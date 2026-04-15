الحرب في المنطقة | منع سفن إيرانية من الإبحار وخطة أوروبية لمضيق هرمز

طهران

العربي الجديد

15 ابريل 2026
مع دخول الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران يومه الثاني، لا تزال مآلات الهدنة الهشة القائمة بين الطرفين غامضة، خصوصا في ظل دخول التصعيد بين الأطراف مساراً جديداً. فيما لم يستبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب العودة لجولة مفاوضات ثانية بعد فشل الأولى في إسلام أباد.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست، الثلاثاء، إن المحادثات بشأن إيران ربما يجري استئنافها في باكستان خلال اليومين المقبلين. وفي اتصال هاتفي سابق، ذكر ترامب أن المحادثات "جارية، ولكنها، كما تعلمون، بطيئة بعض الشيء"، قبل أن يُشير إلى أن جولة ثانية من المفاوضات المباشرة لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبعة أسابيع ستُعقد على الأرجح في مكان ما في أوروبا. وقالت أربعة مصادر، الثلاثاء، لوكالة "رويترز"، إنه من الممكن أن يعود فريقا التفاوض من الولايات المتحدة وإيران إلى إسلام أباد هذا الأسبوع.

إلى ذلك، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر دولية مطلعة أن فرنسا وبريطانيا تعملان على خطة لتشكيل تحالف دولي يهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب، عبر نشر سفن عسكرية وتنفيذ عمليات إزالة ألغام، في تحرك قد يتم من دون مشاركة الولايات المتحدة.

12:42 AM
واشنطن بوست: منع 6 سفن تجارية إيرانية من مغادرة أحد الموانئ

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين عسكريين أميركيين يوم الثلاثاء، قولهم إن سفناً حربية أميركية واجهت ست سفن تجارية شوهدت وهي تغادر أحد الموانئ الإيرانية، وأجبرتها على العودة.

12:30 am

"سنتكوم": 10 آلاف جندي و12 سفينة وعشرات الطائرات لحصار إيران

جنود أميركيون على متن "يو إس إس" في بحر العرب، 2 إبريل 2026 (سنتكوم)
خطة فرنسية بريطانية لتأمين مضيق هرمز بعد الحرب دون واشنطن

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر دولية مطلعة أن فرنسا وبريطانيا تعملان على خطة لتشكيل تحالف دولي يهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب، عبر نشر سفن عسكرية وتنفيذ عمليات إزالة ألغام، في تحرك قد يتم من دون مشاركة الولايات المتحدة.
صابر غل عنبري

طهران
عراقجي يهاتف فيدان بشأن تطورات المنطقة

أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لبحث آخر التطورات على خلفية الحرب وجهود إنهائها. وأطلع وزير خارجية إيران نظيره التركي على آخر التطورات المرتبطة بوقف إطلاق النار والمفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة من أجل إنهاء الحرب في المنطقة، وفق بيان للخارجية الإيرانية.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن العدوان العسكري الذي شنّته الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران يشكل "جريمة فاضحة" بحق السلم والأمن الدوليين، مؤكداً مسؤولية جميع الدول والأمم المتحدة في محاسبة المعتدين ومعاقبة منفذي ومُصدري أوامر هذه الجرائم.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي دعم بلاده للمبادرات القائمة لإنهاء الحرب في المنطقة بأسرها. كما دعا جميع الأطراف إلى "اليقظة حيال الدسائس الصهيونية الرامية لاستمرار زعزعة الأمن وتطبيع الخروج عن القانون وارتكاب الجرائم في المنطقة".

11:55 pm

لندن
أبرز تطورات أمس الثلاثاء

  • مسؤولون أميركيون: أكثر من 20 سفينة عبرت هرمز في آخر 24 ساعة

  • "رويترز": واشنطن لن تمدد الإعفاء المؤقت للنفط الإيراني

  • الجيش الأميركي: 10 آلاف جندي و12 سفينة حربية يحاصرون إيران

  • إيران تقدر خسائر الحرب بـ270 مليار دولار

  • إيران تطالب دولاً عربية بتعويضات وتتهمها بالمشاركة في الحرب

  • 35 قتيلاً وآلاف المُهجّرين في إسرائيل منذ بدء الحرب مع إيران

  • قائد القيادة المركزية الأميركية يصل إلى إسرائيل

  • ناقلة نفط خاضعة لعقوبات أميركية تعبر مضيق هرمز رغم الحصار

  • فانس عن محادثات السلام: الكرة أصبحت الآن في ملعب إيران
الحرب في المنطقة | حصار بحري على موانئ إيران ومساع لجولة تفاوض جديدة

