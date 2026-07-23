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الحرب في المنطقة | هجمات أميركية جديدة وسط تصاعد في الضربات

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طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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23 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 02:11 (توقيت القدس)
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دوت انفجارات في مدينة سيريك جنوبي إيران ليل الأربعاء- الخميس، فيما أفادت سلطات محافظة خوزستان الإيرانية بتعرض موقع في محيط مدينة الأهواز لهجوم أميركي، مع تواصل تبادل الضربات بين طهران وواشنطن، في ظل تصاعد التوتر وتراجع المسار الدبلوماسي، خصوصا بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، بتوسيع نطاق القصف ليشمل مرافق حيوية إيرانية مثل الجسور ومحطات الطاقة في طهران ومحيطها، رداً على أي تحرك إيراني يستهدف السفن في مضيق هرمز.

وحذّر قادة إيرانيون الأربعاء من تداعيات أي استهداف لبلادهم، مؤكدين أن رد طهران لن يقتصر على الميدان العسكري وقد يمتد إلى البنية التحتية وأسواق الطاقة ومضيق هرمز. وأكدوا أن أمن الملاحة في المضيق وصادرات النفط الإقليمية مرتبطان بما وصفوه بضمان أمن إيران وغياب القوات الأميركية.

وفي تطور آخر، رفعت إسرائيل حالة التأهّب تحسباً لحدوث مواجهة مباشرة مع إيران في الأيام القريبة، على خلفية تهديد الرئيس الأميركي بضرب بنى تحتية وطنية إيرانية. وبحسب وسائل إعلام عبرية، مساء الأربعاء، تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنّ تهديدات ترامب تزيد احتمالات انخراط إسرائيل في القتال، وكذلك احتمالات إطلاق نار باتجاهها.

تطورات الحرب في المنطقة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

02:11 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
الجيش الأميركي يعلن شن الموجة الـ12 من الهجمات على إيران

أعلن الجيش الأميركي ليل الأربعاء-الخميس شن غارات على إيران لليلة الثانية عشرة. وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إن الضربات تهدف إلى "إضعاف قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر المياه الإقليمية".

02:10 am

رويترز

avata
رويترز
الكويت تعلن التصدي لهجمات إيرانية

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية.

12:35 AM

فخر العزب

فخر العزب
فخر العزب
صحافي يمني، انضم لأسرة موقع وصحيفة الـ"العربي الجديد" في عام 2014 مراسلًا من اليمن.
تعز
الحوثيون يهاجمون ناقلتين سعوديتين

أفادت هيئة بحرية بريطانية بأن ربان ناقلة أبلغ عن تعرضها لضربة بمقذوف مجهول مما أدى إلى نشوب حريق على متنها، على بعد 70 ميلا بحريا من الشقيق في السعودية. وأعلن الحوثيون استهداف ناقلتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر والتسبب باندلاع حريق فيهما.

 

12:33 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
النواب الأميركي يقر تمويلاً بقيمة 95 مليار دولار للحرب

أقر مجلس النواب الأميركي مشروع ميزانية بقيمة 95 مليار دولار لتمويل الحرب على إيران وأولويات البيت الأبيض الأخرى.

12:31 am

رويترز

avata
رويترز
انفجارات في محيط بوشهر

أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي انفجارين في محيط مدينة بوشهر بإيران.

12:29 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
انفجارات في سيريك وهجوم على مستودع في خوزستان

أفاد تلفزيون برس تي.في الإيراني بدوي عدة انفجارات في سيريك بجنوب إيران، فيما أفادت سلطات محافظة خوزستان الإيرانية بتعرض موقع في محيط مدينة الأهواز مركز المحافظة لهجوم أميركي. وأعلن نائب محافظ خوزستان للشؤون الأمنية والإنفاذ القانوني، ولي الله حياتي، في تصريح لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية أن مستودعاً للأسفلت في أطراف مدينة رامشير قد تعرض لهجوم صاروخي أميركي.

12:03 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
أبرز أحداث أمس الأربعاء

  • أميركا تحقق في احتمال مساعدة روسيا لإيران في شن هجمات

  • عراقجي: عقيدتنا الدفاعية واضحة "العين بالعين"

  • الحرس الثوري يزعم تطبيق "سيطرة تامة" على مضيق هرمز

  • أكسيوس: رئيس الموساد عقد محادثات في واشنطن بشأن حرب إيران

  • قاليباف: لن تبيع أي دولة نفطها ما لم تبعه إيران

  • "سنتكوم" تعلن تحويل مسار 9 سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة

  • "تسنيم" عن مصدر عسكري: إيران سترد بضرب بنى تحتية أميركية

  • ترامب مهدداً: جسر أو محطة كهرباء مقابل استهداف أي سفينة

  • الصحة الإيرانية: 53 قتيلاً و593 جريحاً حصيلة الهجمات

  • إيران تتبنى استهداف قاعدتين في الأردن

خلال هجمات سابقة على إيران، 8 مارس 2026 (فرانس برس)
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الحرب في المنطقة | واشنطن توسع نطاق الضربات وإيران تواصل اعتداءاتها

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أسوشييتد برس
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