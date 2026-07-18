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الحرب في المنطقة | موجة هجمات جديدة على إيران واعتداءات على دول عربية

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طهران

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
التحديثات الحية
18 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 01:52 (توقيت القدس)
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صعّدت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما في المنطقة، أمس الجمعة، إذ تبادل الطرفان الضربات التي استهدفت منشآت بنية تحتية وأهدافاً عسكرية، في وقت يحتدم فيه الصراع بينهما بشأن مضيق هرمز. ومنذ أيام، تشنّ الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تنفذ طهران اعتداءاتها على عدد من دول المنطقة.

والجمعة، وسّعت الولايات المتحدة نطاق هجماتها على إيران، إذ استهدفت مزيداً من الجسور ومنشآت الطاقة، وأسقطت برجاً في ميناء إيراني رئيسي، في تنفيذ لتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالضغط على طهران لتخفيف قبضتها الخانقة على الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الجمعة، أنها أطلقت موجة جديدة من الهجمات ضد إيران. وجاء في بيان نشرته القيادة المركزية الأميركية على  "إكس"، أن الهجمات الجوية ضد إيران بدأت عند الساعة 19:00 (بتوقيت غرينتش)، وذلك لليلة السابعة على التوالي، وأضاف البيان أن هذه الهجمات "تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية".

من جانبه، أعلن الحرس الثوري تنفيذ الموجة السابعة عشرة من "عملية نصر 2" الجمعة ، وقال إنه دمر مستودعاً للزوارق المسيّرة الأميركية في البحرين، ما أدى إلى احتراق عدد كبير منها، كما أعلن الحرس الثوري تدمير المركز الرئيسي للذكاء الاصطناعي في البحرين، والذي قال إنه كان يُستخدم في تحديد الأهداف للعمليات العسكرية، وذلك عبر استخدام عدة صواريخ باليستية وعشرات الطائرات المسيّرة.

والجمعة أيضاً، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، أن قواته شنت، الليلة الماضية، "هجوماً ثقيلاً ومباغتاً" على قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر، كما تعرضت مقار تابعة لأحزاب إيرانية معارضة، للقصف في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

"العربي الجديد" يتابع تطوّرات الحرب في المنطقة أولاً بأول...

01:50 am

رويترز

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رويترز
الحرس الثوري: إيقاف 4 ناقلات مخالفة حاولت عبور هرمز

أفاد الحرس الثوري الإيراني بإيقاف أربع  ناقلات "مخالفة" حاولت المرور عبر مضيق هرمز.

01:27 am

أسوشييتد برس

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أسوشييتد برس
إصابة 13 جنديا أميركيا في المعارك الأخيرة مع إيران

ارتفع عدد أفراد القوات الأميركية الذين أُصيبوا في الحرب على إيران إلى 13 جنديا منذ يوم الاثنين الماضي، وفقا للإحصاء الرسمي للضحايا الصادر عن وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون".

01:21 am

رويترز

avata
رويترز
سماع دوي 5 انفجارات في مدينة يزد الإيرانية

تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي 5 انفجارات في مدينة يزد وسط البلاد.

01:19 am

رويترز

avata
رويترز
الحرس الثوري: ناقلتا نفط تعرضتا لانفجار في مضيق هرمز

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، نقلا عن الحرس الثوري بأن ناقلتي نفط تعرضتا لانفجار وحريق بعد مرورهما عبر مسار ملغوم جنوبي مضيق هرمز.

1:02 AM
الحرس الثوري: تعرض ناقلتَي نفط لانفجار جنوب هرمز

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني نقلاً عن الحرس الثوري، بتعرض ناقلتَي نفط لانفجار وحريق بعد مرورهما عبر مسار ملغوم جنوب مضيق هرمز.
 

12:26 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
قصف يستهدف مقار أحزاب إيرانية معارضة في السليمانية

تعرضت مقار تابعة لأحزاب إيرانية معارضة، الجمعة، للقصف في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق. وذكرت وسائل إعلام عراقية أن مخازن أسلحة ومقارّ أحزاب إيرانية معارضة في مدينة السليمانية شهدت اندلاع حرائق وتصاعداً كثيفاً للدخان، إلى جانب انفجار صواريخ وذخائر كانت مخزنة فيها.

12:25 am

رويترز

avata
رويترز
رضائي: قد ننتقل من حرب دفاعية إلى هجومية

قال مستشار المرشد الإيراني، محسن رضائي، إنّ إيران قد تنتقل من حرب دفاعية إلى حرب هجومية، في حال سيطرت القوات الأميركية على أي نقطة داخل الأراضي الإيرانية.

12:25 am

رويترز

avata
رويترز
الجيش الأميركي: تحويل مسار 4 سفن في إطار حصار الموانئ

قال الجيش الأميركي، الجمعة، إنه حول مسار أربع سفن تجارية، وعطل واحدة منها وصعد على متن أخرى "لضمان الامتثال الكامل" لحصار الموانئ الإيرانية.

12:24 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
دوي 3 انفجارات في مدينة سيريك

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بسماع دوي ثلاثة انفجارات في مدينة سيريك، جنوبي إيران.

12:21 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
غارات أميركية على مناطق في مدينة الأهواز

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأن مناطق في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد تعرضت لهجمات بصواريخ أميركية.

12:10 AM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة يوم أمس الجمعة
  • الكويت: السيطرة على حريقَين بعد استهدافهما بهجوم إيراني
  • الأمم المتحدة تحذر من التصعيد بين واشنطن وطهران
  • أميركا ترسل عشرات طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل
  • القيادة المركزية الأميركية تنفي مقتل أو أسر جنود في سورية
  • إصابة عسكريين كويتيين في هجوم بمسيّرات إيرانية
  • الكويت تدين الهجمات الإيرانية وتؤكد حقها في الدفاع عن سيادته
  • الحرس الثوري: سنواصل الإطلاقات حتى عودة الهدوء إلى هرمز
  • 38 قتيلاً في إيران منذ 22 يونيو
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