الحرب في المنطقة | هجمات أميركية على إيران واعتداءات على البحرين والكويت

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طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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28 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 03:49 (توقيت القدس)
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شنّت الولايات المتحدة "هجمات إضافية" على إيران فجر الأحد، وذلك بعد غارات الليلة السابقة، وسط مساعٍ إقليمية ودولية لتثبيت التفاهمات، ومنع انزلاق الأوضاع إلى جولة جديدة من التصعيد. وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الداخلية في البحرين إطلاق صفارات الإنذار، فيما أكد الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قصف بواسطة صواريخ وطائرات مسيّرة ما قال إنها مواقع للجيش الأميركي في الكويت والبحرين رداً على الضربات الأميركية. وأضاف في بيان بأنه "سيتم التعامل مع السفن المخالفة بشكل أكثر حزماً في المستقبل"، مهدداً بأن أي "عدوان من العدو" سيواجه "رداً ساحقاً".

وقال إن أميركا "هاجمت خمسة مواقع ساحلية إيرانية بذريعة مواجهة البحرية التابعة للحرس الثوري سفينة ارتكبت انتهاكاً". وأوضح أن "أي انتهاك لوقف إطلاق النار يتعارض مع اتفاق إسلام أباد وسيوقف جميع العمليات الجارية بشكل كامل".

وكثفت دول عربية اتصالاتها لدعم المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، فيما يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بغداد لإجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين بشأن التطورات الإقليمية. في المقابل، واصلت إسرائيل إطلاق مواقف تصعيدية، إذ أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمسكه بالمصالح الأمنية الإسرائيلية في مواجهة إيران، معلناً إرسال وفد إلى واشنطن لبحث الملف النووي الإيراني، بينما توعّد وزير الأمن يسرائيل كاتس بالرد على أي هجوم إيراني محتمل، في وقت تتواصل فيه ردود الفعل على الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان والانقسام بشأنه داخل الحكومة الإسرائيلية، وفي لبنان.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الأوضاع في المنطقة والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أولاً بأول...

03:42 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
الحرس الثوري: قصفنا مواقع للجيش الأميركي في الكويت والبحرين

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قصف بواسطة صواريخ وطائرات مسيّرة ما قال إنها مواقع للجيش الأميركي في الكويت والبحرين رداً على أحدث الضربات الأميركية.

وأضاف في بيان بأنه "سيتم التعامل مع السفن المخالفة بشكل أكثر حزماً في المستقبل"، مهدداً بأن أي "عدوان من العدو" سيواجه "رداً ساحقاً".

وقال إن أميركا "هاجمت خمسة مواقع ساحلية إيرانية بذريعة مواجهة البحرية التابعة للحرس الثوري سفينة ارتكبت انتهاكاً".

وأوضح أن "أي انتهاك لوقف إطلاق النار يتعارض مع اتفاق إسلام أباد وسيوقف جميع العمليات الجارية بشكل كامل".

03:17 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
الكويت: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة

أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية.

وأوضح في بيان أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

ودعا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

02:59 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
وزارة داخلية البحرين تعلن إطلاق صفارات الإنذار

أعلنت وزارة الداخلية في البحرين عن إطلاق صفارات الإنذار. ودعت في بيان مقتضب المواطنين والمقيمين إلى التحلي بالهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن.

02:33 am

رويترز

avata
رويترز
ترامب: قد نضطر لإكمال المهمة عسكرياً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الجيش الأميركي قصف مواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيّرة ومواقع رادار ساحلية في إيران على خلفية انتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين البلدين.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "قد يأتي وقت لا نعود فيه قادرين على التصرف بعقلانية، وسنضطر لإكمال المهمة عسكرياً بعد أن بدأناها بنجاح كبير".

وأضاف "إذا حدث ذلك، فلن تبقى الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة".

01:25 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
مسؤول أميركي: الضربات على إيران اكتملت

قال مسؤول أميركي لشبكة "فوكس نيوز" إن الضربات الأميركية على إيران "اكتملت".

12:55 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
القيادة المركزية الأميركية: ضربات إضافية

قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إن الولايات المتحدة شنت المزيد من الضربات على إيران يوم السبت، مستهدفة مواقع مختلفة، من بينها بنية تحتية للمراقبة العسكرية.

وقالت القيادة في بيان: "شنت قوات القيادة المركزية ضربات اليوم في رد مباشر على العدوان الإيراني المتواصل على الملاحة التجارية".

وأضاف البيان: "بعد الضربات الأميركية التي شنت أمس رداً على الهجوم الإيراني على السفينة إيفر لفلي، أتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، لكنها اختارت عدم الالتزام به عندما شنت قواتها هجوما بطائرات مسيّرة استهدف ناقلة النفط كيكو صباح اليوم".

وذكرت القيادة أن الطائرات الأميركية استهدفت البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي، مضيفة أن حركة عبور السفن التجارية عبر هرمز تتواصل وأن "القوات الأميركية متيقظة وقادرة على توجيه ضربات حاسمة".

12:50 AM
مصدر إيراني: انفجارات قرب سيريك

نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن أصوات الانفجارات التي سُمعت قرب مدينة سيريك في جنوب إيران مرتبطة بسقوط أجسام في المنطقة.

12:49 AM
انفجارات في جنوب إيران

أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في جنوب البلاد، فيما ذكرت وكالة "فارس" أن انفجاراً وقع في جزيرة قشم جنوبي إيران.

12:49 AM
واشنطن تشن ضربات قرب مضيق هرمز

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن الجيش الأميركي شن ضربات استهدفت أهدافاً إيرانية في منطقة مضيق هرمز، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأهداف أو نتائج الضربات.

12:09 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
التضخم في إيران يقفز إلى 88.6%

سجل معدل التضخم السنوي في إيران قفزة حادة خلال يونيو/ حزيران، ليصل إلى 88.6%، في ظل تداعيات الحرب واستمرار الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العقوبات. وأفاد مركز الإحصاء الإيراني بأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بأكثر من الضعف خلال 22 مايو/ أيار – 21 يونيو/ حزيران، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

12:05 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
أعضاء بـ"مجلس الخبراء" يحذرون

نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن بيان لمجموعة من أعضاء مجلس الخبراء، تشديدهم على ضرورة التزام المسؤولين الإيرانيين بـ"الخطوط الحمراء للنظام" في المفاوضات الأخيرة، والحذر مما وصفوه بـ"مكائد العدو"، وذلك في ضوء رسالة المرشد الأعلى علي خامنئي والتطورات الأخيرة. ووجّه البيان الشكر إلى المسؤولين الإيرانيين، ولا سيما المفاوضين، معتبراً أنهم يسعون إلى تحقيق حقوق الشعب الإيراني و"جبهة المقاومة"، لكنه دعاهم، في الوقت نفسه، إلى الاستفادة من "تجارب المفاوضات السابقة المضرة"، مؤكداً أن الالتزام بالخطوط الحمراء للقيادة "واجب ديني"، وأن تجاوزها "غير جائز تحت أي ظرف".

12:03 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
نتنياهو يوفد إلى واشنطن لبحث نووي إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيرسل وفداً إلى واشنطن، لشرح المصالح الأمنية الإسرائيلية المتعلقة بالملف النووي الإيراني، مضيفاً أن هناك احتجاجات في إيران، وأنه يعتقد أن النظام "سيسقط في نهاية المطاف".

11:56 PM
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