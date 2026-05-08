الحرب في المنطقة | واشنطن تنتظر رد طهران اليوم وسط اشتباكات في هرمز

تقارير دولية
طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
لندن

العربي الجديد

العربي الجديد
التحديثات الحية
08 مايو 2026   |  آخر تحديث: 20:06 (توقيت القدس)
أفادت وسائل إعلام إيرانية، ليل الخميس - الجمعة، بوقوع عدة انفجارات على طول ساحل إيران المطل على الخليج، فيما قال الجيش الأميركي إن قواته تصدت لهجمات إيرانية، وردّت بضربات دفاعية، بينما كانت مدمرات تابعة للبحرية الأميركية تعبر مضيق هرمز إلى خليج عُمان في السابع من مايو/أيار. وأفادت وكالة فارس الإيرانية، عصر الجمعة، بوقوع اشتباكات متقطعة بين القوات المسلحة الإيرانية وسفن أميركية في مضيق هرمز منذ نحو ساعة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، إن ثلاث مدمرات تابعة للبحرية الأميركية تعرضت لهجوم في أثناء مرورها عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم قبل الحرب وتعرقل إيران الملاحة فيه بشكل شبه كامل منذ بدء الصراع. وكتب ترامب على "تروث سوشال": "عبرت ثلاث مدمرات أميركية عالمية المستوى مضيق هرمز بنجاح كبير تحت النيران. لم يلحق ضرر بالمدمرات الثلاث، لكن ضرراً جسيماً لحق بالمهاجمين الإيرانيين". وقال ترامب لاحقاً للصحافيين إن وقف إطلاق النار لا يزال قائماً، وسعى إلى التقليل من شأن تبادل إطلاق النار. وقال ترامب في واشنطن "لقد مزحوا معنا اليوم. فألقينا بهم بعيداً".

بدوره، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن واشنطن تتوقع رداً من إيران، الجمعة، على الاقتراحات الأميركية، للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع الجمهورية الإسلامية. وقال روبيو لصحافيين خلال زيارته إلى روما: "نحن نتوقع رداً منهم اليوم في وقت ما (...) آمل أن يكون عرضاً جدياً، آمل ذلك فعلاً".

في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إنّ مخزون بلاده الصاروخي يبلغ 120%، مشيراً إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) "مخطئة في تقديراتها" حول صواريخ إيران، واتهم الولايات المتحدة بأنها "تُقدم على مغامرة عسكرية طائشة في كل مرة يُطرح فيها حل دبلوماسي". وتساءل عراقجي في منشور على منصة إكس عمّا إذا كان هذا التصرف "مجرد تكتيك أعمى لممارسة الضغط، أم أنه خداع مخرب يسعى مرة أخرى لجرّ الرئيس الأميركي (دونالد ترامب

) إلى مستنقع جديد"، مشدداً على أنّ الإيرانيين "لن يرضخوا للضغط أبداً". هذا، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، أن الرد الإيراني على المقترح الأميركي والمفاوضات المتعلقة بهذا الشأن لا تزال قيد الدراسة، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن النتيجة النهائية فور التوصل إليها. وأردف المتحدث باسم الوزارة قائلاً: "نحن في حالة وقف إطلاق نار اسمياً، وقواتنا المسلحة على أتم الاستعداد وبكامل قوتها، وتراقب الوضع بدقة، وسترد بكل حزم على أي اعتداء أو مغامرة أينما لزم الأمر".

"العربي الجديد" يتابع تطورات الهدنة بين إيران والولايات المتحدة أولاً بأول..

08:03 pm

محمد شيخ يوسف

محمد شيخ يوسف
إسطنبول
فيدان يبحث مع عراقجي تطورات المفاوضات الإيرانية الأميركية

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية هاكان فيدان بحث هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عراقجي آخر تطورات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية لوسائل الإعلام، بينها "العربي الجديد" أن الاتصال تناول النقطة التي توصلت إليها المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

07:03 pm

فرانس برس

فرانس برس
السعودية منعت واشنطن من استخدام قواعدها ومجالها الجوي

نقلت وكالة فرانس برس عن مصدرين سعوديين، الجمعة، أن المملكة منعت الولايات المتحدة من استخدام مجالها الجوي وقواعدها على أراضيها لشن هجمات ضمن محاولتها الوجيزة لإعادة فتح مضيق هرمز. لكن المصدرين اللذين طلبا عدم كشف اسميهما، نظراً إلى حساسية المسألة، أوضحا أن وصول واشنطن إلى المجال الجوي السعودي والقواعد في السعودية سيستمر لاستخدامات أخرى.

وقال أحد المصدرين لـ"فرانس برس" إن السعودية "لم تسمح بتنفيذ طلعات جوية ضمن عملية مشروع الحرية". وأضاف: "كانت السعودية ضد العملية لأنها رأت أنها ستؤدي فقط إلى تصعيد الوضع ولن تنجح".

07:02 pm

رويترز

رويترز
مصدر عسكري إيراني: الوضع هادئ الآن في الخليج

قالت وكالة تسنيم نقلاً عن مصدر عسكري إيراني إنّ "الوضع هادئ الآن في الخليج"، مضيفاً: "إذا حاول الأميركيون دخول الخليج مجدداً والتسبب في مشكلات للسفن الإيرانية، فهناك احتمال لوقوع اشتباكات".

06:50 pm

قنا

قنا
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره المصري مستجدات الأوضاع

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، مستجدات الأوضاع في المنطقة. كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، استمرار التنسيق والتشاور الثنائي بشأن هذه المستجدات.

06:16 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
واشنطن
نائب الرئيس الأميركي يعقد اجتماعاً مع رئيس وزراء قطر

ذكر مراسل موقع أكسيوس باراك رافيد أن جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، يعقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في البيت الأبيض لبحث المفاوضات مع إيران.

05:18 pm

العربي الجديد

طهران
اشتباكات متقطعة بين القوات الإيرانية وسفن أميركية في هرمز

أفادت وكالة فارس الإيرانية بوقوع اشتباكات متقطعة بين القوات المسلحة الإيرانية وسفن أميركية في مضيق هرمز قبل نحو ساعة.

05:09 pm

العربي الجديد

طهران
اتصال هاتفي بين عراقجي وفيدان

أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي ونظيره التركي هاكان فيدان، أجريا عصر اليوم اتصالاً هاتفياً، تباحثا وناقشا خلاله آخر التطورات الإقليمية.

5:05 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
الخارجية الإيرانية: طهران ما زالت تدرس المقترح الأميركي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مقابلة مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن الرد الإيراني على المقترح الأميركي والمفاوضات المتعلقة بهذا الشأن لا تزال قيد الدراسة، مؤكداً أنه سيتم إعلان النتيجة النهائية فور التوصل إليها.

وأضاف أن الهجمات الأميركية الليلة الماضية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وخرقاً لوقف إطلاق النار. وتابع بقائي أن "القوات المدافعة عن البلاد وجهت صفعة قوية إلى العدو وتصدت له بكل قوة". وأردف المتحدث باسم الخارجية قائلاً: "نحن في حالة وقف إطلاق نار اسمياً، وقواتنا المسلحة على أتم الاستعداد وبكامل قوتها، وتراقب الوضع بدقة، وسترد بكل حزم على أي اعتداء أو مغامرة أينما لزم الأمر".

04:32 pm

رويترز

رويترز
الجيش الأميركي يستهدف ناقلات نفط فارغة كانت تحاول كسر الحصار

قال مراسل لقناة فوكس نيوز على منصة إكس إن الجيش الأميركي شن المزيد من الغارات الجوية اليوم الجمعة مستهدفاً عدة ناقلات فارغة كانت تحاول كسر الحصار المفروض على إيران.

04:31 pm

رويترز

رويترز
روبيو: يتعين تلقي ردّ إيران اليوم ولن نتفاوض مع حزب الله

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنّ الولايات المتحدة ينبغي أن تتلقى رداً اليوم الجمعة من إيران على مقترح إنهاء الحرب، فيما رفض في الحديث عن لبنان التفاوض مع حزب الله، مشيراً إلى أن بلاده تركّز على الحكومة اللبنانية. وأوضح روبيو للصحافيين في روما، اليوم الجمعة، بشأن التفاوض مع إيران، "سنرى ما يتضمنه الرد. نأمل أن يكون أمراً سيضعنا على مسار عملية تفاوض جادّة".

4:14 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
عراقجي يدحض التقييم الأميركي بشأن صواريخ إيران

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إنّ مخزون بلاده الصاروخي يبلغ 120%، متهماً الولايات المتحدة بأنها "تُقدم على مغامرة عسكرية طائشة في كل مرة يُطرح فيها حل دبلوماسي". وتساءل عراقجي في منشور على منصة إكس عمّا إذا كان هذا التصرف "مجرد تكتيك أعمى لممارسة الضغط، أم أنه خداع مخرب يسعى مرة أخرى لجرّ الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) إلى مستنقع جديد".

04:12 pm

رويترز

رويترز
إصابة 10 وفقدان 5 آخرين بهجوم أميركي على سفينة إيرانية أمس

أفاد مسؤول وكالة مهر الإيرانية بإصابة عشرة من أفراد الطاقم وفقدان خمسة آخرين بعد هجوم شنته البحرية الأميركية على سفينة تجارية إيرانية مساء أمس الخميس قرب مضيق هرمز.

04:09 pm

رويترز

رويترز
سنتكوم: منعنا 70 ناقلة من دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" منع أكثر من 70 ناقلة من دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها اليوم الجمعة. وأضافت في منشور على إكس: "تستطيع هذه السفن التجارية نقل أكثر من 166 مليون برميل من النفط الإيراني بقيمة تقدر بأكثر من 13 مليار دولار".

03:37 pm

فرانس برس

فرانس برس
روبيو: نتوقع رداً إيرانياً على الاقتراح الأميركي اليوم

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن واشنطن تتوقع رداً من إيران، الجمعة، على الاقتراحات الأميركية، للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع الجمهورية الإسلامية. وقال روبيو لصحافيين خلال زيارته إلى روما: "نحن نتوقع رداً منهم اليوم في وقت ما (...) آمل أن يكون عرضاً جدياً، آمل ذلك فعلاً".

02:38 pm

العربي الجديد

لندن
الإمارات: 3 إصابات بعد اعتراض صاروخين و3 مسيّرات إيرانية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم، أن الدفاعات الجوية تعاملت، في الثامن من مايو/أيار 2026، مع صاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيّرة قادمة من إيران، ما أسفر عن ثلاث إصابات متوسطة. وقالت الوزارة إنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات، تعاملت الدفاعات الجوية مع 551 صاروخاً باليستياً، و29 صاروخاً جوالاً، و2263 طائرة مسيّرة.

وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 230 إصابة من جنسيات متعددة، بينها الإماراتية والمصرية والسودانية والإثيوبية والفيليبينية والباكستانية والإيرانية والهندية والبنغلادشية والسريلانكية والأردنية والفلسطينية والمغربية والروسية، إلى جانب جنسيات أخرى. كما أعلنت الوزارة أن إجمالي عدد الشهداء بلغ ثلاثة، أحدهم مدني مغربي الجنسية متعاقد مع القوات المسلحة، فيما بلغ عدد القتلى المدنيين عشرة من جنسيات مختلفة، بينها الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية والهندية والمصرية.

01:33 pm

قنا

قنا
محمد بن زايد ومستشار النمسا يبحثان تطورات الشرق الأوسط

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، مع مستشار النمسا كريستيان شتوكر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وأمن الطاقة، إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة.

كما تبادل الجانبان، خلال لقائهما في أبوظبي، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على حرية الملاحة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي.

1:30 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
طهران: واشنطن خرقت الهدنة وكان ردنا حاسماً

بينما ارتفع منسوب التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن، اشتعل التوتر فجأة في مضيق هرمز والسواحل الإيرانية في الخليج، ليل الخميس ـ الجمعة، إذ شهدت اشتباكات عسكرية هي الأعنف منذ بدء الهدنة في السابع من الشهر الماضي، قبل أن يعود الهدوء الحذر بعد ساعات من تبادل النيران والاتهامات.

01:22 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
لندن
الحرب ترفع أسعار الغذاء إلى أعلى مستوى منذ 3 أعوام

ارتفعت الأسعار العالمية للغذاء إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات بسبب الحرب في المنطقة التي أدت إلى زيادة أسعار مدخلات رئيسية في كلفة الأغذية مثل الأسمدة وأسعار الشحن والوقود. وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، اليوم الجمعة، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في إبريل/ نيسان الماضي للشهر الثالث على التوالي، مع تسجيل أسعار الزيوت النباتية مستويات مرتفعة بشكل خاص بسبب الاضطرابات المرتبطة بحرب إيران.

1:21 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط في بحر عُمان

أعلن الجيش الإيراني، في بيان أورده التلفزيون الرسمي، أن قواته البحرية احتجزت ناقلة النفط "أوشن كوي" (OCEAN KOI) في بحر عُمان بتهمة محاولة سرقة شحنة نفط إيرانية. وقال البيان إن العملية نُفذت "تنفيذاً لقرار صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي وعملاً بمذكرة قضائية"، مشيراً إلى أن الناقلة كانت تحمل شحنة نفط تعود للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

11:38 am

رويترز

رويترز
بكين تؤكد تعرّض ناقلة تقلّ طاقماً صينياً لهجوم قرب هرمز

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، تعرّض ناقلة منتجات نفطية تقلّ طاقما صينيا لهجوم في مضيق هرمز، وعبرت عن قلقها البالغ إزاء تأثر السفن سلبا بالحرب في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان، خلال مؤتمر صحافي دوري، إن على متن السفينة مواطنين صينيين، وإنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم حتى الآن. وذكرت تقارير إعلامية صينية أمس الخميس أن ناقلة منتجات نفطية مملوكة لشركة صينية تعرضت لهجوم قرب مضيق هرمز يوم الاثنين.

11:37 am

فرانس برس

فرانس برس
بغداد تنفي اتهام واشنطن نائب وزير النفط العراقي بدعم إيران

نفت وزارة النفط العراقية اتهام الولايات المتحدة نائب الوزير علي معارج البهادلي بمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات، في وقت تُصعّد واشنطن ضغطها على بغداد لنزع سلاح الفصائل المرتبطة بطهران. وأبدت الوزارة استعدادها للتحقيق في القضية، لكنها أشارت إلى أن "عمليات تصدير النفط الخام وتسويقه وتحميل الناقلات والإجراءات المرتبطة بذلك" لا تدخل في إطار مهام البهادلي.

10:08 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
الحرس الثوري الإيراني يعلن إلحاق أضرار بثلاث سفن أميركية

أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أنها "ردت على خرق وقف إطلاق النار والعدوان من الجيش الأميركي"، وقالت إن "المعلومات الاستخباراتية تشير إلى تكبد العدو الأميركي خسائر ملحوظة، وأن سفنه الثلاث فرت سريعاً من نطاق مضيق هرمز".

وأفادت بحرية الحرس الثوري، في بيان فجر اليوم الجمعة، بأنه "عقب خرق وقف إطلاق النار والعدوان من الجيش الأميركي على ناقلة نفط تابعة لإيران بالقرب من ميناء جاسك، واقتراب مدمرات الجيش الأميركي من مضيق هرمز، أطلقت القوات البحرية للحرس الثوري النار على مدمرات العدو في عملية مشتركة مكثفة ودقيقة للغاية، باستخدام أنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز المضادة للسفن، بالإضافة إلى طائرات مسيرة تدميرية مزودة برؤوس حربية شديدة الانفجار"، وفقاً لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وبحسب بيان صادر عن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أشارت عمليات الرصد الاستخباراتية إلى "تكبيد العدو الأميركي أضراراً ملحوظة، وأن سفنه الثلاث فرت بسرعة من نطاق مضيق هرمز".

10:07 am

فرانس برس

فرانس برس
وصول ناقلة نفط إلى كوريا الجنوبية بعد اجتيازها هرمز

تمكّنت ناقلة نفط عبرت مضيق هرمز من الوصول، الجمعة، إلى وجهتها في كوريا الجنوبية، لتصبح أول سفينة تصل إلى هناك عبر هذا الممر المائي منذ إعلان إيران إغلاقه إثر اندلاع الحرب في المنطقة. وتعتمد كوريا الجنوبية على واردات الوقود من الشرق الأوسط، إذ تمر معظم الشحنات عبر المضيق الذي لا يزال مغلقاً منذ شن الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران. ومن شأن وصول الناقلة "أوديسا"، التي ترفع علم مالطا وتحمل مليون برميل من النفط الخام، أن يبدد قليلاً قلق سيول حيال أمن الطاقة في ظل استمرار الحرب.

08:57 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
أول تعليق روسي على مشروع قرار مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز

أعلنت البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، رفضها ما وصفته بـ"الصياغات غير المتوازنة" في مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة والبحرين في مجلس الأمن بشأن إيران. وقالت البعثة الروسية، في بيان، إن المشروع يتضمن "مطالبات أحادية الجانب موجهة إلى طهران"، مع تجاهل ما اعتبرته "السبب الجذري للأزمة"، والمتمثل في "المغامرة العسكرية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران". كما شددت موسكو على أهمية حماية المسار الدبلوماسي والمفاوضات بشأن إيران من "الخطاب العدائي والأعمال العنيفة" التي قد تقوض عملية التفاوض.

08:56 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
تجدد الاعتداءات على الإمارات بصواريخ ومسيّرات

تجددت في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة الاعتداءات على الإمارات بصواريخ ومسيّرات، أكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها قادمة من إيران. وقالت "الدفاع" الإماراتية، في بيان، إن "الدفاعات الجوية تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران". وأضافت الوزارة أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيّرة".

07:49 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
تحقيق أميركي في صفقات نفط تجاوزت أرباحها 2.6 مليار دولار

ذكرت وسائل إعلام أميركية، يوم الخميس، أن وزارة العدل الأميركية تحقق في سلسلة معاملات مشبوهة التوقيت في سوق النفط، جرت قبل وقت قصير من إعلانات سياسية كبرى للرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين إيرانيين كبار بشأن الحرب الإيرانية. وبحسب شبكتي "إيه بي سي نيوز" و"إن بي سي نيوز" عن مصادر مطلعة، يشمل التحقيق أربع صفقات على الأقل حقق فيها متداولون أرباحاً تتجاوز 2.6 مليار دولار، عبر المراهنة على انخفاض أسعار النفط قبل حدوثه.

وأفادت المصادر نفسها بأن تلك الرهانات وُضعت قبل وقت قصير من صدور إعلانات جديدة من ترامب أو مسؤولين في الحكومة الإيرانية، فيما تشارك في التحقيق أيضاً هيئة تداول السلع الآجلة، وهي الوكالة الاتحادية المسؤولة عن تنظيم تداول السلع. ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مصدر قوله إن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، مؤكداً عدم وجود أدلة حتى الآن على سلوك إجرامي. كما يعتزم المحققون، إلى جانب التحقيق الحالي، فحص نشاطات مشبوهة على منصات تداول، ضمن إجراء منفصل مرتبط أيضاً بالصراع الإيراني.

05:49 am

رويترز

رويترز
رئيس الفيليبين: حرب الشرق الأوسط تشكل تحدياً لدول آسيان

قال الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس الابن اليوم الجمعة إن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تقف صفا واحدا لتأكيد قدرتها على التعامل بتكاتف وإصرار مع تداعيات حالة عدم اليقين والتقلبات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وقال ماركوس، بصفته الرئيس الحالي للرابطة، خلال قمة لقادة دولها إن الحرب على إيران تشكل تحديا للتكتل المكون من 11 دولة وتفرض عليه مواصلة التحلي بالمرونة.

05:47 am

رويترز

رويترز
الإمارات: نتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة

قالت وزارة الدفاع الإماراتية فجر اليوم الجمعة إن "الدفاعات الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران".

03:47 am

قنا

قنا
المنظمة البحرية الدولية: 1500 سفينة عالقة في الخليج

كشفت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أن نحو 1500 سفينة عالقة في مياه الخليج بسبب استمرار أزمة إغلاق مضيق هرمز منذ 28 فبراير/شباط الماضي. وقال أرسينيو دومينغيز الأمين العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، خلال كلمة له في بنما: "في الوقت الراهن، لدينا حوالى 20 ألف شخص من الطواقم ونحو 1500 سفينة محاصرين"، موضحا أن الشحن البحري ينقل أكثر من 80% من إجمالي المنتجات المستهلكة في العالم. وأضاف دومينغيز، أمام مجموعة من قادة الصناعة وممثلي المنظمة البحرية: "أفراد الأطقم العالقين هم أناس أبرياء يؤدون وظائفهم كل يوم لمصلحة دول أخرى، لكنهم محاصرون بسبب أوضاع جيوسياسية خارجة عن سيطرتهم".

01:32 am

رويترز

رويترز
إعلام إيراني: الوضع في الجزر الإيرانية عاد إلى طبيعته

قالت وسائل إعلام إيرانية إن الوضع في الجزر الإيرانية والمدن الساحلية على مضيق هرمز عاد إلى طبيعته، بعد موجة هجمات أميركية.

01:31 am

العربي الجديد

واشنطن
ترامب: وقف إطلاق النار لا يزال قائماً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الهجمات التي شنها الجيش الأميركي على إيران مساء الخميس ليست سوى "ضربة خفيفة"، وذلك في أعقاب دوي انفجارات في مواقع ساحلية إيرانية، وعدد من المناطق في الجمهورية الإسلامية. وأكد ترامب في تصريحات لشبكة "أيه بي سي نيوز" أن وقف إطلاق النار لا يزال قائماً. ولاحقا، أعلن ترامب على موقعه "تروث سوشال" أن "3 مدمرات أميركية خرجت للتو وبنجاح كبير من مضيق هرمز تحت القصف، ولم يلحق أي ضرر بها لكن ضررا كبيرا لحق بالمهاجمين الإيرانيين".

01:11 am

رويترز

رويترز
دوي انفجار في إقليم هرمزجان جنوبي إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجار جديد في سيريك بإقليم هرمزجان جنوبي البلاد.

12:45 am

العربي الجديد

طهران
انفجارات بإيران وطهران تتهم واشنطن بانتهاك وقف إطلاق النار

أفادت وكالات أنباء إيرانية في وقت متأخر من مساء الخميس - الجمعة بأن انفجارات سمعت بالقرب من ميناء قشم وبندر عباس، في وقت ذكرت شبكة "فوكس نيوز" في منشور على منصة إكس، نقلاً عن مسؤول أميركي كبير، أن الجيش الأميركي نفذ هجمات.

12:37 am

رويترز

رويترز
الجيش الأميركي: قواتنا تصدت لهجمات إيرانية

قال الجيش الأميركي إن قواته تصدت لهجمات إيرانية وردت بضربات دفاعية، بينما كانت مدمرات تابعة للبحرية الأميركية تعبر مضيق هرمز إلى خليج عمان في السابع من مايو/أيار. وأضاف في بيان "إيران شنت هجمات غير مبررة أثناء عبور مدمرات تابعة للبحرية الأميركية مضيق هرمز". وأكد الجيش الأميركي أن "القيادة المركزية قضت على التهديدات واستهدفت المنشآت العسكرية الإيرانية المسؤولة عن مهاجمة القوات الأميركية"، لافتاً إلى أن "الأصول الأميركية" لم تتعرض لأي أذى.

12:22 am

رويترز

رويترز
طهران تتهم واشنطن بانتهاك وقف إطلاق النار

اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار باستهداف سفينتين في مضيق هرمز ومهاجمة مناطق مدنية، حسبما أفاد مقر خاتم الأنبياء الإيراني فجر الجمعة.

وقال متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية، إن الولايات المتحدة استهدفت "ناقلة نفط إيرانية كانت تبحر من السواحل الإيرانية قرب جاسك باتجاه مضيق هرمز، بالإضافة إلى سفينة أخرى لدى دخولها مضيق هرمز قرب ميناء الفجيرة الإماراتي". وأضاف: "وفي الوقت نفسه، وبالتعاون مع بعض دول المنطقة، شنت الولايات المتحدة هجمات جوية على مناطق مدنية على سواحل بندر خمير وسيريك وجزيرة قشم".

12:20 am

العربي الجديد

طهران
"تسنيم": تضرر بعض المدمرات الأميركية قرب هرمز

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع أن بعض المدمرات الأميركية قرب هرمز تضررت نتيجة هجوم البحرية الإيرانية.

12:18 am

طهران
سماع دوي انفجار في مدينة ميناب جنوبي إيران

أفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجار في مدينة ميناب جنوبي إيران.

11:59 pm

طهران
استهداف 3 مدمرات أميركية بالقرب من مضيق هرمز

أفادت وكالة مهر بأن البحرية الإيرانية استهدفت ثلاث مدمرات أميركية بالقرب من مضيق هرمز.

11:53 pm

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
"تسنيم": انفجارات بندر عباس ناتجة عن تصدي الدفاعات لمسيّرتين

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر أن الانفجارات التي سُمعت في "بندر عباس" ناتجة عن تصدي الدفاعات الجوية لطائرتين مسيّرتين صغيرتين.

11:52 pm

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
التلفزيون الإيراني: إطلاق صواريخ على وحدات معادية في هرمز

نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري أن "وحدات معادية" في مضيق هرمز تعرضت لنيران صواريخ إيرانية عقب هجوم شنه الجيش الأميركي على ناقلة نفط إيرانية.

11:52 pm

رويترز
إعلام إيراني: دوي انفجارات في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الخميس، بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم جنوبي البلاد. وذكرت وكالة تسنيم، نقلاً عن مصادر محلية، أن دوي انفجارات متتالية سمع في جزيرة قشم وبندر عباس.

وأوضحت أن جزءاً من هذه الأصوات ناجم عن عمليات نفذتها القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني لتوجيه تحذيرات إلى سفن حاولت العبور غير المصرح به من مضيق هرمز. بدوره، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن الانفجار في جزيرة قشم وقع في رصيف "بهمن". ولم تعلن السلطات الإيرانية حتى الساعة تفاصيل بشأن حجم الانفجار أو أسبابه.

11:23 PM
أبرز تطورات يوم أمس الخميس
  • التلفزيون الإيراني: إطلاق صواريخ على وحدات معادية في هرمز
  • "رويترز": الفجوات بين طهران وواشنطن لا تزال قائمة
  • ما هي نقاط الخلاف الكبرى في المفاوضات بين واشنطن وطهران؟
  • باكستان "متفائلة" بالتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران
  • باريس تستبعد رفع العقوبات عن إيران إذا استمر إغلاق مضيق هرمز
  • ما وراء القلق الإسرائيلي من اتفاق أميركي إيراني
11:52 PM

ذكر مراسل فوكس نيوز، نقلاً عن مسؤول أميركي، كبير أن الهجمات لا تعني نهاية وقف إطلاق النار مع إيران.

