سجل العجز في الموازنة البريطانية الشهر الماضي أعلى مستوى له منذ سنوات، نتيجة تزايد الاقتراض الحكومي بسبب حرب إيران وحالة عدم الاستقرار السياسي الناجم عن أزمات رئيس الوزراء كير ستارمر والانقسام السائد في ا
لحزب الحاكم.
مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عاد الملف النووي الإيراني إلى واجهة المشهد الإقليمي والدولي، بعدما تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالحصول على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب "بطريقة أو بأخرى"، ملوّحاً بإجراءات حاسمة إذا لم تستجب طهران للمطالب الأميركية. وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة وسط تباينات حادة بشأن التخصيب ومستقبل مضيق هرمز.
في المقابل، نفت إيران صحة تقارير إعلامية دولية تحدثت عن توجيهات صدرت من المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، مؤكدة أن تلك الادعاءات "لا أساس لها من الصحة".
بالتزامن مع ذلك، تكثّف إسرائيل استعداداتها لاحتمال تجدّد المواجهة مع إيران، وسط تقديرات إسرائيلية بأن أي حرب مقبلة قد تمتد لسنوات. وكشفت وسائل إعلام عبرية عن سلسلة نقاشات أجراها رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير مع قيادات أمنية وعسكرية، بالتنسيق مع الأميركيين، لتهيئة الجبهة الداخلية الإسرائيلية لمرحلة تصعيد طويلة، فيما أكد مصدر إيراني لرويترز أن الخلافات بشأن تخصيب اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز لا تزال قائمة رغم تقلص الفجوات بين الطرفين.
أظهر تحليل صور أقمار صناعية نشرته أخيراً شركة "Soar"، أضراراً لحقت بعدد من قواعد جيش الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء دولة الاحتلال خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وبحسب موقع "واينت" العبري، الذي أورد التفاصيل الليلة الماضية (الخميس- الجمعة)، يتبيّن من صور القمر الصناعي Sentinel‑2، أن قاعدة سلاح الجو رمات دافيد تضررت في منطقتين خلال الحرب على إيران. كما يتضح أن إحدى المنطقتين المتضررتين كانت تُستخدم على ما يبدو لمركبات الدعم والمعدات، بينما كانت المنطقة الثانية نقطة تزوّد بالوقود وخدمة لطائرات مقاتلة.
أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، اليوم الجمعة، بأن وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، التقى مجددا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لبحث المقترحات الرامية إلى حل الخلافات في المفاوضات بين طهران وواشنطن. ويجري نقوي، الذي يقوم حالياً بزيارته الثانية لطهران في أقل من أسبوع، محادثات ولقاءات مكثفة مع المسؤولين الإيرانيين. ومنذ وصوله إلى إيران أول أمس الأربعاء، التقى بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ووزير الخارجية عباس عراقجي، ونظيره الإيراني إسكندر مؤمني.
ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو بحث هاتفيا مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر الملف الإيراني وجهود استعادة حرية الملاحة بمضيق هرمز، وأنهما "ناقشا أهمية تحمل أوروبا مسؤولية أكبر في توفير تأمين لنفسها".
أشارت وكالة إيسنا الإيرانية إلى أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، بوساطة باكستان، مستمر للتوصل إلى إطار اتفاق.
أظهر استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز، بالتعاون مع مركز سيينا للبحوث، معارضة 74% من الناخبين المؤيدين للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية لإسرائيل، وذلك في أكبر تغيير يظهر مدى تآكل الدعم لإسرائيل، بعد أن كانت النسبة قبل حرب غزة 45% فقط. واعتمد الاستطلاع على المستجيبين الذين عرّفوا أنفسهم بأنهم ديمقراطيون أو مستقلون يميلون للحزب الديمقراطي، ومن صوّتوا لصالح كامالا هاريس في انتخابات 2024، أو الذين يخططون للتصويت لمرشح ديمقراطي في انتخابات عام 2026.
