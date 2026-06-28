شنّت الولايات المتحدة "هجمات إضافية" على إيران فجر الأحد، وذلك بعد غارات الليلة السابقة، وسط مساعٍ إقليمية ودولية لتثبيت التفاهمات، ومنع انزلاق الأوضاع إلى جولة جديدة من التصعيد. وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الداخلية في البحرين إطلاق صفارات الإنذار، فيما أكد الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية.
في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قصف بواسطة صواريخ وطائرات مسيّرة ما قال إنها مواقع للجيش الأميركي في الكويت والبحرين رداً على الضربات الأميركية. وأضاف في بيان بأنه "سيتم التعامل مع السفن المخالفة بشكل أكثر حزماً في المستقبل"، مهدداً بأن أي "عدوان من العدو" سيواجه "رداً ساحقاً".
وقال إن أميركا "هاجمت خمسة مواقع ساحلية إيرانية بذريعة مواجهة البحرية التابعة للحرس الثوري سفينة ارتكبت انتهاكاً". وأوضح أن "أي انتهاك لوقف إطلاق النار يتعارض مع اتفاق إسلام أباد وسيوقف جميع العمليات الجارية بشكل كامل".
وكثفت دول عربية اتصالاتها لدعم المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، فيما يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بغداد لإجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين بشأن التطورات الإقليمية. في المقابل، واصلت إسرائيل إطلاق مواقف تصعيدية، إذ أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمسكه بالمصالح الأمنية الإسرائيلية في مواجهة إيران، معلناً إرسال وفد إلى واشنطن لبحث الملف النووي الإيراني، بينما توعّد وزير الأمن يسرائيل كاتس بالرد على أي هجوم إيراني محتمل، في وقت تتواصل فيه ردود الفعل على الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان والانقسام بشأنه داخل الحكومة الإسرائيلية، وفي لبنان.
"العربي الجديد" يتابع تطورات الأوضاع في المنطقة والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أولاً بأول...