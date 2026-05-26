الحرب في المنطقة | واشنطن تهاجم أهدافاً إيرانية على وقع محادثات مكثفة

طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
26 مايو 2026   |  آخر تحديث: 08:05 (توقيت القدس)
تحبس المنطقة أنفاسها على وقع تقارير متضاربة بشأن قرب التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في المنطقة، في وقت أعلن الجيش الأميركي أن القوات الأميركية شنت هجمات على مواقع منصات إطلاق صواريخ في جنوب إيران الاثنين، بالإضافة إلى زوارق حاولت زرع ألغام. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، أن التفاوض على اتفاق مع إيران قد "يستغرق بضعة أيام"، مما بدد الآمال في نهاية وشيكة للصراع. وفي حديثه عن الهجمات التي استهدفت قوارب كانت تحاول زرع ألغام ومواقع إطلاق صواريخ، قال روبيو إن مضيق هرمز يجب أن يُفتح "بطريقة أو بأخرى". وأضاف للصحافيين على متن طائرته في مدينة جايبور الهندية، "يجب فتح المضائق وستُفتح بطريقة أو بأخرى.. ينبغي فتحها".

وفي مسار المفاوضات، وصل الاثنين وفد إيراني يضم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى الدوحة للقاء رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بهدف بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. وقال مصدر مطلع لـ"رويترز"، إنّ المناقشات في الدوحة تركز بالأساس على مضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب، مشيراً إلى أنّ محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي انضم إلى الوفد، لإجراء مباحثات بشأن الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة ضمن اتفاق نهائي مع واشنطن.

وقال التلفزيون الإيراني الاثنين، إن محافظ البنك المركزي توجه إلى الدوحة لإجراء مباحثات بشأن الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في أعقاب محادثات أجريت مع وفد قطري في طهران بشأن الملف ذاته. من جانبها، أكدت وكالة تسنيم الإيرانية إحراز تقدم حول موضوع الإفراج عن أرصدة إيرانية.

في الموازاة، نفى المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، صحة التقارير التي تزعم أن دولة قطر "عرضت" مبلغ 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق، لافتاً إلى أن تلك التقارير يتم الترويج لها من قبل أطراف تسعى إلى إفشال الاتفاق وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وفي ما يتعلّق بالملف النووي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليل الاثنين - الثلاثاء، إن اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب قد يُسلم إلى الولايات المتحدة لتدميره هناك. وأضاف، في منشور على منصة تروث سوشيال، أن "الخيار الأفضل يتمثل في التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب بالتنسيق مع إيران، سواء عبر تدميره داخل الأراضي الإيرانية، أو في موقع آخر يجري التوافق عليه، بحضور هيئة الطاقة الذرية أو ما يعادلها، كشاهد على العملية".

ميدانياً، أفادت وكالة "دانشجو" الإيرانية بأن هجوماً أميركياً إسرائيلياً فجر الاثنين على جزيرة لارك، خلّف عدداً من القتلى من الحرس الثوري، تم الإعلان عن ثلاثة منهم. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الهجوم استهدف زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري. إلى ذلك، أفادت وكالة تسنيم بسماع دوي ثلاثة انفجارات في بندر عباس، جنوبي إيران. من جانبه، أعلن الجيش الأميركي أن القوات الأميركية شنّت هجمات على مواقع منصات إطلاق صواريخ في جنوب إيران، الاثنين، بالإضافة إلى زوارق حاولت زرع ألغام. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية تيم هوكينز، في بيان فجر الثلاثاء: "نفّذت القوات الأميركية ضربات دفاعية في جنوب إيران اليوم، لحماية قواتنا من التهديدات التي تشكّلها القوات الإيرانية".

05:25 am

العربي الجديد

العربي الجديد
الدوحة
قطر تنفي مزاعم "عرض" أموال على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق

نفى المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري صحة التقارير التي تزعم أن دولة قطر "عرضت" مبلغ 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق، لافتا إلى أن تلك التقارير يتم الترويج لها من قبل أطراف تسعى إلى إفشال الاتفاق وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

05:20 am

فرانس برس

فرانس برس
روبيو: دارت بعض المحادثات مع إيران في قطر

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الثلاثاء، إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكناً، رغم الضربات الأميركية الجديدة التي تهدد وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين.

وأضاف روبيو للصحافيين في جايبور خلال زيارة رسمية للهند "دارت بعض المحادثات في قطر اليوم، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا إحراز أي تقدم. أعتقد أن هناك الكثير من النقاشات الدائرة حول نقاط محددة في الوثيقة الأولية، لذا سيستغرق الأمر بضعة أيام".

وتابع "أعرب الرئيس عن رغبته في التوصل إلى اتفاق. إما أن يعقد صفقة جيدة أو لا يعقد أي صفقة". وأكد روبيو للصحافيين أن "المضائق يجب أن تكون مفتوحة"، مضيفا "سيتم فتحها بطريقة أو باخرى، لذا يجب أن تكون مفتوحة".

ووصف روبيو ما يحدث في مضيق هرمز بأنه "غير قانوني وغير مشروع وغير مستدام للعالم وغير مقبول".

04:29 am

العربي الجديد

العربي الجديد
واشنطن
ترامب: من الأفضل تدمير اليورانيوم المخصب بالتنسيق مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الاثنين - الثلاثاء إن اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب قد يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة لتدميره هناك. وأضاف، في منشور على منصة تروث سوشيال، أن "الخيار الأفضل يتمثل في التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب بالتنسيق مع إيران، سواء عبر تدميره داخل الأراضي الإيرانية أو في موقع آخر يتم التوافق عليه، بحضور هيئة الطاقة الذرية أو ما يعادلها، كشاهد على العملية".

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حديقة البيت الأبيض. واشنطن 8 مايو 2026 (فرانس برس)
02:05 am

رويترز

رويترز
الجيش الأميركي: هاجمنا منصات إطلاق صواريخ وزوارق في إيران

أعلن الجيش الأميركي أن القوات الأميركية شنت هجمات على مواقع منصات إطلاق صواريخ في جنوب إيران الاثنين، بالإضافة إلى زوارق حاولت زرع ألغام. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية تيم هوكينز، في بيان فجر الثلاثاء "نفذت القوات الأميركية ضربات دفاعية في جنوب إيران اليوم لحماية قواتنا من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية".

على شاطئ بندر عباس قبالة مضيق هرمز، 15 مايو 2026 (Getty)
01:20 am

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
"تسنيم": تقدم بمفاوضات الدوحة بشأن الأرصدة الإيرانية

أكدت وكالة تسنيم الإيرانية إحراز تقدم خلال زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة حول موضوع الإفراج عن أرصدة إيرانية.

12:38 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
مسؤول إيراني: لن يكون هناك أي تراجع مقابل الأعداء

صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، الاثنين، في أول رسالة له للشعب الإيراني، قائلاً: "لن يكون هناك أي تراجع مقابل الأعداء"، مضيفاً: "لقد أثبت ذلك الميدان العسكري، والميدان الدبلوماسي، والشعب الصامد في الساحات بمقاومتهم الباسلة التي أدت إلى شل العدو".

وأضاف ذو القدر، في تصريحات أوردتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن البلاد اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، "بحاجة إلى الوحدة والانسجام، لكي ييأس الأميركيون والصهاينة في هذا المضمار أيضاً". وتابع أن الوحدة "ستقود إيران العزيزة نحو النصر النهائي".

12:38 am

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
"مهر": الوضع في بندر عباس تحت السيطرة

أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن الوضع في بندر عباس جنوبي إيران تحت السيطرة، ولا داعي للقلق، بعد انفجارات وقعت شرقي المدينة.

12:37 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
"تسنيم": لا صحة لاستعداد طهران لنقل احتياطيات اليورانيوم

نفت وكالة تسنيم الإيرانية، نقلاً عن مصادر مطلعة، صحة تقارير إعلامية إقليمية عن استعداد طهران لنقل احتياطيات اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج.

12:22 AM
أبرز تطورات أمس الاثنين 25 مايو 2026
  • أمير قطر وسلطان عُمان يؤكدان أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب
  • مسؤول إيراني: لن يكون هناك أي تراجع مقابل الأعداء
  • ترامب: الاتفاق مع إيران إما أن يكون عظيماً أو لن يكون
  • بزشكيان: مستعدون لطمأنة العالم بشأن النووي
  • طهران: إسقاط مسيرات فوق الخليج بواسطة نظام دفاع جوي جديد
  • ترامب يطالب السعودية وقطر بالتطبيع مع إسرائيل
  • نتنياهو يقر بصعوبة التأثير على قرارات ترامب
  • "رويترز": الإمارات رحّلت آلاف الباكستانيين الشيعة
رويترز
فرانس برس
العربي الجديد
العربي الجديد
