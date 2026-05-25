الحرب في المنطقة | واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق وسط خلافات عالقة

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في "محادثات مغلقة" بمواجهة صعوبة في التأثير على مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالملف الإيراني.
تصاعدت خلال الساعات الأخيرة المؤشرات السياسية الصادرة عن واشنطن وطهران بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، وسط حديث متزايد عن تقدم ملموس في المفاوضات الرامية إلى إنهاء التصعيد في المنطقة، رغم استمرار الخلافات حول بعض الملفات الأساسية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأميركية.
في هذا السياق، أكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلاً عن مصدر مطلع مساء الأحد، أنّ طهران ترفض ربط الإفراج عن أصولها المجمدة بملف المواد النووية، مشددة على ضرورة الإفراج عن جزء من هذه الأموال فور الإعلان عن أي تفاهم محتمل، مع ضمان إمكانية وصول إيران إليها بشكل كامل.
وأوضح المصدر أنّ إيران لم تقدم حتى الآن أي تعهدات تتعلق بتفاصيل الملف النووي، معتبراً أنّ الإفراج عن الأموال في المرحلة الأولى "لا علاقة له" بملف المواد النووية، في وقت أبدت فيه طهران استمرار حالة "الحذر والتشاؤم" تجاه الولايات المتحدة بسبب ما وصفته بـ"التجارب السابقة" وعدم التزام واشنطن بتعهداتها.
في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّه طلب من فريقه المفاوض عدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران، مؤكداً أنّ العقوبات ستظل قائمة إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي والتصديق عليه. وأضاف ترامب أنّ المفاوضات لم تُستكمل بعد، لكنه شدد على أنّ أي اتفاق محتمل سيكون "جيداً ومناسباً"، ولن يشبه الاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.
إلى ذلك، نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول إسرائيلي قوله إنّ ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي أنّ واشنطن لن توقّع أي اتفاق نهائي من دون تفكيك البرنامج النووي الإيراني ونقل كامل اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران.
كما نقلت قناة "فوكس نيوز" عن مسؤولين أميركيين أنّ الاتفاق الإطاري مع إيران "جاهز بنسبة 95%"، فيما تستمر المفاوضات حول الصياغات النهائية المتعلقة بمخزون اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز، مع ترجيحات بمنح المحادثات عدة أيام إضافية لحسم النقاط العالقة.
أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، مساء الأحد، نقلاً عن "مصدر مطلع"، بأن إيران لم ولن توافق على ربط قضية الإفراج عن أصولها المجمدة بملف المواد النووية. وفي هذا السياق، أوضح المصدر أن طهران تشترط الإفراج عن جزء من الأموال المجمدة فور الإعلان عن أي تفاهم محتمل، بحيث تكون متاحة لها بالكامل، مشدداً على ضرورة عدم تكرار التجارب السابقة التي لم تترجم عملياً إلى واقع بسبب تراجع الجانب الأميركي عن تعهداته.
وأضاف المصدر أن إيران لم تقدم في هذه المرحلة أي تعهدات بشأن تفاصيل الملف النووي، مؤكداً أن الإفراج عن الأموال في الخطوة الأولى لا علاقة له بملف المواد النووية. ولفت إلى أن طهران غير متفائلة تجاه الولايات المتحدة، موضحاً أن تبادل الرسائل عبر الوسيط الباكستاني يتم دائماً في ظل نظرة يسودها الحذر والتشاؤم تجاه الإدارة الأميركية. وتابع المصدر قائلاً: "حتى هذه اللحظة لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي، وما زالت التحديات قائمة بشأن بعض البنود"، مشيراً إلى أنه حتى في حال التوصل إلى تفاهم أولي، فإن ذلك لا يعني تغييراً في رؤية إيران تجاه أميركا أو اطمئناناً لالتزام واشنطن بوعودها.
وشدد المصدر الإيراني على أن سجل الأميركيين السيئ في المفاوضات يعزز حالة انعدام الثقة، مؤكداً أنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق، فإن إيران ستراقب بدقة الإجراءات الأميركية في المرحلة اللاحقة، مشدداً في الوقت ذاته على أن "طهران ستحتفظ بأوراق قوتها وأدواتها للرد في حال أقدمت أميركا على نقض العهد".