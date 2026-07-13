أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، بدء شنّ المزيد من الضربات ضد إيران، مشيرة إلى أن الضربات تأتي "بهدف تقويض قدرات إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز بحرية"، في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وسيريك وقشم وميناء جاسك.
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من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية قال إنها استهدفت أهدافاً أميركية في كل من الكويت والأردن والبحرين وسلطنة عُمان، وذلك في إطار رده على الهجمات الأميركية. وشدد الحرس الثوري في بيان له على أن "مضيق هرمز أرضنا"، مؤكداً أنه لن يسمح باستمرار ما وصفها بأنها "تدخلات غير قانونية" للجيش الأميركي في هذا المضيق.
في المقابل، أصر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة، على الرغم من تأكيد إيران إغلاقه. وقال لشبكة "أن بي سي"، إن الولايات المتحدة وإيران كانتا على وشك التوصل إلى "اتفاق" السبت، وتابع: "كانوا على وشك التنازل عن كل شيء، ثم فجأة بعد ساعتين، استهدفوا سفينة بطائرة مسيّرة. هؤلاء الناس يعانون خللاً ما"، فيما قالت الخارجية الإيرانية، إن محادثات مسقط ركزت على إدارة مضيق هرمز لكن واشنطن قوضت هذه المحادثات.
إلى ذلك، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، مساء الأحد، ضرورة استمرار استراتيجية "التصدي بحزم" لأي عدوان عسكري محتمل ضد بلاده. ودعا غريب آبادي في منشور له على منصة "إكس"، المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أو البرلمان إلى المصادقة على لائحة تنفيذية تحدد مسبقا طبيعة الرد الإيراني "الحاسم والباعث على الندم"، في حال تعرض المرشد الإيراني الأعلى أو كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين لأي محاولة اغتيال. وشدد المسؤول الإيراني على أن "أي إجراء ضد إيران يجب ألا يمر دون رد".
"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة أولاً بأول...
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف المدنيين في المملكة، معلنة أنها تصدّت، واعترضت، ودمّرت، "عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباح اليوم". وشددت في بيان، على أن تعمّد استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
نائب رئيس البرلمان الإيراني يتوقع استمرار الهجمات لأشهر
توقع نائب رئيس البرلمان الألماني، أوميد نوريبور، أن تستمر الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران لأشهر مقبلة. وقال في مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية، "من الممكن جداً أن يستمر هذا النمط من المواجهة كما هو بشكل دائم. فقد كان الحال كذلك أيضاً خلال ما سُمّي بوقف إطلاق النار، إذ لم تكن الهجمات تقع يومياً، وإنما كل يومين"، مضيفاً أن العودة إلى طاولة المفاوضات ستكون صعبة نسبياً، أيضاً بسبب الضغوط الكبيرة التي تواجهها إيران.
وأضاف نوريبور: "في نهاية المطاف، لن يكون هناك بديل عن ذلك، لكن من الممكن بالفعل أن نشهد خلال الأشهر المقبلة هذا الوضع المتقلب ذهاباً وإياباً. وسيجرى الإيحاء بوجود محادثات، وسيجرى الإيحاء بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكن ستستمر الهجمات بين الحين والآخر"، مؤكدا أنه ينبغي التدقيق بعناية في حقيقة الأوضاع على أرض الواقع.
أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة بندر عباس وجزيرة قشم، ظهر اليوم، مشيرة إلى أن أصوات الانفجارات سُمعت من مسافات بعيدة عن التجمعات السكنية، مرجحة أن تكون ناجمة عن أنشطة عسكرية في الساحل الغربي لمدينة بندر عباس. كما لم تستبعد وجود اشتباكات في النطاق البحري للخليج ومضيق هرمز.
من جهتها، أعلنت محافظة هرمزغان في تعليق لها على الهجمات الجديدة، عدم تسجيل أي إصابات في صفوف المدنيين أو أضرار في البنية التحتية السكنية والتجارية في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم، نتيجة الانفجارات.
شنّ الجيش الأميركي ليل الأحد-الاثنين، موجة جديدة من الهجمات على أهداف داخل إيران، في رابع هجمات ليلية من نوعها خلال أقل من أسبوع، إذ أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أن القوات الأميركية نفذت موجة جديدة من الهجمات، استهدفت عشرات المواقع الإيرانية في مناطق متعددة، باستخدام ذخائر دقيقة التوجيه.
طهران: ضغوط واشنطن تعرقل التوصل لآلية بشأن هرمز مع عُمان
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن بلاده تحاول الاتفاق على آلية مشتركة مع عُمان بشأن مضيق هرمز، لكن الضغط الأميركي على السلطنة يعرقل الجهود، مؤكداً أن طهران لن تنفذ التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم مع أميركا، ما دام الطرف الآخر لا يفي بالتزاماته.
باريس ترفض رفع العقوبات عن إيران قبل تخليها عن النووي
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران لن تُرفع قبل تخلي طهران عن برنامجها النووي وصواريخها الباليستية وأعمالها التي "تزعزع استقرار" المنطقة. وقال بارو في مقابلة مع قناة "بي إف إم تي في" وإذاعة "أر إم سي"، "لن تُرفع العقوبات عن النظام الإيراني حتى يتخلى عن برنامجه النووي، وعن مشروعه الثوري الذي يزعزع استقرار المنطقة، وعن برنامجه للصواريخ الباليستية التي قد يكون بعضها قادراً يوماً ما على استهداف أوروبا"، و"حتى يُمنح الإيرانيون حرية بناء مستقبلهم".
أعلن الحرس الثوري الإيراني في سلسلة بيانات أصدرها فجر اليوم الاثنين، عن تنفيذ عملية عسكرية من عدة مراحل، قال إنها استهدفت أهدافاً أميركية في كل من الكويت والأردن والبحرين وسلطنة عُمان، رداً على ضربات أميركية على مواقع إيرانية عدة. وشدد الحرس الثوري في بيان، على أن "مضيق هرمز أرضنا"، مؤكداً أنه لن يسمح باستمرار ما وصفها بأنها "تدخلات غير قانونية" للجيش الأميركي في هذا المضيق.
أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف منشآت عسكرية أميركية في البحرين، وتدمير أنظمة رادار في سلطنة عُمان. وأشار في بيان إلى أنه إلى جانب استهدافه منشآت وبنى تحتية للجيش الأميركي في منطقة الجفير بالبحرين، حيث لا تزال النيران مشتعلة فيها، نفذ في المرحلة الخامسة من عمليات الردّ بالمثل، ضربات صاروخية وبالطائرات المسيّرة استهدفت رادار الإنذار المبكر بعيد المدى FPS ورادار كشف السفن في سلطنة عُمان، وتم تدميرهما.
وشدّد الحرس الثوري على أنّ إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة مرهونة بوقف تدخلات الجيش الأميركي في المضيق، واحترام سيادة الدول على مياهها الإقليمية، مؤكداً أن استمرار هذه التدخلات سيؤدي إلى تداعيات أكبر على قطاعي النفط والغاز في العالم.
أثار تزايد التصعيد بين واشنطن وطهران تساؤلات عما إذا كانت سياسة الرد على إيران "بالمفرّق" قابلة للاستمرار. ويشي التلميح في الأيام الأخيرة إلى بدائل بأن الإدارة الأميركية عاكفة على البحث عن الخطة (ج)، بعدما فشل الخيار العسكري (الخطة أ) في تحقيق أغراضه، ولم تتمكن "مذكرة التفاهم" (الخطة ب) من الإقلاع، قبل أن يعلن الرئيس ترامب نهايتها، ومعها أيضاً وقف إطلاق النار.
هكذا فشل ترامب في تأمين مضيق هرمز بمذكرة التفاهم مع إيران
في الرابع عشر من يونيو/حزيران الماضي، احتفى الرئيس ترامب بتوقيع اتفاق مع إيران أُطلق عليه "مذكرة تفاهم"، باعتباره خطوة لإعادة فتح مضيق هرمز، وكتب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال" محتفياً: "يا سفن العالم، أديروا المحركات، ودعوا النفط يتدفق"، غير أنه، بعد ما يقارب شهراً، لا يزال يحاول إبعاد سيطرة إيران على المضيق. وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن صياغة هذا الاتفاق والغموض في بعض العبارات المهمة فيه منحا إيران سلطة رسمية في المضيق، كما قال خبراء إن الاتفاق أعطى الطابع الرسمي للواقع الذي حاول المسؤولون الإيرانيون فرضه خلال مدة الحرب، وهو أنهم يسيطرون الآن على "هرمز".
الدقم تحت النار... أجواء الحرب تهدد البديل العُماني
تتصاعد المخاوف الدولية بشأن سلامة الممرات البحرية في الشرق الأوسط إثر الاستهداف المباشر لواحد من أهم المشاريع اللوجستية الواعدة في المنطقة؛ بعدما أعلن الحرس الثوري، الأحد، استهداف مراكز للدعم اللوجستي ومنصات التزود بالوقود في ميناء الدقم بسلطنة عمان بدعوى أن أنها تخدم حاملات الطائرات الأميركية.
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تجدد الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن
أعلنت كلّ من الكويت والبحرين والأردن، صباح اليوم الاثنين، تعرّضها لاعتداءات جديدة من إيران. وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إن الهجمات جاءت في إطار ما وصفه بـ"عمليات الرد بالمثل" على ضربات أميركية استهدفت قواعد ساحلية تابعة للقوات المسلحة الإيرانية.
الحرس الثوري: تدمير قاعدة صواريخ أميركية في الكويت
أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير قاعدة صواريخ "أرض-أرض" تابعة للجيش الأميركي في الكويت. وأشار في بيان إلى أنه في المرحلة الرابعة من عمليات الرد على الهجمات الأميركية، قام مقاتلو القوة البرية باستهداف قاعدة صواريخ "أرض-أرض" تابعة للجيش الأميركي في الكويت، حيث تم إضرام النار في منصتي إطلاق صواريخ من طراز "هيمارس" ومستودعات صواريخ، وتدميرها تدميراً كاملاً.
أعلنت قوات الدفاع الجوي الايرانية في جنوب شرق البلاد، عن تدمير "طائرة مسيّرة معادية في بندر عباس"، مشيرة وفق ما أوردته وكالة فارس الإيرانية إلى أن المسيّرة كانت من نوع "لوكاس" الانتحارية، وقد أُصيبت بدقة وتم إسقاطها.
أعلن الجيش الإيراني، في بيان صباح اليوم الاثنين، أنه شن جولة جديدة من الهجمات باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية، ضد مواقع تمركز القوات الأميركية، وأنظمة الدفاع والصواريخ، والملاجئ، ومستودعات الدعم التابعة للجيش الأميركي في الكويت، وذلك رداً على تكرار الهجمات الأميركية.
وأدان الجيش الإيراني تكرار الهجمات الأميركية على بعض المراكز العسكرية والبنى التحتية المدنية، قائلاً إن ذلك يمثل "انتهاكاً صارخاً" للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة. وأكد البيان أن القوات المسلحة الإيرانية "ستدافع بكل قوتها عن سيادة إيران ووحدة أراضيها واستقلالها ومواطنيها ضد أي عدوان"، مشدداً على أن هذه القوات "لن تتوانى لحظة عن التصدي لأي تجاوز للعدو".
"الحرس الثوري": هاجمنا أهدافاً في الكويت والبحرين والأردن
أعلن الحرس الثوري، في بيان اليوم الاثنين، أن قواته استهدفت، بالصواريخ والطائرات المسيّرة، "عدة مستودعات كبيرة للصواريخ وخزانات للوقود في قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن"، مشيراً إلى اندلاع حرائق فيها. وأضاف البيان أن القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري استهدفت، في المرحلة الثانية من عملياتها، "مراكز مهمة لصيانة وإصلاح المروحيات، وحظيرة لطائرة حرب إلكترونية من طراز P-8، ومركز قيادة وسيطرة للطائرات المسيّرة تابعاً للجيش الأميركي في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين". كما أعلن الحرس الثوري أنه استهدف خزانات للوقود ومنظومة دفاع جوي من طراز "باتريوت" في قاعدة علي السالم الأميركية، إضافة إلى منظومة رادار استراتيجية من طراز "FPS" في قاعدة أحمد الجابر، مدعياً أنها "دُمّرت بالكامل".
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنها نفذت موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران، استهدفت خلالها عشرات الأهداف في مواقع متعددة باستخدام ذخائر دقيقة، بهدف إضعاف قدرة طهران على مواصلة مهاجمة حركة الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز. وقالت "سنتكوم" إن قواتها استهدفت أنظمة دفاع جوي عسكرية إيرانية، ومواقع رادار ساحلية، وقدرات صاروخية وطائرات مسيّرة، إضافة إلى زوارق صغيرة.
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وأضافت أن مضيق هرمز يُعد ممراً بحرياً حيوياً للتجارة العالمية، مؤكدةً أن "إيران لا تسيطر عليه". وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن القوات الأميركية في حالة استعداد وجاهزية لضمان استمرار حرية الملاحة أمام السفن التجارية، رغم ما وصفته بـ"العدوان والمضايقات والتهديدات والإعلانات التعسفية المتواصلة من جانب إيران".
أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في عدد من الموانئ والمناطق الإيرانية. وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن تقارير أولية تحدثت عن تعرض مناطق في ميناء تشابهار، بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، لهجمات. وأفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في ميناء جاسك، فيما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية سماع دوي انفجارات في بندر عباس وسيريك وقشم.
آبادي يؤكد ضرورة استمرار استراتيجية "التصدي بحزم" لأي عدوان
أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، مساء الأحد، ضرورة استمرار استراتيجية "التصدي بحزم" لأي عدوان عسكري محتمل ضد بلاده.
ودعا غريب آبادي في منشور له على منصة "إكس"، المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أو البرلمان إلى المصادقة على لائحة تنفيذية تحدد مسبقا طبيعة الرد الإيراني "الحاسم والباعث على الندم"، في حال تعرض المرشد الإيراني الأعلى أو كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين لأي محاولة اغتيال. وشدد المسؤول الإيراني على أن "أي إجراء ضد إيران يجب ألا يمر دون رد".