الحرب في المنطقة | هجمات أميركية على إيران وطهران تغلق مضيق هرمز أمام كافة السفن

أخبار
طهران

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
التحديثات الحية
11 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 06:29 (توقيت القدس)
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أعلن الجيش الأميركي بدء جولة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران ليل الأربعاء الخميس، وذلك لليوم الثاني على التوالي. وجاء في منشور للقيادة المركزية الأميركية على منصة إكس، أن القوات الأميركية بدأت "شن ضربات دفاعا عن النفس اليوم عند الساعة 5:15 مساء بتوقيت الساحل الشرقي ضد أهداف عدة في إيران"، مضيفة: "تأتي هذه الضربات ردا على عدوان إيران غير المبرر والمستمر".

وكان وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث قال ليل الأربعاء الخميس إن أميركا ستقصف منشآت رئيسية في إيران، لافتا إلى أن الضربات ستعزز الموقف الدبلوماسي ومصالح الجيش الأميركي، فيما ردت إيران مساء الأربعاء على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب محطات الطاقة والجسور في إيران. 

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في منشور على منصة "إكس"، إن البنى التحتية الحيوية تمثل شرايين حياة الناس، وإن استهدافها، من شبكات النقل إلى قطاعي الكهرباء والمياه، يدل على العجز أمام إرادة الشعب الإيراني. وشدد على أن إيران، بالاعتماد على المعرفة وقدرات المتخصصين والوحدة الوطنية، ستبقى صامدة في مواجهة أي ضغوط أو تهديدات.

وكان ترامب توعد إيران بمزيد من الهجمات العسكرية، مؤكداً أن على طهران توقيع الاتفاق. وقال ترامب: "هاجمنا إيران بقوة أمس، وسنضربها بقوة اليوم، ويجب عليهم توقيع اتفاق". ورداً على سؤال بشأن منشوره الذي قال فيه إن إيران "ستدفع الثمن"، أكد ترامب: "سوف نهاجمها". وفي مقابلة هاتفية مع هيئة البث الإسرائيلية (كان)، قال ترامب إن الولايات المتحدة "تحرز تقدماً ممتازاً في مواجهة إيران"، مضيفاً: "لولاي لما كانت هناك إسرائيل".

وفي مقابلة مع "فوكس نيوز"، لمّح ترامب إلى أنه قد يأمر الجيش الأميركي ببدء استهداف محطات الطاقة والجسور الإيرانية اليوم الأربعاء. وقال ترامب: "قد أستمر في ذلك. لقد أتيحت لهم فرصة لتوقيع اتفاق والنجاة". وأضاف أن طهران "تستغل الوضع لصالح الولايات المتحدة" في محادثات السلام التي لم تحرز تقدماً يذكر.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة أولاً بأول..

06:18 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
الحرس الثوري يعلن استهداف مواقع أميركية في الأردن

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف صباح اليوم بـ 12 صاروخا باليستيا مواقع تمركز المقاتلات الأميركية F‑35 وF‑15 وF‑16، إضافة إلى "منشآت مهمة" للجيش الأميركي في قاعدة الأزرق الجوية ومركز القيادة والسيطرة في الأردن، مؤكدا "تدمير" تلك المنشآت وعدد كبير من الطائرات المقاتلة.

وأضاف الحرس الثوري أن هذه العملية جاءت ردًا على الهجمات الصاروخية للجيش الأميركي التي قال إنها استهدفت موقعا ترفيهيا ومجمعا إنتاجيا وساحة أحد المعسكرات في محيط كرج ونظر آباد غرب طهران، وكذلك قاعدة محلية للحرس الثوري في مدينة بيشوا جنوب طهران.

04:50 am

فرانس برس

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فرانس برس
الجيش الأميركي يعلن الإنتهاء من موجة ضربات جديدة ضد إيران

أعلن الجيش الأميركي فجر الخميس، الانتهاء من أحدث موجة ضربات ضد إيران، حيث استهدف "قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي". وأفادت القيادة المركزية الأميركية في بيان على منصة إكس أن "وحدات من مشاة البحرية (المارينز) والقوات الجوية والبحرية الأميركية، أطلقت ذخائر دقيقة التوجيه لضرب أهداف إيرانية كانت تشكل تهديدا للقوات الأميركية وللسفن التجارية الدولية التي تعبر المياه الإقليمية".

4:48 AM

فخر العزب

فخر العزب
فخر العزب
صحافي يمني، انضم لأسرة موقع وصحيفة الـ"العربي الجديد" في عام 2014 مراسلًا من اليمن.
تعز
الحوثيون يحذرون من اتساع الحرب بسبب الهجمات الأميركية

حذّرت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، اليوم الخميس، من تداعيات استمرار الهجمات الأميركية على إيران، معتبرة أن ذلك قد يدفع المنطقة نحو حرب أوسع، ويهدد الأمن والسلم الدوليين، في أحدث موقف للجماعة الموالية لطهران في ظل تصاعد التوتر الإقليمي.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، في بيان نشرته وكالة "سبأ" الخاضعة للجماعة، إن "العدوان الأميركي المستمر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيدفع المنطقة إلى الانزلاق نحو حرب أوسع ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم".

واعتبر البيان أن الهجمات الأميركية لن تحقق أهدافها، ولن تنجح في "كسر إرادة الشعب الإيراني أو النيل من صموده"، مضيفاً أن استمرارها سيؤدي إلى "مزيد من التورط وتعميق المأزق الاستراتيجي للولايات المتحدة".

وأشار البيان إلى أن استمرار التصعيد العسكري ضد إيران قد ينعكس على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد وأسواق النفط والطاقة، محذراً من تداعيات اقتصادية عالمية قد تنجم عن اتساع دائرة الصراع.

وأكدت خارجية الحوثيين ما وصفته بـ"حق إيران المشروع في الدفاع عن نفسها وسيادتها وسلامة أراضيها"، بما في ذلك الرد على أي هجمات تستهدفها، كما أعلنت تضامن الجماعة مع طهران ووقوفها إلى جانبها في مواجهة ما وصفته بـ"العدوان والحصار الأميركي".

 

04:42 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
الحرس الثوري يعلن استهدافه قواعد عسكرية في البحرين والكويت

أعلن الحرس الثوري الإيراني الخميس، أنه استهدف قواعد عسكرية في الكويت والبحرين في رد على الضربات الأميركية الأخيرة. وأفاد بيان للحرس الثوري نشرته وكالة إرنا الرسمية "خلال موجتي عمليات، ضربنا 18 هدفا مهما تابعا للجيش الأميركي الشرير في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر الجويتين"، مضيفا أنه هاجم قاعدة الشيخ عيسى الجوية التي "تم إصابتها وتدميرها". وذكرت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق أن إيران هاجمت الأسطول الخامس الأميركي في البحرين.

3:03 AM
ترامب لفوكس نيوز: القصف سيتوقف قريبا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز إنه تحدث مباشرة مع مسؤولين إيرانيين طلبوا منه وقف الضربات على بلادهم، وذلك وفقا لمراسل الشبكة.

لكن وسائل إعلام رسمية إيرانية نقلت عن مسؤول كبير في البلاد قوله إن المسؤولين في بلاده لم يجروا اتصالا مع ترامب.

وأضاف لوسائل الإعلام أن "ادعاء ترامب الكاذب" بشأن تحدثه إلى مسؤولين إيرانيين هو "غطاء لتجنب الحرب ضد إيران".

كما صرح ترامب لفوكس نيوز: "الإسرائيليون لم يشاركوا في هذه الضربات على إيران"، وأضاف: "القصف سيتوقف قريبا".

3:01 AM
القيادة المركزية الأميركية: حركة السفن في مضيق هرمز مستمرة

قالت القيادة المركزية الأميركية عبر منصة إكس إن حركة السفن التجارية من وإلى مضيق هرمز مستمرة، وذلك بعد أن أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران إغلاق المضيق أمام جميع السفن. 

2:59 AM
الجيش الأميركي ينفي تعرض سفنه لهجمات في مضيق هرمز

نفى الجيش الأميركي تعرض أي سفن حربية تابعة له لهجمات في مضيق هرمز، وذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن تقارير أولية أشارت إلى استهداف سفن أميركية بالقرب من المضيق بصواريخ وطائرات مسيرة أطلقتها القوات المسلحة الإيرانية.

02:12 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة رباط كريم

أفاد التلفزيون الإيراني بتفعيل الدفاعات الجوية في مدينة رباط كريم جنوب غربي طهران.
 

02:10 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
وكالة "مهر": هجمات أميركية طاولت 7 مواقع ساحلية إيرانية

ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن هجمات أميركية طاولت سبعة مواقع ساحلية إيرانية وأن النيران المكثفة للبحرية الإيرانية في مضيق هرمز أربكت القوات الأميركية.

02:09 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
إيران: لا صحة لمزاعم عبور السفن مضيق هرمز

قال مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني إنه لا صحة لمزاعم أميركا بعبور السفن مضيق هرمز.

02:07 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
الحرس الثوري: استهداف سفينتين في هرمز

أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينتين مخالفتين حاولتا العبور من مضيق هرمز "بشكل غير قانوني".

02:04 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
طهران: هروب مقاتلة أميركية من طراز إف 16

أعلن التلفزيون الإيراني، نقلا عن الحرس الثوري أن مقاتلة أميركية من طراز إف 16 هربت بعد اختراق الأجواء الإيرانية في الخليج، وذلك عقب إطلاق الدفاع الجوي صاروخا تجاهها.

 

02:03 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
إغلاق مضيق هرمز أمام كافة السفن

أعلن مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام كافة السفن.

 

02:06 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
وكالة "فارس": تعطيل جزء كبير من الهجمات الأميركية

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلا عن مجموعة "حنظلة" للهاكرز بأنها تم تعطيل جزء كبير من الموجتين الأولى والثانية من الهجمات الأميركية بسبب عمليات وحدات الحرب الإلكترونية.

01:12 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
وسائل إعلام إيرانية: اشتباكات في هرمز

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن اشتباكات تجري حاليا مع القوات الأميركية في مضيق هرمز.

01:08 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية

سُمع دوي انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية.

 

12:54 am

رويترز

avata
رويترز
انفجارات في ميناء جرجان الإيراني

أفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع انفجارات في ميناء جرجان الإيراني.

12:41 am

رويترز

avata
رويترز
الجيش الأميركي يعلن شن ضربات على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية بدء شن ضربات دفاعية إضافية الليلة على أهداف متعددة في إيران.

12:48 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
انفجارات على الساحل الجنوبي لإيران قرب مضيق هرمز

سُمع دوي انفجارات على الساحل الجنوبي لإيران قرب مضيق هرمز.

12:45 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
انفجارات في بندر عباس وعشارية

سُمع دوي انفجارات في بندر عباس وعشارية حيث تقع أكبر حقول الغاز الإيرانية.

12:37 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
إيران تنفي استهداف البتروكيماويات في منطقة عسلوية الاقتصادية

قال التلفزيون الإيراني إنه لا صحة للأنباء عن استهداف البتروكيماويات في منطقة عسلوية الاقتصادية.

12:32 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
وكالة مهر الإيرانية: سماع انفجارات في منطقتي ميناب وسيريك

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بسماع دوي انفجارات في منطقتي ميناب وسيريك جنوبي إيران. وأضافت: "سماع دوي اربعة انفجارات في منطقة سيريك".

12:31 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
تفعيل الدفاعات الجوية غربي طهران

ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن الدفاعات الجوية فُعلت غربي طهران.

12:10 AM
سماع انفجارات في جزيرة كيش

أفاد التلفزيون الإيراني بسماع أصوات انفجارات خارج جزيرة كيش الإيرانية.

12:22 AM
تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة مهر

قالت وكالة "مهر" الإيرانية إن الدفاعات الجوية فُعلت في مدينة مُهر في محافظة فارس جنوبي إيران.

12:28 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
طهران: الحرب لن تكون محصورة في المنطقة هذه المرة

كتب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي في رسالة على منصة "إكس"، ردا على تهديدات ترامب، أن بلاده لا تخشى القتال مع "الخاسرين". وتوعد عزيزي بأن الحرب هذه المرة لن تظل محصورة في المنطقة، مضيفاً: "سنرى ما سيحدث".

12:24 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
تهديد إيراني بقصف المصالح الأميركية

أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن مصدر عسكري، قوله إن إيران ستستهدف أهدافا جديدة من المصالح الأميركية. وقال المصدر العسكري إن طهران أثبتت للأميركيين الليلة الماضية أن "أي مغامرة أو حماقة جديدة ستواجه برد إيراني فوري"، مؤكداً أن إيران لن تترك أي اعتداء من دون رد.

وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية كاملة أيضاً هذه الليلة، وأن أي خطوة عدوانية من جانب الولايات المتحدة "ستقابل مرة أخرى بردود قاسية". كما اعتبر أن تصور الأميركيين بشأن "التصعيد المدار" والسيطرة على زمام المبادرة تصور "أحمق"، مؤكداً أن إيران لن تتردد في فرض معادلات جديدة على الولايات المتحدة.

12:26 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
طهران تدعو ترامب إلى الامتناع عن توجيه التهديدات

كما دعا مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في كلمة في مجلس الأمن، الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الامتناع عن توجيه التهديدات. وبحسب ما أوردته وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، قال إيرواني إن أي اتفاق مستدام لا يمكن تحقيقه عبر القوة. وأضاف أن إيران لم تتفاوض يوما تحت التهديد أو الضغط، ولن تستسلم أبداً للضغط أو الإكراه، مشيرا إلى أنه إذا كانت واشنطن تسعى فعلا إلى حل دبلوماسي، فعليها التخلي عن لغة التهديد.

12:08 AM
غوتيريس يحذر من انزلاق الشرق الأوسط إلى أزمة تتجاوز المنطقة

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من "انزلاق الشرق الأوسط بشكل مستمر نحو أزمة تتجاوز تداعياتها حدود المنطقة". وجاءت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في نيويورك خلال اجتماع رفيع المستوى ترأسه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن للشهر الحالي. وتمحور الاجتماع حول موضوع "الحلول السياسية في الشرق الأوسط: الوساطة والحوار من أجل سلام دائم".

التفاصيل في الرابط: 

تقارير دولية
التحديثات الحية

غوتيريس يحذر من "انزلاق الشرق الأوسط" إلى أزمة تتجاوز حدود المنطقة

12:01 am

رويترز

avata
رويترز
هيغسيث: سنقصف إيران الليلة

قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن قوات بلاده ستنفذ أوامر الرئيس دونالد ترامب وستوجه ضربة قوية لإيران اليوم الأربعاء بقصف "منشآت رئيسية".

وفي حديثه للصحافيين بعد الاستماع إلى إحاطة من القادة في مقر القيادة المركزية الأميركية بفلوريدا، قال هيغسيث إن إيران أُتيحت لها فرصة لإبرام اتفاق لكنها لم تغتنمها.

وأضاف: "سنضرب بقوة وفق شروطنا أهدافا لتحسين البيئة التي نعمل فيها وتقويض القدرات التي تريد إيران امتلاكها". وتحدث هيغسيث بعد أن قال ترامب إن الولايات المتحدة ستضرب إيران مرة أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام، مهددا بمزيد من التصعيد في أعقاب واحدة من أعنف عمليات تبادل إطلاق النار خلال شهرين.

واتهم هيغسيث إيران "باختيار ممارسة الألاعيب"، وقال: "إذا اضطررنا إلى التفاوض بالقنابل، فسنتفاوض بالقنابل، ونحن بارعون في ذلك".

12:03 AM
الوزاري الخليجي يحذر إيران

دان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن، التي وقعت اليوم الأربعاء، واعتبرها "عدواناً سافراً على سيادة الدول وأمن شعوبها وسلامة أراضيها، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار". وأكد المجلس، في بيان أصدره في ختام اجتماعه الذي عقد في المنامة اليوم الأربعاء، أن أمن دول مجلس التعاون "كلٌّ لا يتجزأ"، وأن أي اعتداء على إحداها يُعد اعتداءً عليها جميعاً.

كما جدد المجلس الوزاري الخليجي تمسك دوله "بخيار السلام وحسن الجوار والحلول الدبلوماسية سبيلاً لتسوية الخلافات"، محذراً من أن التمادي في نهج العدوان لن يؤدي إلا إلى مزيد من العزلة، ومؤكداً أن باب التفاهم يظل قائماً ومفتوحاً "لمن يختار لغة الحكمة وحسن الجوار".

وشدد المجلس على أن "هذه الأعمال العدائية لا تخدم أي تفاهم أو تقارب، بل تباعد بين الشعوب، وتقوض أسس الثقة، وتزرع الشقاق". كما أعرب عن تضامنه الكامل مع البحرين والكويت والأردن. وطمأن المجلس مواطني دوله والمقيمين على أراضيها بأن "قدرات الدفاع المشترك ومنظومات الدفاع الجوي تتصدى لهذه الاعتداءات بكفاءة وجاهزية عاليتين".

وأكد المجلس الوزاري الخليجي كذلك "حق دوله الثابت والمشروع في الدفاع عن نفسها فرادى وجماعات"، وحمّل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال وتداعياتها الخطيرة على أمن المنطقة والملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، مطالباً بوقفها فوراً والكف نهائياً عن أي استهداف لدول المجلس ومصالحها ومواطنيها. كما دعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهما في إدانة هذا العدوان ومحاسبة مرتكبيه، بما يضمن احترام سيادة الدول وحفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

12:02 am

الأناضول

avata
الأناضول
سفير أميركا لدى إسرائيل يلوح بهجوم أميركي وشيك على إيران

لوح السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، مساء الأربعاء، بشن الولايات المتحدة هجوما جديدا على إيران "قريبا". وكتب هاكابي، في تدوينة بحسابه على منصة شركة "إكس" الأميركية: "قد تصبح الأمور أكثر سخونة في المنطقة قريبا". ولم يوضح هاكابي، مقصده المباشر من ذلك، لكنه أرفق تدوينته برابط خبر نشرته شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية يتضمن تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، هدد فيها بتوجيه "ضربة شديدة" لإيران.

11:32 PM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة يوم أمس الأربعاء
  • قاليباف: إيران ستردّ على أي اعتداء بحزم وبشكل فوري
  • غوتيريس يحذّر من عودة "الحرب الشاملة"
  • وفد قطري في طهران لبحث جهود إنهاء الحرب
  • ترامب: إيران تأخرت في التوصل إلى اتفاق وستدفع الثمن
  • إدانات لاعتداءات إيران على دول عربية
  • حريق في ناقلة قبالة عُمان وفقدان فردين من الطاقم
  • طهران: الجهود الدبلوماسية مع واشنطن تضررت بعد الضربات الجوية
  • البحرين تعلن التصدي لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيّرات
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