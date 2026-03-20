الحرب في المنطقة | إيران تهاجم إسرائيل بأنظمة متعددة الرؤوس ودويّ انفجارات في طهران

طهران

العربي الجديد

20 مارس 2026   |  آخر تحديث: 05:44 (توقيت القدس)
دوّت انفجارات ضخمة في مدينة القدس المحتلة ومناطق أخرى مع وصول موجة صاروخية أطلقت من إيران باتجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال نحو ساعة ليل الخميس- الجمعة، وسط تواصل الحرب وتصاعدها عبر استهداف منشآت الطاقة في المنطقة. وهدد الحرس الثوري الإيراني، مساء الخميس، بأن القوات الإيرانية "تملك مفاجآت" للرئيس الأميركي دونالد ترامب ولإسرائيل. وأشار إلى أن من بين هذه "المفاجآت" ما قال إنه استهداف مقاتلة متطورة من طراز F‑35، مضيفاً أن على الولايات المتحدة وإسرائيل "انتظار المزيد من المفاجآت" من قبل القوات المسلحة الإيرانية.

في المقابل، كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في تصريحات منفصلة الخميس، الحديث عن تدمير قدرات إيران الصاروخية. وقال الرئيس الأميركي إنه لن ينشر جنوداً في إيران رداً على تقارير تحدثت عن أن واشنطن تبحث خططاً لنشر جنود في المنطقة. من جانبه، أعلن نتنياهو أن إسرائيل "تصرفت بمفردها" في قصفها حقل بارس الجنوبي للغاز في إيران، مضيفاً أن الرئيس الأميركي "طلب منّا وقف مثل هذه الهجمات مستقبلاً"، فيما أبدى شكوكاً حول قدرة الغارات الجوية على إسقاط النظام الإيراني.

وعلى صعيد الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، أعرب بيان لقادة الاتحاد الأوروبي عن إدانة المجلس الأوروبي "بشدة الضربات العسكرية الإيرانية العشوائية ضد دول المنطقة"، معبراً عن تضامنه مع الدول المتضررة.

متابعة مباشرة لتطورات الحرب في المنطقة..

05:43 am

قنا

قنا
السعودية تعلن اعتراض وتدمير 15 مسيّرة

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 15 طائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الجوف صباح اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي، وفق وكالة الأنباء السعودية، أن عمليات الاعتراض تمت بنجاح.

04:26 am

العربي الجديد

الرياض
السعودية تعلن اعتراض 6 مسيّرات في الجوف والمنطقة الشرقية

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية اعتراض مسيّرة في منطقة الجوف، إضافة إلى اعتراض خمس مسيّرات في المنطقة الشرقية.

04:25 am

العربي الجديد

المنامة
البحرين: السيطرة على حريق بمستودع إثر سقوط شظايا دون إصابات

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية السيطرة على حريق اندلع في مستودع لإحدى الشركات إثر سقوط شظايا، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات.

وأوضحت أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق والتعامل مع الموقع، دون وقوع خسائر بشرية.

04:25 am

العربي الجديد

أبو ظبي
حكومة دبي: الأصوات في الإمارة نتيجة اعتراضات جوية ناجحة

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الأصوات المسموعة في مناطق مختلفة من الإمارة ناتجة عن اعتراضات ناجحة للدفاعات الجوية.

03:58 am

العربي الجديد

أبو ظبي
الإمارات: الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديد صاروخي

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية أن الدفاعات الجوية تتعامل حالياً مع تهديد صاروخي.

03:57 am

العربي الجديد

الكويت
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية.

وأوضحت أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي لهذه الهجمات، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

03:39 am

فرانس برس

فرانس برس
الجيش الإسرائيلي: ضربات تستهدف بنى تحتية في طهران

أعلن الجيش الإسرائيلي شن ضربات قال إنها تستهدف "البنية التحتية" للنظام الإيراني في مناطق مختلفة من العاصمة طهران.
 

03:10 am

العربي الجديد

بغداد
هجوم على مقر الدعم اللوجستي بمحيط مطار بغداد

تعرض مقر الدعم اللوجستي الواقع في محيط مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة، لهجوم بواسطة طائرتين مسيرتين. وبحسب بيان للشرطة العراقية، فإن طائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا مقر الدعم اللوجستي، الواقع في محيط المطار، وأن الطائرتين جرى اعتراضهما وإسقاطهما من قبل منظومات الدفاع الجوي، فيما أُسقطت إحدى الطائرتين في محيط المعسكر، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار.

03:09 am

العربي الجديد

المنامة
البحرين تعلن اعتراض 139 صاروخًا و238 مسيّرة

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن اجمالي ما اعترضته ودمرته منظومات الدفاع الجوي منذ بدء الاعتداءات الإيرانية 139 صاروخًا و238 طائرة استهدفت مملكة البحرين. وبحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)، أكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن قواتها مستمرة في مواجهة موجات تتابعة من الاعتداءات الإيرانية، مشيدة بما أظهره منتسبوها من "جاهزية قتالية ويقظة عالية"، معتبرة أن "الأداء يعكس كفاءة عملياتية متقدمة في حماية أجواء البلاد".

3:03 AM

أكدت وسائل إيرانية دويّ انفجارات وتصاعد الدخان وسط العاصمة طهران جراء هجمات، مشيرة إلى تفعيل الدفاعات الجوية شمال شرق المدينة. 

2:59 AM
القيادة المركزية: قصفنا مصنعا في كرج

القيادة المركزية الأمريكية إن الجيش الأميركي قصف بذخائر دقيقة مصنعا في كرج "استخدمه النظام الإيراني لتجميع صواريخ باليستية".

2:54 AM
هجوم ضد مواقع جماعة معارضة إيرانية قرب السليمانية

نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية تأكيدها شنّ هجوم صاروخي استهدف مواقع جماعة معارضة إيرانية قرب السليمانية في إقليم كردستان العراق.

2:52 AM
ماكرون: مهمة تأمين هرمز لن تكون هجومية

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة والأمن البحري والعمل على خفض التصعيد، مشيرة إلى "اتصالات فرنسية مع أمير قطر والرئيس دونالد ترمب لبحث تطورات الأزمة". ودعا إلى "وقف فوري مؤقت للضربات على البنى التحتية المدنية خصوصا الطاقة والمياه"، وإلى "حماية المدنيين وضمان أمن إمدادات الطاقة بعيدا عن التصعيد".

وقال إن "فرنسا مستعدة للمشاركة في نظام مرافقة السفن في مضيق هرمز عند هدوء الأوضاع"، موضحا أن "مهمة تأمين الملاحة في هرمز لن تكون عسكرية هجومية، بل قائمة على التنسيق وتفادي التصعيد مع إيران".

وذكر ماكرون أن المباحثات بشأن تشكيل تحالف بحري دولي لتأمين حركة العبور في مضيق هرمز لا تزال في مرحلة استكشافية، وأن "المبادرة الخاصة بمضيق هرمز قد تسهم في تهدئة الوضع، لكنها لا تعتمد علينا وحدنا".

2:46 AM
حريق في مجمع تشغيلي للقطارات

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن سلطة قطارات إسرائيل تأكيدها اندلاع النيران في مجمع تشغيلي للقطارات في شمال دولة الاحتلال عقب سقوط شظايا صاروخية.

02:12 am

الأناضول

الأناضول
السعودية تعلن اعتراض مسيّرتين في المنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض مسيّرتين في المنطقة الشرقية للبلاد.

02:11 am

قنا

قنا
قطر تسيطر على حريق في مخزن ببركة العوامر

أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن فرق الدفاع المدني تتعامل مع حريق اندلع في أحد المخازن بمنطقة بركة العوامر، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات.

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحريق فور وقوعه.

01:02 am

رويترز

رويترز
العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تتراجع

تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي 1.19 دولار بنسبة 1.25% إلى 94.40 د/ب بعد جهود ترامب لتوسيع إمدادات النفط محليا.

12:45 AM

قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تجري عمليات تمشيط ميداني لرصد مواقع سقوط وسائل قتالية أو شظايا اعتراضية في القدس.

12:43 AM
هجمات على خليج حيفا

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى "أنباء أولية" عن سقوط شظايا أو رؤوس متفجرة في خليج حيفا وشفا عمرو.

12:42 AM
الحرس الثوري يعلن عن هجوم بصواريخ متعددة الرؤوس

أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة 66 من عملية "الوعد الصادق 4"، وتحدث عن "هجوم شامل على الأراضي المحتلة باستخدام خمسة أنظمة فائقة الثقل ومتعددة الرؤوس"، شملت "أهدافاً في قلب الأراضي المحتلة وتل أبيب وقواعد الجيش الأميركي في المنطقة".

12:30 am

فرانس برس

فرانس برس
دعوة أوروبية إلى وقف استهداف منشآت الطاقة

حض الاتحاد الأوروبي، الخميس، على وقف استهداف منشآت الطاقة والمياه في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في ظل اضطراب الأسواق العالمية من جراء الهجمات على مرافق النفط والغاز في المنطقة.

وقال قادة التكتل في ختام قمة عقدت في بروكسل: "يدعو المجلس الأوروبي إلى خفض التصعيد وضبط النفس إلى أقصى حد وحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية والاحترام الكامل للقانون الدولي من قبل جميع الأطراف".

12:28 am

رويترز

رويترز
الإمارات تعلن تفكيك "شبكة إرهابية"

أعلنت السلطات الإماراتية، يوم الجمعة، تفكيك "شبكة إرهابية" ممولة ومدارة من قبل حزب الله اللبناني وإيران. ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، فإن الشبكة "قامت وفق خطة استراتيجية معدة مسبقاً مع أطراف خارجية مرتبطة بحزب الله اللبناني وإيران بمخالفة الأنظمة الاقتصادية والقانونية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهديد أمن الوطن".

12:25 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
إيران تطلق 4 موجات صاروخية على إسرائيل

أطلقت إيران أربع موجات صاروخية باتجاه مدن ومناطق في دول الاحتلال الإسرائيلي خلال نحو ساعة. وسمع دوي انفجارات ضخمة في مناطق القدس المحتلة ومحيطها، وفي مدينة حيفا ومناطق شمال إسرائيل.

11:55 pm

العربي الجديد

لندن
أبرز تطورات أمس الخميس

  • وزير قطري: الهجمات قلصت القدرة على تصدير الغاز بنسبة 17%

  • هجوم صاروخي على جماعة إيرانية معارضة في كردستان

  • إيران تتوعد ترامب بـ"مزيد من المفاجآت"

  • نتنياهو: إيران لم تعد تملك القدرة على تخصيب اليورانيوم

  • المنظمة البحرية الدولية تدعو إلى ممر آمن لإجلاء البحارة في هرمز

  • الحرس الثوري الإيراني يعلن استهدافه مقاتلة إف-35

  • حريقان في مصفاتي نفط في الكويت من جراء هجوم بطائرات مسيَّرة

الحرب في المنطقة | إيران تستهدف منشآت الطاقة وأميركا تبحث نشر جنود

قنا
رويترز
الأناضول
فرانس برس
العربي الجديد
