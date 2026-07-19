ارتفعت وتيرة التصعيد بين إيران والولايات المتحدة في ظل تواصل تبادل الضربات بين الجانبين، وذلك على وقع تهديدات متبادلة بتوسيع دائرة المواجهة ما يهدد بنسف مذكرة التفاهم التي أوقفت الحرب في المنطقة في يونيو/حزيران الماضي. وفي أحدث التطورات، توعدت إيران، مساء السبت، باستهداف مطارات دبي وأبوظبي وميناءي الفجيرة وجبل علي في الإمارات، فيما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مذكرة التفاهم المبرمة مع واشنطن الشهر الماضي "باتت في حالة تعليق كامل" بسبب نكث الولايات المتحدة التزاماتها بالمذكرة واستئنافها الهجمات على إيران.
وواصلت واشنطن السبت استهداف البنى التحتية في إيران، خصوصا الجسور والطرق في محافظة هرمزغان الساحلية المطلة على مضيق هرمز، فيما ردت طهران بهجمات على مواقع في دول الخليج وقصف صاروخي على الأردن أدى إلى مقتل جنديين أميركيين وفقدان ثالث.
ووجه المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي رسالة مكتوبة إلى الشعب الإيراني، مساء السبت، أكد فيها أن خرق مذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة أثبت مجدداً للجميع أن توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لا قيمة له ولا مصداقية"، مشدداً على أن الشعب الإيراني و"جبهة المقاومة" سيلقنان "دروساً لا تُنسى للعدو الأميركي" طالما أراد إشعال حرب جديدة.
تطورات الحرب في المنطقة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..