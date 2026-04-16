الحرب في المنطقة | وفد باكستاني بطهران وسط مساع لجولة مفاوضات ثانية

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تجري مناقشات بشأن إجراء جولة مفاوضات ثانية مع إيران في باكستان، وأنها متفائلة بإمكان التوصل إلى اتفاق، في وقت قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ربما تنتهي قريباً. وفي السياق، وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الأربعاء، إلى طهران لنقل رسالة من الولايات المتحدة والتخطيط للجولة الثانية من المحادثات بين طهران وواشنطن.
من جهتها، أعلنت إيران أنها ستتخذ قراراً بشأن الجولة التالية من المفاوضات مع الولايات المتحدة بعد اجتماع مع الوفد الباكستاني. وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، نقلاً عن مصدر مطلع، أنه عقب اللقاء الذي يعقده الوفد الباكستاني برئاسة قائد الجيش عاصم منير، مع المسؤولين الإيرانيين، سيقوم الفريق الإيراني بإجراء التقييمات اللازمة، وبناء عليها سيتم اتخاذ القرار بشأن الجولة القادمة. فيما ذكر التلفزيون الإيراني، أن طهران والوفد الباكستاني سيجريان، اليوم الخميس، محادثات مفصلة في طهران حول الرسائل التي تم تبادلها بين إيران والولايات المتحدة منذ يوم الأحد وحتى الآن.
ونفت الوكالة نقلاً عن مصادر مطلعة، موافقة إيران حتى هذه اللحظة على طلب تمديد وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وقالت إن "على الولايات المتحدة، بدلاً من السعي لتمديد وقف إطلاق النار، أن تلتزم بتعهداتها ضمن اتفاق الهدنة الحالي، وأن تتخلى عن سياسة المبالغة في المطالب خلال المفاوضات".
في المقابل، قال موقع أكسيوس، الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدماً في المباحثات التي جرت الثلاثاء واقتربتا من التوصل إلى اتفاق إطاري لإنهاء الحرب، محذراً في الوقت ذاته من أن التوصل إلى اتفاق ليس مضموناً، نظراً للخلافات الجوهرية بين الجانبين. وقال مسؤول أميركي ومصدر مطلع على الوساطة للموقع، إنه في حال التوصل إلى اتفاق إطاري، سيلزم تمديد وقف إطلاق النار للتفاوض على تفاصيل اتفاق شامل. وبحسب المسؤول فإن "التفاصيل معقدة، ولا يمكن إنجاز ذلك في يومين".
تطورات الهدنة بين إيران والولايات المتحدة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..