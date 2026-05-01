الحرب في المنطقة | مقترح إيراني جديد ومئات السفن عالقة في الخليج

أخبار
طهران

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
التحديثات الحية
01 مايو 2026   |  آخر تحديث: 16:57 (توقيت القدس)
+ الخط -

قدمت إيران الى الولايات المتحدة عبر باكستان، مقترحا جديدا للتفاوض بشأن وضع حد نهائي للحرب، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في طهران الجمعة. وأوردت وكالة الأنباء الرسمية إرنا "قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحدث مقترحاتها للتفاوض الى باكستان، بصفتها الوسيط في المباحثات مع الولايات المتحدة، ليل الخميس"، من دون تفاصيل إضافية.

وفيما تنقضي اليوم الجمعة مهلة أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على إيران أو اللجوء إلى الكونغرس وتقديم مبررات لتمديدها، لا يبدو أن الموعد سيؤثر في مسار الأزمة التي تحولت إلى منافسة بحرية بين إيران الساعية لإحكام قبضتها على مضيق هرمز، والولايات المتحدة التي تواصل حصار الموانئ الإيرانية.

وقال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، الخميس، إن الإدارة الأميركية قد تواصل الحرب على إيران لأسابيع دون الحصول على موافقة الكونغرس (التي يراها العديد من المشرعين ضرورية بعد 60 يوماً من نشر القوات)، معتبراً أن اتفاق وقف إطلاق النار قد أدى إلى تعليق تلك المهلة. وفي السياق نفسه، قال مسؤول كبير في إدارة ترامب، في وقت متأخر من مساء الخميس، إن الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران والتي بدأت في فبراير/ شباط الماضي قد "انتهت"، وذلك لأسباب تتعلق بقانون صلاحيات الحرب. وأضاف المسؤول "اتفق الطرفان على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين ابتداء من الثلاثاء السابع من إبريل/نيسان وتم تمديده لاحقا... ولم يحدث أي تبادل لإطلاق النار بين القوات المسلحة الأميركية وإيران منذ الثلاثاء السابع من إبريل".

ووسط التعثر في عقد مفاوضات بين أطراف الصراع، يكرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصريحاته بشأن منع طهران من امتلاك سلاح نووي، دون أن يخفي ارتياحه للحصار البحري القائم حالياً، فيما تواصل إيران تأكيد تمسكها بإغلاق مضيق هرمز رداً على الحصار.

ميدانياً، قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن الدفاعات الجوية اشتبكت ليل الخميس- الجمعة مع طائرات مسيرة صغيرة وطائرات استطلاع مسيرة فوق طهران، فيما أفادت تقارير بتعرض مقر لجماعة كردية معارضة لهجوم بطائرة مسيرة في العراق.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة أولاً بأول..

04:35 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
913 سفينة تجارية في الخليج بعد شهرين من بدء الحرب

بلغ عدد السفن التجارية من جميع الفئات الموجودة في الخليج 913 سفينة في 29 إبريل/نيسان، بعد شهرين من بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، وفق شركة التتبع البحري "إيه إكس إس مارين".

ورغم إغلاق إيران مضيق هرمز عمليا، تمكنت بعض السفن من المغادرة، فقد انخفض عددها في الخليج من 1114 صباح 28 فبراير/شباط، وهو يوم الضربات الأميركية الإسرائيلية الأولى على الجمهورية الإسلامية، ما يمثل تراجعا بنسبة 18%، وفقا لبيانات الشركة. وصباح الأربعاء، كان هناك أكثر من 270 ناقلة نفط في الخليج، بالإضافة إلى نحو عشرين ناقلة غاز طبيعي مسال، وأكثر من 30 سفينة تحمل غاز البترول المسال.

لا تميز هذه الأرقام الإجمالية بين السفن التي مُنعت فعليا من مغادرة الخليج بسبب الإغلاق الإيراني والحصار الأميركي للموانئ الإيرانية، وسفن العمل التي كثيرا ما تشغلها صناعة النفط ولا تغادر المنطقة.

وبحسب بيانات شركة التحليل "كيبلر"، بلغ عدد ناقلات الحاويات الموجودة في الخليج، 118 سفينة، منها 30 سفينة إيرانية، مقارنة بـ155 سفينة في اليوم الأول من الحرب. وفي مواجهة خطر الهجمات، بلغت نسبة السفن التي تبحر بإشارة "جي بي إس" معطلة أو مزيفة 31% في 29 إبريل، مقارنة بـ16% قبل بدء الحرب.

03:58 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
طهران تقدم لواشنطن مقترحا جديدا للتفاوض

قدمت إيران الى الولايات المتحدة عبر باكستان، مقترحا جديدا للتفاوض بشأن وضع حد نهائي للحرب، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في طهران الجمعة. وأوردت وكالة الأنباء الرسمية إرنا "قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحدث مقترحاتها للتفاوض الى باكستان، بصفتها الوسيط في المباحثات مع الولايات المتحدة، ليل الخميس"، من دون تفاصيل إضافية. وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة سلسلة اتصالات بنظرائه في السعودية وقطر وتركيا والعراق وأذربيجان، وبحث معهم "مبادرات الجمهورية الإسلامية لإنهاء الحرب"، بحسب ما جاء في بيان لوزارته.

02:32 pm

رويترز

avata
رويترز
فيدان يناقش مع عراقجي مستجدات المفاوضات

قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزير الخارجية هاكان فيدان ناقش أحدث وضع للمحادثات بين طهران وواشنطن خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي. وأعلنت الخارجية الإيرانية أن عراقجي أجرى صباح اليوم الجمعة مباحثات هاتفية منفصلة مع عدد من وزراء خارجية دول المنطقة، بما في ذلك تركيا ومصر وقطر والسعودية والعراق وجمهورية أذربيجان.

02:30 pm

رويترز

avata
رويترز
هيئة بريطانية: اقتراب قارب يحمل 7 مسلحين من سفينة شحن

أعلنت هيئة بحرية بريطانية أن ربان سفينة لشحن البضائع السائبة أبلغ عن اقتراب قارب صغير بهيكل أسود يحمل 7 مسلحين، على بعد 92 ميلا بحريا جنوب غربي المكلا في اليمن.

02:29 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
"فايننشال تايمز": إسرائيل زودت الإمارات بنظام ليزر

كشف صحيفة فايننشال تايمز، في تحقيق، أن إسرائيل أرسلت أنظمة أسلحة متطورة، بما في ذلك نظام ليزر متقدم، إلى الإمارات لمساعدتها في التصدي للصواريخ والمسيّرات الإيرانية، معتبرة أن ذلك يعد واحداً من أولى الأمثلة على "التعاون الدفاعي" بين الجانبين بعد اتفاق التطبيع المبرم في العام 2020 برعاية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

رصد
التحديثات الحية

"فايننشال تايمز": إسرائيل زودت الإمارات بنظام ليزر لصد هجمات إيران

1:35 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
برلماني إيراني: أخرجنا الملف النووي من المفاوضات

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علي خضريان، إن إيران لم تعد مستعدة للعودة إلى قائمة ملفات التفاوض التي كانت مطروحة قبل الحرب عليها، معتبراً ذلك من مؤشرات "الانتصار" بعد مرور 60 يوماً على الحرب. وأضاف خضريان أن رسالة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أمس الخميس، "تعني الدخول في مرحلة تثبيت انتصار الشعب الإيراني في الدفاع المقدّس".

لافتة وسط العاصمة الإيرانية طهران، 29 إبريل 2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

برلماني إيراني: أخرجنا الملف النووي من المفاوضات

1:21 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
مسؤول إيراني رفيع يروي كيف نجا مجتبى خامنئي يوم اغتيال والده

كشف رئيس مكتب الشؤون الدولية في مؤسسة القيادة الإيرانية، محسن قمي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة بخصوص كيفية نجاة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي (56 عاماً) من الاغتيال جراء القصف الذي استهدف مقر مؤسسة القيادة عند اندلاع الحرب يوم 28 فبراير/شباط الماضي، مشيراً إلى أنه "ما زال يتمتع بصحة كاملة ويواصل إدارة شؤون البلاد"، رغم تعرضه لإصابات خلال الهجوم.

صورة ضخمة لمجتبى خامنئي وسط طهران، 20 إبريل 2026 (رويترز)
تقارير دولية
التحديثات الحية

مسؤول إيراني رفيع يروي كيف نجا مجتبى خامنئي يوم اغتيال والده

12:15 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
عراقجي: البنتاغون بكذب حول كلفة الحرب

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، في منشور جديد إنّ البنتاغون "يكذب" حول كلفة الحرب، مضيفا أنّ "مقامرة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو كلّفت الولايات المتحدة حتى الآن بشكل مباشر 100 مليار دولار، أي أربعة أضعاف الرقم الذي أُعلن عنه". وأشار إلى أنّ "التكاليف غير المباشرة التي يتحمّلها دافعو الضرائب الأميركيون أكبر بكثير، إذ بلغت الحصة الشهرية لكل أسرة أميركية نحو 500 دولار، وهي آخذة في الارتفاع بسرعة". وختم بالقول "إنّ شعار "إسرائيل أولاً" يعني دائماً "أميركا أخيراً".

11:21 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
إيران تنفي دعم "الأنشطة العنيفة" في المملكة المتحدة

قالت السفارة الإيرانية في المملكة المتحدة إنها "ترفض بشكل قاطع" مزاعم تورطها في "أنشطة أو حوادث عنيفة في المملكة المتحدة" بعد الهجوم في منطقة غولدرز غرين في لندن. وأضافت أن "هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة..تفتقر إلى أدلة موثوقة ويبدو أنها تخدم أجندات سياسية محددة"، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم الجمعة.

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس، قالت السفارة إنها حذرت السلطات البريطانية بشأن عمليات "مضللة"، محتملة تعرف عادة بأنها عمل يمكن إلقاء اللوم فيه على الخصم لتبرير الرد. يأتي ذلك بعد أن قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر إن الحكومة تحتاج إلى "صلاحيات أقوى" لمواجهة التهديد الخبيث الذي تشكله دول، مثل إيران تريد "الإضرار باليهود البريطانيين".

11:46 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
رئيس السلطة القضائية: إيران لم تغادر طاولة المفاوضات

قال رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إجئي، اليوم الجمعة، إنّ "إيران لم تغادر طاولة المفاوضات قط؛ لا نرحّب بالحرب لكننا لا نخشاها"، مضيفاً "إذا تعرّضت عزّتنا للتهديد، فسندافع عنها بالقتال". وأضاف محسني إجئي أنّ بلاده ترحب بـ"المفاوضات التي تقوم على المنطق والعقلانية. وبالتأكيد نحن لا نقبل بأي إملاء"، مؤكدا أنّ "العدو الذي لم يحقق أيّاً من أهدافه عبر العدوان والتهديد، لن يكون قادراً بالتأكيد على ممارسة الإملاء وفرض الإرادة على طاولة المفاوضات أيضاً"، وفق لما أوردته صحيفة "هم ميهن" الإيرانية.

11:19 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
"إيه بي سي نيوز": إيران تستغل الهدنة لإخراج أسلحتها المخبأة

أفاد مسؤول أميركي ومصادر مطلعة بأن إيران تستغل وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة لإخراج أسلحتها المخبأة. وذكرت المصادر أن طهران كثفت جهودها لاستخراج الصواريخ والذخائر الأخرى التي كانت قد أخفتها تحت الأرض، أو تلك التي طمرت تحت الأنقاض جراء الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية، وفقاً لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية.

وصرح مسؤول في البيت الأبيض بأن رحلة ترامب المقررة إلى الصين في منتصف مايو/ أيار تعد من العوامل المؤثرة في قراراته بشأن الخيارات المتاحة تجاه إيران، نظراً للعلاقات التي تربط بكين بطهران. وأضاف أن زيارته للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي تأجلت سابقاً بسبب الحرب على إيران، تمثل "أولوية قصوى"، وأن البيت الأبيض لا يرغب في تأجيلها مرة أخرى.

11:16 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
رئيس وزراء سنغافورة يحذر من الاضطرابات جراء الحرب

حذّر رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونج من اضطرابات أكبر في المستقبل فيما تواجه البلاد بيئة عالمية أكثر غموضاً من الحرب على إيران إلى الصعود السريع للذكاء الاصطناعي. وفي خطاب بمناسبة عيد العمال، قال لورانس، اليوم الجمعة، "الوظائف سوف تتغير وبعضها سوف يختفي ووتيرة التغيير سوف تكون أسرع من أي شيء رأيناه من قبل"، مشيراً إلى تأثير التكنولوجيات الجديدة، وفق وكالة بلومبيرغ للأنباء.

ومزج ونج الحذر بنبرة مطمئنة حيث قال إن التحول الاقتصادي في سنغافورة سوف يخلق وظائف جديدة وأفضل، رغم أنه لن يمكن الإبقاء على بعض المناصب القائمة. وقال "قد لا نستطيع حماية كل وظيفة ولكننا سوف نحمي كل عامل".

 واستغل ونج خطابه للتحذير من مخاطر الحرب على إيران، قائلا إنه قد يحدث نقص لمزيد من السلع. وحتى إذا أعيد فتح مضيق هرمز، فأن العودة للحياة الطبيعية سوف تستغرق وقتاً. وقال إن الضغوط الناتجة عن الأزمة من المرجح أن تزيد على المدى القريب.

10:51 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
طهران: الحرب الأميركية على إيران لم تكن دفاعاً عن النفس

قال وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الحرب الأميركية على إيران لم تكن "دفاعاً عن النفس، بل كانت عملاً عدوانياً ضد الشعب الإيراني". ورد بقائي على تقرير لوزارة الخارجية الأميركية قالت فيه إن دخول الولايات المتحدة في حرب على إيران جاء في إطار "الدفاع عن النفس"، متسائلاً في منشور على منصة "إكس": "الدفاع عن النفس في مواجهة ماذا؟! هل وقع هجوم مسلح من جانب إيران يمكن أن يبرر ادعاء الدفاع عن النفس؟ بالتأكيد لا".

09:59 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
إيران وروسيا تبحثان التعاون الثنائي في المجال النووي

 التقى السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، نائب الشؤون الدولية في شركة "روس أتوم" الحكومية الروسية نيكولاي سباسكي، في مبنى سفارة إيران في موسكو، حيث بحث الجانبان التعاون الثنائي وتبادلا وجهات النظر.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن سفارة إيران لدى روسيا بأن الجانبين أشارا خلال هذا اللقاء إلى العلاقات الاستراتيجية والمستقرة بين البلدين، وتبادلا الآراء حول التبادلات العلمية والفنية والتكنولوجية بين منظمة الطاقة النووية وشركة روس أتوم الحكومية الروسية، والمشاريع المشتركة في محطة بوشهر للطاقة النووية.

ووصف الجانبان خلال هذا اللقاء استمرار التعاون الناجح بين شركة روس أتوم الحكومية الروسية ومنظمة الطاقة النووية الإيرانية في مجال الطاقة النووية السلمية بأنه نموذج فعال لحيوية الشعبين في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الإمكانات المتاحة للحفاظ على البيئة وصون أمن الطاقة.

10:29 am

رويترز

avata
رويترز
قرقاش: لا يمكن الوثوق في أي ترتيبات أحادية لإيران بشأن هرمز

قال أنور قرقاش؛ المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، اليوم الجمعة، في منشور على منصة إكس، إنه لا يمكن الوثوق بأي ترتيبات أحادية تتخذها إيران أو التعويل عليها فيما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، وذلك بعد "عدوانها الغاشم على كافة جيرانها".

9:08 AM

محمد البديوي

صورة
محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
هيغسيث يلمّح لتمديد المهلة القانونية للحرب على إيران 30 يوما

رفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي يوم الخميس للمرة السادسة، خلال أقل من شهرين، مشروع قرار بشأن صلاحيات الحرب يهدف إلى منع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاستمرار في شن عمليات عسكرية على إيران. وصوّت المجلس لإسقاط القرار الذي اقترحه الديمقراطيون، ما حال دون طرحه على التصويت في الجلسة العامة بـ50 صوتاً جميعها من الجمهوريين باستثناء السيناتور الديمقراطي جون فيترمان، بينما انضم العضوان الجمهوريان راند بول وسوزان كولينز للديمقراطيين بإجمالي 47 صوتاً.

هيغسيث مدلياً بشهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، 30 إبريل 2026 (Getty)
تقارير دولية
التحديثات الحية

هيغسيث يلمّح لعدم احتساب الهدنة ضمن المدة القانونية للحرب على إيران

09:05 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
الأمم المتحدة: كلفة الحرب تكفي لإغاثة 87 مليون شخص في 2026

أكد مسؤول في الأمم المتحدة، يوم الخميس، أن ما أنفقه البنتاغون على حرب إيران يمكن أن يغطي كامل احتياجات المنظمة لتقديم دعم منقذ للحياة لأكثر من 87 مليون شخص خلال عام 2026. وأعلنت وزارة الحرب الأميركية أنها أنفقت حتى الآن 25 مليار دولار على العمليات العسكرية في المنطقة، في وقت أطلق فيه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) نداءً لجمع 23 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لهذا العام.

صوماليون نزحوا بسبب المجاعة ويعيشون في مخيمات، 9 مارس 2024(الأناضول)
قضايا وناس
التحديثات الحية

الأمم المتحدة: كلفة حرب إيران تكفي لإغاثة 87 مليون شخص في 2026

05:33 am

رويترز

avata
رويترز
مسؤول أميركي: الأعمال القتالية مع إيران انتهت
قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت متأخر من مساء أمس الخميس إن الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران والتي بدأت في فبراير/ شباط قد "انتهت"، وذلك لأسباب تتعلق بقانون صلاحيات الحرب. 
التفاصيل في الرابط: 
دمار في العاصمة طهران، 3 مارس 2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

مسؤول أميركي: الهدنة مع إيران أنهت الأعمال القتالية

12:20 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
دفاعات جوية تتصدى لطائرات صغيرة ومسيّرات في أجواء طهران

أفادت وكالتا تسنيم وفارس الإيرانيتان، ليل الخميس- الجمعة، بتفعيل دفاعات جوية في أجواء طهران، وذلك للتصدي لـ"طائرات صغيرة ومسيّرات" فوق العاصمة. وأوردت تسنيم: "سمع صوت تفعيل الدفاعات الجوية في بعض أنحاء طهران. لم يتضح بعد ما إذا كان الأمر مرتبطاً باختبار دفاعي أو للتصدي لما يُحتمل أنه مسيّرات استطلاع فوق طهران". ونشرت وكالة فارس تقريراً مشابهاً. وفي وقت لاحق، أشارت الوكالتان إلى أن الدفاع الجوي تمّ تفعيله "للتصدي لطائرات صغيرة ومسيّرات استطلاع"، موضحتين أن "صوت الدفاعات الجوية توقف بعد 20 دقيقة من التفعيل"، وأفادتا بأن الوضع "عاد طبيعيا".

12:18 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
هيغسيث: وقف إطلاق النار يؤجل مهلة الـ60 يوماً

قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الخميس، إن الإدارة الأميركية قد تواصل الحرب ضد إيران لأسابيع دون الحصول على موافقة الكونغرس (التي يراها العديد من المشرعين ضرورية بعد 60 يوماً من نشر القوات)، معتبراً أن اتفاق وقف إطلاق النار قد أدى إلى تعليق تلك المهلة.

وقال هيغسيث أمام لجنة بمجلس الشيوخ: "نحن في حالة وقف إطلاق نار حالياً، وفهمنا للأمر هو أن ساعة الـ60 يوماً تتوقف مؤقتاً أو تنتهي عند وقف إطلاق النار". ولا ينص "قانون سلطات الحرب" لعام 1973، الذي تم تمريره بعد التجربة الأميركية الكارثية في حرب فيتنام، على أي شيء يتعلق بتعليق المهلة النهائية في حالة وقف إطلاق النار. ويحد هذا القانون من الانتشار العسكري دون موافقة الكونغرس لمدة أقصاها 60 يوماً.

وتشير معظم وسائل الإعلام الأميركية إلى أن فترة الـ60 يوماً تنتهي اليوم الجمعة، حيث أبلغ ترامب الكونغرس في 2 مارس/آذار بعد بدء الحرب في 28 فبراير/شباط. ومع ذلك، وبناء على كيفية الحساب، فإن الـ60 يوماً المذكورة في نص القانون قد تنتهي بحلول منتصف ليل الأول من مايو/أيار أو منتصف ليل الثاني من مايو/أيار.

12:17 am

رويترز

avata
رويترز
هجوم بمسيرة على معسكر للمعارضة الكردية في العراق

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية قولها إن هجوما بطائرات مسيرة استهدف معسكراً للمعارضة الكردية الإيرانية في العراق.

12:16 am

الأناضول

avata
الأناضول
الإمارات تعلن حظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، الخميس، حظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق، داعية جميع المواطنين الموجودين في هذه الدول إلى سرعة المغادرة والعودة إلى البلاد "في أقرب وقت". ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (وام) عن الوزارة قولها إنه "نظراً للتطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، تُعلن وزارة الخارجية حظر سفر مواطني دولة الإمارات إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية العراق". وأضافت الوزارة أنها "تدعو جميع المواطنين الموجودين في هذه الدول إلى سرعة المغادرة والعودة إلى دولة الإمارات في أقرب وقت".

12:15 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
كاتس: قد نتحرك مجدداً ضد إيران قريباً

قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، إن دولة الاحتلال "قد تضطر للتحرك مجدداً" ضد إيران لضمان ألا تشكل الجمهورية الإسلامية تهديداً لها. ورأى كاتس، في بيان صادر عن مكتبه، أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يقود الجهود لتحقيق أهداف الحملة، لضمان ألا تشكل إيران مجدداً في المستقبل تهديداً لإسرائيل والولايات المتحدة".

11:54 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
أبرز تطورات أمس الخميس
  • بيزشكيان: الحصار الأميركي استمرار للعمليات العسكرية
  • كاتس: قد نتحرك مجدداً ضد إيران قريباً
  • قاليباف: إدارة هرمز تمهّد لمستقبل بلا وجود أميركي
  • مجتبى خامنئي: فصل جديد يتشكّل في الخليج ومضيق هرمز
  • خطط عسكرية أميركية ضد إيران.. وترامب يدرس استئناف القتال
من العاصمة الإيرانية طهران، 29 إبريل 2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

الحرب في المنطقة | واشنطن تدرس خيارات عسكرية وطهران تتوعّد بالرد

 

دلالات
المساهمون
محمد البديوي
صابر غل عنبري
أسوشييتد برس
رويترز
الأناضول
فرانس برس
العربي الجديد
المزيد في سياسة
إيران | وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في جنيف، 17 فبراير 2026 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

إيران تقدم للولايات المتحدة مقترحاً جديداً للتفاوض عبر باكستان

فادي صقر في حي التضامن، 12 يونيو 2025 (إكس)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

تحركات لملاحقة فادي صقر بتهم ارتكاب جرائم حرب بسورية

مقاتلة أميركية لحظة إقلاعها بعرض البحر، 28 فبراير 2026 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

"سي بي إس": كلفة الحرب الأميركية على إيران بلغت 50 مليار دولار