الحرب في المنطقة | واشنطن تعلن بدء تنفيذ غارات جديدة على إيران

أعلن الحرس الثوري، فجر اليوم الاثنين، أن قواته استهدفت، بالصواريخ والطائرات المسيّرة، "عدة مستودعات كبيرة للصواريخ وخزانات للوقود في قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن"، مشيراً إلى اندلاع حرائق فيها. وأضاف البيان أن القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري استهدفت، في المرحلة الثانية من عملياتها، "مراكز مهمة لصيانة وإصلاح المروحيات، وحظيرة لطائرة حرب إلكترونية من طراز P-8، ومركز قيادة وسيطرة للطائرات المسيّرة تابعاً للجيش الأميركي في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين". كما أعلن الحرس الثوري أنه استهدف خزانات للوقود ومنظومة دفاع جوي من طراز "باتريوت" في قاعدة علي السالم الأميركية، إضافة إلى منظومة رادار استراتيجية من طراز "FPS" في قاعدة أحمد الجابر، مدعياً أنها "دُمّرت بالكامل".
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