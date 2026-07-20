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الحرب في المنطقة | موجة هجمات جديدة على إيران ومساع عربية لاحتواء التصعيد

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طهران

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
التحديثات الحية
20 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 03:30 (توقيت القدس)
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية بدء موجة جديدة من الهجمات على إيران في السابعة مساء بتوقيت شرق أميركا لتاسع ليلة على التوالي، فيما بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان هاتفيا مع نظرائه القطري والأردني والمصري التنسيق لاحتواء التصعيد لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضافت القيادة المركزية الأميركية في بيان، "ستستمر الضربات في إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لمهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين الذين يمرون عبر مضيق هرمز". وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أعلنت أمس الأحد، في بيان، مقتل جندي في شمال العراق خلال عملية تفجير السبت لذخائر غير منفجرة ناتجة عن مسيّرة إيرانية كانت قد سقطت في وقت سابق. وبذلك ترتفع الحصيلة المؤكدة للعسكريين الأميركيين الذي قتلوا منذ شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط إلى 17.

وفي سياق الحديث عن نوايا أميركية للتصعيد ضد إيران، ادعت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل نيتها تصعيد هجماتها ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل التوتر في المنطقة. ونقلت الهيئة عن مصدرين أمنيين، إسرائيلي وأميركي، لم تسمهما، قولهما إن واشنطن أبلغت تل أبيب نيتها تصعيد هجماتها العسكرية ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المصدران أن "واشنطن تفضّل في هذه المرحلة إبقاء إسرائيل خارج دائرة التصعيد الحالية، رغم مناقشة سيناريوهات قد تشمل رداً إيرانياً يستهدف إسرائيل". وأفادت هيئة البث بأن التقديرات، التي جرى تداولها في إطار المشاورات الاستراتيجية بين الجانبين (الأميركي والإسرائيلي)، تشير إلى أن احتمال قيام إيران بإطلاق هجمات باتجاه إسرائيل قائم، وهو ما قد يدفع تل أبيب إلى الرد داخل الأراضي الإيرانية، الأمر الذي لا ترغب به الولايات المتحدة في الوقت الراهن.

تطورات الحرب في المنطقة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

3:29 AM
ترامب: قصفنا إيران بقوة شديدة الليلة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الجيش الأميركي قصف إيران بقوة شديدة مجددا الليلة.

03:13 am

رويترز

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رويترز
الاحتلال: انطلاق صفارات الإنذار في كفار عزة

تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن انطلاق صفارات الإنذار في مناطق من كفار عزة.

وفي وقت لاحق، أفاد جيش الاحتلال بأن صفارات الإنذار التي انطلقت قبل برهة في مناطق في كفار عزة ومناطق أخرى كانت بسبب إنذار كاذب.

03:12 am

رويترز

avata
رويترز
انفجارات في هرمزجان وبوشهر

أفادت وكالة فارس بسماع دوي انفجارات في هرمزجان وبوشهر بجنوب إيران.

03:10 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية

أفادت وكالة إرنا الإيرانية بإطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية من لرستان باتجاه أهداف معادية.

03:03 am

رويترز

avata
رويترز
انفجارات في منطقة سيريك جنوبي إيران

سُمع دوي انفجارات في منطقة سيريك جنوبي إيران.

02:55 am

رويترز

avata
رويترز
هيئة بريطانية: واقعة شمال غربي كمزار بعُمان

أفادت هيئة بحرية بريطانية بتلقيها تقريرا عن واقعة على بعد 8 أميال بحرية شمال غربي كمزار في سلطنة عمان.

02:53 am

رويترز

avata
رويترز
انفجارات في مدينة جابهار الإيرانية

أفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي عدة انفجارات في مدينة جابهار جنوب شرقي إيران.

2:51 AM
واشطن: إيران قد تسعى لاستهداف مواقع في وسط المنامة

قالت سفارة واشنطن في البحرين إن لديها معلومات تشير إلى أن إيران قد تسعى لاستهداف مواقع غير محددة في وسط المنامة.

02:40 am

رويترز

avata
رويترز
تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في كونارك بإيران​​​​​​​

أفادت وكالة مهر الإيرانية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في كونارك بإيران.

02:37 am

رويترز

avata
رويترز
انفجارات في جنوب غربي إيران

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بسماع دوي انفجارات في بندر ماهشهر وبندر إمام خميني في جنوب غربي إيران.

02:24 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
موجة هجمات جديدة على إيران

قالت القيادة المركزية الأميركية إنها بدأت موجة جديدة من الهجمات على إيران لليلة التاسعة على التوالي. 

02:09 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
الكويت: نتعامل مع تهديدات طائرات مسيّرة

ذكر الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية "تتعامل في الوقت الراهن مع تهديدات طائرات مسيرة معادية".

02:08 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
واشنطن تعزز مقاتلاتها في المنطقة وسط تخطيط لتوسيع الحرب

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي مطلع أن الولايات المتحدة تخطط لحرب أوسع نطاقا، لافتا إلى أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ترسل مزيدا من طائراتها العسكرية إلى المنطقة. وحذر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، من أن توسيع العمليات الأميركية سيكون محدوداً بسبب تناقص مخزونات الدفاع الجوي والذخائر بعيدة المدى، والقيود المفروضة على القدرة على إرسال المزيد من القوات والطائرات إلى المنطقة.

أخبار
التحديثات الحية

واشنطن تعزز مقاتلاتها بالمنطقة وسط تخطيط لتوسيع الحرب

02:02 am

أسوشييتد برس

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أسوشييتد برس
مساع عربية لاحتواء التصعيد في المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان هاتفيا مع نظرائه القطري والأردني والمصري التنسيق لاحتواء التصعيد لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" مساء الأحد أن بن فرحان تلقى اتصالات هاتفية من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي.

وأضافت "واس" أن الوزراء "بحثوا خلال الاتصالات مستجدات الأوضاع الإقليمية، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد ومعالجة التحديات، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة". 

12:28 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
دوي صفارات الإنذار في البحرين

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية دوي صفارات الإنذار في البلاد.

12:27 am

الأناضول

avata
الأناضول
إعلام عبري: واشنطن أبلغت إسرائيل بنيتها تصعيد هجماتها

ادعت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل نيتها تصعيد هجماتها ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل التوتر في المنطقة. ونقلت الهيئة عن مصدرين أمنيين، إسرائيلي وأميركي، لم تسمهما، قولهما إن واشنطن أبلغت تل أبيب نيتها تصعيد هجماتها العسكرية ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المصدران أن "واشنطن تفضّل في هذه المرحلة إبقاء إسرائيل خارج دائرة التصعيد الحالية، رغم مناقشة سيناريوهات قد تشمل رداً إيرانياً يستهدف إسرائيل".

وأفادت هيئة البث بأن التقديرات، التي جرى تداولها في إطار المشاورات الاستراتيجية بين الجانبين (الأميركي والإسرائيلي)، تشير إلى أن احتمال قيام إيران بإطلاق هجمات باتجاه إسرائيل قائم، وهو ما قد يدفع تل أبيب إلى الرد داخل الأراضي الإيرانية، الأمر الذي لا ترغب به الولايات المتحدة في الوقت الراهن.

وفي سياق الاستعدادات، ذكرت هيئة البث أن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في المنطقة، حيث نقلت خلال الساعات الـ24 الماضية معدات وذخائر إضافية إلى إسرائيل لدعم الطائرات الحربية الأميركية.

وأوضحت أن أكثر من 10 طائرات تزويد بالوقود وصلت إلى إسرائيل في إطار التحضيرات لاحتمال تعرض مصالح أميركية في المنطقة لهجمات إيرانية.

12:26 AM
طهران تتوعد بالرد على هجوم على محطة دارخوين للطاقة

ندد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي بالهجوم الأميركي على المنشآت قيد الإنشاء في محطة دارخوين للطاقة، واصفاً إياه بأنه "اعتداء خطير على البنى التحتية السلمية الإيرانية".

وقال غريب آبادي، في منشور على منصة "إكس" باللغة الإنكليزية، إن هذا الهجوم "يحمّل الحكومة الأميركية المسؤولية الكاملة عن التبعات الناجمة عن تفاقم انعدام الأمن والاستقرار"، مؤكداً أن إيران، إذ تدين "بحزم" هذا العدوان، "ستتخذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن مصالحها الوطنية وأمنها".

12:25 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
"سنتكوم" تعلن تحويل مسار 6 سفن تجارية وتعطيل سابعة

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن قواتها حوّلت مسار ست سفن تجارية وعطّلت سفينة سابعة حتى 19 يوليو/تموز الجاري، لضمان ما وصفته بـ"الامتثال الكامل" للحصار البحري المفروض على إيران.

وذكرت "سنتكوم" في بيان على منصة "إكس" أن القوات الأميركية تواصل تنفيذ الحصار، مشيرة إلى أن بحّارة سلاح البحرية على متن المدمرة "يو إس إس جون فين" المزودة بصواريخ موجهة يواصلون مهامهم "بتركيز ويقظة".

12:16 AM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة يوم أمس الأحد
  • طهران: الهجمات الأميركية طاولت منشأة نووية قيد الإنشاء
  • كاتس: إذا هاجمتنا إيران فسنرد
  • الأردن ينفي إخلاء مطار العقبة أو الميناء
  • إيران: تعرّض سفينتين لواقعة في هرمز وتراجع اثنتين
  • سفارة أميركا في الأردن تحذر رعاياها
  • إصابة عناصر من البيشمركة بهجوم على مقر حزب كردي بأربيل
  • البحرين تتصدى لاعتداءات إيرانية
  • الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات إيرانية
  • انفجارات في بندر عباس وقشم
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