الحرب في المنطقة| واشنطن تنتظر رد طهران وبكين ترفض أي تحركات تصعيدية

القدس المحتلة

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
07 مايو 2026   |  آخر تحديث: 16:58 (توقيت القدس)
في ظل الحديث الأميركي عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، يسود في إسرائيل قلق متزايد من أن الاتفاق الجارية بلورته لن يفرض قيوداً على برنامج الصواريخ الباليستية، وفق ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نقلاً عن مصادر سياسية إسرائيلية. وتعرب أوساط إسرائيلية عن مخاوفها من أن يؤدي الاتفاق إلى تقليص إمكانية عمل جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل قد يفضي إلى مطالبات بالانسحاب. ويُضاف إلى ذلك مخاوف إسرائيلية من عدم تطرّق الاتفاق المحتمل إلى مجموعة من الأهداف التي طُرحت مع بداية الحرب، ومنها تقليص قدرة إيران على دعم حلفائها في المنطقة، وتهيئة الظروف لإسقاط النظام.

وقالت مصادر إسرائيلية لـ"يديعوت أحرونوت" إن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تميل إلى خيار استمرار الحصار على إيران، معتبرة أن الجمهورية الإسلامية تعاني من تآكل داخلي، وأن أي اتفاق قد يكون "سيئاً" لأنه يمنح طهران فرصة للمراوغة منذ اللحظة الأولى. ونُقل عن أحد المسؤولين قوله: "هذا سيئ جداً لإسرائيل؛ إنه اتفاق يرسخ حكم النظام ويشكل طوق نجاة له، بينما يقترب من الانهيار يوماً بعد يوم". كذلك أبدت إسرائيل خيبة أملها من أن الاتفاق المقترح يقيّد تخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاماً فقط، رغم تصريحات دونالد ترامب بأن "إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً". وتساءل مسؤول إسرائيلي: "ما الفرق بين هذا الاتفاق والاتفاق النووي في عهد أوباما؟ هناك أيضاً بند "انقضاء زمني"، وهنا كذلك. إيران ستنتظر ثم تعود لاحقاً إلى المسار النووي".

ويأتي هذا القلق الإسرائيلي عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أجرت محادثات "جيدة للغاية" مع إيران خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأن الطرفين توافقا على أنها لن تمتلك سلاحاً نووياً. وقال ترامب، في حديث للصحافيين في المكتب البيضاوي، الأربعاء، إن من المرجح التوصل إلى اتفاق، مضيفاً: "هم يريدون إبرام صفقة بشدة، وسنرى إمكانية تحقيق ذلك. لا يمكنهم امتلاك أسلحة نووية، الأمر بسيط نوعاً ما". وفي الطرف المقابل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، لوسيلة إعلام محلية، الأربعاء، أن إيران تدرس مقترحاً أميركياً لإنهاء الحرب في المنطقة. ونقلت وكالة "إيسنا" عن بقائي قوله إن "الخطة والمقترح الأميركي لا يزالان قيد المراجعة من قبل إيران"، مضيفاً أن طهران ستنقل ردها إلى باكستان، التي تقود الوساطة بين الطرفين، بعد أن "تستكمل بلورة موقفها".

ورغم التفاؤل الأميركي باتفاق قريب والخشية الإسرائيلية منه، أكدت مصادر إيرانية مطلعة لـ"العربي الجديد" أن ما تنشره وسائل إعلام أميركية بشأن تفاصيل المفاوضات وعناصر الاتفاق بين طهران وواشنطن "لا يعكس حقيقة ما يجري"، مضيفة أن هناك تقدماً في المباحثات بين الجانبين عبر باكستان، "لكنه لم يصل بعد إلى مستوى يفضي إلى اتفاق". وأوضحت المصادر أن المفاوضات "ما زالت تواجه النهج الأميركي المتعنت ومطالب مفرطة"، متهمة وسائل إعلام أميركية بطرح "مطالب وأمنيات أميركية باعتبارها أجزاءً من اتفاق". وتابعت هذه المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن المفاوضات الجارية بوساطة باكستان تركز على إنهاء الحرب، وليس على الملف النووي. ونفت المصادر صحة وجود مداولات لنقل احتياطيات اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، موضحة أن ذلك "ليس على الأجندة الإيرانية".

واشنطن
غضب السعودية يعلّق عملية ترامب لفتح هرمز

كشفت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية أن التراجع المفاجئ للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عملية "مشروع الحرية" لإعادة فتح مضيق هرمز جاء بعدما علّقت السعودية قدرة الجيش الأميركي على استخدام قواعدها ومجالها الجوي لتنفيذ العملية. وقال مسؤولان أميركيان للشبكة إن ترامب فاجأ حلفاءه في الخليج عندما أعلن، بعد ظهر الأحد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن عملية "مشروع الحرية"، الأمر الذي أثار غضب القيادة السعودية، بحسب "إن بي سي نيوز". ورداً على ذلك، أبلغت الرياض الولايات المتحدة بأنها لن تسمح للجيش الأميركي بتسيير طائرات من قاعدة الأمير سلطان الجوية جنوب شرقي الرياض، أو التحليق في مجالها الجوي لدعم العملية.

الأناضول

الأناضول
باكستان "متفائلة" بالتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران

أعربت باكستان عن تفاؤلها بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق خلال وقت قريب، مؤكدة دعمها لحل التوتر بين البلدين عبر الحوار والدبلوماسية. وقال متحدث وزارة الخارجية الباكستانية طاهر حسين أندرابي، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، إن إسلام أباد تتابع من كثب المسار القائم بين الطرفين.

باكستان "متفائلة" بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

رويترز

رويترز
وكالة ميزان: بزشكيان التقى أخيراً بمجبتى خامنئي

نقلت وكالة ميزان عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قوله إنه التقى أخيراً بالزعيم الأعلى مجتبى خامنئي.

رويترز

رويترز
طهران تنفي استهداف سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز

نفت السفارة الإيرانية في سيول أي تورط للقوات المسلحة الإيرانية في إلحاق أضرار بسفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز.

رويترز

رويترز
بكين: نعارض أي تحركات تصعّد التوتر في المنطقة

أكدت الخارجية الصينية في بيان تطرقت فيه إلى الهجمات التي استهدفت منشأة نفطية إماراتية أنها تعارض بشدة أيّ تحركات من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة.

فرانس برس

فرانس برس
باريس تستبعد رفع العقوبات عن إيران إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

استبعد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الخميس، إمكان رفع أي عقوبات دولية مفروضة على إيران ما دام مضيق هرمز مغلقاً. وقال بارو لإذاعة "إر تي إل" الفرنسية "تطالب إيران، أو على الأقل النظام الإيراني، الولايات المتحدة تحديداً بتخفيف العقوبات مقابل تنازلات بشأن برنامجها النووي الذي يجب كبحه (...) لكن من غير الوارد رفع أي عقوبات ما دام مضيق هرمز مغلقاً".

القدس المحتلة
ما وراء القلق الإسرائيلي من اتفاق أميركي إيراني

يسود في إسرائيل قلق متصاعد إزاء الاتفاق الجارية بلورته بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تقديرات بأنه قد لا يفرض قيوداً حقيقية على برنامج طهران للصواريخ الباليستية، بل قد ينعكس سلباً على حرية عمل جيش الاحتلال في لبنان. وبحسب ما أوردته يديعوت أحرونوت، فإن أوساطاً سياسية وأمنية إسرائيلية تخشى أن يقود الاتفاق إلى تقييد حركة الجيش في لبنان، وربما إلى ضغوط للانسحاب، في وقت لا يلبّي فيه مجموعة من الأهداف التي طُرحت مع بداية الحرب.

3 أسباب رئيسية وراء القلق الإسرائيلي من اتفاق أميركي إيراني

معن البياري

الدوحة
رئيس الوزراء القطري: تقدّم إيجابي بين واشنطن وطهران

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن هناك إمكانية عالية لوصول الولايات المتحدة وإيران إلى حلّ دبلوماسي، على الرغم من المواقف المُباعدة بينهما والمعلنة منهما. وشدّد في مقابلة مع "العربي الجديد"، على أن أي اتفاقٍ أميركي إيراني يجب أن يراعي مصالح دول المنطقة والعالم بأسره. وجدّد رفض بلاده استخدام مضيق هرمز ورقةَ ضغطٍ في أي صراع.

رئيس الوزراء القطري لـ"العربي الجديد": تقدم إيجابي بين واشنطن وطهران

العربي الجديد

واشنطن
لهذا السبب علقت ترامب عملية إعادة فتح مضيق هرمز

كشفت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية أن التراجع المفاجئ للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عملية "مشروع الحرية" لإعادة فتح مضيق هرمز جاء بعدما علّقت السعودية قدرة الجيش الأميركي على استخدام قواعدها ومجالها الجوي لتنفيذ العملية. وقال مسؤولان أميركيان للشبكة إن ترامب فاجأ حلفاءه في الخليج عندما أعلن، بعد ظهر الأحد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن عملية "مشروع الحرية"، الأمر الذي أثار غضب القيادة السعودية، بحسب "إن بي سي نيوز". ورداً على ذلك، أبلغت الرياض الولايات المتحدة بأنها لن تسمح للجيش الأميركي بتسيير طائرات من قاعدة الأمير سلطان الجوية جنوب شرقي الرياض، أو التحليق في مجالها الجوي لدعم العملية.

كريم رمضان

كريم رمضان
مسقط
تصدّع نموذج دبي الاقتصادي... الحرب تهزّ الثقة بالإمارة

تواجه الإمارات عموماً، وإمارة دبي خصوصاً، اختباراً مصيرياً لصورتها الدولية واحةً للاستقرار الاقتصادي في منطقة تعصف بها النزاعات؛ إذ أدت الهجمات الصاروخية والجوية الأخيرة على الدولة الخليجية دون الدول الأخرى في فترة الهدنة، إلى اهتزاز الثقة بنموذج "الملاذ الآمن" الذي استقطب الكفاءات العالمية لعقود، ما سلط الضوء على التداعيات الاستراتيجية للحرب على الدولة الخليجية ونموذجها الاقتصادي.
تصدّع نموذج دبي الاقتصادي... اهتزاز الثقة في إمارة "الملاذ الآمن"

صابر غل عنبري

طهران
الأسعار تنهك الإيرانيين... فوضى تسعير غير مسبوقة

تلقي التداعيات الاقتصادية للحرب بظلالها الثقيلة على المشهد الداخلي في إيران، لتنعكس بشكل حاد ومباشر على معيشة المواطنين إثر استهداف بنى اقتصادية تحتية وقطاعات صناعية حيوية كالصلب والبتروكيماويات. ومع استمرار الهبوط القياسي للعملة المحلية واقتراب سعر صرف الدولار الأميركي من حاجز الـ 1,900,000 ريال، تعيش الأسواق الإيرانية حالة من الغلاء والإرباك نتيجة الارتفاع اللحظي والمستمر في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية كالسيارات والبلاستيك والأثاث المنزلي وغيرها، ما أثار قلق المواطنين ودفع بعض المتاجر إلى إزالة ملصقات الأسعار عن بعض المواد الغذائية، وسط استنفار حكومي وقضائي لتسيير دوريات تفتيش رقابية صارمة لمكافحة استغلال الأزمة وضبط الأسواق.

الأسعار تنهك الإيرانيين... فوضى تسعير غير مسبوقة تضرب الأسواق

صابر غل عنبري

طهران
بزشكيان يحدّد شروط طهران للاتفاق

بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي مساء أمس الأربعاء، أحدث التطورات الإقليمية، ومسار المفاوضات، وعدداً من القضايا الاستراتيجية، بما في ذلك وضع مضيق هرمز. وتحدث بزشكيان عن أسباب انعدام الثقة بالجانب الأميركي، موضحاً أن بلاده دخلت في حوار مع واشنطن مرتين، وفي كلتا المرتين وقعت هجمات عسكرية ضد إيران في أثناء المفاوضات، واصفاً هذا السلوك بأنه بمنزلة "طعنة في الظهر". وأضاف أن المطالب الأميركية المبالغ فيها، والتهديدات المستمرة، وعدم التزام الأطر الضرورية، زادت من تعقيد المسار الدبلوماسي الحالي.
بزشكيان يحدّد شروط طهران للاتفاق: مستعدون لمواصلة الدبلوماسية

فرانس برس

إيران تنفي مسؤوليتها عن استهداف سفينة كورية في هرمز

نفت إيران، اليوم الخميس، ضلوع قواتها المسلحة في الانفجار الذي استهدف سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز هذا الأسبوع. وقالت سفارة إيران في سيول في بيان إن طهران "ترفض بشدة وتنفي بشكل قاطع أي مزاعم تتعلق بضلوع القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحادثة التي تسببت بأضرار لسفينة كورية في مضيق هرمز".

وأوضحت أنه منذ شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في أواخر شباط/ فبراير "أكدت طهران مراراً أن مضيق هرمز يشكل جزءاً لا يتجزأ من جغرافيتها الدفاعية".

وأضافت: "وبناءً على ذلك، فإن المرور الآمن عبر مضيق هرمز يتطلب الامتثال الكامل للقواعد المعمول بها. في ظل هذه الظروف، إن أي تجاهل للمتطلبات المعلنة والواقع التشغيلي... قد يؤدي إلى حوادث غير مقصودة".

رويترز

ترامب يتوقع انتهاء الحرب مع إيران قريباً

توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران في وقت قريب. وقال، خلال فعالية لدعم مرشح الحزب الجمهوري لمنصب حاكم ولاية جورجيا بيرت جونز، إن بلاده تتحرك بدافع "بالغ الأهمية"، مضيفاً: "عندما تنظرون إلى ما يحدث، تجدون أننا نفعل ذلك لسبب بالغ الأهمية، إذ لا يمكننا السماح لهم بامتلاك سلاح نووي". وبحسبه، فإن "معظم الناس يدركون أن ما نقوم به هو الصحيح"، معرباً عن اعتقاده بأن "الأمر سينتهي سريعاً".

القدس المحتلة
قلق إسرائيلي من اتفاق أميركي إيراني محتمل

يسود في إسرائيل قلق متزايد من أن الاتفاق الجارية بلورته لن يفرض قيوداً على برنامج الصواريخ الباليستية، وفق ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نقلاً عن مصادر سياسية إسرائيلية. كما تعرب أوساط إسرائيلية عن مخاوفها من أن يؤدي الاتفاق إلى تقليص إمكانية عمل جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل وربما يفضي إلى مطالبات بالانسحاب. ويُضاف إلى ذلك مخاوف إسرائيلية من عدم تطرّق الاتفاق المحتمل إلى مجموعة من الأهداف التي طُرحت مع بداية الحرب، ومنها تقليص قدرة إيران على دعم حلفائها في المنطقة، وتهيئة الظروف لإسقاط النظام.

وقالت مصادر إسرائيلية لـ"يديعوت أحرونوت" إن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تميل إلى خيار استمرار الحصار على إيران، معتبرة أن الجمهورية الإسلامية تعاني من تآكل داخلي، وأن أي اتفاق قد يكون "سيئاً" لأنه يمنح طهران فرصة للمراوغة منذ اللحظة الأولى. ونُقل عن أحد المسؤولين قوله: "هذا سيئ جداً لإسرائيل؛ إنه اتفاق يرسخ حكم النظام ويشكل طوق نجاة له، بينما يقترب من الانهيار يوماً بعد يوم". كما أبدت إسرائيل خيبة أملها من أن الاتفاق المقترح يقيّد تخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاماً فقط، رغم تصريحات دونالد ترامب بأن "إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً". وتساءل مسؤول إسرائيلي: "ما الفرق بين هذا الاتفاق والاتفاق النووي في عهد أوباما؟ هناك أيضاً بند "انقضاء زمني"، وهنا كذلك. إيران ستنتظر ثم تعود لاحقاً إلى المسار النووي".

آخر تطورات الحرب أمس الأربعاء
  • ترامب يتحدث عن محادثات جيدة للغاية مع إيران
  • رئيس الوزراء القطري لـ"العربي الجديد": تقدّم إيجابي بين واشنطن وطهران
  • قاليباف في رسالة صوتية: العدو يريد استسلامنا ولا أستبعد هجمات جديدة
  • بقائي: إيران تدرس مقترحاً أميركياً جديداً لإنهاء الحرب
  • دعوة فرنسية لحل قضية مضيق هرمز بمعزل عن سائر الملفات
  • طهران: العبور الآمن في هرمز سيكون ممكناً مع انتهاء التهديدات
معن البياري
كريم رمضان
صابر غل عنبري
3 شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي غربي غزة

لا رادع لإساءات جنود الاحتلال للرموز الدينية في لبنان

