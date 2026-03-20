أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 15 طائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الجوف صباح اليوم.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي، وفق وكالة الأنباء السعودية، أن عمليات الاعتراض تمت بنجاح.
دوّت انفجارات ضخمة في مدينة القدس المحتلة ومناطق أخرى مع وصول موجة صاروخية أطلقت من إيران باتجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال نحو ساعة ليل الخميس- الجمعة، وسط تواصل الحرب وتصاعدها عبر استهداف منشآت الطاقة في المنطقة. وهدد الحرس الثوري الإيراني، مساء الخميس، بأن القوات الإيرانية "تملك مفاجآت" للرئيس الأميركي دونالد ترامب ولإسرائيل. وأشار إلى أن من بين هذه "المفاجآت" ما قال إنه استهداف مقاتلة متطورة من طراز F‑35، مضيفاً أن على الولايات المتحدة وإسرائيل "انتظار المزيد من المفاجآت" من قبل القوات المسلحة الإيرانية.
في المقابل، كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في تصريحات منفصلة الخميس، الحديث عن تدمير قدرات إيران الصاروخية. وقال الرئيس الأميركي إنه لن ينشر جنوداً في إيران رداً على تقارير تحدثت عن أن واشنطن تبحث خططاً لنشر جنود في المنطقة. من جانبه، أعلن نتنياهو أن إسرائيل "تصرفت بمفردها" في قصفها حقل بارس الجنوبي للغاز في إيران، مضيفاً أن الرئيس الأميركي "طلب منّا وقف مثل هذه الهجمات مستقبلاً"، فيما أبدى شكوكاً حول قدرة الغارات الجوية على إسقاط النظام الإيراني.
وعلى صعيد الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، أعرب بيان لقادة الاتحاد الأوروبي عن إدانة المجلس الأوروبي "بشدة الضربات العسكرية الإيرانية العشوائية ضد دول المنطقة"، معبراً عن تضامنه مع الدول المتضررة.
أكدت وسائل إيرانية دويّ انفجارات وتصاعد الدخان وسط العاصمة طهران جراء هجمات، مشيرة إلى تفعيل الدفاعات الجوية شمال شرق المدينة.
القيادة المركزية الأمريكية إن الجيش الأميركي قصف بذخائر دقيقة مصنعا في كرج "استخدمه النظام الإيراني لتجميع صواريخ باليستية".
نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية تأكيدها شنّ هجوم صاروخي استهدف مواقع جماعة معارضة إيرانية قرب السليمانية في إقليم كردستان العراق.
شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة والأمن البحري والعمل على خفض التصعيد، مشيرة إلى "اتصالات فرنسية مع أمير قطر والرئيس دونالد ترمب لبحث تطورات الأزمة". ودعا إلى "وقف فوري مؤقت للضربات على البنى التحتية المدنية خصوصا الطاقة والمياه"، وإلى "حماية المدنيين وضمان أمن إمدادات الطاقة بعيدا عن التصعيد".
وقال إن "فرنسا مستعدة للمشاركة في نظام مرافقة السفن في مضيق هرمز عند هدوء الأوضاع"، موضحا أن "مهمة تأمين الملاحة في هرمز لن تكون عسكرية هجومية، بل قائمة على التنسيق وتفادي التصعيد مع إيران".
وذكر ماكرون أن المباحثات بشأن تشكيل تحالف بحري دولي لتأمين حركة العبور في مضيق هرمز لا تزال في مرحلة استكشافية، وأن "المبادرة الخاصة بمضيق هرمز قد تسهم في تهدئة الوضع، لكنها لا تعتمد علينا وحدنا".
نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن سلطة قطارات إسرائيل تأكيدها اندلاع النيران في مجمع تشغيلي للقطارات في شمال دولة الاحتلال عقب سقوط شظايا صاروخية.
قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تجري عمليات تمشيط ميداني لرصد مواقع سقوط وسائل قتالية أو شظايا اعتراضية في القدس.
أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى "أنباء أولية" عن سقوط شظايا أو رؤوس متفجرة في خليج حيفا وشفا عمرو.
أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة 66 من عملية "الوعد الصادق 4"، وتحدث عن "هجوم شامل على الأراضي المحتلة باستخدام خمسة أنظمة فائقة الثقل ومتعددة الرؤوس"، شملت "أهدافاً في قلب الأراضي المحتلة وتل أبيب وقواعد الجيش الأميركي في المنطقة".