الحرب في المنطقة | مواجهات بين إيران وأميركا في الخليج وهرمز ولا تقدّم بشأن المفاوضات

تقارير دولية
طهران

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العربي الجديد
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واشنطن

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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03 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 09:10 (توقيت القدس)
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تجددت المواجهات الليلية بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، مع إعلان الجيش الأميركي أنّ هجمات صاروخية إيرانية على البحرين والكويت وأهداف إقليمية أخرى تسنّى إحباطها أو فشلت، في الوقت الذي لم تشهد فيه المفاوضات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران تقدّماً يذكر. وقالت القيادة المركزية الأميركية إن صاروخين إيرانيين أُطلقا على الكويت سقطا قبل الوصول إلى الهدف أو تحطما في الجو، فيما فشلت عدة صواريخ باليستية موجهة نحو أهداف إقليمية، وأمكن اعتراض ثلاثة صواريخ متجهة إلى البحرين. وقالت القيادة المركزية إن الجيش الأميركي أسقط أيضاً طائرات إيرانية مسيّرة كانت تستهدف سفناً مدنية في المياه الإقليمية والقوات الأميركية في الكويت، وشنّ غارات على جزيرة قشم بالقرب من مضيق هرمز عقب محاولات هجوم من جانب إيران. وفي المقابل، قال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، فجر الأربعاء، إن الجيش الأميركي استهدف في وقت متأخر من الليلة الماضية ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز بمقذوف جوي، ما تسبب بأضرار في غرفة المحركات. وأضاف أن القوات الإيرانية استهدفت، "رداً على هذا الاعتداء وانتهاك قواعد مضيق هرمز"، سفينة تابعة لما وصفه بـ"العدو الأميركي الصهيوني" تحمل اسم "بانايا"، وذلك بصواريخ القوة البحرية التابعة للحرس الثوري.

يأتي هذا بعدما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، أمس الثلاثاء، بأنّ طهران لم تتواصل مع واشنطن منذ عدة أيام، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن المفاوضات لم تتوقف. وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء إنّ "المحادثات بيننا مستمرة، بما في ذلك قبل أربعة أيام وثلاثة أيام ويومين ويوم واحد واليوم". بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو للمشرعين، الثلاثاء، إنّ الولايات المتحدة لن توافق على رفع العقوبات إلا إذا وافقت إيران على التخلي عن أنشطتها النووية. وأعلن روبيو أن "الحرب انتهت" خلال سجال حاد مع السيناتور الديمقراطي كوري بوكر من نيوجيرسي، الذي عارضه الرأي.

من جهته، توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، النظام الإيراني بالزوال، خلال كلمة له في حفل تنصيب اللواء رومان غوفمان رئيساً جديداً لجهاز "الموساد" الإسرائيلي. وقال نتنياهو: "نظام الرعب في إيران مصيره أن يزول من العالم، وسنساعده على الوصول إلى هذا المصير. هذا النظام لن يعود ليهدّدنا بقنابل نووية ولا بآلاف الصواريخ الباليستية الفتّاكة". وواصلت إسرائيل أمس الثلاثاء غاراتها على سلسلة من البلدات في جنوب لبنان، على الرغم من وقف إطلاق النار الجزئي الذي أُعلن يوم الاثنين بوساطة أميركية.

تطوّرات الهدنة بين إيران والولايات المتحدة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول...

8:32 AM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
قفزة التضخم الإيراني: أعلى معدل منذ الحرب العالمية الثانية

بعد نحو عشرة أيام من التأخير والترقب في الأوساط الاقتصادية، أصدر البنك المركزي الإيراني ومركز الإحصاء تقاريرهما لشهر مايو/ أيار 2026، التي أظهرت تصاعداً حاداً في الأسعار. ووفقاً للبيانات الجديدة، فقد سجل معدل التضخم الشهري المعلن من قبل مركز الإحصاء الإيراني نسبة 8.8%، بينما أظهرت بيانات البنك المركزي الإيراني نسبة قريبة بلغت 8.5%.

التفاصيل عبر الرابط:

سوق في طهران، 16 فبراير 2026 (فاطمة بهرامي/الأناضول)
اقتصاد دولي
التحديثات الحية

قفزة التضخم الإيراني: أعلى معدل منذ الحرب العالمية الثانية

08:29 am

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
​​​​​​​مواجهات ليلية بين طهران وواشنطن في الخليج ومضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني شنّ هجمات على قواعد أميركية في البحرين والكويت، بينما أعلن الجيش الأميركي أنه "صدّ بنجاح" سلسلة هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة في الخليج. وباتت المواجهات الليلية المحدودة المتقطعة في الخليج ومضيق هرمز سمة من سمات فترة الهدنة الهشة بين طهران وواشنطن، بعدما شهد ليل الثلاثاء - الأربعاء الماضي أيضاً مواجهات من هذا النوع.

التفاصيل عبر الرابط:

زورق إيراني يحتجز سفينة حاولت عبور مضيق هرمز 21/4/2026 فرانس برس
تقارير عربية
التحديثات الحية

​​​​​​​مواجهات ليلية بين طهران وواشنطن في الخليج ومضيق هرمز

8:27 AM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
الحرس الثوري الإيراني يعلن الرد على "أهداف أميركية"

أعلن الحرس الثوري الإيراني شنّ هجمات على ما وصفها بأنها قواعد أميركية في البحرين والكويت. وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، فجر الأربعاء، إن الجيش الأميركي استهدف في وقت متأخر من الليلة الماضية ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز بمقذوف جوي، ما تسبب بأضرار في غرفة المحركات. وأضاف أن القوات الإيرانية استهدفت، رداً على هذا "الاعتداء وانتهاك قواعد مضيق هرمز"، سفينة تابعة لما وصفه بـ"العدو الأميركي الصهيوني" تحمل اسم "بانايا"، وذلك بصواريخ القوة البحرية التابعة للحرس الثوري.

وتابع البيان أن الجيش الأميركي استهدف مجدداً برج اتصالات تابعاً للحرس الثوري في جنوب جزيرة قشم بمقذوفات جوية، مضيفاً أن إيران ردت على ذلك عبر هجوم صاروخي وبطائرات مسيّرة شنته القوة الجوفضائية التابعة للحرس على قاعدة جوية ومروحية أميركية متمركزة في إحدى دول المنطقة (الكويت)، وكذلك على مركز الأسطول البحري الأميركي الخامس في البحرين.

وحذر الحرس الثوري، في بيانه، من أنه سبق أن أنذر بأن أي هجوم سيقابل برد "مختلف وأثقل"، مضيفاً أن هذه الردود "يجب أن تكون قد شكلت عبرة". وقال إن المساس بأمن مضيق هرمز ستكون له "كلفة باهظة" على الجيش الأميركي.

08:23 am

فرانس برس

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فرانس برس
الجيش الأميركي يعلن اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية في الخليج

أعلن الجيش الأميركي الثلاثاء أنه "صد بنجاح" سلسلة هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة في الخليج، إضافة إلى تنفيذ ضربات دفاعية على جزيرة قشم الإيرانية. ونفى الجيش الأميركي مزاعم الحرس الثوري الإيراني بأنه ضرب مقر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية في البحرين وقاعدة جوية منفصلة في المنطقة. وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان: "أطلقت إيران عدة صواريخ باليستية باتجاه جيرانها الإقليميين، إلا أنها فشلت جميعها في إصابة أهدافها المقصودة".

أضافت: "سقط صاروخان إيرانيان أُطلقا على الكويت أو تحطما قبل وصولهما إلى هدفهما، واعتُرض ثلاثة صواريخ أُطلقت على البحرين بشكل فوري من قبل الدفاعات الجوية الأميركية والبحرينية". وتابعت "سنتكوم" قائلة إن الجيش الأميركي أسقط أيضاً ثلاث طائرات مسيّرة هجومية أطلقتها إيران "نحو بحارة مدنيين كانوا يعبرون المياه الإقليمية بشكل قانوني". وأفادت قيادة "سنتكوم" بأن ضرباتها استهدفت "محطة تحكم أرضية عسكرية إيرانية" في جزيرة قشم، مشيرة إلى عدم إصابة أي جندي أميركي.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، زعم الحرس الثوري أنه ضرب المنشآت العسكرية الأميركية رداً على الضربة التي استهدفت قشم. وردت "سنتكوم" في منشور على منصة إكس "خطأ"، مضيفة: "جميع الهجمات الإيرانية على القوات الأميركية فشلت".

08:22 am

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
هجمات صاروخية على الكويت وتنبيه تحذيري في البحرين

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الأربعاء، أنّ منظومات الدفاع الجوي تصدّت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية استهدفت البلاد. وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية، فجر الأربعاء، زوال الخطر وانتهاء حالة الإنذار التي كانت قد فُرضت في وقت سابق، مؤكدة استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية المعتمدة.

التفاصيل عبر الرابط:

تصاعد الدخان إثر قصف مسيّرة خزانات وقود في مطار الكويت، 1 إبريل 2026 (الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

هجمات بالصواريخ والمسيّرات على الكويت وتنبيه تحذيري في البحرين

02:46 am

رويترز

avata
رويترز
البحرين تعلن زوال الخطر وانتهاء حالة الإنذار

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية زوال الخطر وانتهاء حالة الإنذار التي كانت قد فُرضت في وقت سابق، مؤكدةً في الوقت ذاته استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية المعتمدة. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، ومتابعة الإرشادات والتحديثات الصادرة عبر القنوات الرسمية المعتمدة فقط. وكانت السلطات البحرينية قد أطلقت في وقت سابق تنبيهاً تحذيرياً متعلقاً بالسلامة العامة، دعت فيه السكان إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن وتجنب إشغال الطرق الرئيسية، قبل أن تعلن لاحقاً انتهاء حالة الإنذار وزوال الخطر.

02:44 am

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الكويت
الكويت تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لاعتداءات صاروخية ومسيّرات

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدّت لاعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية تستهدف البلاد. وقالت رئاسة الأركان، في بيان مقتضب، إن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في بعض المناطق ناتجة من عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. ودعت المواطنين والمقيمين إلى التزام تعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

01:20 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
سماع دوي انفجارات في منطقة جزيرة قشم

أفادت وكالة مهر الإيرانية، نقلاً عن مصادر محلية وسكان، بسماع دوي انفجارات في منطقة جزيرة قشم الإيرانية في وقت متأخر من ليل الثلاثاء.

12:11 am

رويترز

avata
رويترز
الجيش الأميركي يمنع مرور ناقلة قرب جزيرة خارج الإيرانية

قال الجيش الأميركي، الثلاثاء، إنه منع مرور ناقلة النفط "ليكسي" التي ترفع علم بوتسوانا بعدما حاولت الإبحار باتجاه جزيرة خارج الإيرانية.

12:09 AM

محمد البديوي

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محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
روبيو: مجتبى خامنئي لا يزال حياً ويشارك في اتخاذ القرار

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعتقد أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي لا يزال حيا وتزداد مشاركته في اتخاذ القرار بالمفاوضات بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. وأضاف روبيو في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأميركي "لقد تبين لنا خلال الحرب مع إيران أنها فوضت القادة الميدانيين لاتخاذ قرارات عكس الولايات المتحدة التي تصدر قراراتها من خلال وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان، ومع ذلك لدينا مؤشرات أن مجتبي خامنئي لا يزال حيا وأصبح ينخرط بشكل أكبر في اتخاذ القرار".

التفاصيل عبر الرابط:

ماركو روبيو جلسة استماع أمام لجنة بمجلس النواب إيران 2/6/2026 (رويترز)
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التحديثات الحية

روبيو: مجتبى خامنئي لا يزال حياً وتزداد مشاركته في اتخاذ القرار

12:07 am

رويترز

avata
رويترز
عقوبات أميركية على إيران تشمل منصات لتبادل العملات المشفرة

قالت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، إن واشنطن أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران استهدفت أفراداً ومنصات لتبادل العملات المشفرة. وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أربعة مواطنين إيرانيين وأربع منصات إيرانية لتبادل الأصول الرقمية هي "نوبيتكس" و"بيتبين" و"رمزينكس" و"والكس". وتابعت أن مؤسسات مالية أجنبية وأفراداً ربما يتعرضون أيضاً لعقوبات إذا شاركوا في معاملات معينة مع الشركات الأربع.

 

11:55 pm

العربي الجديد

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واشنطن
ترامب يؤكد استمرار المحادثات رغم النفي الإيراني

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، توقف المحادثات مع إيران، وذلك رداً على وسائل إعلام إيرانية كشفت عن توقف تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وقال ترامب إنّ "التقارير الإخبارية الكاذبة التي تزعم توقف التواصل بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة قبل أيام قليلة هي تقارير كاذبة ومضللة. فالمحادثات بيننا مستمرة، بما في ذلك قبل أربعة أيام، وثلاثة أيام، ويومين، ويوم واحد، واليوم". وأضاف "لا أحد يعلم إلى أين ستؤول هذه المحادثات، ولكن كما قلت لإيران: حان الوقت، عاجلاً أم آجلاً، لإبرام اتفاق. لقد استمر هذا الوضع 47 عاماً، ولا يمكن السماح له بالاستمرار أكثر من ذلك!".

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ترامب يصرّح أمام الصحافيين في البيت الأبيض، 21 مايو 2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

ترامب يؤكد استمرار المحادثات رغم النفي الإيراني

12:03 am

العربي الجديد

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موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
أبرز تطورات الوضع في المنطقة أمس الثلاثاء
  • ترامب: المحادثات مع إيران مستمرة حتى اليوم
  • نتنياهو: سنساعد النظام الإيراني على الزوال
  • روبيو: خامنئي لا يزال حياً وتزداد مشاركته في اتخاذ القرار
  • الكونغرس يستجوب روبيو بشأن سياسة ترامب الخارجية
  • البحرين تحظر سفر مواطنيها إلى إيران والعراق
  • إيران لم ترسل بعد ردها على مقترح اتفاق نهائي مع أميركا
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محمد البديوي
صابر غل عنبري
رويترز
فرانس برس
العربي الجديد
المزيد في سياسة
زورق إيراني يحتجز سفينة حاولت عبور مضيق هرمز 21/4/2026 فرانس برس
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​​​​​​​مواجهات ليلية بين طهران وواشنطن في الخليج ومضيق هرمز

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هاكابي: مذكرة التفاهم المقبلة ستنهي المساعدات المالية لإسرائيل

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