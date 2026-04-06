تتواصل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران لليوم الـ38 على التوالي مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فيما تستمر طهران في تنفيذ اعتداءاتها على دول الخليج مستهدفة منشآت اقتصادية ومرافق طاقة. وفي التطورات أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن هناك فرصة وصفها بـ"الجيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران اليوم الاثنين، متحدثاً عن مفاوضات جادة مع طهران، فيما قالت وكالة رويترز، إن باكستان أرسلت خطة لإنهاء الحرب إلى إيران والولايات المتحدة، مشيرة إلى احتمالية دخولها حيز التنفيذ اليوم، بما يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.
وكان لافتاً أن هذا التفاؤل أعقب تهديدات ترامب لإيران بـ"الجحيم" إذا لم تعد فتح مضيق هرمز قبل انتهاء مهلته في الساعة الثامنة من مساء غد الثلاثاء، متوعداً بتدمير منشآت الطاقة والجسور في آن واحد. وبالتزامن مع وعيده بتفجير البلد بأكمله، لوح ترامب بالاستيلاء على النفط الإيراني بالقول إن "من الأفضل أن نأخذ النفط الإيراني إذا لم تكن طهران مستعدة لإبرام اتفاق".
في المقابل، حذرت إيران ترامب من تنفيذ تهديداته، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى اشتعال المنطقة بأسرها. وبخصوص مضيق هرمز، عُقدت، الأحد، في طهران جلسة ثنائية بين إيران وسلطنة عُمان، على مستوى نائبي وزيري الخارجية للبلدين الساحليَّين المطلَّين على مضيق هرمز لبحث القضايا المتصلة بالمضيق وأمن العبور فيه، بينما شددت قيادة بحرية الحرس الثوري الإيراني على أن المضيق لن يعود أبداً إلى وضعه السابق. دبلوماسياً، شهدت الساعات الأخيرة سلسلة اتصالات مكثفة بهدف إيجاد حل للأزمة في المنطقة قبل انتهاء مهلة ترامب.
ميدانياً، تواصل إيران اعتداءاتها على دول الخليج مع توسيع دائرة القصف لتشمل مصانع بتروكيماوية. وقد طاولت الاعتداءات في الساعات الماضية كلاً من قطر والإمارات والسعودية والبحرين والكويت.
