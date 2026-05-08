الحرب في المنطقة | واشنطن تنتظر رد طهران اليوم وسط اشتباكات في هرمز

أفادت وسائل إعلام إيرانية، ليل الخميس - الجمعة، بوقوع عدة انفجارات على طول ساحل إيران المطل على الخليج، فيما قال الجيش الأميركي إن قواته تصدت لهجمات إيرانية، وردّت بضربات دفاعية، بينما كانت مدمرات تابعة للبحرية الأميركية تعبر مضيق هرمز إلى خليج عُمان في السابع من مايو/أيار. وأفادت وكالة فارس الإيرانية، عصر الجمعة، بوقوع اشتباكات متقطعة بين القوات المسلحة الإيرانية وسفن أميركية في مضيق هرمز منذ نحو ساعة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، إن ثلاث مدمرات تابعة للبحرية الأميركية تعرضت لهجوم في أثناء مرورها عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم قبل الحرب وتعرقل إيران الملاحة فيه بشكل شبه كامل منذ بدء الصراع. وكتب ترامب على "تروث سوشال": "عبرت ثلاث مدمرات أميركية عالمية المستوى مضيق هرمز بنجاح كبير تحت النيران. لم يلحق ضرر بالمدمرات الثلاث، لكن ضرراً جسيماً لحق بالمهاجمين الإيرانيين". وقال ترامب لاحقاً للصحافيين إن وقف إطلاق النار لا يزال قائماً، وسعى إلى التقليل من شأن تبادل إطلاق النار. وقال ترامب في واشنطن "لقد مزحوا معنا اليوم. فألقينا بهم بعيداً".

بدوره، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن واشنطن تتوقع رداً من إيران، الجمعة، على الاقتراحات الأميركية، للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع الجمهورية الإسلامية. وقال روبيو لصحافيين خلال زيارته إلى روما: "نحن نتوقع رداً منهم اليوم في وقت ما (...) آمل أن يكون عرضاً جدياً، آمل ذلك فعلاً".

في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إنّ مخزون بلاده الصاروخي يبلغ 120%، مشيراً إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) "مخطئة في تقديراتها" حول صواريخ إيران، واتهم الولايات المتحدة بأنها "تُقدم على مغامرة عسكرية طائشة في كل مرة يُطرح فيها حل دبلوماسي". وتساءل عراقجي في منشور على منصة إكس عمّا إذا كان هذا التصرف "مجرد تكتيك أعمى لممارسة الضغط، أم أنه خداع مخرب يسعى مرة أخرى لجرّ الرئيس الأميركي (دونالد ترامب