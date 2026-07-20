قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الجيش الأميركي قصف إيران بقوة شديدة مجددا الليلة.
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية بدء موجة جديدة من الهجمات على إيران في السابعة مساء بتوقيت شرق أميركا لتاسع ليلة على التوالي، فيما بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان هاتفيا مع نظرائه القطري والأردني والمصري التنسيق لاحتواء التصعيد لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضافت القيادة المركزية الأميركية في بيان، "ستستمر الضربات في إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لمهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين الذين يمرون عبر مضيق هرمز". وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أعلنت أمس الأحد، في بيان، مقتل جندي في شمال العراق خلال عملية تفجير السبت لذخائر غير منفجرة ناتجة عن مسيّرة إيرانية كانت قد سقطت في وقت سابق. وبذلك ترتفع الحصيلة المؤكدة للعسكريين الأميركيين الذي قتلوا منذ شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط إلى 17.
وفي سياق الحديث عن نوايا أميركية للتصعيد ضد إيران، ادعت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل نيتها تصعيد هجماتها ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل التوتر في المنطقة. ونقلت الهيئة عن مصدرين أمنيين، إسرائيلي وأميركي، لم تسمهما، قولهما إن واشنطن أبلغت تل أبيب نيتها تصعيد هجماتها العسكرية ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف المصدران أن "واشنطن تفضّل في هذه المرحلة إبقاء إسرائيل خارج دائرة التصعيد الحالية، رغم مناقشة سيناريوهات قد تشمل رداً إيرانياً يستهدف إسرائيل". وأفادت هيئة البث بأن التقديرات، التي جرى تداولها في إطار المشاورات الاستراتيجية بين الجانبين (الأميركي والإسرائيلي)، تشير إلى أن احتمال قيام إيران بإطلاق هجمات باتجاه إسرائيل قائم، وهو ما قد يدفع تل أبيب إلى الرد داخل الأراضي الإيرانية، الأمر الذي لا ترغب به الولايات المتحدة في الوقت الراهن.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الجيش الأميركي قصف إيران بقوة شديدة مجددا الليلة.
قالت سفارة واشنطن في البحرين إن لديها معلومات تشير إلى أن إيران قد تسعى لاستهداف مواقع غير محددة في وسط المنامة.
ندد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي بالهجوم الأميركي على المنشآت قيد الإنشاء في محطة دارخوين للطاقة، واصفاً إياه بأنه "اعتداء خطير على البنى التحتية السلمية الإيرانية".
وقال غريب آبادي، في منشور على منصة "إكس" باللغة الإنكليزية، إن هذا الهجوم "يحمّل الحكومة الأميركية المسؤولية الكاملة عن التبعات الناجمة عن تفاقم انعدام الأمن والاستقرار"، مؤكداً أن إيران، إذ تدين "بحزم" هذا العدوان، "ستتخذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن مصالحها الوطنية وأمنها".