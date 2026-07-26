الحرب في المنطقة | هدوء حذر مع تراجع الضربات.. وطهران تهدد لندن

أعلن الجيش الأميركي أن قواته عطّلت، في 24 يوليو/تموز، الناقلة لافين التي ترفع علم موزمبيق في خليج عُمان.
وأضاف أن قواته نفذت، في وقت سابق من اليوم، عملية تحقق على متن الناقلة شارمينار التي ترفع علم جزر القمر في بحر العرب.
تشهد المنطقة هدوءاً حذراً، بعد توقف واشنطن عن توجيه ضربات جديدة ضد طهران ليل الجمعة - السبت، بسبب ما قال موقع "أكسيوس" الأميركي إنه تقدّم في المفاوضات، بعد وصول وفد من سلطنة عُمان إلى إيران الجمعة لبحث ملف مضيق هرمز. وقال "أكسيوس" نقلاً عن مصدرين إن الرئيس دونالد ترامب أمر الجيش الأميركي بعدم شنّ ضربات جديدة على إيران الجمعة، لينهي بذلك سلسلة من الهجمات اليومية استمرت قرابة أسبوعين. وأقرّ مصدران في الوقت نفسه بأن الجيش لا يزال يعدّ خططاً لعودة محتملة إلى عمليات قتالية كبرى، إلّا أن ترامب لم يصدر أوامر للتحرك بهذا الاتجاه.
وأشار الموقع إلى أن الأمر بوقف إطلاق النار صدر بعد ساعات عدة من وصول وفد عُماني إلى طهران الجمعة، لإجراء محادثات مع الإيرانيين بشأن ترتيب جديد لإعادة فتح مضيق هرمز. وأكد مصدران إقليميان مطلعان على المفاوضات، إحراز تقدّم في المحادثات وأنه قد يجري التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عُمان وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليتعيّن بعدها على ترامب اتخاذ قرار بشأن قبول الاتفاق المقترح.
في المقابل، جدّدت إيران في وقت متأخر من السبت، تهديدها لبريطانيا بعد سماحها باستخدام قواعدها منطلقاً لقاذفات أميركية وجهت ضربات ضد إيران. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله، إن بريطانيا ستصبح "هدفاً مشروعاً ومضموناً" إذا دعمت الولايات المتحدة في أي حرب مع طهران. وأضاف المتحدث أن أي دولة، بما فيها بريطانيا ودول الخليج، تدعم الولايات المتحدة في أي نزاع، ستُعتبر هدفاً مشروعاً، مشيراً إلى أن قاذفات أميركية استخدمت أخيراً مطارات بريطانية.
خليجياً، نفت الكويت توجيهها ضربات لإيران، وقالت سفيرتها لدى الولايات المتحدة الزين الصباح إن ادعاءات تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بشأن مشاركة الكويت في العمليات ضد إيران "باطلة جملةً وتفصيلاً". وكانت الصحيفة أفادت الجمعة، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، بأنّ البحرين والكويت نفذتا سرّاً، بدعم استخباري وغطاء جوّي من الإمارات؛ غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية داخل إيران، وذلك في أول ردّ عسكري مباشر من البلدين ضدّ طهران منذ اندلاع الحرب.