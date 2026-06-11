أعلن الجيش الأميركي بدء جولة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران ليل الأربعاء الخميس، وذلك لليوم الثاني على التوالي. وجاء في منشور للقيادة المركزية الأميركية على منصة إكس، أن القوات الأميركية بدأت "شن ضربات دفاعا عن النفس اليوم عند الساعة 5:15 مساء بتوقيت الساحل الشرقي ضد أهداف عدة في إيران"، مضيفة: "تأتي هذه الضربات ردا على عدوان إيران غير المبرر والمستمر".
وكان وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث قال ليل الأربعاء الخميس إن أميركا ستقصف منشآت رئيسية في إيران، لافتا إلى أن الضربات ستعزز الموقف الدبلوماسي ومصالح الجيش الأميركي، فيما ردت إيران مساء الأربعاء على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب محطات الطاقة والجسور في إيران.
وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في منشور على منصة "إكس"، إن البنى التحتية الحيوية تمثل شرايين حياة الناس، وإن استهدافها، من شبكات النقل إلى قطاعي الكهرباء والمياه، يدل على العجز أمام إرادة الشعب الإيراني. وشدد على أن إيران، بالاعتماد على المعرفة وقدرات المتخصصين والوحدة الوطنية، ستبقى صامدة في مواجهة أي ضغوط أو تهديدات.
وكان ترامب توعد إيران بمزيد من الهجمات العسكرية، مؤكداً أن على طهران توقيع الاتفاق. وقال ترامب: "هاجمنا إيران بقوة أمس، وسنضربها بقوة اليوم، ويجب عليهم توقيع اتفاق". ورداً على سؤال بشأن منشوره الذي قال فيه إن إيران "ستدفع الثمن"، أكد ترامب: "سوف نهاجمها". وفي مقابلة هاتفية مع هيئة البث الإسرائيلية (كان)، قال ترامب إن الولايات المتحدة "تحرز تقدماً ممتازاً في مواجهة إيران"، مضيفاً: "لولاي لما كانت هناك إسرائيل".
وفي مقابلة مع "فوكس نيوز"، لمّح ترامب إلى أنه قد يأمر الجيش الأميركي ببدء استهداف محطات الطاقة والجسور الإيرانية اليوم الأربعاء. وقال ترامب: "قد أستمر في ذلك. لقد أتيحت لهم فرصة لتوقيع اتفاق والنجاة". وأضاف أن طهران "تستغل الوضع لصالح الولايات المتحدة" في محادثات السلام التي لم تحرز تقدماً يذكر.
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