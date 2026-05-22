الحرب في المنطقة | واشنطن ترى تقدماً طفيفاً رغم خلافات هرمز واليورانيوم

أخبار
طهران

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
22 مايو 2026   |  آخر تحديث: 13:34 (توقيت القدس)
+ الخط -

مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عاد الملف النووي الإيراني إلى واجهة المشهد الإقليمي والدولي، بعدما تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالحصول على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب "بطريقة أو بأخرى"، ملوّحاً بإجراءات حاسمة إذا لم تستجب طهران للمطالب الأميركية. وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة وسط تباينات حادة بشأن التخصيب ومستقبل مضيق هرمز.

في المقابل، نفت إيران صحة تقارير إعلامية دولية تحدثت عن توجيهات صدرت من المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، مؤكدة أن تلك الادعاءات "لا أساس لها من الصحة".

بالتزامن مع ذلك، تكثّف إسرائيل استعداداتها لاحتمال تجدّد المواجهة مع إيران، وسط تقديرات إسرائيلية بأن أي حرب مقبلة قد تمتد لسنوات. وكشفت وسائل إعلام عبرية عن سلسلة نقاشات أجراها رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير مع قيادات أمنية وعسكرية، بالتنسيق مع الأميركيين، لتهيئة الجبهة الداخلية الإسرائيلية لمرحلة تصعيد طويلة، فيما أكد مصدر إيراني لرويترز أن الخلافات بشأن تخصيب اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز لا تزال قائمة رغم تقلص الفجوات بين الطرفين.

تطورات الهدنة بين إيران والولايات المتحدة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

01:33 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
أعلى عجز في الموازنة البريطانية منذ 6 سنوات بسبب حرب إيران

سجل العجز في الموازنة البريطانية الشهر الماضي أعلى مستوى له منذ سنوات، نتيجة تزايد الاقتراض الحكومي بسبب حرب إيران وحالة عدم الاستقرار السياسي الناجم عن أزمات رئيس الوزراء كير ستارمر والانقسام السائد في ا

ستارمر في داونينغ ستريت، 14 أغسطس 2025 (Getty)
اقتصاد دولي
التحديثات الحية

أعلى عجز في الموازنة البريطانية منذ 6 سنوات بسبب حرب إيران

لحزب الحاكم.

12:46 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
الحرس الثوري: عبور 35 سفينة من هرمز في آخر 24 ساعة

أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني اليوم الجمعة عبور 35 سفينة من مضيق هرمز خلال الـ24 ساعة الماضية بعد حصولها على الترخيص من البحرية الإيرانية والتنسيق معها، وفق ما أورده التلفزيون الإيراني.

11:53 am

رويترز

avata
رويترز
روبيو: تم إحراز تقدم طفيف بشأن إيران

 قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم الجمعة إنه "تم إحراز تقدم طفيف بشأن إيران"، مضيفا أن إنشاء إيران نظاما لتحصيل رسوم لعبور مضيق هرمز أمر غير مقبول ويجب ألا تقبل أي دولة بذلك. وذكر قبل اجتماع لدول حلف شمال الأطلسي في بلدة هلسينغبورغ بالسويد أن الحلف يجب أن يكون مفيدا لكل الأطراف المعنية، وأنه يتوقع أن يمهد الاجتماع الطريق لقمة بين قادة دول الحلف في أنقرة في وقت لاحق من العام. وأضاف "مثل أي تحالف، يجب أن يكون مفيدا لكل الأطراف المعنية. لا بد من وجود فهم واضح للتوقعات".

11:49 am

رويترز

avata
رويترز
قرقاش: جولة أخرى من القتال بين أميركا وإيران ستعقد الأمور

قال أنور قرقاش مستشار رئيس الإمارات إن "جولة أخرى من القتال بين الولايات المتحدة وإيران ستؤدي فقط لتعقيد الأمور". واعتبر قرقاش الجمعة أن فرص توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز أو عدمه "متساوية". وقال قرقاش "لقد أضاع المسؤولون الإيرانيون الكثير من الفرص على مر السنين بسبب ميلهم إلى المبالغة في تقدير أوراقهم"، مضيفا "آمل ألا يفعلوا ذلك هذه المرة".

11:25 AM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
صور توثق أضراراً في قواعد إسرائيلية جراء ضربات إيران

أظهر تحليل صور أقمار صناعية نشرته أخيراً شركة "Soar"، أضراراً لحقت بعدد من قواعد جيش الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء دولة الاحتلال خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وبحسب موقع "واينت" العبري، الذي أورد التفاصيل الليلة الماضية (الخميس- الجمعة)، يتبيّن من صور القمر الصناعي Sentinel‑2، أن قاعدة سلاح الجو رمات دافيد تضررت في منطقتين خلال الحرب على إيران. كما يتضح أن إحدى المنطقتين المتضررتين كانت تُستخدم على ما يبدو لمركبات الدعم والمعدات، بينما كانت المنطقة الثانية نقطة تزوّد بالوقود وخدمة لطائرات مقاتلة.

الصواريخ الإيرانية على إسرائيل، تل أبيب 15 مارس 2026 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

صور أقمار صناعية توثق أضراراً في قواعد إسرائيلية جراء ضربات إيران

11:10 am

رويترز

avata
رويترز
ألمانيا تستعد للمشاركة في تأمين مضيق هرمز

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فايدفول إن بلاده تستعد للمشاركة في تأمين مضيق هرمز تحت قيادة بريطانية لكنه أضاف أنه لا يتوقع مهمة مماثلة لحلف الأطلسي. وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، خلال اجتماع وزراء خارجية الناتو في مدينة هيلسينغبورغ الساحلية السويدية، الجمعة، أن ألمانيا أكدت دائما استعدادها للمساهمة في ضمان حرية الملاحة في المنطقة، وإنها تستعد لهذه المهام تحت قيادة بريطانيا وفرنسا.

9:59 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
وزير الداخلية الباكستاني يلتقي عراقجي مجدداً في طهران

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، اليوم الجمعة، بأن وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، التقى مجددا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لبحث المقترحات الرامية إلى حل الخلافات في المفاوضات بين طهران وواشنطن. ويجري نقوي، الذي يقوم حالياً بزيارته الثانية لطهران في أقل من أسبوع، محادثات ولقاءات مكثفة مع المسؤولين الإيرانيين. ومنذ وصوله إلى إيران أول أمس الأربعاء، التقى بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ووزير الخارجية عباس عراقجي، ونظيره الإيراني إسكندر مؤمني.

وزير الداخلية الباكستاني يجتمع مع عراقجي، طهران 21 مايو 2026 (إكس)
أخبار
التحديثات الحية

وزير الداخلية الباكستاني يلتقي عراقجي مجددا.. وطهران تنتظر عاصم منير

09:29 am

رويترز

avata
رويترز
روته: مضيق هرمز قضية تهم جميع الحلفاء لكن ربما لا تهمنا كحلف

قال الأمين العام لحلف الأطلسي مارك روته إن "حرية الملاحة في مضيق هرمز قضية تهم جميع الحلفاء لكن ربما لا تهمنا كحلف".

08:13 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
الجمهوريون يؤجلون التصويت على مشروع قرار حول حرب إيران

واجه الجمهوريون صعوبة يوم الخميس في جمع الأصوات اللازمة لرفض تشريع يلزم الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من الحرب على إيران، مما أدى إلى تأجيل التصويت المقرر بشأن هذه المسألة إلى يونيو/حزيران المقبل. وكان مجلس النواب قد حدد موعدا للتصويت على قرار سلطات الحرب، الذي قدمه الديمقراطيون، والذي من شأنه كبح جماح حملة ترامب العسكرية، ولكن عندما أصبح واضحا أن الجمهوريين لن يملكوا الأغلبية لهزيمة مشروع القانون، رفض قادة الحزب الجمهوري إجراء تصويت عليه، وكان هذا أحدث مؤشر على تراجع الدعم في الكونغرس لحرب شنها ترامب قبل أكثر من شهرين دون موافقة الكونغرس. وقال النائب الديمقراطي جريجوري ميكس، الذي رعى مشروع القانون:"لقد كانت لدينا الأصوات دون أدنى شك وهم يعرفون ذلك، ونتيجة لذلك فإنهم يلعبون لعبة سياسية".

07:50 am

رويترز

avata
رويترز
فرنسا: الدول تحتاج وضوحا بشأن الحرب قبل سحب احتياطيات النفط

قال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور في مقابلة أجرتها معه صحيفة فاينانشال تايمز ونُشرت اليوم الجمعة إن الحكومات لا يمكنها اتخاذ قرار بشأن عمليات جديدة للسحب من احتياطيات النفط لتخفيف وطأة الأزمة الناجمة عن حرب إيران، إلى أن تتضح المدة المرجحة للحرب. وأضاف ليسكور للصحيفة أن عملية سحب منسقة جديدة من الاحتياطيات الاستراتيجية لم تجر مناقشتها في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في باريس هذا الأسبوع. 

06:23 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
واشنطن تعلّق مبيعات أسلحة لتايوان بسبب حرب إيران

قال القائم بأعمال وزير البحرية الأميركي إن مبيعات الأسلحة لتايوان "علّقت" لضمان حصول الجيش الأميركي على ذخائر كافية لعملياته في إيران. ورداً على سؤال خلال جلسة في الكونغرس بشأن صفقة شراء الأسلحة المتعثرة لتايوان، البالغة قيمتها 14 مليار دولار، قال هونغ كاو إنها علّقت "للتأكد من أن لدينا الذخائر التي نحتاج إليها لعملية (الغضب الملحمي)". وأضاف: "لكننا نريد فقط التأكد من أن لدينا كل شيء، ثم ستستأنف مبيعات الأسلحة عندما ترى الإدارة ذلك ضرورياً".

03:57 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
روبيو: هناك بعض العلامات الجيدة في المفاوضات

أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عن تفاؤل حذر بشأن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع إيران، قائلاً إن هناك مؤشرات على حدوث تقدم، مع التحذير من رفع سقف التوقعات. وفي حديثه قبل مغادرته لحضور اجتماع حلف شمال الأطلسي في السويد، قال روبيو إن هناك "بعض العلامات الجيدة" في المفاوضات، لكنه أضاف أنه لا يريد أن يكون "متفائلاً للغاية". كما كرر روبيو تقييم الولايات المتحدة بأن نظام القيادة في إيران "منقسم قليلاً"، مؤكداً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفضل التوصل إلى تسوية تفاوضية. وقال روبيو: "لكن إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق جيد، فقد كان الرئيس واضحاً، فلديه خيارات أخرى".

01:26 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
ترامب: توقيت زفاف ابني "سيّئ" بسبب الحرب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيحاول حضور حفل زفاف ابنه الأكبر، واصفاً التوقيت بأنه "سيّئ" بسبب الحرب مع إيران. وسيقام الزواج الثاني لدونالد ترامب جونيور، البالغ 48 عاماً، نهاية هذا الأسبوع، إذ سيعقد قرانه على بيتينا آندرسون في جزر البهاما، وفق وسائل إعلام أميركية.

لكن الرئيس الأميركي يسعى في الوقت نفسه إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب مع إيران، التي خفّضت شعبيته في الولايات المتحدة، وفق استطلاعات للرأي، وأثارت غضب ناخبين بسبب تسببها بارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة زيادة أسعار الوقود، قبل أشهر من انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال ترامب، رداً على سؤال صحافيين في المكتب البيضوي حول ما إذا كان سيحضر حفل زفاف ابنه: "أود أن أحضر. سيكون احتفالاً صغيراً ومغلقاً، وسأحاول أن أحضر". وأضاف: "قلت إن هذا توقيت غير مناسب بالنسبة إليّ. لدي إيران وأمور أخرى". وأشار ترامب إلى أنه يدرك كيف ستتعامل وسائل الإعلام مع الأمر إذا حضر الزفاف بينما لا يزال مصير الحرب معلقاً، قائلاً: "هذه معركة لا يمكنني أن أربحها. إن حضرت، سأُهاجم. وإن لم أحضر، سأُهاجم من وسائل إعلام الأخبار الكاذبة طبعاً".

1:16 AM
روبيو وكوبر يناقشان الملاحة في هرمز

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو بحث هاتفيا مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر الملف الإيراني وجهود استعادة حرية الملاحة بمضيق هرمز، وأنهما "ناقشا أهمية تحمل أوروبا مسؤولية أكبر في توفير تأمين لنفسها".

12:32 AM
تبادل الرسائل مستمر بين طهران وواشنطن

أشارت وكالة إيسنا الإيرانية إلى أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، بوساطة باكستان، مستمر للتوصل إلى إطار اتفاق.

12:19 AM

محمد البديوي

صورة
محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
الديمقراطيون يعارضون تقديم مساعدات لإسرائيل

أظهر استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز، بالتعاون مع مركز سيينا للبحوث، معارضة 74% من الناخبين المؤيدين للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية لإسرائيل، وذلك في أكبر تغيير يظهر مدى تآكل الدعم لإسرائيل، بعد أن كانت النسبة قبل حرب غزة 45% فقط. واعتمد الاستطلاع على المستجيبين الذين عرّفوا أنفسهم بأنهم ديمقراطيون أو مستقلون يميلون للحزب الديمقراطي، ومن صوّتوا لصالح كامالا هاريس في انتخابات 2024، أو الذين يخططون للتصويت لمرشح ديمقراطي في انتخابات عام 2026.

التفاصيل عبر الرابط:

تظاهرة منددة بحرب غزة في واشنطن، 28 أغسطس 2025 (الأناضول)
رصد
التحديثات الحية

استطلاع: 74% من الديمقراطيين يعارضون تقديم مساعدات لإسرائيل

12:14 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
إيران تسقط مسيّرات أميركية بمليار دولار

أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن إيران دمّرت أكثر من 24 طائرة مسيّرة أميركية من طراز "إم كيو 9" منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى أن قيمة الخسائر الأميركية تقدّر بنحو مليار دولار.

12:14 am

رويترز

avata
رويترز
مصدر إيراني: لا اتفاق بعد لكن الفجوات تقلّصت

نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني كبير قوله، إنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكن جرى تضييق الفجوات. وأضاف أن اليورانيوم المخصب في إيران وسيطرة طهران على مضيق هرمز ما زالا بين النقاط العالقة.

12:08 AM
أبرز تطورات الوضع في المنطقة يوم أمس الخميس
  • مصد إيراني: لا اتفاق بعد لكن الفجوات تقلصت
  • إيران تنفي إصدار مجتبى خامنئي توجيهاً بشأن اليورانيوم المخصب
  • بوتين يعرض على شي فكرة نقل اليورانيوم الإيراني لروسيا
  • إيران: 31 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز خلال آخر 24 ساعة
  • روبيو يأمل أن تؤدي الوساطة الباكستانية مع إيران إلى اتفاق
  • الهند: أولويتنا إخراج سفننا من مضيق هرمز قبل إرسال أخرى
  • النيابة الكويتية تحيل متهمين من الحرس الثوري إلى محكمة مختصة
دلالات
المساهمون
محمد البديوي
نايف زيداني
صابر غل عنبري
أسوشييتد برس
رويترز
فرانس برس
العربي الجديد
المزيد في سياسة
النائب الفلسطيني محمد أبو طير (إكس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الاحتلال يفرج عن النائب الفلسطيني محمد أبو طير

الجيش اللبناني يعيد تأهيل الطرق في جنوب لبنان بعد الهدنة، 17 إبريل 2026(رامز دلة/الأناضول)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

رسائل سياسية أميركية قوية للبنان قبيل الاجتماع الأمني في البنتاغون

آثار غارة روسية على منطقة سومي في شمال أوكرانيا، 21 مايو 2026 (فرانسيسكو ريشارد/الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

11 جريحاً بهجمات روسية على شمال أوكرانيا.. وموسكو تتصدّى لمسيّرات