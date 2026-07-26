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الحرب في المنطقة | هدوء حذر مع تراجع الضربات.. وطهران تهدد لندن

تقارير عربية
طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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26 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 00:50 (توقيت القدس)
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تشهد المنطقة هدوءاً حذراً، بعد توقف واشنطن عن توجيه ضربات جديدة ضد طهران ليل الجمعة - السبت، بسبب ما قال موقع "أكسيوس" الأميركي إنه تقدّم في المفاوضات، بعد وصول وفد من سلطنة عُمان إلى إيران الجمعة لبحث ملف مضيق هرمز. وقال "أكسيوس" نقلاً عن مصدرين إن الرئيس دونالد ترامب أمر الجيش الأميركي بعدم شنّ ضربات جديدة على إيران الجمعة، لينهي بذلك سلسلة من الهجمات اليومية استمرت قرابة أسبوعين. وأقرّ مصدران في الوقت نفسه بأن الجيش لا يزال يعدّ خططاً لعودة محتملة إلى عمليات قتالية كبرى، إلّا أن ترامب لم يصدر أوامر للتحرك بهذا الاتجاه.

وأشار الموقع إلى أن الأمر بوقف إطلاق النار صدر بعد ساعات عدة من وصول وفد عُماني إلى طهران الجمعة، لإجراء محادثات مع الإيرانيين بشأن ترتيب جديد لإعادة فتح مضيق هرمز. وأكد مصدران إقليميان مطلعان على المفاوضات، إحراز تقدّم في المحادثات وأنه قد يجري التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عُمان وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليتعيّن بعدها على ترامب اتخاذ قرار بشأن قبول الاتفاق المقترح.

في المقابل، جدّدت إيران في وقت متأخر من السبت، تهديدها لبريطانيا بعد سماحها باستخدام قواعدها منطلقاً لقاذفات أميركية وجهت ضربات ضد إيران. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله، إن بريطانيا ستصبح "هدفاً مشروعاً ومضموناً" إذا دعمت الولايات المتحدة في أي حرب مع طهران. وأضاف المتحدث أن أي دولة، بما فيها بريطانيا ودول الخليج، تدعم الولايات المتحدة في أي نزاع، ستُعتبر هدفاً مشروعاً، مشيراً إلى أن قاذفات أميركية استخدمت أخيراً مطارات بريطانية.

خليجياً، نفت الكويت توجيهها ضربات لإيران، وقالت سفيرتها لدى الولايات المتحدة الزين الصباح إن ادعاءات تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بشأن مشاركة الكويت في العمليات ضد إيران "باطلة جملةً وتفصيلاً". وكانت الصحيفة أفادت الجمعة، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، بأنّ البحرين والكويت نفذتا سرّاً، بدعم استخباري وغطاء جوّي من الإمارات؛ غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية داخل إيران، وذلك في أول ردّ عسكري مباشر من البلدين ضدّ طهران منذ اندلاع الحرب.

كل التطورات المرتبطة بالحرب في المنطقة والتصعيد بين طهران وواشنطن يتابعها "العربي الجديد" تباعاً..

12:41 am

رويترز

avata
رويترز
الجيش الأميركي: عمليتان لناقلتين في الخليج وبحر العرب

أعلن الجيش الأميركي أن قواته عطّلت، في 24 يوليو/تموز، الناقلة لافين التي ترفع علم موزمبيق في خليج عُمان.

وأضاف أن قواته نفذت، في وقت سابق من اليوم، عملية تحقق على متن الناقلة شارمينار التي ترفع علم جزر القمر في بحر العرب.

12:08 am

رويترز

avata
رويترز
الحرس الثوري: بريطانيا ستصبح هدفاً مشروعاً

نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله، إن بريطانيا ستصبح "هدفاً مشروعاً ومضموناً" إذا دعمت الولايات المتحدة في أي حرب مع طهران. وأضاف المتحدث أن أي دولة، بما فيها بريطانيا ودول الخليج، تدعم الولايات المتحدة في أي نزاع، ستُعتبر هدفاً مشروعاً، مشيراً إلى أن قاذفات أميركية استخدمت أخيراً مطارات بريطانية.

12:07 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الكويت تنفي تقرير "وول ستريت جورنال": لم نشارك بضرب إيران

نفت الكويت، السبت، ما ورد في تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية حول تنفيذها غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية داخل إيران. وقالت سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة الزين الصباح في رسالة وجهتها إلى هيئة تحرير الصحيفة، إنّ ادعاءات تقريرها بشأن مشاركة الكويت في العمليات ضد إيران "باطلة جملةً وتفصيلاً". وكانت الصحيفة أفادت الجمعة، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، بأنّ البحرين والكويت نفذتا سرّاً، بدعم استخباري وغطاء جوّي من الإمارات؛ غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية داخل إيران، وذلك في أول ردّ عسكري مباشر من البلدين ضدّ طهران منذ اندلاع الحرب.

التفاصيل في هذا الرابط

سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة الزين الصباح (إكس)
أخبار
التحديثات الحية

الكويت تنفي تقرير "وول ستريت جورنال": لم نشارك بضرب إيران

12:06 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
طهران تعلن تمكنها من بيع نفط بـ18 مليار دولار

قالت وزارة النفط الإيرانية السبت، إنّها تمكّنت من بيع نفط بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليار دولار خلال الحرب والهدنة التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة. وأعلنت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنها باعت "نفطاً بـ11.5 مليار دولار خلال فترة الحرب، وبـ6.5 مليارات دولار خلال الهدنة". ولفتت الوزارة إلى أن "هذه العائدات تمثّل أكثر من 60% من الإيرادات النفطية المتوقعة في موازنة العام، رغم الأزمة".

11:57 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
أبرز التطورات في المنطقة يوم أمس الجمعة
  • "نيويورك تايمز": ترامب يبحث مع مستشاريه تكثيف ضرب إيران
  • "أكسيوس": اجتماع أميركي بريطاني مرتقب لبحث تحالف لحماية الشحن بمضيق هرمز
  • الجيش الأميركي يعلن تعطيل ناقلة حاولت اختراق حصار إيران
  • ترامب: إيران تريد إبرام اتفاق لكنها ليست مستعدة بعد
  • "رويترز": منظومة يونانية تعترض صاروخين باليستيين في السعودية
  • مصر تؤكد أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في هرمز والبحر الأحمر
  • بلاغٌ عن حادثة شملت ناقلة نفط وقوات عسكرية في خليج عُمان
  • عراقجي: لا غموض في تفاهم هرمز وإدارة المضيق تُبحث لاحقاً
  • إسقاط مسيّرة قرب القنصلية الأميركية في أربيل
  • "وول ستريت": البحرين والكويت نفذتا سراً غارات داخل إيران
  • قطر تشدد على ضرورة التزام إيران وأميركا بمذكرة التفاهم
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