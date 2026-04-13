الحرب في المنطقة | واشنطن ستحاصر موانئ إيران وتدرس شن ضربات محدودة

أخبار
طهران

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
13 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 08:06 (توقيت القدس)
+ الخط -

في خطة تهدد الهدنة الهشة، أعلن الجيش الأميركي أنه سيبدأ بتنفيذ حظر على كافة حركة الملاحة إلى موانئ إيران في الخليج اعتباراً من اليوم الاثنين، بينما سيسمح بمرور السفن عبر مضيق هرمز من الموانئ غير الإيرانية وإليها. وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، في منشور لها على منصة إكس، إنّ قواتها ستفرض حصاراً على جميع حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية اعتباراً من الساعة العاشرة صباح اليوم الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة، (الخامسة مساءً بتوقيت القدس المحتلة).

كما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، في وقت متأخر الأحد، عن مسؤولين ومصادر مطلعة القول إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاريه يبحثون استئناف ضربات عسكرية محدودة على إيران، إلى جانب الحصار الأميركي لمضيق هرمز، بوصفه وسيلة لكسر الجمود في محادثات السلام. وذكر المسؤولون أنّ احتمال استئناف حملة عسكرية شاملة على إيران أقل ترجيحاً؛ نظراً لاحتمالية زعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر، ونفور الرئيس من الصراعات العسكرية المطولة. وأوضحوا أن ترامب قد يسعى أيضاً إلى فرض حصار مؤقت ريثما يضغط على الحلفاء لتحمّل مسؤولية مهمة مرافقة عسكرية مطولة عبر مضيق هرمز في المستقبل.

غير أنّ مؤشرات برزت على تباين داخل المعسكر الغربي، إذ أكدت مصادر لصحيفة "فاينانشال تايمز" أن بريطانيا لن تشارك في أي حصار بحري على إيران، رغم تصريحات ترامب حول دعم محتمل من حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ما يعكس تعقيد المشهد الإقليمي وتعدد مواقف الأطراف الدولية تجاه الأزمة. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب جولة مفاوضات لم تفض إلى نتائج في إسلام أباد. ورغم ذلك، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين إقليميين، يوم الأحد، قولهم إنّ جولة ثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران قد تعقد خلال أيام، رغم فشل المحادثات التي استضافتها إسلام أباد في التوصل إلى اتفاق. وأوضح المسؤولون أنّ دولاً إقليمية تبذل جهوداً لإعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض، في وقت لا يزال باب الدبلوماسية مفتوحاً، مشيرين إلى أنّ دول المنطقة تجري مشاورات أيضاً مع الولايات المتحدة لضمان تمديد الهدنة الهشة التي أعلنها ترامب لمدة أسبوعين، يوم الثلاثاء الماضي.

وأعلن ترامب، في وقت سابق الأحد، أنّ البحرية الأميركية ستبدأ على الفور في إغلاق مضيق هرمز، وستعترض في المياه الدولية أي سفينة دفعت رسوماً لإيران. وأشار ترامب إلى أن البحرية ستبدأ أيضاً في تدمير الألغام التي وضعها الإيرانيون في المضيق، متوعداً بقتل أي "إيراني يطلق النار علينا أو على سفن سلمية". من جهتها، وصفت إيران تهديدات ترامب بأنها "بالغة السخف"، وتوعّدت على لسان الحرس الثوري بأنّ "أي سفينة حربية تحاول، تحت أي مسمى أو ذريعة، الاقتراب من مضيق هرمز، سيُعد ذلك خرقاً لوقف إطلاق النار، وسيُواجَه برد شديد". بدوره قال قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني شهرام إيراني، الأحد، إن قواته تراقب من كثب جميع تحركات الجيش الأميركي "المعتدي" في المنطقة، وذلك رداً على تصريحات ترامب. وأضاف أن تهديدات الرئيس الأميركي بفرض حصار بحري على إيران، بعد ما وصفه بـ"الهزيمة المخزية"، "بالغة السخف ومثيرة للضحك"، مؤكداً جاهزية القوات البحرية لمتابعة أي تحرك والتعامل معه.

وصعّد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، من لهجته، مؤكداً أن "جبهة المقاومة" قادرة على إخراج الولايات المتحدة من المنطقة، كما حدث في البحر الأحمر، في خطاب يعكس تنامي استعداد إيران وحلفائها لمواجهة أي تصعيد محتمل. بالتوازي، شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على أنّ إيران ستتحرك وفق مساري المواجهة أو الحوار، محذراً من أنها "لن تقبل بأي تهديد"، ومؤكداً في الوقت عينه أنها ستتصرّف وفق مسارَي المواجهة أو الحوار العقلاني تبعاً لموقف الجانب الأميركي، قائلاً: "إذا كانت مواجهة، فسنواجه، وإذا كان منطقاً، فسنقابل المنطق بالمنطق".

"العربي الجديد" يتابع تطورات الهدنة الهشة بين إيران والولايات المتحدة أولاً بأول:

05:08 am

أسوشييتد برس

avata
لويدز ليست إنتليجنس: توقف حركة السفن عبر مضيق هرمز

ذكرت شركة "لويدز ليست إنتليجنس" المتخصصة في بيانات الملاحة البحرية ليل الأحد أن "كافة حركة المرور" عبر مضيق هرمز قد توقفت بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال أن الولايات المتحدة ستفرض حصارا على الممر المائي.  وذكرت "لويدز ليست إنتليجنس" أن سفينتين كانتا في طريقهما لمغادرة المضيق عادتا أدراجهما بعد هذا المنشور. 

04:50 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
ترامب يقلل من أهمية استئناف طهران للمفاوضات مع واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الأحد-الاثنين إنه لا يبالي إن استأنفت إيران المحادثات مع الولايات المتحدة أم لا، بعد فشل جولة أولى من المحادثات بينهما في باكستان في التوصل إلى اتفاق. وقال ترامب للصحافيين في قاعدة أندروز الجوية المشتركة بولاية ماريلاند، لدى عودته من فلوريدا "لا أبالي إن عادوا أم لا. إن لم يعودوا، أنا على ما يرام".

التفاصيل في الرابط: 
أخبار
التحديثات الحية

04:19 am

أسوشييتد برس

avata
أستراليا: واشنطن لم تطلب مساعدتنا لفرض حصار على مضيق هرمز

دعا رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، وقال إن الولايات المتحدة لم تطلب مساعدة أستراليا لفرض حصار عليه.

وقال ألبانيز لتلفزيون ناين نيتورك اليوم الاثنين: "لم نتلق أي طلبات، وقد أصدروا هذا الإعلان خلال الليل وفعلوا ذلك بطريقة أحادية الجانب. ولم يطلب منا المشاركة".

وأضاف ألبانيز "ما نريد رؤيته هو استمرار المفاوضات واستئنافها. نريد أن نرى نهاية لهذا الصراع، ونريد أن نرى مضيق هرمز مفتوحا للجميع. ونريد أن نرى حرية الملاحة كما يقتضي القانون الدولي أيضا".

02:34 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
"وول ستريت جورنال": ترامب يدرس شنّ ضربات محدودة على إيران

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، في وقت متأخر الأحد، عن مسؤولين ومصادر مطلعة القول إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاروه يبحثون استئناف ضربات عسكرية محدودة على إيران، إلى جانب الحصار الأميركي لمضيق هرمز، كوسيلة لكسر الجمود في محادثات السلام. وذكر المسؤولون أنّ احتمال استئناف حملة عسكرية شاملة على إيران أقل ترجيحاً؛ نظراً لاحتمالية زعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر، ونفور الرئيس من الصراعات العسكرية المطولة. وأوضحوا أن ترامب قد يسعى أيضاً إلى فرض حصار مؤقت ريثما يضغط على الحلفاء لتحمّل مسؤولية مهمة مرافقة عسكرية مطولة عبر مضيق هرمز في المستقبل.

التفاصيل عبر الرابط:

ترامب في فلوريدا، 11 إبريل 2026 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

02:22 am

فرانس برس

avata
الخام الأميركي يسجل ارتفاعا بنسبة 8%

تجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الاثنين الـ100 دولار للبرميل على خلفية فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام أباد وإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

ومع بدء التداول، ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة تسليم مايو/أيار بنحو 8% ليصل إلى 104,50 دولار، بينما ارتفع سعر خام برنت تسليم يونيو/حزيران بنسبة 7% ليصل إلى 102 دولار للبرميل.

01:29 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
عراقجي: واجهنا في إسلام أباد تغييراً مستمراً في الأهداف

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في منشور على منصة "إكس" بشأن مفاوضات إسلام‌ أباد، إنّه "خلال المفاوضات المكثّفة التي عُقدت على أعلى مستوى منذ 47 عاماً، دخلت إيران الحوار مع الولايات المتحدة بحسن نية من أجل إنهاء الحرب".

وأضاف أنّه "لكن في اللحظة التي لم يكن يفصلنا فيها سوى خطوات قليلة عن مذكرة تفاهم إسلام‌ أباد، واجهنا مطالب مفرطة، وتغييراً مستمراً في الأهداف، وتهديداً بالحصار". وشدّد عراقجي على أنّه "يبدو أنّ أحداً لا يتعلّم الدرس؛ فحسن النية يَولد حسن النية، والعداء يجلب العداء".

12:22 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
جولة مفاوضات جديدة بين أميركا وإيران قد تعقد خلال أيام

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين إقليميين، يوم الأحد، قولهم إنّ جولة ثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران قد تعقد خلال أيام، رغم فشل المحادثات التي استضافتها إسلام أباد في التوصل إلى اتفاق. وأوضح المسؤولون أنّ دولاً إقليمية تبذل جهوداً لإعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض، في وقت لا يزال باب الدبلوماسية مفتوحاً، مشيرين إلى أنّ دول المنطقة تجري مشاورات أيضاً مع الولايات المتحدة لضمان تمديد الهدنة الهشة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمدة أسبوعين، يوم الثلاثاء الماضي.

التفاصيل عبر الرابط:

لافتة قرب المركز الإعلامي للمفاوضات في إسلام أباد، 11 إبريل 2026 (عاصم حفيظ/ رويترز)
رصد
التحديثات الحية

12:13 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
عراقجي ونظيره الفرنسي يبحثان مفاوضات باكستان

أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، مستجدات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان.

12:12 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
قاليباف للأميركيين: ستشتاقون لأسعار البنزين الحالية

وجه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف رسالة إلى الشعب الأميركي، محذراً من ارتفاع أسعار الوقود، على خلفية التوترات حول مضيق هرمز. وكتب قاليباف في منشور على "إكس": "ستشتاقون إلى أسعار البنزين الحالية"، مرفقاً صورة لأسعار الوقود قرب البيت الأبيض، وذلك رداً على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإغلاق المضيق. وأضاف أن "ما يسمى بالحصار سيجعل الأميركيين يفتقدون قريباً البنزين بسعر أربعة إلى خمسة دولارات"، معتبراً أن أي إغلاق جديد لمضيق هرمز سيؤدي إلى ارتفاع أكبر في أسعار النفط، وأن ترامب "سيغوص أكثر في مستنقع الأسعار الذي تسبب هو نفسه في إيجاده".

12:11 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
الجيش الأميركي يعلن فرض حصار على الموانئ الإيرانية

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها ستبدأ، اعتباراً من اليوم الاثنين، تنفيذ حصار بحري يشمل جميع الموانئ الإيرانية، في خطوة تهدف إلى السيطرة على حركة الملاحة من وإلى هذه الموانئ. وأوضحت أن الحصار سيدخل حيز التنفيذ في 13 إبريل/ نيسان عند الساعة 10 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الخامسة مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، وسيشمل الموانئ الإيرانية المطلة على الخليج العربي وخليج عُمان. وأكدت القيادة أن الحصار سيطبق على السفن التابعة لجميع الدول التي تدخل الموانئ الإيرانية أو تغادرها، وكذلك المناطق الساحلية الإيرانية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن قواتها لن تعرقل حرية الملاحة للسفن العابرة لمضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية.

التفاصيل عبر الرابط:

سفينة تنتظر العبور من مضيق هرمز، 8 إبريل 2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

12:08 AM
أبرز تطورات الوضع في المنطقة يوم أمس الأحد
  • قاآني: جبهة المقاومة ستخرج الولايات المتحدة من المنطقة
  • رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست يسخر من ترامب
  • بريطانيا لن تشارك في الحصار البحري على إيران
  • مسؤول أميركي يعدّد طلبات أميركية رفضتها إيران في المحادثات
  • قاليباف: قدمنا مبادرات جيدة للغاية أثمرت تقدماً في المفاوضات
  • السعودية تستدعي سفيرة العراق احتجاجاً على استمرار الاعتداءات
  • فانس يتوقف في قاعدة جوية بألمانيا خلال عودته من باكستان
  • ترامب يعلن فرض حصار بحري على مضيق هرمز
  • مسؤول أميركي: ويتكوف وكوشنر غادرا إسلام أباد
دلالات
المساهمون
ترامب في حديث إلى الصحافيين في ماريلاند، 12 إبريل 2026 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

التحديثات الحية
أخبار
مباشر

التحديثات الحية
أخبار
مباشر

