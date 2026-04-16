الحرب في المنطقة | وفد باكستاني في طهران وسط مساع لجولة مفاوضات ثانية

طهران

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
16 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 22:31 (توقيت القدس)
أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تجري مناقشات بشأن إجراء جولة مفاوضات ثانية مع إيران في باكستان، وأنها متفائلة بإمكان التوصل إلى اتفاق، في وقت قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ربما تنتهي قريباً. وفي هذا السياق، وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الأربعاء، إلى طهران لنقل رسالة من الولايات المتحدة والتخطيط للجولة الثانية من المحادثات بين طهران وواشنطن.

من جهتها، أعلنت إيران أنها ستتخذ قراراً بشأن الجولة التالية من المفاوضات مع الولايات المتحدة بعد اجتماع مع الوفد الباكستاني. وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، نقلاً عن مصدر مطلع، أنه عقب اللقاء الذي يعقده الوفد الباكستاني برئاسة قائد الجيش عاصم منير مع المسؤولين الإيرانيين، سيقوم الفريق الإيراني بإجراء التقييمات اللازمة، وبناء عليها سيتم اتخاذ القرار بشأن الجولة القادمة. 

ونفت الوكالة نقلاً عن مصادر مطلعة موافقة إيران حتى هذه اللحظة على طلب تمديد وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وقالت إن "على الولايات المتحدة، بدلاً من السعي لتمديد وقف إطلاق النار، أن تلتزم بتعهداتها ضمن اتفاق الهدنة الحالي، وأن تتخلى عن سياسة المبالغة في المطالب خلال المفاوضات".

في المقابل، قال موقع أكسيوس، الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين أميركيين إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدماً في المباحثات التي جرت الثلاثاء واقتربتا من التوصل إلى اتفاق إطاري لإنهاء الحرب، محذراً في الوقت ذاته من أن التوصل إلى اتفاق ليس مضموناً، نظراً للخلافات الجوهرية بين الجانبين. وقال مسؤول أميركي ومصدر مطلع على الوساطة للموقع إنه في حال التوصل إلى اتفاق إطاري، سيلزم تمديد وقف إطلاق النار للتفاوض على تفاصيل اتفاق شامل. وبحسب المسؤول، فإن "التفاصيل معقدة، ولا يمكن إنجاز ذلك في يومين".

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
واشنطن
ترامب: إيران تعهدت بعدم امتلاك أسلحة نووية لعقود

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن إيران وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب، وإنها عرضت عدم امتلاك أسلحة نووية لمدة تزيد عن 20 عاماً. وأضاف للصحافيين خارج البيت الأبيض: "لدينا تصريح، تصريح قوي للغاية، بأنهم لن يملكوا أسلحة نووية لمدة تزيد عن 20 عاماً"، مرجحاً عقد جولة جديدة من المحادثات بين البلدين مطلع الأسبوع المقبل. لمزيد من التفاصيل: 
فرانس برس

فرانس برس
إيران تبدي "تفاؤلاً حذراً" حيال مآل المفاوضات

أبدى السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني "تفاؤلاً حذراً" حيال ما قد تؤول إليه المفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، مشيراً إلى احتمال التوصل إلى "نتيجة مهمّة". وقال إيرواني خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة: "بالرغم من انعدام ثقتنا بالولايات المتحدة بسبب غدرها المتكرّر بالدبلوماسية، انخرطنا في المفاوضات بحسن نيّة، وما زال لدينا تفاؤل حذر". وتابع: "نعتقد أنه إذا اعتمدت الولايات المتحدة نهجاً عقلانياً وبنّاء، وامتنعت عن طرح مطالب تتعارض مع القانون الدولي، يمكن أن تفضي هذه المفاوضات إلى نتيجة مهمّة".

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
عاصم منير يلتقي قادة مقر "خاتم الأنبياء"

التقى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير قائد مقرّ "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية، اللواء علي عبد اللهي، وبحثا الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. وحسب التلفزيون الإيراني، قدّم منير خلال اللقاء تقريراً عن الإجراءات التي اتُّخذت في سياق إنهاء الحرب، إضافةً إلى نتائج مباحثاته التي أجراها في طهران، مشدداً على استمرار هذه الجهود.

من جانبه، أعرب اللواء عبد اللهي عن تقديره لمواقف حكومة وشعب باكستان الداعمة لإيران خلال حربي يونيو/ حزيران ومارس/ آذار، معتبراً أن "بدء العدو هجومه جاء نتيجة خطأ في الحسابات بشأن الشعب الإيراني، ولا سيما القدرات الدفاعية للقوات المسلحة". وأشار قائد مقرّ "خاتم الأنبياء" المركزي إلى "الحضور الواسع للشعب ودعمه للقوات المسلحة"، مؤكداً أن جميع المعدات التي استُخدمت في الحرب "كانت محلية الصنع ومن إنتاج الكفاءات الشابة الإيرانية". وأضاف أن القوات المسلحة على "أهبة الاستعداد للدفاع الشامل في حال ارتكاب العدو أي عمل عدائي".

رويترز

رويترز
ألمانيا: مستعدون للمساعدة بتأمين عبور هرمز

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتز إن بلاده مستعدة من حيث المبدأ للمشاركة في تأمين ممرات العبور عبر مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب شريطة صدور تفويض بذلك، يفضل أن يكون من الأمم المتحدة، والحصول على موافقة البرلمان الألماني. وأضاف متحدثاً لصحافيين قبل يوم من محادثات في باريس قال إنها ستتناول مسألة مشاركة محتملة لقوات أميركية في مهمة من هذا القبيل: "ما زلنا بعيدين كل البعد عن كل ذلك".

وأفاد مصدر حكومي لوكالة رويترز بأن ألمانيا قد تسهم بكاسحات ألغام أو سفن استطلاع "إم.جيه332"، وبأن قاعدة لوجستية بحرية في جيبوتي يمكن استخدامها. وأضاف المصدر أن نشر فرقاطات ألمانية أمر مستبعد. وأحجم عن الإجابة على سؤال بشأن تقرير صحافي أشار إلى أن ألمانيا مستعدة لتقديم خبراتها في إزالة الألغام والمراقبة البحرية.

فرانس برس

فرانس برس
كاتس يتوعد إيران بضربات "أشد إيلاماً"

توعد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، إيران بضربات "أشد إيلاماً" إذا رفضت المقترح الأميركي الذي يركز على التخلي عن "التسلح النووي"، وذلك في مباحثات تجرى بوساطة باكستانية. وقال كاتس: "تقف إيران عند مفترق طرق تاريخي، أحد الطريقين هو التخلي عن نهج الإرهاب والتسلح النووي... بما يتماشى مع المقترح الأميركي، أما الطريق الآخر فيؤدي إلى الهاوية". وأضاف: "إذا اختار النظام الإيراني الطريق الثاني، فسيكتشف وبشكل سريع أن هناك أهدافاً أكثر إيلاماً من تلك التي ضربناها" في الحرب المشتركة التي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي.

فرانس برس

فرانس برس
كاين: الحصار يشمل جميع السفن المتجهة من إيران وإليها

قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال دان كاين في مؤتمر صحافي مع وزير الحرب بيت هيغسيث، إن حصار إيران "يشمل جميع السفن المتجهة من الموانئ الإيرانية وإليها، بغض النظر عن جنسيتها". وأضاف: "إذا لم تمتثلوا لهذا الحصار، فسنستخدم القوة"، متابعاً "حتى الآن، اتخذت 13 سفينة الخيار الحكيم بالعودة" أدراجها.

فرانس برس

فرانس برس
هيغسيث: الحصار على موانئ إيران سيستمر طالما لزم الأمر

أكد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، الخميس، أنّ الولايات المتحدة ستواصل منع كل السفن من بلوغ الموانئ الإيرانية أو الخروج منها "طالما لزم الأمر"، وهدد إيران بضربات جديدة إذا لم تبرم اتفاقاً مع واشنطن. وقال هيغسيث في مؤتمر صحافي في وزارة الحرب (البنتاغون) إنه "إذا اختارت إيران بشكل سيئ، فستتعرض لحصار وستتساقط القنابل على البنية التحتية والطاقة".

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
الجيش الإيراني: سلاحا الجو والبحرية لم يدمرا كما يزعم ترامب

صرّح القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، بأن قائد الجيش الباكستاني دخل أمس أجواء إيران تحت مرافقة مقاتلات تابعة للقوة الجوية الإيرانية، مضيفاً أن الإدارة الأميركية تدعي تدمير سلاح الجو الإيراني "لكن أمس كان لدينا ضيف، وبمجرد دخوله المجال الجوي الإيراني أبلغناه بأنه لا حاجة لمقاتلاتكم"، موضحاً أنه "تمت مرافقة الضيف بعدد مضاعف من الطائرات التي كان الجانب الباكستاني يخطط لإرسالها للمرافقة".

وأضاف القائد العام للجيش الإيراني: "يقولون إنهم دمّروا البحرية الإيرانية،" مؤكّداً أن "القوة البحرية الإيرانية تقف اليوم بثبات، والعدو يحافظ على مسافة 300 كيلومتر منه"، قائلاً: "كنا نترصّد للأميركيين جنوب أصفهان" قبل أسبوعين عند عملية البحث عن الطيار الثاني المفقود بعد إسقاط مقاتلته.

وأكد أن "العدو يأخذ حلم إخضاع الشعب الإيراني إلى القبر". وأوضح حاتمي أن "جميع العناصر الاستخباراتية كانت مستعدة لإلحاق الهزيمة بالعدو في جنوب محافظة أصفهان". وأضاف أن "مقاتلي الجيش والحرس الثوري والشرطة والباسيج وأهالي المنطقة في جنوب أصفهان انقضّوا على العدو، ومع الطلقة الأولى أُسقِطت طائرة الـC-130".

إيران: إنتاج المسيّرات تضاعف 10 مرات

أعلن نائب قائد الجيش الإيراني للشؤون التنفيذية، العميد علي رضا شيخ، اليوم الخميس، أن إنتاج بلاده من الطائرات المسيّرة شهد قفزة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، إذ تضاعف عشرة أضعاف مقارنة بالسنوات السابقة، مشيراً إلى أن طهران استطاعت التأثير في المعادلات العالمية في الجوانب الاستراتيجية والعسكرية خلال الحرب الحالية.

طائرة مسيرة إيرانية في عرض عسكري، طهران 10 يناير 2025 (ماجد سعيدي/Getty)
أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
الصين تدعو إلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز

دعت الصين إلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي، إنه "يجب احترام وحماية سيادة إيران وأمنها وحقوقها ومصالحها المشروعة" باعتبارها دولة مشاطئة للمضيق، حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس. ومن ناحية أخرى، أكد وانغ على ضرورة ضمان "حرية وأمن الملاحة الدولية". وأضاف أن الجهود الرامية إلى استعادة المرور الطبيعي عبر مضيق هرمز تمثل "مطلباً جماعياً للمجتمع الدولي".

قنا

قنا
رئيس وزراء باكستان يصل إلى الدوحة

وصل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف صباح اليوم إلى الدوحة "في زيارة عمل للبلاد"، حسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). وكان في استقبال شريف والوفد المرافق له في مطار الدوحة الدولي سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية، ومحمد عامر سفير باكستان لدى قطر.

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
3 قتلى بهجوم استهدف دورية للشرطة في سيستان وبلوشستان

قتل ثلاثة عناصر من الشرطة الإيرانية جراء هجوم مسلح استهدف دورية في قضاء سرافان بمحافظة سيستان وبلوشستان.

رويترز

رويترز
لندن: أي اقتراح بفرض رسوم عبر مضيق هرمز يقوض أمننا الاقتصادي

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية أن أيّ اقتراح بفرض رسوم على المرور الآمن عبر مضيق هرمز "يقوض أمننا الاقتصادي العالمي"، وفق ما نقلت عنها وكالة رويترز.

رويترز

رويترز
باكستان: لم يُحدد بعد موعد الجولة القادمة من المفاوضات

قالت الخارجية الباكستانية إن موعد الجولة القادمة من المحادثات بين أميركا وإيران لم يُحدد بعد. وأضافت الخارجية بحسب ما نقلت عنها وكالة رويترز: "نبقي قنوات الاتصال مفتوحة بين واشنطن وطهران"، مشيرة إلى أنه "لا معلومات حتى الساعة عن مكان انعقاد الجولة الثانية".

مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة تهوي إلى أدنى مستوياتها

أظهرت أحدث بيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز) أن مبيعات وقود السفن بميناء الفجيرة شهدت انخفاضاً حاداً لتصل في مارس/آذار إلى أدنى مستوى لها منذ بدء التسجيلات، بعد أن أدت الحرب في المنطقة إلى تعطيل العرض والطلب في هذا المركز الرئيسي لتزويد السفن بالوقود في المنطقة.

تصاعد الدخان من ميناء الفجيرة بعد استهدافه بمسيرة. الإمارات 14 مارس 2026 (فرانس برس)
عدنان عبد الرزاق

عدنان عبد الرزاق
صحافي سوري، مراسل "العربي الجديد" في تركيا.
إسطنبول
إغلاق "هرمز" يزيد نشاط ميناء جيهان التركي

أعاد إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران، والحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية لاحقاً، الضوء والنشاط لخط أنابيب كركوك - جيهان، ليشكل رافداً بديلاً، وإن محدوداً، للسوق التركية والأوروبية، بعد تراجع معروض النفط وارتفاع الأسعار.

محطة جيهان للنفط الخام، تركيا، 13 يوليو 2006 (مصطفى أوزر/ فرانس برس)
العربي الجديد

العربي الجديد
لندن
هرمز يضرب آسيا: الحصار الأميركي يوقف أسطول الظل الإيراني

جاء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية، ليزيد من حدة تأثيرات غلق طهران مضيق هرمز منذ مطلع مارس/ آذار الماضي، ما يهدد الدول الآسيوية بأزمة اقتصادية قاسية، وبأسوأ شح في الطاقة في الذاكرة الحديثة، وسط عودة التوتر ما بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران بعد فشل المفاوضات الأسبوع الماضي، وعدم وجود أي موعد محدد لاستئناف تدفقات النفط والغاز عبر المضيق.

ناقلة نفط في ميناء مومباي بعد عبورها هرمز، 11 مارس 2026 (راجو شيندي/ Getty)
إدارة ترامب تطلب من شركات سيارات دوراً أكبر في صناعة الأسلحة

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الأربعاء عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقدت محادثات مع شركات لتصنيع السيارات وغيرها من شركات الصناعات التحويلية الأميركية للقيام بدور أكبر في إنتاج الأسلحة.

الأسلحة الأميركية على حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، بحر العرب 27 فبراير 2026 (Getty)
صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
ما هي خيارات طهران لتصدير النفط وتجاوز الحصار البحري؟

مع دخول الحصار البحري المفروض على إيران حيّز التنفيذ منذ يوم الاثنين الماضي في بحر عُمان ومضيق هرمز، تتجه الأنظار الآن إلى تداعيات هذا الإجراء ونتائجه المحتملة.

حاوية نفط إيرانية بأحد الموانئ الإيرانية (الأناضول)
علي أبو مريحيل

علي أبو مريحيل
كاتب فلسطيني، عمل مراسلاً صحفياً في الصين لعدد من المؤسسات الإعلامية العربية. لديه العديد من المؤلفات والأبحاث والمقالات والتقارير الصحفية المرئية والمكتوبة.
بكين
الحصار الأميركي لمضيق هرمز... الصين في وجه العاصفة

تدور تكهنات في الصين بأن أحد أهداف واشنطن من حصار مضيق هرمز هو قطع تدفق النفط الإيراني إلى بكين، أكبر مشترٍ، ومن ثم إجبارها على الضغط على طهران للتوصل إلى اتفاق سلام. وقد طُرحت هذه الفكرة في الأوساط الإعلامية الصينية خلال اليومين الماضيين. ويرى مراقبون صينيون أن الولايات المتحدة تعتزم استغلال هذه الفرصة للضغط على الصين للمساعدة على حثّ إيران على التوصل إلى اتفاق، على الرغم من أن هذا الإجراء ليس موجهاً بشكل خاص ضد الصين.

السفير الصيني بالأمم المتحدة فو كونغ، 28 فبراير 2026 (سلجوق أكار/الأناضول)
رويترز

رويترز
الجيش الأميركي تواصل حصار الموانئ الإيرانية

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن أفراد القوات المسلحة يواصلون مراقبة وتسيير دوريات في المياه الإقليمية، دعمًا للحصار الأميركي المفروض لمنع السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها.

رويترز

رويترز
الصين تطالب بعودة الملاحة لطبيعتها في مضيق هرمز

 حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أمس الأربعاء، على بذل الجهود الممكنة لإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز لطبيعتها.

ووفقاً لبيان صادر عن الخارجية الصينية، فقد شدد على أنه في حين يجب احترام سيادة إيران وأمنها وحمايتها في مضيق هرمز فإنه يجب أيضا ضمان حرية الملاحة وسلامتها عبر الممر المائي. وأوضح أنه من مصلحة المجتمع الدولي كله أن تعود حركة الملاحة لطبيعتها في المضيق. وأشار إلى أن الوضع يمر بمرحلة تحول حاسمة وأن نافذة السلام بدأت تفتح.

وأكد أن الصين تدعم التمسك بوقف إطلاق النار والمفاوضات، التي قال إنها تخدم مصالح إيران والمنطقة والعالم. وأضاف أن الصين مستعدة لمواصلة الضغط من أجل تهدئة الوضع والارتقاء بالعلاقات بين دول المنطقة.

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
واشنطن
"وول ستريت جورنال": ترامب يريد إنهاء الحرب سريعاً

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأربعاء عن مسؤولين مطلعين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى إنهاء الحرب على إيران سريعاً، مشيرة إلى أن دولا عديدة رفضت رفضاً قاطعاً المشاركة في الحصار الذي بدأه الجيش الأميركي على موانئ الجمهورية الإسلامية.

ترامب عقب مؤتمر صحافي في البيت الأبيض 6/4/2026 (إيفان فوتشي/رويترز)
رويترز

رويترز
البيت الأبيض يحجم عن تقديم تقديرات لتكلفة الحرب

قال مدير مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض راسل فوت يوم الأربعاء إنه لا يستطيع تقدير تكلفة الحرب مع إيران، وذلك في معرض دفاعه عن طلب الرئيس دونالد ترامب لميزانية عسكرية سنوية ضخمة تبلغ 1.5 تريليون دولار. وذكر فوت في جلسة استماع للجنة الميزانية بمجلس النواب "لسنا جاهزين لتقديم طلب إليكم. ما زلنا نعمل على ذلك. نعمل على تحديد المطلوب... ليس لدي تقدير تقريبي".

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
المستشار العسكري للمرشد الإيراني يهدد بإغراق السفن الأميركية

حذّر المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الأربعاء من أن إيران ستغرق السفن الأميركية في مضيق هرمز إذا قررت الولايات المتحدة القيام بدور "الشرطي" في الممر المائي الحيوي. وقال محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري الإيراني والذي عينه خامنئي مستشارا عسكريا الشهر الماضي، للتلفزيون الرسمي "يريد ترامب أن يصبح شرطي مضيق هرمز. هل هذه هي وظيفتك حقا؟ هل هذه هي وظيفة جيش قوي مثل جيش الولايات المتحدة؟".

وأضاف رضائي، مرتديا زيه العسكري، "ستغرق سفنكم هذه بصواريخنا الأولى، وقد شكلت خطرا كبيرا على الجيش الأميركي. من المؤكد أنها ستكون عرضة لصواريخنا، ويمكننا تدميرها". واعتبر رضائي الذي لطالما اعتُبر متشددا حتى داخل الحرس الثوري، أنه سيكون "رائعا" لو شنّت الولايات المتحدة غزوا بريا لإيران، إذ "سنأخذ آلاف الرهائن، وسنحصل على مليار دولار مقابل كل رهينة".

وتابع "أنا لست مؤيدا لتمديد وقف إطلاق النار على الإطلاق، وهذا رأي شخصي"، من دون الخوض في التفاصيل. وفي تصريحات أخرى نقلتها وكالة أنباء "إسنا"، قال رضائي إن إيران لن تتخلى عن مضيق هرمز "ما دامت حقوقنا لا تُحترم بشكل كامل". وأضاف "بخلاف الأميركيين الذين يخشون صراعا دائما، نحن مستعدون تماما ومعتادون على حرب طويلة الأمد".

رويترز

رويترز
عرقلة مقترح بمجلس الشيوخ لتقييد سلطات ترامب في حرب إيران

أيدت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي العدوان الأميركي على ايران، وصوتت الأغلبية برفض مشروع قرار قدمه الديمقراطيون لوقف الحرب إلى أن يمنح الكونغرس الإذن بالشروع في الأعمال القتالية.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 52 صوتا مقابل 47 صوتا على عدم المضي قدما للمصادقة على قرار صلاحيات الحرب، مما يؤكد استمرار دعم حزبه لسياسة الحرب التي ينتهجها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بعد أكثر من ستة أسابيع من العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران. وهذه هي المرة الرابعة التي يفرض فيها الديمقراطيون التصويت على إجراءات مماثلة منذ بدء الحرب.

رويترز

رويترز
واشنطن تفرض عقوبات تستهدف بنية تحتية لنقل النفط الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية استهداف بنية تحتية لنقل النفط في إيران بفرض عقوبات على أكثر من 20 فردا وكيانا وشركة وسفينة. وذكرت الوزارة في بيان أن العقوبات تستهدف شبكة لشحن النفط الإيراني تابعة لمحمد حسين شمخاني، وهو نجل علي شمخاني، الذي كان شخصية كبيرة في المشهد السياسي والأمني في البلاد قبل أن يقتل في ضربات أميركية وإسرائيلية على طهران.

وقال سكوت بيسنت وزير الخزانة في بيان: "الخزانة تتحرك بقوة وبغضب اقتصادي لاستهداف نخبة النظام مثل أسرة شمخاني ممن يحاولون التربح على حساب الشعب الإيراني". وفرضت الوزارة أيضا عقوبات على سيد نعيمائي بدر الدين موسوي الذي تقول إنه ممول لحزب الله اللبناني وعلى ثلاث شركات مرتبطة بغسل أموال يتعلق ببيع النفط الإيراني مقابل ذهب من فنزويلا.

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
مباحثات إيرانية باكستانية بشأن الرسائل المتبادلة مع واشنطن

أفاد التلفزيون الإيراني بأن الجلسة الأولى من محادثات إيران وباكستان في طهران قد عُقدت بلقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير. وأضاف المصدر أنّ إيران والوسيط الباكستاني سيجريان، اليوم الخميس، محادثات مفصلة في طهران حول الرسائل التي تم تبادلها بين إيران والولايات المتحدة منذ يوم الأحد وحتى الآن.

أبرز الأحداث يوم الأربعاء | 15 إبريل

  • محادثات بين عراقجي وقائد الجيش الباكستاني

  • "تسنيم": إيران لم توافق على طلب تمديد وقف إطلاق النار

  • واشنطن تستهدف عدة سفن وكيانات في إطار عقوبات مرتبطة بإيران

  • البيت الأبيض يعلن مناقشة إجراء جولة تفاوض ثانية مع إيران

  • الجيش الأميركي: قواتنا أعادت 9 سفن إلى إيران خلال الحصار

  • عاصم منير يصل إلى طهران حاملاً رسالة أميركية

  • ترامب يدعو إلى ترقب "يومين مذهلين" بشأن إيران

  • البنتاغون يرسل 10 آلاف جندي إلى المنطقة خلال أيام

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
الجيش الإيراني: وقف النار لا يختلف عن الوضع القتالي

شدد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا، على أنه وفقاً لتوجيهات القائد العام للجيش، أمير حاتمي، "سيتم التعامل بجدية كاملة مع أي اعتداء بري على البلاد"، وأنه "يجب عدم السماح ببقاء أي معتدٍ على قيد الحياة" في حال شن هجوم بري. وأضاف في تصريح للتلفزيون الإيراني إن الجيش يواجه هذا العام ظروفاً خاصة حيث إن وحداته "في حالة جاهزية كاملة"، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار لا يختلف كثيراً عن الوضع القتالي، ولذلك لن تُقام مراسم العرض العسكري السبت المقبل، كما في السنوات السابقة، وستُستعاض عنها ببرامج ثقافية داخل المدن والمعسكرات.

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
الجيش الإيراني: مجيء أميركا إلى طاولة التفاوض انتصار لنا

قال نائب قائد الجيش الإيراني للشؤون التنفيذية، العميد علي رضا شيخ، اليوم الخميس، إن قاعدة القوة تقتضي أن تتجه الدول إلى التفاوض عندما تصل إلى توازن في القدرات، مؤكداً أنه "إذا كان طرفٌ أقوى، فإنه لا يقبل التفاوض لأنه يسعى إلى فرض إرادته والاستفادة من تفوقه". وأضاف أن لحظة جلوس الطرف الأميركي إلى طاولة التفاوض مع إيران "تعني أن موازين القوة أصبحت متكافئة"، معتبراً أن "تمكنّنا من جرّ العدو إلى التفاوض والجلوس لمناقشة مطالبنا يعني بحد ذاته انتصاراً".

وأشار رضا شيخ إلى أن إنتاج إيران من الطائرات المسيّرة خلال الفترة الممتدة بين الحرب التي وقعت في يونيو والحرب الحالية "تضاعف عشر مرات مقارنة بجميع السنوات السابقة".

عدنان عبد الرزاق
صابر غل عنبري
علي أبو مريحيل
