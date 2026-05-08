الحرب في المنطقة | واشنطن تنتظر رد طهران اليوم وسط اشتباكات في هرمز

أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أنها "ردت على خرق وقف إطلاق النار والعدوان من الجيش الأميركي"، وقالت إن "المعلومات الاستخباراتية تشير إلى تكبد العدو الأميركي خسائر ملحوظة، وأن سفنه الثلاث فرت سريعاً من نطاق مضيق هرمز".
وأفادت بحرية الحرس الثوري، في بيان فجر اليوم الجمعة، بأنه "عقب خرق وقف إطلاق النار والعدوان من الجيش الأميركي على ناقلة نفط تابعة لإيران بالقرب من ميناء جاسك، واقتراب مدمرات الجيش الأميركي من مضيق هرمز، أطلقت القوات البحرية للحرس الثوري النار على مدمرات العدو في عملية مشتركة مكثفة ودقيقة للغاية، باستخدام أنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز المضادة للسفن، بالإضافة إلى طائرات مسيرة تدميرية مزودة برؤوس حربية شديدة الانفجار"، وفقاً لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".
