوم، مشيرة إلى أن أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع وعمليات البحث مستمرة.

09:17 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
حيفا
تضرر عدة مناطق في حيفا ومحيطها جراء رشقة صاروخية إيرانية

تضررت عدة مناطق في حيفا ومحيطها صباح اليوم، بعد رشقة صاروخية من إيران. وأعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ عن سقوط شظايا صاروخية على مصنع، فيما ذكرت فرق الإسعاف الإسرائيلية، أن أربعة أشخاص أصيبوا نتيجة استنشاق الدخان.

09:12 am

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
إيران: تهديدات ترامب باستهداف مواقع مدنية ترقى لجريمة حرب

قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، في منشور على منصة "إكس"، إن بلاده ستردّ "بردّ حاسم وفوري يبعث على الندم" على أي تهديد أو هجوم وشيك يستهدف البنى التحتية للكهرباء في إيران. وأضاف أن استخدام القوة ضد وحدة أراضي إيران يُعد انتهاكاً واضحاً للمادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر التهديد باستخدام القوة.

وأشار غريب آبادي إلى أن التهديد باستهداف محطات الطاقة والجسور، بوصفها بنى تحتية مدنية، يُعد "جريمة حرب" بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك وفق البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977. وأوضح أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "هدد علناً بارتكاب جرائم حرب"، وهو ما قد يترتب عليه، بحسب قوله، "مسؤولية جنائية فردية" أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أي محكمة وطنية مختصة. وحث الرئيس الأميركي على "التوقف عن هذه التهديدات قبل أن يُسجَّل اسمه في التاريخ بوصفه من كبار مجرمي الحرب"، محذّراً من أن تداعيات مثل هذه التهديدات "لن تقتصر على إيران وحدها".

08:43 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
لندن
السعودية تعلن اعتراض مسيّرتين وتدميرهما بالساعات الماضية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين خلال الساعات الماضية.

08:41 am

رويترز

رويترز
استهداف مبنى شركة الاتصالات "دو" في الفجيرة بمسيّرة

قالت السلطات في إمارة الفجيرة بالإمارات اليوم الاثنين، إنها تتعامل مع "حادث" ناجم عن استهداف مبنى شركة الاتصالات دو بالإمارة بطائرة مسيرة آتية من إيران، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات.

07:54 am

رويترز

رويترز
مكتب أبوظبي الإعلامي: إصابة شخص بشظية في عملية اعتراض ناجحة

أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي بأن الجهات المختصة في الإمارة تتعامل مع "حادث نتيجة سقوط شظايا على شركة نظم رنين في مدينة أبوظبي الصناعية مصفح". وأضاف المكتب أن الشظاية سقطت "إثر الاعتراض الناجح من قبل الدفاعات الجوية، ما أسفر عن تعرض شخص من الجنسية الغانية إلى إصابة متوسطة".

07:19 am

العربي الجديد

العربي الجديد
القدس المحتلة
3 إصابات إحداها خطيرة في تل أبيب عقب رشقة صاروخية إيرانية

أفاد الإسعاف الإسرائيلي بوقوع ثلاث إصابات إحداها خطيرة في منطقة تل أبيب جراء الرشقة الصاروخية الإيرانية الأخيرة.

06:34 am

الأناضول

الأناضول
دمار في حيفا إثر قصف صاروخي إيراني جديد

أفادت القناة 12 بوقوع دمار كبير في عدد من المركبات وأضرار في مبانٍ بمدينة حيفا شمالي إسرائيل إثر الهجوم الصاروخي الإيراني. من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن رؤوسا متفجرة سقطت في عدد من مناطق مدينة حيفا إثر الهجوم الجديد.

6:32 AM
انتشال جثتين إثر قصف استهدف مبنى في حيفا

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن فرق الإنقاذ انتشلت جثتين بعد قصف صاروخي إيراني استهدف مبنى سكنيا الأحد في حيفا.

05:31 am

فرانس برس

فرانس برس
نقص في الغاز بعد الهجوم على جامعة شريف للتكنولوجيا

شهدت مناطق في طهران نقصا في الغاز المنزلي بعد غارة استهدفت محطة تابعة لجامعة شريف للتكنولوجيا، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإيرانية الاثنين. ونقلت الهيئة عن رئيس المنطقة التاسعة في طهران قوله إن الهجوم "ضرب محطة الغاز في جامعة شريف ونحن نواجه انقطاعا مؤقتا للغاز في حي شريف".

5:15 AM
مقتل 13 إيرانياً بهجوم جنوب شرقيّ طهران

أفادت وكالة فارس بمقتل ما لا يقل عن 13 في هجوم على منطقة سكنية جنوب شرقي طهران.

 

4:47 AM
الدفاعات الكويتية تتصدى لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة

أعلن الجيش الكويتي الاثنين، أن دفاعاته الجوية تعمل على اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة أطلقت باتجاه أراضي الدولة الخليجية. وأفادت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان على منصة اكس أن "الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لتهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة المعادية".

04:30 am

رويترز

رويترز
العراق يطلب خططاً لتحميل النفط

أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز أن شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) طلبت من عملائها تقديم جداول لتحميل النفط خلال 24 ساعة، وذلك عقب تقارير إعلامية أفادت بأن إيران أعفت العراق من أي قيود على عبور النفط عبر مضيق هرمز.

وجاء في الوثيقة الصادرة بتاريخ الخامس من إبريل/ نيسان "في ضوء ما سبق، ولضمان استمرارية عمليات تصدير النفط الخام واستقرارها، نحث شركتكم الموقرة على تقديم جداول التحميل خلال 24 ساعة لتمكيننا من معالجة برامج الشحن الخاصة بكم في الوقت المناسب، بما في ذلك تحديد السفن والكميات في التعاقد، بما يتوافق تماما مع الشروط والأحكام المتفق عليها". 

2:11 AM
الإمارات: نتعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيّرات قادمة من إيران

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن تعامل الدفاعات الجوية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران. وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان لها، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة "هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية مع الصواريخ الباليستية والجوالة، والطائرات المسيرة".

02:08 am

العربي الجديد

العربي الجديد
لندن
ثلاثة سيناريوهات لفتح مضيق هرمز

تحوّلت أزمة مضيق هرمز، شريان الطاقة العالمي، إلى اختبار عالمي يضع القوى الكبرى بين التهديد العسكري والحماية البحرية والدبلوماسية لتفادي صدمة جديدة في النفط والتجارة. وفي مواجهة هذا المشهد، تتقدم ثلاثة سيناريوهات مطروحة للتعامل مع الإغلاق الإيراني للممر البحري، في وقت تجاوزت فيه أسعار النفط في الأسواق العالمية مستوى 100 دولار للبرميل مع اتساع المخاوف من نقص الإمدادات.

ثلاثة سيناريوهات لفتح مضيق هرمز.. ما أنجعها اقتصادياً؟

01:59 am

فرانس برس

فرانس برس
صاروخ إيراني يدمر مبنى في حيفا

واصل عشرات المسعفين وعناصر الإطفاء البحث مساء الأحد بين أنقاض مبنى في حيفا بشمال إسرائيل، سعياً للعثور على ثلاثة مفقودين إثر قصف صاروخي إيراني خلّف أربعة جرحى. 

وأكد الإسعاف الإسرائيلي جرح أربعة اشخاص اصابة أحدهم (82 عاماً) بالغة. كذلك، أُصيب طفل في شهره العاشر. ودُمر المبنى المؤلف من سبعة طوابق في شكل شبه كامل، وفق ما أظهرت صور لـ"فرانس برس". وصرح مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ"فرانس برس" بأن المبنى تعرض لـ"ضربة مباشرة بصاروخ إيراني".

4 قتلى في تدمير صاروخ إيراني مبنى في حيفا

1:42 AM
الكويت: نتصدّى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة

أكدت وزارة الدفاع الكويتية، أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية. وذكرت الوزارة أن أصوات الانفجارات "إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية"، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

12:39 am

قنا

قنا
البحرين تدعو إلى تحرك دولي عاجل بشأن أزمة مضيق هرمز

دعت البحرين، الأحد، مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي طرحته أمام المجلس بشأن الأزمة المتصاعدة في مضيق هرمز وتداعياتها على الاستقرار والأمن الغذائي العالمي، محذرة من التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة.

وأكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البحرينية، أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وشدد الزياني، على أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع بلاده إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة.
 

12:42 am

فرانس برس

فرانس برس
3 مفقودين عقب تدمير صاروخ إيراني لمبنى في حيفا

يواصل عشرات المسعفين وعناصر الإطفاء بحثهم بين أنقاض مبنى في حيفا بشمال إسرائيل، سعياً للعثور على ثلاثة أشخاص فقدوا إثر قصف صاروخي إيراني خلف أربعة جرحى.

وبعد ساعات عدة من الضربة التي وقعت قرابة الساعة 18,00 (15,00 بتوقيت غرينتش)، تواصلت عمليات البحث على ضوء المصابيح بين أنقاض المبنى الواقع في حي سكني بحيفا.

وتحدثت خدمة الإسعاف الإسرائيلية عن جرح أربعة اشخاص، إصابة أحدهم (82 عاماً) بالغة. كذلك، أُصيب طفل في شهره العاشر. ودمر المبنى المؤلف من سبعة طوابق في شكل شبه كامل، وفق ما أظهرت صور لفرانس برس.

12:41 am

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
سماع دوي انفجارات في مدينة قم جنوبي طهران

سمع دوي انفجارات في مدينة قم، جنوبي طهران. 

12:47 am

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
إيران: 6 قتلى و17 مصاباً إثر استهداف منطقة ميناء بندرلنغه

أعلن نائب محافظ هرمزغان للشؤون السياسية والأمنية، أحمد نفیسي، أن الهجوم الذي استهدف منطقة ميناء بندرلنغه أسفر عن مقتل 6 من المواطنين وإصابة 17 آخرين.

وقال في بيان إن "العدو الصهيوني والأميركي استهدف عدداً من النقاط في قضاء لنغه بطائراته، في محاولة لضرب البنى التحتية المدنية".

12:46 am

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
طهران: مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه السابق

أكدت قيادة بحرية الحرس الثوري الإيراني، في منشور على "إكس"، أن "مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه السابق ولا سيما لأميركا وإسرائيل". 

12:10 AM
أبرز تطورات الحرب أمس الأحد
  • "الحرس الثوري" يعلن العثور على جمجمة قرب حطام طائرة
  • ترامب يلمّح في منشور غامض إلى تمديد المهلة الممنوحة لإيران
  • سنتكوم: أنقذنا الطيارين بسلام خلال عمليتي بحث وإنقاذ
  • طهران: مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه السابق
  • صحيفة: 200 مليون دولار خسائر واشنطن بتدمير طائرتين في إيران
  • الخارجية الإيرانية: لم يعد أحد يثق بالدبلوماسية الأميركية
  • الإمارات: إصابة 4 أشخاص إثر سقوط شظايا خلال استهداف ميناء
  • أبو عبيدة: نقف مع إيران وحزب الله ونحيي خامنئي ونصر الله
صابر غل عنبري
قنا
رويترز
الأناضول
فرانس برس
العربي الجديد
العربي الجديد
