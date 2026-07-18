أفاد الحرس الثوري الإيراني بإيقاف أربع ناقلات "مخالفة" حاولت المرور عبر مضيق هرمز.
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صعّدت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما في المنطقة، أمس الجمعة، إذ تبادل الطرفان الضربات التي استهدفت منشآت بنية تحتية وأهدافاً عسكرية، في وقت يحتدم فيه الصراع بينهما بشأن مضيق هرمز. ومنذ أيام، تشنّ الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تنفذ طهران اعتداءاتها على عدد من دول المنطقة.
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والجمعة، وسّعت الولايات المتحدة نطاق هجماتها على إيران، إذ استهدفت مزيداً من الجسور ومنشآت الطاقة، وأسقطت برجاً في ميناء إيراني رئيسي، في تنفيذ لتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالضغط على طهران لتخفيف قبضتها الخانقة على الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الجمعة، أنها أطلقت موجة جديدة من الهجمات ضد إيران. وجاء في بيان نشرته القيادة المركزية الأميركية على "إكس"، أن الهجمات الجوية ضد إيران بدأت عند الساعة 19:00 (بتوقيت غرينتش)، وذلك لليلة السابعة على التوالي، وأضاف البيان أن هذه الهجمات "تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية".
من جانبه، أعلن الحرس الثوري تنفيذ الموجة السابعة عشرة من "عملية نصر 2" الجمعة ، وقال إنه دمر مستودعاً للزوارق المسيّرة الأميركية في البحرين، ما أدى إلى احتراق عدد كبير منها، كما أعلن الحرس الثوري تدمير المركز الرئيسي للذكاء الاصطناعي في البحرين، والذي قال إنه كان يُستخدم في تحديد الأهداف للعمليات العسكرية، وذلك عبر استخدام عدة صواريخ باليستية وعشرات الطائرات المسيّرة.
والجمعة أيضاً، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، أن قواته شنت، الليلة الماضية، "هجوماً ثقيلاً ومباغتاً" على قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر، كما تعرضت مقار تابعة لأحزاب إيرانية معارضة، للقصف في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.
أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني نقلاً عن الحرس الثوري، بتعرض ناقلتَي نفط لانفجار وحريق بعد مرورهما عبر مسار ملغوم جنوب مضيق هرمز.