الحرب في المنطقة | واشنطن تعلن بدء تنفيذ غارات جديدة على إيران

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طهران

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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13 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 06:30 (توقيت القدس)
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، بدء شنّ المزيد من الضربات ضد إيران، مشيرة إلى أن الضربات تأتي "بهدف تقويض قدرات إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز بحرية"، في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي انفجارات في  بندر عباس وسيريك وقشم وميناء جاسك.

في غضون ذلك، أصر ترامب على أن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة، على الرغم من تأكيد إيران إغلاقه. وقال لشبكة "أن بي سي"، إن الولايات المتحدة وإيران كانتا على وشك التوصل إلى "اتفاق" السبت، وتابع: "كانوا على وشك التنازل عن كل شيء، ثم فجأة بعد ساعتين، استهدفوا سفينة بطائرة مسيّرة. هؤلاء الناس يعانون خللاً ما"، فيما قالت الخارجية الإيرانية، إن محادثات ‌مسقط ⁠ركزت ‌على ‌إدارة مضيق ‌هرمز ‌لكن ‌واشنطن قوضت هذه المحادثات.

إلى ذلك، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، مساء الأحد، ضرورة استمرار استراتيجية "التصدي بحزم" لأي عدوان عسكري محتمل ضد بلاده. ودعا غريب آبادي في منشور له على منصة "إكس"، المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أو البرلمان إلى المصادقة على لائحة تنفيذية تحدد مسبقا طبيعة الرد الإيراني "الحاسم والباعث على الندم"، في حال تعرض المرشد الإيراني الأعلى أو كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين لأي محاولة اغتيال. وشدد المسؤول الإيراني على أن "أي إجراء ضد إيران يجب ألا يمر دون رد".

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة أولاً بأول...

06:27 am

رويترز

avata
رويترز
"الحرس الثوري": هاجمنا أهدافاً في الكويت والبحرين والأردن

أعلن الحرس الثوري، فجر اليوم الاثنين، أن قواته استهدفت، بالصواريخ والطائرات المسيّرة، "عدة مستودعات كبيرة للصواريخ وخزانات للوقود في قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن"، مشيراً إلى اندلاع حرائق فيها. وأضاف البيان أن القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري استهدفت، في المرحلة الثانية من عملياتها، "مراكز مهمة لصيانة وإصلاح المروحيات، وحظيرة لطائرة حرب إلكترونية من طراز P-8، ومركز قيادة وسيطرة للطائرات المسيّرة تابعاً للجيش الأميركي في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين". كما أعلن الحرس الثوري أنه استهدف خزانات للوقود ومنظومة دفاع جوي من طراز "باتريوت" في قاعدة علي السالم الأميركية، إضافة إلى منظومة رادار استراتيجية من طراز "FPS" في قاعدة أحمد الجابر، مدعياً أنها "دُمّرت بالكامل".

06:27 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
سنتكوم: هاجمنا عشرات الأهداف في إيران بذخائر دقيقة

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنها نفذت موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران، استهدفت خلالها عشرات الأهداف في مواقع متعددة باستخدام ذخائر دقيقة، بهدف إضعاف قدرة طهران على مواصلة مهاجمة حركة الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز. وقالت "سنتكوم" إن قواتها استهدفت أنظمة دفاع جوي عسكرية إيرانية، ومواقع رادار ساحلية، وقدرات صاروخية وطائرات مسيّرة، إضافة إلى زوارق صغيرة.

وأضافت أن مضيق هرمز يُعد ممراً بحرياً حيوياً للتجارة العالمية، مؤكدةً أن "إيران لا تسيطر عليه". وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن القوات الأميركية في حالة استعداد وجاهزية لضمان استمرار حرية الملاحة أمام السفن التجارية، رغم ما وصفته بـ"العدوان والمضايقات والتهديدات والإعلانات التعسفية المتواصلة من جانب إيران".

04:59 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
لندن
صافرات الإنذار تدوّي في البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، فجر اليوم الاثنين، إطلاق صافرات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.

04:07 am

رويترز

avata
رويترز
"تسنيم": مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في غارة أميركية على ماهشهر

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، فجر اليوم الاثنين، بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين إثر غارة أميركية استهدفت محطة لضخ المياه في مدينة ماهشهر، جنوب غربي إيران.

1:39 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
غارات أميركية تستهدف أربع مدن في محافظة خوزستان

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بتعرض مدن دزفول وبهبهان وأميدية وماهشهر في محافظة خوزستان، جنوب غربي إيران.

12:58 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
غارات أميركية تستهدف موانئ إيرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في عدد من الموانئ والمناطق الإيرانية. وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن تقارير أولية تحدثت عن تعرض مناطق في ميناء تشابهار، بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، لهجمات. وأفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في ميناء جاسك، فيما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية سماع دوي انفجارات في بندر عباس وسيريك وقشم.

12:33 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
سماع دوي انفجارات في سيريك وقشم وميناء جاسك

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي انفجارات في سيريك وقشم وميناء جاسك.

12:41 AM

نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مسؤول محلي في محافظة هرمزغان قوله، إنه لم تُسجل حتى الآن أي خسائر بشرية أو أي أضرار طاولت المناطق السكنية جراء هجمات الليلة.

12:32 am

رويترز

avata
رويترز
طهران: واشنطن حالت دون التوصل لاتفاق مع مسقط بشأن مضيق هرمز

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن محادثات مسقط يوم السبت ركزت على إدارة مضيق هرمز لكن أميركا، من خلال الضغط على سلطنة عمان، حالت دون التوصل إلى نتيجة في هذا الشأن.

12:23 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
واشنطن تعلن البدء بشن ضربات جديدة على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، بدء شنّ المزيد من الضربات ضد إيران بهدف تقويض قدرتها على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز بحرية.

12:23 am

رويترز

avata
رويترز
سماع دوي عدة انفجارات غربي بندر عباس

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، بسماع دوي عدة انفجارات غربي بندر عباس.

12:21 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
آبادي يؤكد ضرورة استمرار استراتيجية "التصدي بحزم" لأي عدوان

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، مساء الأحد، ضرورة استمرار استراتيجية "التصدي بحزم" لأي عدوان عسكري محتمل ضد بلاده.

ودعا غريب آبادي في منشور له على منصة "إكس"، المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أو البرلمان إلى المصادقة على لائحة تنفيذية تحدد مسبقا طبيعة الرد الإيراني "الحاسم والباعث على الندم"، في حال تعرض المرشد الإيراني الأعلى أو كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين لأي محاولة اغتيال. وشدد المسؤول الإيراني على أن "أي إجراء ضد إيران يجب ألا يمر دون رد".

11:45 PM
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  • واشنطن تنفي مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الكويت

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