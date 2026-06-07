الحرب في المنطقة | واشنطن تدرس تخصيص أصول إيرانية للإعمار في الخليج

تقارير دولية
طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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07 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 01:01 (توقيت القدس)
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رغم توارد التقارير عن التقدم في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة خلال الآونة الأخيرة، إلا أن تجدد الاشتباكات في الأيام القليلة الماضية يهدد بنسف المحادثات التي لم تصل إلى صيغة توافقية بين الطرفين. وشن الجيش الأميركي هجمات على مواقع في إيران أمس السبت فيما جددت إيران اعتداءاتها على دول خليجية، معلنة استهداف قواعد أميركية ومدمرات في البحر. وفي تصعيد سياسي أميركي، قال مصدر مطلع السبت إن واشنطن ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية تتسبب بها إيران. وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة ستدرس أيضا استخدام تلك الأصول لدعم إصلاح الأضرار السابقة، مشيرا إلى أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وجه فريقا لتقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران بالفعل بحلفاء واشنطن في الخليج.

ووسط تراجع المؤشرات على التوصل لاتفاق في وقت قريب، تواصل باكستان جهود الوساطة ونقل الرسائل بين واشنطن وطهران، إذ أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية بأن وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، التقى نظيره الإيراني إسكندر مؤمني، مساء السبت، بعيد وصوله إلى طهران في زيارة قالت الوكالة إنها تأتي في سياق الوساطة الباكستانية لخفض التوتر بين طهران وواشنطن. وأضافت "إيسنا" أن نقوي يحمل رسالة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير للمرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي.

تطورات الحرب في المنطقة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

12:22 am

رويترز

avata
رويترز
إمبراير: الحرب تدفع شركات الطيران لتأجيل قرارات شراء طائرات

قال فرانسيسكو جوميس نيتو الرئيس التنفيذي لشركة إمبراير البرازيلية لصناعة الطائرات السبت إن بعض شركات الطيران تؤجل قرارات بشأن إمكانية تفعيل خيارات شراء طائرات وسط حالة من الغموض المرتبطة بحرب إيران التي أدت إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات بشكل كبير.

ورغم أن الشركة لم تتلق أي طلبات لتأجيل التسليمات ولم تشهد تباطؤا في حملات المبيعات الجارية، أشار جوميس نيتو في تصريح لرويترز إلى أن حالة من الحذر بدأت تظهر بشأن الالتزامات الإضافية.

12:20 am

رويترز

avata
رويترز
"رويترز": واشنطن ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في الخليج

قال مصدر مطلع السبت إن الولايات المتحدة ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية تتسبب بها إيران. وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة ستدرس أيضا استخدام تلك الأصول لدعم إصلاح الأضرار السابقة، مشيرا إلى أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وجه فريقا لتقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران بالفعل بحلفاء واشنطن في الخليج.

12:03 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
أبرز تطورات أمس السبت

  • نقوي يلتقي نظيره الإيراني في طهران

  • دوي انفجار قرب جزيرة خارج

  • نائب الرئيس الإيراني: نتبع استراتيجية واضحة في المفاوضات

  • إيران تدين هجمات أميركية جديدة وتتهم واشنطن بخرق وقف النار

  • الجيش الأميركي: إيران أطلقت 7 صواريخ باتجاه الكويت والبحرين

  • ترامب: إيران لا تملك خياراً سوى الاتفاق

  • الجيش الأميركي: اعتراض صواريخ ومسيّرات قرب مضيق هرمز

  • الحرس الثوري: مسيّرات أميركية استهدفت منشأتين للاتصالات

  • الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد أميركية ويحذر من إغلاق هرمز

  • الجيش الأميركي يعلن قصف مواقع رادار إيرانية

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الحرب في المنطقة | اشتباكات بمضيق هرمز واعتداءات على الكويت والبحرين

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