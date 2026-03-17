أعلن وزارة الدفاع القطرية في بيان مقتضب أن القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر.
تتواصل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران عبر غارات عنيفة على عدة مواقع ومدن، خصوصا العاصمة طهران، في وقت تشن الأخيرة هجمات يومية على مواقع في دول الخليج وإسرائيل، بينما تشن جماعات موالية لها في العراق ضربات على ما تعتبرها مصالح أميركية.
وفيما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين باستمرار الحرب بقوة أكبر، ساعيا إلى حشد دولي لإعادة فتح مضيق هرمز، نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء الاثنين إجراء أي اتصالات مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وذلك ردا على ما أورده موقع "أكسيوس" حول إعادة فتح قناة الاتصال بين الطرفين خلال الأيام القليلة الماضية. وقال عراقجي على إكس إن آخر اتصال له مع المبعوث الأميركي كان قبل اندلاع الحرب.
وردا على مساعي ترامب، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنّ وزراء خارجية الاتحاد لم يبدوا في اجتماعهم الاثنين "أي رغبة" في توسيع نطاق مهمّة التكتل في البحر الأحمر لتشمل المساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز.
إلى ذلك، قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران، محمد باقر قاليباف، في مقابلة حصرية لـ"العربي الجديد"، إن بلاده لن تعود إلى الظروف التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب، مؤكداً استعداد طهران لإبرام اتفاقيات وضمانات أمنية متبادلة مع دول الجوار العربي بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وشدّد قاليباف على أن وقف إطلاق النار لن يكون مقبولاً بالنسبة لإيران ما لم يضمن عدم تجدّد الحرب، معتبراً أن بلاده مستعدة لمواصلة القتال حتى تتوفر الظروف السياسية والأمنية التي تنهي التهديد بشكل حقيقي.
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء إن مقذوفا مجهولا أصاب ناقلة على بعد 23 ميلا بحريا شرقي الفجيرة في الإمارات، مما تسبب في أضرار هيكلية طفيفة.
وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات بين أفراد الطاقم، ولم يتم الإبلاغ أيضا عن أي ضرر بيئي.
قتل أربعة أشخاص في غارة استهدفت منزلاً في بغداد فجر الثلاثاء، وفق ما أفاد مسؤولان أمنيان، حيث أشارت تقارير أولية إلى أن اثنين من القتلى هما مستشاران إيرانيان.
وأكد مصدر آخر من فصيل مدعوم من إيران مقتل أربعة أشخاص في الضربة على منزل في حي الجادرية كان يستضيف مستشارين إيرانيين.
أفادت وسائل إعلام عراقية فجر اليوم الثلاثاء بأن منزلا في حي الجادرية وسط بغداد تعرض لقصف بطائرة مسيّرة مما تسبب بتدميره واشتعال النيران وتصاعد الدخان من داخله.
وذكرت وسائل الإعلام أن المنزل المستهدف ربما يعود إلى أحد قيادات الحشد الشعبي أو الفصائل المسلحة وهناك أنباء عن وقوع ضحايا وإصابات جراء القصف.
وسارعت القوات الأمنية والحشد الشعبي إلى إغلاق المنطقة والسماح لفرق الدفاع المدني بالوصول إلى مكان التفجير.
ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في الإمارات اليوم الثلاثاء، نقلا عن الهيئة العامة للطيران المدني، أن حركة الطيران عادت إلى وضعها الطبيعي "بعد استقرار الأوضاع ورفع الإجراءات الاحترازية التي طبقت مؤقتا".
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن إغلاق مؤقت للمجال الجوي للإمارات "كإجراء احترازي استثنائي... في ظل تسارع وتصعيد التطورات الأمنية في المنطقة".
وجاء ذلك بعدما قالت وزارة الدفاع الإماراتية إن الدفاعات الجوية تتعامل مع "اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران".
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء "غارات واسعة النطاق على البنية التحتية للنظام الإيراني في أنحاء طهران".
وأضاف في بيان بأنه بدأ كذلك "موجة إضافية من الضربات على البنية التحتية لحزب الله في بيروت".
شهدت العاصمة العراقية بغداد ليلة صاخبة أمنياً بعدما تعرضت المنطقة الخضراء شديدة التحصين لسلسلة هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت مبنى السفارة الأميركية، وأهدافا أخرى داخل المجمع الحكومي والدبلوماسي، فضلا عن أهداف في مطار بغداد الدولي، في تصعيد أمني لافت من قبل الفصائل المسلحة.
ووفقا لمصادر أمنية وشهود عيان، من المناطق المحيطة بالمنطقة الخضراء، فإن "الهجمات بدأت قرابة العاشرة ليلا حيث دوت أصوات الانفجارات بشكل متقارب في أرجاء العاصمة، وطاول الاستهداف الأول الذي نفذ بطائرة مسيّرة الطوابق العليا من فندق الرشيد وسط المنطقة الخضراء ببغداد، وهو فندق يضم البعثة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي وبعض سفارات الدول الأوروبية، ما أسفر عن أضرار بعجلتين (سيارتين) كانتا متوقفتان داخل الكراج، نتيجة سقوط أجزاء من الطائرة المسيّرة عليهما".
قال المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة الإماراتية اليوم الثلاثاء نقلا عن السلطات المختصة إن حريقا نشب في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية عقب هجوم بطائرات مسيّرة، مضيفا أن ذلك لم يسفر عن وقوع أي إصابات.
وذكر المكتب الإعلامي في بيان أن فرق الدفاع المدني تعمل على السيطرة على الحريق.
ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يعتزم تقديم إفادة لمجموعة صغيرة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن الحرب على إيران في جلسة سرية بعد ظهر اليوم الثلاثاء.
وأضاف أكسيوس أن السناتور المنتمية للحزب الجمهوري جوني إرنست، رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بالتهديدات والقدرات الناشئة التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، رتبت عقد الجلسة.
قالت مصادر أمنية عراقية إن موجة من الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ استهدفت السفارة الأميركية في بغداد في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، ووصفت هذه الموجة بأنها الأكثر كثافة منذ بدء الهجمات، مع استخدام ما لا يقل عن خمس طائرات مسيّرة.
وذكر شاهد من رويترز اليوم أن دوي انفجار قوي سمع في العاصمة العراقية.
ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في الإمارات أن الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت عن "إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي لدولة الإمارات كإجراء احترازي استثنائي... في ظل تسارع وتصعيد التطورات الأمنية في المنطقة".
وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد قالت في وقت سابق إن الدفاعات الجوية تتعامل مع "اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران".
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، يوم الاثنين، اعتراض وتدمير 96 مسيّرة في منطقتي الرياض والشرقية.
وبحسب وزارة الدفاع السعودية، فإن رجال الدفاع نجحوا في اعتراض وتدمير 55 مسيّرة معادية في الشرقية، كما تم تدمير 11 مسيّرة خلال الساعات الماضية في محافظة الخرج التي تقع على بعد 80 كيلومترا شرق الرياض.
دانت السلطات العراقية سلسلة من "الاعتداءات غير المبررة" التي طالت فندقا في بغداد والسفارة الأميركية وحقلا نفطيا في جنوب البلاد مساء الاثنين، معتبرة أنها "تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار الذي يعيشه العراق".
وأصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، أوامره للأجهزة الأمنية من أجل "تعقب وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة فورا لينالوا جزاءهم العادل"، وفق بيان صادر عن المتحدث باسمه صباح النعمان.
وأضاف المتحدث أن "الاعتداءات غير المبررة... أعمال إجرامية لها تداعيات خطيرة على بلدنا، وتتسبب بتقويض المساعي الحكومية في البناء والازدهار".
أعلنت فصائل عراقية مسلحة منضوية ضمن "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية، 21 عملية، بواسطة عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ على قواعد الجيش الأميركي في العراق والمنطقة.
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في اتصال هاتفي مع نظيره الكوري الجنوبي تشو هيون الاثنين إن التعاون بين الدول لضمان الأمن في مضيق هرمز "بات أكثر أهمية من أي وقت مضى لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وأسعار النفط".
أعلنت مصادر هندية رسمية الاثنين، أن السلطات الإيرانية وافقت على منح ممر آمن لعبور ناقلتي غاز طبيعي مسال ترفعان العلم الهندي عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.
وكشفت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن السفينتين المملوكتين لشركة الشحن الهندية التابعة للدولة عبرتا المضيق تحت حراسة وحدات من البحرية الهندية، التي قامت بنشر إحدى سفنها الحربية في المنطقة لمراقبة تحركات السفن التجارية المتجهة إلى الهند قبالة السواحل العُمانية. وعزا وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، هذا التطور بمنح السفينتين المرور الآمن عبر المضيق، إلى مساع دبلوماسية مكثفة.
أعلنت وزارة الداخلية العراقية أنه لم ترد أنباء عن إصابات جراء هجوم بطائرة مسيّرة على فندق في بغداد.
