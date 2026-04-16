الحرب في المنطقة | وفد باكستاني بطهران وسط مساع لجولة مفاوضات ثانية

طهران

العربي الجديد

16 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 07:38 (توقيت القدس)
أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تجري مناقشات بشأن إجراء جولة مفاوضات ثانية مع إيران في باكستان، وأنها متفائلة بإمكان التوصل إلى اتفاق، في وقت قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ربما تنتهي قريباً. وفي السياق، وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الأربعاء، إلى طهران لنقل رسالة من الولايات المتحدة والتخطيط للجولة الثانية من المحادثات بين طهران وواشنطن.

من جهتها، أعلنت إيران أنها ستتخذ قراراً بشأن الجولة التالية من المفاوضات مع الولايات المتحدة بعد اجتماع مع الوفد الباكستاني. وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، نقلاً عن مصدر مطلع، أنه عقب اللقاء الذي يعقده الوفد الباكستاني برئاسة قائد الجيش عاصم منير، مع المسؤولين الإيرانيين، سيقوم الفريق الإيراني بإجراء التقييمات اللازمة، وبناء عليها سيتم اتخاذ القرار بشأن الجولة القادمة. فيما ذكر التلفزيون الإيراني، أن طهران والوفد الباكستاني سيجريان، اليوم الخميس، محادثات مفصلة في طهران حول الرسائل التي تم تبادلها بين إيران والولايات المتحدة منذ يوم الأحد وحتى الآن.

ونفت الوكالة نقلاً عن مصادر مطلعة، موافقة إيران حتى هذه اللحظة على طلب تمديد وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وقالت إن "على الولايات المتحدة، بدلاً من السعي لتمديد وقف إطلاق النار، أن تلتزم بتعهداتها ضمن اتفاق الهدنة الحالي، وأن تتخلى عن سياسة المبالغة في المطالب خلال المفاوضات".

في المقابل، قال موقع أكسيوس، الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدماً في المباحثات التي جرت الثلاثاء واقتربتا من التوصل إلى اتفاق إطاري لإنهاء الحرب، محذراً في الوقت ذاته من أن التوصل إلى اتفاق ليس مضموناً، نظراً للخلافات الجوهرية بين الجانبين. وقال مسؤول أميركي ومصدر مطلع على الوساطة للموقع، إنه في حال التوصل إلى اتفاق إطاري، سيلزم تمديد وقف إطلاق النار للتفاوض على تفاصيل اتفاق شامل. وبحسب المسؤول فإن "التفاصيل معقدة، ولا يمكن إنجاز ذلك في يومين".

05:03 am

رويترز

الصين تطالب بعودة الملاحة لطبيعتها في مضيق هرمز

 حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أمس الأربعاء، على بذل الجهود الممكنة لإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز لطبيعتها.

ووفقا لبيان صادر عن الخارجية الصينية، فقد شدد على أنه في حين يجب احترام وحماية سيادة إيران وأمنها في مضيق هرمز فإنه يجب أيضا ضمان حرية وسلامة الملاحة عبر الممر المائي. وأوضح أنه من مصلحة المجتمع الدولي كله أن تعود حركة الملاحة لطبيعتها في المضيق. وأشار إلى أن الوضع يمر بمرحلة تحول حاسمة وأن نافذة السلام بدأت تفتح.

وأكد أن الصين تدعم التمسك بوقف إطلاق النار والمفاوضات، التي قال إنها تخدم مصالح إيران والمنطقة والعالم. وأضاف أن الصين مستعدة لمواصلة الضغط من أجل تهدئة الوضع والارتقاء بالعلاقات بين دول المنطقة.

03:26 am

العربي الجديد

واشنطن
"وول ستريت جورنال": ترامب يريد إنهاء الحرب سريعاً

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأربعاء عن مسؤولين مطلعين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى إنهاء الحرب على إيران سريعاً، مشيرة إلى أن دولا عديدة رفضت رفضاً قاطعاً المشاركة في الحصار الذي بدأه الجيش الأميركي على موانئ الجمهورية الإسلامية.

01:59 am

رويترز

البيت الأبيض يحجم عن تقديم تقديرات لتكلفة الحرب

قال مدير مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض راسل فوت يوم الأربعاء إنه لا يستطيع تقدير تكلفة الحرب مع إيران، وذلك في معرض دفاعه عن طلب الرئيس دونالد ترامب لميزانية عسكرية سنوية ضخمة تبلغ 1.5 تريليون دولار. وذكر فوت في جلسة استماع للجنة الميزانية بمجلس النواب "لسنا جاهزين لتقديم طلب إليكم. ما زلنا نعمل على ذلك. نعمل على تحديد المطلوب... ليس لدي تقدير تقريبي".

01:57 am

أسوشييتد برس

المستشار العسكري للمرشد الإيراني يهدد بإغراق السفن الأميركية

حذّر المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الأربعاء من أن إيران ستغرق السفن الأميركية في مضيق هرمز إذا قررت الولايات المتحدة القيام بدور "الشرطي" في الممر المائي الحيوي. وقال محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري الإيراني والذي عينه خامنئي مستشارا عسكريا الشهر الماضي، للتلفزيون الرسمي "يريد ترامب أن يصبح شرطي مضيق هرمز. هل هذه هي وظيفتك حقا؟ هل هذه هي وظيفة جيش قوي مثل جيش الولايات المتحدة؟".

وأضاف رضائي، مرتديا زيه العسكري، "ستغرق سفنكم هذه بصواريخنا الأولى، وقد شكلت خطرا كبيرا على الجيش الأميركي. من المؤكد أنها ستكون عرضة لصواريخنا، ويمكننا تدميرها". واعتبر رضائي الذي لطالما اعتُبر متشددا حتى داخل الحرس الثوري، أنه سيكون "رائعا" لو شنّت الولايات المتحدة غزوا بريا لإيران، إذ "سنأخذ آلاف الرهائن، وسنحصل على مليار دولار مقابل كل رهينة".

وتابع "أنا لست مؤيدا لتمديد وقف إطلاق النار على الإطلاق، وهذا رأي شخصي"، من دون الخوض في التفاصيل. وفي تصريحات أخرى نقلتها وكالة أنباء "إسنا"، قال رضائي إن إيران لن تتخلى عن مضيق هرمز "ما دامت حقوقنا لا تُحترم بشكل كامل". وأضاف "بخلاف الأميركيين الذين يخشون صراعا دائما، نحن مستعدون تماما ومعتادون على حرب طويلة الأمد".

12:22 am

رويترز

عرقلة مقترح بمجلس الشيوخ لتقييد سلطات ترامب في حرب إيران

أيدت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي العدوان الأميركي على ايران، وصوتت الأغلبية برفض مشروع قرار قدمه الديمقراطيون لوقف الحرب إلى أن يمنح الكونغرس الإذن بالشروع في الأعمال القتالية.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 52 صوتا مقابل 47 صوتا على عدم المضي قدما للمصادقة على قرار صلاحيات الحرب، مما يؤكد استمرار دعم حزبه لسياسة الحرب التي ينتهجها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بعد أكثر من ستة أسابيع من العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران. وهذه هي المرة الرابعة التي يفرض فيها الديمقراطيون التصويت على إجراءات مماثلة منذ بدء الحرب.

12:16 am

رويترز

واشنطن تفرض عقوبات تستهدف بنية تحتية لنقل النفط الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية استهداف بنية تحتية لنقل النفط في إيران بفرض عقوبات على أكثر من 20 فردا وكيانا وشركة وسفينة. وذكرت الوزارة في بيان أن العقوبات تستهدف شبكة لشحن النفط الإيراني تابعة لمحمد حسين شمخاني، وهو نجل علي شمخاني، الذي كان شخصية كبيرة في المشهد السياسي والأمني في البلاد قبل أن يقتل في ضربات أميركية وإسرائيلية على طهران.

وقال سكوت بيسنت وزير الخزانة في بيان: "الخزانة تتحرك بقوة وبغضب اقتصادي لاستهداف نخبة النظام مثل أسرة شمخاني ممن يحاولون التربح على حساب الشعب الإيراني". وفرضت الوزارة أيضا عقوبات على سيد نعيمائي بدر الدين موسوي الذي تقول إنه ممول لحزب الله اللبناني وعلى ثلاث شركات مرتبطة بغسل أموال يتعلق ببيع النفط الإيراني مقابل ذهب من فنزويلا.

12:03 am

العربي الجديد

طهران
مباحثات إيرانية باكستانية بشأن الرسائل المتبادلة مع واشنطن

أفاد التلفزيون الإيراني بأن الجلسة الأولى من محادثات إيران وباكستان في طهران قد عُقدت بلقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير. وأضاف المصدر أنّ إيران والوسيط الباكستاني سيجريان، اليوم الخميس، محادثات مفصلة في طهران حول الرسائل التي تم تبادلها بين إيران والولايات المتحدة منذ يوم الأحد وحتى الآن.

11:43 PM
أبرز الأحداث يوم الأربعاء | 15 إبريل

  • محادثات بين عراقجي وقائد الجيش الباكستاني

  • "تسنيم": إيران لم توافق على طلب تمديد وقف إطلاق النار

  • واشنطن تستهدف عدة سفن وكيانات في إطار عقوبات مرتبطة بإيران

  • البيت الأبيض يعلن مناقشة إجراء جولة تفاوض ثانية مع إيران

  • الجيش الأميركي: قواتنا أعادت 9 سفن إلى إيران خلال الحصار

  • عاصم منير يصل إلى طهران حاملاً رسالة أميركية

  • ترامب يدعو إلى ترقب "يومين مذهلين" بشأن إيران

  • البنتاغون يرسل 10 آلاف جندي إلى المنطقة خلال أيام

