الحرب في المنطقة | واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق وسط خلافات عالقة

طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
25 مايو 2026   |  آخر تحديث: 02:04 (توقيت القدس)
تصاعدت خلال الساعات الأخيرة المؤشرات السياسية الصادرة عن واشنطن وطهران بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، وسط حديث متزايد عن تقدم ملموس في المفاوضات الرامية إلى إنهاء التصعيد في المنطقة، رغم استمرار الخلافات حول بعض الملفات الأساسية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأميركية.

في هذا السياق، أكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلاً عن مصدر مطلع مساء الأحد، أنّ طهران ترفض ربط الإفراج عن أصولها المجمدة بملف المواد النووية، مشددة على ضرورة الإفراج عن جزء من هذه الأموال فور الإعلان عن أي تفاهم محتمل، مع ضمان إمكانية وصول إيران إليها بشكل كامل.

وأوضح المصدر أنّ إيران لم تقدم حتى الآن أي تعهدات تتعلق بتفاصيل الملف النووي، معتبراً أنّ الإفراج عن الأموال في المرحلة الأولى "لا علاقة له" بملف المواد النووية، في وقت أبدت فيه طهران استمرار حالة "الحذر والتشاؤم" تجاه الولايات المتحدة بسبب ما وصفته بـ"التجارب السابقة" وعدم التزام واشنطن بتعهداتها.

في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّه طلب من فريقه المفاوض عدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران، مؤكداً أنّ العقوبات ستظل قائمة إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي والتصديق عليه. وأضاف ترامب أنّ المفاوضات لم تُستكمل بعد، لكنه شدد على أنّ أي اتفاق محتمل سيكون "جيداً ومناسباً"، ولن يشبه الاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

إلى ذلك، نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول إسرائيلي قوله إنّ ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي أنّ واشنطن لن توقّع أي اتفاق نهائي من دون تفكيك البرنامج النووي الإيراني ونقل كامل اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران.

كما نقلت قناة "فوكس نيوز" عن مسؤولين أميركيين أنّ الاتفاق الإطاري مع إيران "جاهز بنسبة 95%"، فيما تستمر المفاوضات حول الصياغات النهائية المتعلقة بمخزون اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز، مع ترجيحات بمنح المحادثات عدة أيام إضافية لحسم النقاط العالقة.

12:46 AM
نتنياهو يقر بصعوبة التأثير على ترامب بشأن إيران

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في "محادثات مغلقة" بمواجهة صعوبة في التأثير على مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالملف الإيراني.

نقاش بين ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض، 7 أبريل 2025
نتنياهو يقر بصعوبة التأثير على ترامب بشأن إيران: لا نملك هامش مناورة

12:26 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
البيت الأبيض: اتفاق إيران قد يدفع الفيدرالي لخفض الفائدة

قال كيفن هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، إن أي انخفاض لاحق في أسعار النفط من شأنه أن يتيح مجالاً أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

وأوضح هاسيت، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن البيت الأبيض يتوقع تراجع أسعار الطاقة بمجرد التوصل إلى اتفاق مع إيران، وذلك بالتزامن مع منشور للرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيه إن المفاوضات مع طهران "تسير بطريقة منظمة وبناءة"، وفق ما أوردته وكالة بلومبيرغ، الأحد.

وأضاف هاسيت: "نتوقع مجدداً انخفاض أسعار الطاقة بشكل حاد بمجرد التوصل إلى اتفاق، وعندما يحدث ذلك، سيكون هناك مجال واسع أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ القرار الصحيح بخفض أسعار الفائدة".

وشدد المسؤول الأميركي على احترامه لاستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مشيداً بكيفن وارش، الذي أدى اليمين الدستورية، الجمعة، رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وأشار هاسيت إلى أن ترامب يريد من وارش أن يكون "مستقلاً تماماً" وأن "يفعل ما يراه مناسباً".

12:25 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
واشنطن
"فوكس نيوز": الاتفاق الإطاري مع إيران جاهز بنسبة 95%

نقلت قناة "فوكس نيوز" عن مسؤولين أميركيين، الأحد، قولهم إن الاتفاق الإطاري مع إيران جاهز بنسبة 95% حتى اليوم الأحد، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة حول الصياغات النهائية المتعلقة بمخزون طهران من اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز، مؤكدين في الوقت ذاته أن الاتفاق لم يصل بعد إلى مرحلته النهائية.

إيرانيون في ميدان الثورة بطهران، 8 إبريل 2026
"فوكس نيوز": الاتفاق مع إيران جاهز بنسبة 95% وبانتظار صياغات نهائية

12:22 AM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
"تسنيم" تنفي ربط الإفراج عن الأموال المحتجزة بالملف النووي

أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، مساء الأحد، نقلاً عن "مصدر مطلع"، بأن إيران لم ولن توافق على ربط قضية الإفراج عن أصولها المجمدة بملف المواد النووية. وفي هذا السياق، أوضح المصدر أن طهران تشترط الإفراج عن جزء من الأموال المجمدة فور الإعلان عن أي تفاهم محتمل، بحيث تكون متاحة لها بالكامل، مشدداً على ضرورة عدم تكرار التجارب السابقة التي لم تترجم عملياً إلى واقع بسبب تراجع الجانب الأميركي عن تعهداته.

وأضاف المصدر أن إيران لم تقدم في هذه المرحلة أي تعهدات بشأن تفاصيل الملف النووي، مؤكداً أن الإفراج عن الأموال في الخطوة الأولى لا علاقة له بملف المواد النووية. ولفت إلى أن طهران غير متفائلة تجاه الولايات المتحدة، موضحاً أن تبادل الرسائل عبر الوسيط الباكستاني يتم دائماً في ظل نظرة يسودها الحذر والتشاؤم تجاه الإدارة الأميركية. وتابع المصدر قائلاً: "حتى هذه اللحظة لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي، وما زالت التحديات قائمة بشأن بعض البنود"، مشيراً إلى أنه حتى في حال التوصل إلى تفاهم أولي، فإن ذلك لا يعني تغييراً في رؤية إيران تجاه أميركا أو اطمئناناً لالتزام واشنطن بوعودها.

وشدد المصدر الإيراني على أن سجل الأميركيين السيئ في المفاوضات يعزز حالة انعدام الثقة، مؤكداً أنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق، فإن إيران ستراقب بدقة الإجراءات الأميركية في المرحلة اللاحقة، مشدداً في الوقت ذاته على أن "طهران ستحتفظ بأوراق قوتها وأدواتها للرد في حال أقدمت أميركا على نقض العهد".

12:17 am

العربي الجديد

العربي الجديد
أبرز تطورات أمس الأحد 24 مايو 2026
  • مباحثات سعودية قطرية بشأن جهود الوساطة الباكستانية
  • "فوكس نيوز": الاتفاق الإطاري مع إيران جاهز بنسبة 95%
  • ترامب: إذا أبرمت اتفاقا مع إيران فسيكون اتفاقا جيدا ومناسبا
  • "تسنيم": عراقيل أميركية مستمرة في بعض بنود التفاهم مع إيران
  • ترامب لنتنياهو: أي اتفاق مع إيران سيشمل الملف النووي
إجراءات تعزيز الأمن في بيروت، 28 مارس 2026
