تدخل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران مرحلة حاسمة، وسط تصعيد متسارع يفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر خطورة، مع مؤشرات على توسّع رقعة المواجهة إقليميًا. وفي أحدث التطورات، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) وصول السفينة الهجومية البرمائية "يو أس أس تريبولي" إلى المنطقة، في خطوة تعزز الحضور العسكري الأميركي، وسط تكهنات متزايدة حول احتمال الانتقال إلى مرحلة عمليات برية. بالتوازي، رست حاملة الطائرات "جيرالد فورد" في ميناء سبليت الكرواتي لإجراء صيانة، بعد مشاركتها في العمليات العسكرية.
ميدانيًا، تتواصل الضربات والهجمات المتبادلة، في وقت حذّرت فيه روسيا من تدهور الوضع في محطة بوشهر النووية، مؤكدة أن الهجمات الأخيرة تشكل تهديدًا مباشرًا للسلامة النووية، رغم عدم تسجيل تسرب إشعاعي حتى الآن، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعلى الصعيد السياسي، تدرس طهران بشكل جاد الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي، في مؤشر على تصعيد استراتيجي محتمل في ردها على استهداف منشآتها.
إقليميًا، اتسعت دائرة المواجهة مع إعلان جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن الانخراط المباشر في الحرب، عبر إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما أعلنت إسرائيل اعتراضها. وفي الداخل الإيراني، تكشف أرقام رسمية عن كلفة إنسانية مرتفعة، مع سقوط مئات الأطفال والنساء وتضرر واسع في البنية الصحية، ما يعكس تصاعد التداعيات الإنسانية للحرب بالتوازي مع احتدامها العسكري.
