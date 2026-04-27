الحرب في المنطقة | مقترح من إيران لواشنطن وعراقجي في موسكو

27 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 17:22 (توقيت القدس)
على وقع حراك دبلوماسي مكثف يهدف لإحياء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

إسلام أباد متوجهاً نحو موسكو بعد زيارة إلى مسقط، في وقت أفاد فيه موقع أكسيوس الأميركي، فجر اليوم الاثنين، نقلاً عن مسؤول أميركي ومصادر مطلعة، أن إيران قدّمت عبر وسطاء باكستانيين، مقترحاً جديداً إلى الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب ووقف الحصار البحري، مع تأجيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة، في خطوة تهدف إلى تجاوز حالة الجمود الحالية في المحادثات.

لكن الموقع رجّح، نقلاً عن مصادره، أن التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز أولاً ورفع الحصار الأميركي سيترك الرئيس الأميركي دونالد ترامب من دون أي نفوذ حقيقي لدفع طهران إلى التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب والالتزام بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة لا تقل عن عقد. ويُعدّ التعامل مع هاتين المسألتين النوويتين، سواء عبر العمل العسكري أو الدبلوماسية، هدفاً رئيسياً لترامب في الحرب ضد إيران، بحسب ما قاله مسؤول أميركي. ومن المتوقع أن يعقد ترامب، اليوم الاثنين، اجتماعاً في غرفة العمليات بشأن إيران مع كبار فريقه للأمن القومي والسياسة الخارجية، وفقاً لثلاثة مسؤولين أميركيين. وقال أحد المسؤولين إن الاجتماع سيبحث حالة الجمود الحالية في المفاوضات مع إيران والخيارات المحتملة للخطوات التالية في الحرب.

وكان ترامب، قد قال، أمس الأحد، إن إيران يمكنها التواصل مع الولايات المتحدة إذا كانت ترغب في التفاوض لإنهاء الحرب. وذكر ترامب في مقابلة على قناة فوكس نيوز: "إذا أرادوا التحدث، فيمكنهم القدوم إلينا أو الاتصال بنا. كما تعلمون، لدينا هاتف. ولدينا خطوط اتصال جيدة وآمنة". وألمح ترامب، في مقابلة مع "فوكس نيوز"، الأحد، إلى رغبته في مواصلة الحصار البحري، آملاً أن يدفع ذلك إيران إلى التراجع خلال الأسابيع المقبلة، عندما قد تكون منشآتها النفطية مهددة بالانهيار بسبب عدم القدرة على تصدير النفط. 

في المقابل، قال عراقجي إنّ المحادثات في باكستان بحثت شروط استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، مشيراً، وفق ما نقلت عنه "رويترز"، إلى أن إيران وعُمان اتفقتا على مواصلة المشاورات بشأن مضيق هرمز في محادثات على مستوى الخبراء. هذا وأعلن، رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الإيرانية ستكون الجهة المسؤولة عن مضيق هرمز بموجب القانون المقترح لإدارة الممر الملاحي الاستراتيجي. وقال عزيزي، للتلفزيون الرسمي بأن القوات المسلحة تسيطر فعلاً على المضيق وتسعى إلى منع مرور "السفن المعادية"، وأضاف أن القانون المقترح ينص أيضاً على أن تسدد العائدات المالية من عبور المضيق بالريال الإيراني.

"العربي الجديد" يتابع تطوّرات الهدنة بين إيران والولايات المتحدة وجهود وقف الحرب في المنطقة أولاً بأول..

04:43 pm

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
ميرز: أمة بأسرها تتعرّض للإذلال على يد القيادة الإيرانية

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرز عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة لن تتمكّن من إنهاء الحرب في إيران بسرعة، "لأن الإيرانيين على ما يبدو أقوى مما كان يُعتقَد، ولأن الأميركيين لا يملكون، على ما يبدو، استراتيجية مقنعة حقاً في المفاوضات". وأضاف ميرز، خلال نقاش مع طلاب في مارسبرغ بمنطقة زاورلاند الألمانية: "المشكلة في مثل هذه النزاعات هي أنه لا يكفي الدخول فيها فحسب، بل يجب أيضاً الخروج منها... لقد رأينا ذلك بشكل مؤلم للغاية في أفغانستان على مدار 20 عاماً. ورأيناه أيضاً في العراق".

ميرز خلال نقاش مع طلاب في مارسبرغ بمنطقة زاورلاند الألمانية، 27 إبريل 2026
4:40 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران: تضرر 50 مستشفى بسبب الحرب ومعاناة المرضى تتفاقم

بينما لا تزال إيران تتعامل مع تداعيات العدوان الأميركي الإسرائيلي الأخير على مختلف الأصعدة، في مقدمتها الصعيد الصحي، كشفت وزارة الصحة عن أضرار طاولت عشرات المستشفيات ومراكز الطوارئ، في وقت تواجه فيه شريحة واسعة من المصابين بأمراض مزمنة تحديات معقدة تشمل نقص الأدوية واضطراب الإمدادات الطبية وازدياد الضغط النفسي. ورغم استمرار تقديم الخدمات العلاجية، فإن حجم التأثيرات الإنسانية يعكس هشاشة الوضع الصحي في البلاد في ظل ظروف الحرب.

العدوان على إيران استهدف مستشفى دل آرم سينا، طهران، 4 أبريل 2026
04:39 pm

إيران: القوات المسلحة ستتولى إدارة مضيق هرمز وفق قانون مقترح

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الإيرانية ستكون الجهة المسؤولة عن مضيق هرمز بموجب القانون المقترح لإدارة الممر الملاحي الاستراتيجي. وقال عزيزي للتلفزيون الرسمي إن القوات المسلحة تسيطر فعلاً على المضيق وتسعى إلى منع مرور "السفن المعادية". وأضاف أن القانون المقترح ينص أيضاً على أن تسدد العائدات المالية من عبور المضيق بالريال الإيراني.

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
طهران
قاليباف: أكثر من 30 مليون متطوع للدفاع عن إيران

أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن عدد المنضمين إلى حملة المتطوعين للدفاع عن إيران تجاوز 30 مليون شخص، معبّراً عن فخره بالانضمام إليهم. وقال قاليباف إن تضحيات الشعب الإيراني ساهمت في "إحباط الأعداء وإرباكهم"، مؤكداً أن إيران "ستبقى مسنودة بأبنائها الشجعان والمحبّين لوطنهم".

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرز عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة لن تتمكن من إنهاء الحرب في إيران بسرعة، مشيراً إلى أن الإيرانيين "أقوى مما كان يُعتقد"، وأن واشنطن لا تملك استراتيجية مقنعة في المفاوضات. وقال ميرز، خلال نقاش مع طلاب في مارسبرغ بألمانيا، إن الدخول في مثل هذه النزاعات لا يكفي، بل يجب امتلاك خطة للخروج منها، مستشهداً بتجربتي أفغانستان والعراق. وانتقد الولايات المتحدة، معتبراً أنها دخلت الحرب في إيران "من دون أي استراتيجية"، ما يجعل إنهاء النزاع أكثر صعوبة، في ظل ما وصفه بمهارة الإيرانيين في التفاوض أو تجنّبه.

ترامب يرأس اجتماع أزمة بشأن إيران

يرأس الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، اجتماع أزمة مع فريقه للأمن القومي والسياسة الخارجية، لبحث تعثر المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار واستئناف الملاحة في مضيق هرمز. وذكر الصحافي باراك رافيد، في موقع "أكسيوس"، أن الاجتماع سيتناول المأزق الراهن في المحادثات مع إيران، والخيارات الممكنة للمرحلة المقبلة.

دونالد ترامب بالبيت الأبيض بواشنطن، 23 فبراير 2026
02:16 pm

الإمارات: اعتداءات إيران تقوّض الابتكار والتعاون الدولي

أكدت الإمارات العربية المتحدة أن الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة لا تقتصر على زعزعة الأمن والاستقرار، بل تمتد لتقويض فرص الابتكار وإضعاف منظومة التعاون الدولي القائمة على الثقة وتبادل المعرفة.

وجاء ذلك في بيان ألقاه السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال اجتماع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، حيث شدد على التزام بلاده بتعزيز منظومة الملكية الفكرية باعتبارها محركاً أساسياً للتنمية المستدامة.

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
طهران
الحرب تهز سوق العمل في إيران... ما خطة الحكومة؟

تُظهر تقديرات غير رسمية أنّ الحرب الأخيرة انعكست سريعاً على سوق العمل الإيراني، مع تراجع واضح في وتيرة التوظيف داخل القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتوجّه عدد كبير من الشركات إلى خفض العمالة تحت ضغط الركود، ولا سيما الانقطاع الكامل للإنترنت منذ أكثر من 50 يوماً، الذي أصاب الاقتصاد الرقمي بالشلل. وبحسب صحيفة اعتماد الإيرانية، تجاوزت الخسائر الأولية في سوق العمل حاجز المليون وظيفة، فيما يُقدَّر العدد الإجمالي للعاطلين بصورة مباشرة وغير مباشرة بنحو مليوني شخص. ونقلت الصحيفة عن نائب وزير العمل الإيراني، غلام حسين محمدي، قوله إن "تأثير الحرب على فرص العمل بات ملموساً خلال أسابيع قليلة". 

سفينة شحن في ميناء إيراني، 30 إبريل 2017
لميس أندوني

لميس أندوني
كاتبة وصحفية من الأردن
الدوحة
مآلات الحرب: التطبيع يلوح في الأفق مجدّداً

فيما أظهر العدوان الأميركي-الإسرائيلي على إيران "حدود" القوّة العسكرية المتفوقة القادرة على "شل" من يقف في وجه الإمبراطورية الأميركية، لم تظهر مؤشرات بأن الدول العربية مستعدة لتعلم الدروس، والمبادرة إلى وقف التطبيع، أو حتّى تجميده مع إسرائيل، أو دعم الدول المهددة؛ لبنان مثلاً؛ في مواجهة التهديدات الإسرائيلية.

ملصق إعلاني في شوارع تل أبيب يسلط الضوء على مسار التطبيع المحتمل إقليمياً، 2025/6/26
صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
طهران
عراقجي في روسيا: المطالب الأميركية المفرطة أفشلت المفاوضات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، إن "المطالب الأميركية المفرطة تسببت في ألا تحقق المفاوضات أهدافها"، رغم التقدم الذي تحقق فيها. ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية المحافظة عن عراقجي، لدى وصوله إلى سانت بطرسبورغ، قوله إن طهران وموسكو تجريان دائماً مشاورات وثيقة، خصوصاً بشأن القضايا الإقليمية، وإن اللقاء الحالي يأتي بعد فترة انقطاع بسبب العدوان على إيران.

بوتين مصافحاً عراقجي في موسكو 23/6/2025
رويترز

عراقجي: محادثات باكستان بحثت شروط استئناف المفاوضات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن المحادثات في باكستان بحثت شروط استئناف المفاوضات بين أميركا وإيران، مشيراً وفق ما نقلت عنه "رويترز"، إلى أن إيران وعُمان اتفقتا على مواصلة المشاورات بشأن مضيق هرمز في محادثات على مستوى الخبراء.

واشنطن
مقترح إيراني لواشنطن: فتح هرمز ووقف الحصار وتأجيل المفاوضات

نقل موقع "أكسيوس" الأميركي، فجر اليوم الاثنين، عن مسؤول أميركي ومصادر مطلعة، أن إيران قدّمت عبر وسطاء باكستانيين، مقترحاً جديداً إلى الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب ووقف الحصار البحري، مع تأجيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة، في خطوة تهدف إلى تجاوز حالة الجمود الحالية في المحادثات.

المركز الصحفي للمحادثات الإيرانية الأميركية في إسلام أباد، 11 أبريل 2026
عراقجي في روسيا للقاء بوتين

أفادت "فرانس برس" بوصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين لبحث التطورات الإقليمية.

واشنطن تواصل حصار موانئ إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية مواصلة فرض حصار على الموانئ الإيرانية لمنع حركة السفن منها وإليها، مؤكدة أنها وجّهت 38 سفينة بالانعطاف والعودة إلى موانئها.

الرئاسة الإيرانية تبرر قيود الإنترنت وتؤكد أنها مؤقتة

اضطر مكتب الرئاسة الإيراني إلى تبرير انقطاع الإنترنت في البلاد، المستمر منذ نحو شهرين، بعد انتقادات واسعة النطاق، قائلاً، إن الرئيس مسعود بزشكيان يعارض بشدة تقييد وصول المواطنين إلى الإنترنت. وادّعى المكتب الصحافي الرئاسي، على منصة إكس، أن مشروع "إنترنت برو" – وهو الاسم الذي أُطلق على قيود الإنترنت في إيران – لن يدوم، بل هو مجرد إجراء مؤقت فرضه المجلس الأعلى للأمن القومي في ظل وضع الحرب الحالي. وذكر المكتب أن الوصول المعتاد لجميع المواطنين سيُستعاد بمجرد انتهاء الصراعات.

وزير خارجية السعودية يبحث مع نظيره الإيراني جهود خفض التصعيد

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي، مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهدئة التوترات في المنطقة.

محادثات عُمان تبحث أمن مضيق هرمز

أعلنت الخارجية الإيرانية أن المناقشات التي جرت في سلطنة عُمان ركّزت على سبل ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

كريم رمضان

كريم رمضان
مراسل من مسقط
مسقط
هرمز يكشف ثغرات في الاقتصاد الخليجي... تعرف عليها

كشفت الحرب على إيران عن ثغرات اقتصادية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، بعدما أظهرت الصدمات الأمنية والتجارية مشاكل هيكلية لنموذج جرى بناؤه خلال العقد الماضي على سردية تقوم على الجمع بين الثقل النفطي والانفتاح الاستثماري والخدمات اللوجستية والسياحة؛ لكن الحرب وضعت هذه الركائز كلها تحت الضغط، حسب تقديرات تذهب إلى أنّ الضرر الحالي لا يهدّد فقط معدلات النمو في عام 2026، بل يفرض تباطؤاً في وتيرة الإصلاحات الاقتصادية الخليجية. لمزيد من التفاصيل: 

اتجاه خليجي نحو ضخ استثمارات أكبر في الزراعة، 3 فبراير 2017
اقتصاد عربي
صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
طهران
قاليباف لترامب: لعبتك انتهت ولدينا أوراق عدة

نشر رئيس البرلمان الإيراني والوفد المفاوض محمد باقر قالیباف، في وقت متأخر من مساء الأحد، منشوراً باللغة الإنكليزية على منصة إكس، قدّم فيه مقارنة بين ما وصفه بـ"أوراق اللعبة الاقتصادية" لدى كل من إيران والولايات المتحدة، مؤكداً أن واشنطن هي "الطرف الذي انتهت أوراقه، خلافاً لما يدعيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بينما لا تزال لدى إيران أوراق عدة قابلة للاستخدام". لمزيد من التفاصيل: 

قاليباف خلال مؤتمر صحافي في طهران، 2 ديسمبر 2025
صبغة الله صابر

صبغة الله صابر
إسلام أباد
باكستان تفتح أراضيها لعبور البضائع إلى إيران

أعلنت الحكومة الباكستانية السماح بمرور البضائع المتجهة إلى إيران عبر الأراضي الباكستانية ضمن نظام التجارة العابرة، وذلك بعد إصدار وزارة التجارة قرارا رسميا بعنوان "أمر عبور البضائع عبر أراضي باكستان لعام 2026"، وقد دخل حيز التنفيذ فورا. لمزيد من التفاصيل: 

معبر تفتان الحدودي بين باكستان وإيران في إقليم بلوشستان. 5 مارس 2026
طهران
عراقجي يلتقي بوتين الاثنين لبحث مستجدات المحادثات

يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين خلال زيارة يعرض فيها المستجدات المتعلقة بالمحادثات مع الولايات المتحدة، وفقا لسفير طهران في موسكو كاظم جلالي. وقال التلفزيون الإيراني نقلا عن جلالي، إن اللقاء سيعقد في مدينة سان بطرسبرغ.

الحوثيون يحذرون من حرب إقليمية بسبب التصعيد الإسرائيلي

حذر الحوثيون في اليمن، من أن استمرار العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان وإيران قد يجر المنطقة إلى "حرب واسعة" تهدد الأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دوليًا)، نشرته وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للجماعة.

وقال البيان إن استمرار التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، وما يتضمنه من قصف للأحياء السكنية في فلسطين، واعتداءات متكررة على بلدات حدودية في لبنان، يمثل "خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني" ووقف إطلاق النار. وأضاف أن هذه التطورات "تؤكد النهج العدواني لإسرائيل وإصرارها على مواصلة التصعيد وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم". واتهم البيان إسرائيل بمحاولة استغلال انشغال العالم بالتصعيد مع إيران من أجل "تحقيق مآربها في فلسطين ولبنان".

مسؤول إيراني: نستخدم الطاقة النووية لأغراض سلمية

قال القنصل العام لإيران في كراتشي أكبر عيسى زاده، إن بلاده تحتاج إلى الطاقة الذرية فقط لأهداف سلمية، من بينها الاستخدامات الطبية. وخلال مخاطبته أعضاء معهد الشؤون الدولية الباكستاني في جلسة بعنوان "إيران عند مفترق طرق الحرب في الشرق الأوسط"، أشار إلى أن المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي كان قد أكد أن إيران لا تحتاج إلى أسلحة نووية ضمن منظومتها الدفاعية، لكنها تحتاج إلى الطاقة الذرية لأغراض إيجابية.

وأضاف أن الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل شنتا هجمات على إيران دون مبرر حقيقي وواضح، مشيرا إلى أن الإيرانيين لا يزالون حتى الآن في حالة دهشة بشأن أسباب تلك الهجمات. وأكد القنصل العام أن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمر.

أبرز الأحداث يوم الأحد | 26 إبريل

  • مباحثات قطرية سعودية لبحث خفض التصعيد في المنطقة

  • عراقجي يتوجه إلى روسيا لمواصلة المشاورات الدبلوماسية

  • رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يتلقى اتصالاً من عراقجي

  • عراقجي ينقل رسائل إلى الولايات المتحدة عبر وساطة باكستانية

  • باكستان تعمل على سد الفجوات بين واشنطن وطهران

  • إيران: لن نعيد مضيق هرمز إلى وضعه السابق

  • سلطان عمان يبحث جهود وقف الحرب مع عراقجي

