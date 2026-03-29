الحرب في المنطقة | واشنطن تخطط لغزو بري وطهران تقصف مصانع وتهدد جامعات

طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
لندن

العربي الجديد

العربي الجديد
29 مارس 2026   |  آخر تحديث: 21:34 (توقيت القدس)
تدخل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران مرحلة حاسمة، وسط تصعيد متسارع يفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر خطورة، مع مؤشرات على توسّع رقعة المواجهة إقليميًا. وفي أحدث التطورات، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) وصول السفينة الهجومية البرمائية "يو أس أس تريبولي" إلى المنطقة، في خطوة تعزز الحضور العسكري الأميركي، وسط تكهنات متزايدة حول احتمال الانتقال إلى مرحلة عمليات برية. بالتوازي، رست حاملة الطائرات "جيرالد فورد" في ميناء سبليت الكرواتي لإجراء صيانة، بعد مشاركتها في العمليات العسكرية.

ميدانيًا، تتواصل الضربات والهجمات المتبادلة، في وقت حذّرت فيه روسيا من تدهور الوضع في محطة بوشهر النووية، مؤكدة أن الهجمات الأخيرة تشكل تهديدًا مباشرًا للسلامة النووية، رغم عدم تسجيل تسرب إشعاعي حتى الآن، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعلى الصعيد السياسي، تدرس طهران بشكل جاد الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي، في مؤشر على تصعيد استراتيجي محتمل في ردها على استهداف منشآتها.

إقليميًا، اتسعت دائرة المواجهة مع إعلان جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن الانخراط المباشر في الحرب، عبر إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما أعلنت إسرائيل اعتراضها. وفي الداخل الإيراني، تكشف أرقام رسمية عن كلفة إنسانية مرتفعة، مع سقوط مئات الأطفال والنساء وتضرر واسع في البنية الصحية، ما يعكس تصاعد التداعيات الإنسانية للحرب بالتوازي مع احتدامها العسكري.

تطورات الحرب في المنطقة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول...

9:25 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
الحرس الثوري يكشف تفاصيل إسقاط طائرة "أواكس" أميركية

قال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إن طائرة من طراز E-3 المعروفة باسم "أواكس"، وتبلغ قيمتها نحو 700 مليون دولار، "كانت تحاول الفرار" من قاعدة الخرج الأميركية لتجنب هجمات القوة البحرية والجوية التابعة له، قبل أن يتم "اصطيادها بواسطة الطائرة المسيّرة شاهد 136". وأضاف البيان أن الهجوم أسفر عن "تدمير الطائرة العملاقة مرتفعة الثمن وإلحاق أضرار جسيمة بالطائرات الأخرى الموجودة في محيطها".

9:24 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
الحرس الثوري يعلن تفاصيل أهداف الموجة 86 من "الوعد الصادق 4"

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، تنفيذ الموجة 86 من عملية "الوعد الصادق 4"، في إطار ما وصفه بـ"رد قاسٍ على الهجمات الوحشية للمحور الأميركي-الصهيوني على المراكز الصناعية" داخل إيران. وقال الحرس الثوري إن العملية استهدفت منطقة "ناؤوت حوفاف" الصناعية في بئر السبع جنوب الأراضي المحتلة بصواريخ بالستية أطلقتها القوة الجوفضائية التابعة له، ما أدى، بحسب البيان، إلى انفجارات متتالية دفعت المنطقة نحو انقطاع شامل للتيار الكهربائي. وأضاف أن الهجوم شمل أيضاً مراكز عسكرية إسرائيلية في صحراء النقب، وقيادة المنطقة الشمالية في الأراضي المحتلة، إلى جانب مراكز حكومية وأمنية في القدس المحتلة وتل أبيب، وذلك باستخدام صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة انتحارية. وأكد البيان: "لن نُفوّت أبداً في هذه اللحظة التاريخية تلاقي الفرصة والضرورة للقضاء على الكيان الصهيوني".

9:23 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
انقطاع الكهرباء عن مناطق في طهران وكرج عقب دوي انفجارات

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بانقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق في العاصمة طهران جراء هجمات جديدة، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الكهرباء انقطعت عن ما لا يقل عن سبعة مناطق في مدينة كرج، مركز محافظة ألبرز غربي طهران. وفي السياق، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن دوي انفجارات قوية شرقي طهران وشمال شرقها، وذلك قبيل تسجيل انقطاع التيار الكهربائي في تلك المناطق.

07:49 pm

الأناضول

الأناضول
سقوط شظايا صاروخية في 8 مواقع بالنقب وحرائق في بئر السبع

أفادت وسائل إعلام عبرية، الأحد، بسقوط شظايا صاروخية في 8 مواقع، واندلاع حرائق في 3 مبانٍ، من جراء قصف صاروخي إيراني استهدف منطقة النقب جنوبي إسرائيل.

7:21 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران توثق هجمات إسرائيلية على 20 جامعة ومركزاً علمياً

أعلن وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيراني حسين سيمائي صراف، اليوم الأحد، أن 20 جامعة ومركزاً علمياً وسكناً طلابياً تعرضت حتى الآن لهجمات مباشرة منذ بدء العدوان في 28 فبراير/شباط الماضي. وجاءت تصريحاته خلال زيارته إلى جامعة العلم والصناعة في طهران للاطلاع على موقع سقوط المقذوفات التي استهدفت الجامعة أمس السبت.

7:20 PM
صاروخ إيراني يُدمّر مصنع "أدما" في رامات حوفاف بالنقب

سقط صاروخ إيراني، اليوم الأحد، على مجمّع صناعي في "ناؤوت حوفاف" (رامات حوفاف سابقاً) قرب مدينة بئر السبع في النقب جنوبي إسرائيل، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل وتسرّب مواد خطرة. وبحسب موقع "واينت" العبري، فقد أصاب الهجوم الصاروخي مصنع "أدما" التابع لشركة تُعنى بـ"الحلول الزراعية المحدودة"، والتي كانت تُعرف سابقاً باسم "مكتشيم أغن"، والمتخصصة في إنتاج وتطوير حلول في مجال حماية النباتات، وتُعدّ من أكبر الشركات في العالم في هذا المجال.

صاروخ إيراني يُدمّر مصنع "أدما" في رامات حوفاف بالنقب، 29 مارس 2026 (الإطفائية الإسرائيلية)
التحديثات الحية

صاروخ إيراني يُدمّر مصنع "أدما" في ناؤوت حوفاف بالنقب

07:14 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران

أفادت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني بمقتل 244 امرأة و214 قاصراً دون سن الثامنة عشرة و17 طفلاً دون سن الخامسة، إضافة إلى 24 من الكوادر الصحية خلال الحرب. 

07:12 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
الدوحة
مقتل 6 إيرانيين في محافظة جيلان شمالي إيران

أفاد محافظة جيلان، شمالي إيران، بمقتل ستة إيرانيين إثر استهداف منطقة سكنية في قرية عثماوندان في المحافظة صباح اليوم الأحد.

07:09 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
الحرس الثوري: إسقاط مسيّرتين إسرائيليتين في مدينة خرم‌ آباد

قال الحرس الثوري إنه أسقط طائرتين مسيّرتين إسرائيليتين من طراز "أوربيتر" في مدينة خرم‌ آباد، مركز محافظة لرستان غربي إيران.

 

06:38 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
طهران: ضبط شحنتي أسلحة وتفكيك خلايا إرهابية

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن ضبط شحنتين كبيرتين من الأسلحة الخفيفة وشبه الثقيلة في محافظتي كردستان غربي إيران وكرمان جنوب شرقيها. وأوضحت أن الشحنتين شملتا 22 بندقية كلاشنيكوف، وقاذفتي صواريخ مع 5 صواريخ، وقاذف RPG واحداً، و61 مسدساً و165 مخزناً للذخيرة.

كما أعلنت تفكيك ثلاث خلايا وصفتها بالإرهابية في محافظتي كهكيلويه وبوير أحمد وسط البلاد وفي كردستان، واعتقال 15 "عميلاً" وضبط 7 قطع سلاح وجهاز اتصال فضائي "ستارلينك". وفي عملية أخرى، ذكرت أنها اعتقلت 13 شخصاً وصفتهم بأنهم "عملاء إعلاميين" في محافظات كرمان وكردستان وأصفهان بتهمة إرسال معلومات وإحداثيات مواقع دفاعية إلى جهات خارجية.

06:28 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
الجيش الإيراني: أسقطنا طائرة مسيرة من طراز MQ‑9

أفاد الجيش الإيراني بأنه أسقط قبل نحو ساعة طائرة مسيّرة من طراز MQ‑9 بعد رصدها واستهدافها شرقي مضيق هرمز، ما أدى إلى تدميرها. وأضاف البيان أن عدد الطائرات المسيّرة التي أسقطتها شبكة الدفاع الجوي الموحدة في البلاد ارتفع بذلك إلى 138 طائرة.

إلى ذلك، قال قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد مجيد موسوي، في منشور على منصة "إكس"، إن الولايات المتحدة "لا خيار أمامها سوى الابتعاد عن حدود إيران". وأوضح موسوي أن استهداف شبكة الرادارات واللوجستيات وإيقاع خسائر بالقوات الأميركية في المنطقة مستمران. وأضاف أن ما وصفه بالضربات الاستخبارية والعسكرية الإيرانية "أجبرت" الولايات المتحدة على الابتعاد عن محيط إيران، مشيراً إلى أن حطام طائرات الإنذار المبكر (أواكس) وطائرات التزود بالوقود والمستودعات "المدمرة يعكس حجم هذه الضربات"، وأكد أن أهدافاً ذات قيمة أعلى ستُضاف قريباً إلى هذه القائمة.

06:04 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
الدوحة
وزارة الدفاع القطرية: تصدينا لاعتداء إيراني بالمسيّرات

قالت وزارة الدفاع القطرية إن القوات المسلحة القطرية تصدت، اليوم الأحد، لاعتداء إيراني بالطائرات المسيّرة.

06:00 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
حيفا
الإسعاف الإسرائيلي: تلقينا بلاغات عن سقوط شظايا في بئر السبع

أفاد الإسعاف الإسرائيلي بتلقيه بلاغات عن سقوط شظايا صاروخية على عدة مواقع في بئر السبع.

04:04 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
الجيش الإيراني: مستعدون للتصدي لأي هجوم بري

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا إن الجيش على أتم الاستعداد للتصدي لأي هجوم بري.

03:53 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
طهران: هاجمنا قاعدة الأزرق في الأردن

قال الجيش الإيراني إنه نفذ منذ فجر اليوم هجمات بطائرات مسيّرة على مستودعات الإسناد والدعم ومرافق إيواء قوات الجيش الأميركي في قاعدة الأزرق بالأردن.

03:45 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
حيفا
سقوط صاروخ إيراني في المنطقة الصناعية في بئر السبع

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ إيراني في المنطقة الصناعية في بئر السبع.

04:07 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
حيفا
دوّي صفارات الإنذار في بئر السبع وديمونا

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوّي صفارات الإنذار في بئر السبع وديمونا عقب إطلاق صواريخ من إيران للمرة الثالثة اليوم. 

3:15 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران تهدد بإغراق حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"

قال قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأميرال شهرام إيراني إنه بمجرد أن تدخل مجموعة حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن ضمن مدى النيران الإيرانية، ستُطلَق الصواريخ عليها. وأضاف، وفق التلفزيون الإيراني، أن "جميع مواقع وتحركات مجموعة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، وكذلك طلباتها من دول المنطقة، تخضع لمراقبة دقيقة وفورية من قبل إيران"، مؤكداً أن الجزء الشرقي من مضيق هرمز وبحر عُمان، الذي يُعد بوابة الدخول إلى مضيق هرمز والخليج، "يقع تحت السيطرة الكاملة للقوة البحرية للجيش في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

02:51 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
عمّان
الجيش الأردني: اعتراض صاروخ ومسيرتين خلال آخر 24 ساعة

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، اعتراض صاروخ ومسيّرتين خلال الساعات الـ24 الماضية. 

من جانبه، أعلن الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الساعات الماضية مع 26 بلاغاً لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات. وأشار إلى أنه لم تقع أية إصابات نتيجة تلك الحوادث، فيما حصلت بعض الأضرار المادية طاولت ثلاث مركبات.

02:30 pm

رويترز

رويترز
قرقاش: أي حل سياسي لاعتداءات إيران لا بد أن يشمل تعويضات

قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، إن أي حل سياسي بشأن الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج لا بد أن يشمل تعويضات وضمانات واضحة تمنع تكرارها. وقال في منشور على إكس "لا بد لأي حل سياسي يعالج العدوان الإيراني على دول الخليج العربي أن يشمل ضمانات واضحة تمنع تكرار الاعتداء مستقبلاً، وأن يكرس مبدأ عدم الاعتداء، ويعتمد التعويضات الإيرانية عن استهداف المنشآت المدنية والحيوية والمدنيين".

01:40 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
الحرس الثوري: دمّرنا طائرات تزود بالوقود في قاعدة بالسعودية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، تدمير طائرات تزوّد بالوقود في قاعدة الخرج (الأمير سلطان الجوية) في السعودية بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وأوضح البيان أنه، وبحسب ما ورد، جرى خلال العملية "تدمير طائرة واحدة على الأقل من طراز E‑3 المعروفة باسم "أواكس"، وهي طائرة مخصصة للإنذار المبكر والاستطلاع والقيادة والسيطرة الجوية، مشيراً إلى أنها "دُمّرت بالكامل، كما لحقت أضرار جسيمة بطائرات أخرى كانت موجودة في القاعدة".

1:37 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
الحربية الإيرانية: إسرائيل تبتز ترامب بـ"ملف إبستين"

قال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية، العقيد إبراهيم ذو الفقاري، اليوم الأحد، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد مراراً إيران بشن عملية برية واحتلال بعض الجزر في الخليج. وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لا شك أنه تحت ضغط منظمة الموساد الإرهابية، وبسبب سوابقه في ملف إبستين أصبح أداة بيد رئيس وزراء الكيان الصهيوني في شن الحرب والاعتداء على إيران".

وأضاف ذو الفقاري، في بيان مصور، أن الرئيس الأميركي "أصبح معروفاً بأنه أكثر رؤساء العالم كذباً، ولا يتمتع بأي ثبات فكري أو خطابي، لا يمكن الوثوق به إطلاقاً"، معرباً عن أسفه لما قال إنه تسليم "صلاحيات قيادة القوات المسلحة لشخص، بسبب عدم اتزانه ومواقفه وقراراته الخطيرة والخاطئة، أدخل الجيش الأميركي في مستنقع الموت".

وأشار إلى أن القادة والجنود الأميركيين يواجهون "يومياً خطر الموت في المنطقة، وقد فرّوا خوفاً من القتل من قواعدهم المدمرة، ولجأوا إلى مراكز خدمية وسكانية واقتصادية في دول المنطقة، وهم يُستهدفون هناك أيضاً". وأضاف المتحدث العسكري الإيراني أن "ترامب يقرع طبول التهديد صباحاً، ثم يتراجع مساءً في اليوم نفسه؛ يتحدث أحياناً عن التفاوض، وبعد ساعات يتخذ قراراً بإدارة الحرب". وقال إن "هذا الشخص غير المتزن والكاذب ألحق خسائر جسيمة بشعوب الولايات المتحدة وأوروبا ودول العالم، ولا سيما دول منطقة غرب آسيا"، مؤكداً أن "اللغة الوحيدة التي يفهمها ترامب هي لغة القوة".

12:40 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
القدس المحتلة
إصابة 31 إسرائيلياً بالهلع عقب إطلاق صاروخ من إيران

أعلن الإسعاف الإسرائيلي نقل 31 شخصاً إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، جراء إصابتهم بالهلع، عقب إطلاق صاروخ من إيران.

12:11 pm

فرانس برس

فرانس برس
قاليباف: واشنطن تعدّ لعملية برية رغم بعثها رسائل للتفاوض

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن الولايات المتحدة تخطّط لهجوم بري، رغم انخراطها علناً في جهود دبلوماسية للتفاوض على إنهاء الحرب. وأضاف قاليباف في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) أن "العدو يبعث علناً رسائل تفاوض وحوار، فيما يخطّط سراً لهجوم برّي".

11:18 am

العربي الجديد

العربي الجديد
الدوحة
21 ألف و552 دعوى للمطالبة بتعويض عن أضرار في إسرائيل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، نقلاً عن سلطة الضرائب بأنه قُدّمت منذ بداية الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران 21 ألفاً و552 دعوى للتعويض عن أضرار لحقت بالممتلكات. ومن بين مجمل الدعاوى، قُدّمت 14 ألفاً و190 دعوى للتعويض عن تضرر مبانٍ ومنازل، و2099 دعوى للتعويض عن أضرار لحقت بالأثاث والمحتويات، و4798 دعوى للتعويض عن أضرار لحقت بسيارات، و465 دعوى للتعويض عن أضرار أخرى لم تفصلّها القناة. وأشارت الأخيرة إلى أن تل أبيب تصدّرت قائمة المدن الإسرائيلية التي طاولتها أكبر الأضرار، بواقع تقديم 4489 دعوى للتعويض.

11:06 am

فرانس برس

فرانس برس
سورية تعلن التصدي لمسيرات انطلقت من العراق نحو قاعدة أميركية

أعلن نائب وزير الدفاع السوري، سيبان حمو، أن قواته صدّت هجوماً بطائرات مسيّرة انطلقت من العراق، وكانت تستهدف قاعدة أميركية في شمال شرق سورية. وقال حمو عبر منصة "إكس": "تعرّضت قاعدة قسرك الأميركية الواقعة على أراضينا (في محافظة الحسكة بشمال شرق البلاد) لهجوم عبر أربع مسيرات أُطلقت من الأراضي العراقية. تم إسقاط المسيرات دون خسائر".

وتابع حمو "نحمّل العراق المسؤولية وندعوها لمنع تكرار الهجمات التي تهدد استقرارنا.. ونؤكد أهمية التعاون الإقليمي والدولي لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة".

10:25 am

العربي الجديد

العربي الجديد
القدس المحتلة
اعتراض صاروخ إيراني وسقوط آخر في النقب

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية اعتراض صاروخ أطلق من إيران وسقط آخر في منطقة مفتوحة في النقب.

10:21 am

العربي الجديد

العربي الجديد
الدوحة
دوي صفارات الإنذار في ديمونا وعراد وبئر السبع

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، دوي صفارات الإنذار في ديمونا وعراد وبئر السبع للمرة الثانية في غضون دقائق عقب إطلاق صواريخ من إيران.

يأتي ذلك عقب إعلان وكالة "دانشجو" الإيرانية للأنبا، بدء هجمات مشتركة من قبل إيران وحزب الله على إسرائيل.

 

09:59 am

فرانس برس

فرانس برس
5 قتلى إيرانيين من جراء قصف رصيف بحري قرب مضيق هرمز

تعرّض رصيف بحري في مدينة بجنوب إيران قريبة من مضيق هرمز، لضربات أميركية إسرائيلية أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، إن: "العدو الأميركي الصهيوني شن هجوماً إجرامياً على رصيف (مدينة) بندر خمير، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة أربعة آخرين".

09:57 am

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
10 قتلى بينهم 6 من أسرة أفغانية مهاجرة في هجوم جنوب طهران

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بمقتل عشرة أشخاص في هجوم على منطقة سكنية في مدينة ري جنوبي طهران بينهم 6 من أسرة أفغانية مهاجرة.

09:21 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
الحرس الثوري يعلن استهداف منشأتين في الكويت والإمارات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الأحد، تنفيذ قوات الجوفضاء والبحرية التابعة للحرس عملية مركبة ومحددة استهدفت منشأتين، زعم أنهما مرتبطتان بالصناعات العسكرية والفضائية الأميركية في المنطقة، وهما مصنع الألمنيوم "إيمال" (EMAL) في الإمارات ومصنع "ألبا" (ALBA) في البحرين، وذلك عبر ضربات صاروخية وبالطائرات المسيّرة.

وأشار الحرس في بيان إلى أن العملية جاءت في أعقاب استهداف البنية التحتية الصناعية لإيران، وقال إن مصنع "إيمال" يمتلك أطول خط إنتاج للألمنيوم في العالم بطاقة تبلغ نحو 1.3 مليون طن، بينما يضم مصنع "ألبا" حسب قوله "استثمارات ومساهمات لشركات أميركية"، قائلاً إن المصنعين "يؤديان دوراً مؤثراً في إنتاج الصناعات العسكرية للجيش الأميركي".

وأكد الحرس الثوري أن رد إيران على التهديدات والهجمات لن يقتصر بعد الآن على مبدأ "العين بالعين"، بل سيتجاوز أي مستوى من الاعتداءات عبر توجيه ضربات أشد تأثيراً بالقدرات العسكرية والاقتصادية لأعدائها.

09:00 am

فرانس برس

فرانس برس
دوي سلسلة انفجارات جديدة في طهران

دوت سلسلة انفجارات جديدة في عدة مناطق في طهران، إذ سمعت أصوات انفجارات في شمال العاصمة، بينما تصاعد الدخان من مناطق في شرقها، من دون أن تتضح ماهية الأماكن المستهدفة. وأتى ذلك بعد ساعات من سماع دوي انفجارين قويين في شمال العاصمة قرابة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي.

08:57 am

العربي الجديد

العربي الجديد
لندن
سقوط صاروخ على مبنى يضم مكتب "التلفزيون العربي" في طهران

سقط صاروخ على مبنى يضم مكتب التلفزيون العربي في العاصمة الإيرانية طهران. وذكر مراسل التلفزيون أن المبنى قد تضرر من جراء سقوط صاروخ عليه بعد غارات أميركية إسرائيلية.

08:08 am

العربي الجديد

العربي الجديد
لندن
السعودية: اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية. ولم يكشف بيان وزارة الدفاع عبر منصة إكس، عن مناطق الاعتراض.

07:50 am

قنا

قنا
الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط 4 طائرات مسيَّرة

أعلن الحرس الوطني الكويتي، إسقاط 4 طائرات مسيَّرة في "مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها". وقال العميد جدعان فاضل، المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني الكويتي، في بيان، إن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة، داعياً الجميع إلى ضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة.

وأكد أن قوات الحرس الوطني، بالتعاون مع الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام على استعداد وجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

07:23 am

فرانس برس

فرانس برس
سماع دوي انفجارين قويين في طهران

أفادت وكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجارين قويين في شمال طهران صباح الأحد. ووقع الانفجاران قرابة الساعة 07,20 (03,50 ت غ)، تزامناً مع تفعيل الدفاعات الجوية في شمال شرق العاصمة الإيرانية.

06:50 am

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
دوي انفجار غربي طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجار غربي العاصمة الإيرانية طهران.

06:12 am

العربي الجديد

العربي الجديد
الإمارات تعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيّرات

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تتعامل حالياً مع "اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران".

05:23 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
القدس المحتلة
جيش الاحتلال يرصد إطلاق صواريخ من إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

04:21 am

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
انفجارات تهزّ عدة مدن إيرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في أصفهان وسط البلاد، وشيراز جنوباً، وكرج غربي طهران.

04:20 am

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
الحرس الثوري يعلن استهداف منشآت في الإمارات والبحرين

أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدف مصنعَي ألمنيوم في الإمارات والبحرين، قال إنهما مرتبطان بالصناعات العسكرية الأميركية، متوعداً بردود أشد وأوسع.

03:33 am

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
إصابة 12 شخصاً بغارات على طهران

أفادت وكالة "فارس" بإصابة 12 شخصاً في غارات أميركية وإسرائيلية استهدفت مناطق سكنية غربيّ طهران وشماليّها.

02:29 am

العربي الجديد

العربي الجديد
إصابة عاملين في المنامة من جراء قصف إيراني

أفادت وكالة الأنباء البحرينية بإصابة عاملين في مصنع للصلب في المنامة نتيجة قصف إيراني.

02:28 am

العربي الجديد

العربي الجديد
الكويت تعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيّرات

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن دفاعاتها الجوية تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة.

01:54 am

العربي الجديد

العربي الجديد
القدس المحتلة
رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه جنوب إسرائيل

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد إطلاق صواريخ من إيران نحو ديمونا وبئر السبع جنوبي إسرائيل.

01:34 am

رويترز

رويترز
إسقاط مسيّرة قرب مقر بارزاني في أربيل

أفادت مصادر أمنية لوكالة "رويترز" بأن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيّرة قرب مقر إقامة الزعيم الكردي العراقي مسعود البارزاني في أربيل.

01:13 am

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
الحرس الثوري يهدد باستهداف جامعات إسرائيلية وأميركية

قال الحرس الثوري الإيراني إن الجامعات الإسرائيلية والأميركية ستصبح "أهدافًا مشروعة" بعد استهداف الجامعات الإيرانية.

12:22 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
جيش الاحتلال: سنقضي على قدرات الإنتاج العسكري الإيراني

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين إن الجيش يسعى لاستكمال هجماته على جميع مكونات الصناعة العسكرية الإيرانية خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن تدمير معظم قدرات الإنتاج سيتم قريباً وأن إعادة بنائها ستستغرق وقتاً طويلاً.

12:21 AM

فخر العزب

فخر العزب
فخر العزب
صحافي يمني، انضم لأسرة موقع وصحيفة الـ"العربي الجديد" في عام 2014 مراسلًا من اليمن.
تعز
الحوثيون يعلنون تنفيذ هجوم ثانٍ بصواريخ ومسيّرات

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) تنفيذ العملية العسكرية الثانية ضمن "معركة الجهاد المقدس"، باستخدام صواريخ مجنّحة وطائرات مسيّرة استهدفت مواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

التحديثات الحية

الحوثيون يعلنون تنفيذ العملية العسكرية الثانية ضد أهداف إسرائيلية

12:21 am

العربي الجديد

العربي الجديد
بغداد
انفجار شرق أربيل وتحركات جوية مكثفة في دهوك

أفادت وسائل إعلام عراقية بسماع دوي انفجار في قضاء كويسنجق شرق أربيل، بالتزامن مع إسقاط طائرة مسيّرة في دهوك وتحليق مكثف للطائرات الحربية في سماء المدينة.

12:16 am

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الإمارات تعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيرات

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية "تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران".

12:11 AM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة يوم أمس السبت
  • الجيش الأميركي يعلن وصول سفينة هجومية برمائية إلى المنطقة
  • اعتراض مسيرتين استهدفتا السفارة الأميركية في بغداد
  • قتيلان من الشرطة العراقية بقصف موقعهما في الموصل
  • 9 قتلى بغارات على منطقة سكنية غربي إيران
  • الحرس الثوري: استهداف منزل رئيس إقليم كردستان عمل إرهابي
  • حاملة الطائرات الأميركية فورد تصل إلى كرواتيا لإجراء إصلاحات
  • الدفاع القطرية: التصدي لعدد من الطائرات المسيّرة من إيران
  • الجيش الإيراني يعلن استهداف مركز "إلتا" وموقع في بن غوريون
01:43 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجمات على أهداف أميركية وإسرائيلية

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن بدء تنفيذ الموجة السادسة والثمانين من عملية "الوعد الصادق 4" على عدة مراحل منذ فجر اليوم، ضد أهداف أميركية وإسرائيلية في المنطقة، وذلك عبر هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

 

