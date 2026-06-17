الحرب في المنطقة | مساعٍ لتسريع توقيع الاتفاق وطهران: سندير هرمز

أخبار
طهران

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
واشنطن

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
17 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 18:58 (توقيت القدس)
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وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

الاتفاق الإطاري مع الولايات المتحدة، والمقرر توقيعه في سويسرا يوم الجمعة المقبل، بأنه "انتصار دبلوماسي" لبلاده. وبدأت تفاصيل الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب تظهر الثلاثاء، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الاتفاق يستبعد امتلاك طهران سلاحاً نووياً. وتمدد مذكرة التفاهم الموقعة هذا الأسبوع، والتي لم يتم نشرها رسمياً بعد، وقف إطلاق النار الهش المعلن في إبريل/ نيسان 60 يوماً أخرى للسماح للطرفين بالتفاوض على وقف دائم للصراع. وبموجب الاتفاق، ستنهي الولايات المتحدة حصارها على الموانئ الإيرانية، في حين ستسمح طهران باستئناف مرور ناقلات النفط وحركة الملاحة البحرية الأخرى عبر مضيق هرمز، الذي جعلته إيران في حكم المغلق منذ أن هاجمتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/ شباط. وسيتناول المفاوضون خلال المرحلة التالية من المحادثات التي تستمر 60 يوما قضايا شائكة مثل مستقبل البرنامج النووي الإيراني، الذي كانت طهران تناقشه مع مسؤولين من إدارة ترامب في فبراير حتى توقفت تلك المفاوضات بسبب قرار الولايات المتحدة شن الحرب.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المرحلة التالية من المحادثات ستبدأ في سويسرا يوم الجمعة بعد التوقيع الرسمي على الاتفاق الإطاري. ومن المستبعد أن تتناول تلك المفاوضات المزمعة القضيتين الأخريين اللتين استخدمهما ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتبرير الحرب، وهما إنهاء دعم إيران للجماعات المسلحة المتحالفة معها في المنطقة والحد من برنامج طهران الصاروخي. إلى ذلك، حذرت إيران إسرائيل، مساء الثلاثاء، من استمرار انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي قد انتهك وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 84 مرة خلال اليومين الأخيرين بعد إعلان إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. وتوعدت قيادة مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية، إسرائيل بـ"رد صعب" إن لم توقف انتهاكاتها في جنوب لبنان، وفق ما أوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة. وانتقد ترامب نتنياهو علناً وعبر عن خيبة أمله من الحملة العسكرية الإسرائيلية، وقال الثلاثاء إنه "غير راض" عن الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع الموقف في لبنان.

وقال ترامب للصحافيين الثلاثاء بشأن المرحلة التالية من المفاوضات مع طهران "إيران تريد إنجاز الأمر" وهو رأي كرره منذ الأيام الأولى للحرب. وتابع "عليهم استئناف العمل، والعلاقات الآن طبيعية، لذا أعتقد أن الأمر سيمضي بسرعة كبيرة". من جانبها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالبدء فوراً في بيع نفطها بموجب اتفاق إنهاء الحرب. وأوضحت المصادر أن بند رفع العقوبات عن مبيعات النفط يدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن ذلك سيشمل أيضاً الخدمات المصرفية والنقل والتأمين، اللازمة لتسهيل عمليات البيع. وفي السياق، نقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي أنه "لا يمكن لإيران بيع النفط إلا إذا التزمت بجميع بنود الاتفاق منها فتح مضيق هرمز وعدم امتلاك أسلحة نووية".

"العربي الجديد" يتابع التطورات في المنطقة بعد اتفاق وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة أولاً بأول..

6:50 PM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
مصدر إيراني ينفي إلغاء زيارة قاليباف وعراقجي إلى سويسرا

نفى مصدر مطلع مقرّب من الوفد الإيراني المفاوض، اليوم الأربعاء، ما تم تداوله من أنباء حول إلغاء زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى سويسرا للمشاركة في حفل توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن، وفق ما نقلت وكالة "مهر" الإيرانية.

6:49 PM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
عارف: مضيق هرمز تحت إدارتنا وسنفرض رسوماً مقابل تأمين السفن

قال النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، اليوم الأربعاء، إن "إدارة مضيق هرمز في أيدينا، وسنقوم بتحصيل مبالغ مالية مقابل الخدمات التي نقدمها للسفن لضمان عبورها الآمن"، وفق ما أورد التلفزيون الإيراني.

06:41 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
أكسيوس: واشنطن وطهران تبحثان تقديم موعد توقيع مذكرة التفاهم

كشف دبلوماسي من إحدى الدول الوسيطة ومصدر ثانٍ مطلع على المناقشات لموقع "أكسيوس" الإخباري أن الولايات المتحدة وإيران والوسطاء يبحثون إمكانية توقيع مذكرة التفاهم عن بُعد في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، بدلاً من مراسم التوقيع الحضورية المقررة يوم الجمعة. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة، إذ إن توقيع المذكرة إلكترونياً سيؤدي إلى دخول البنود المتعلقة بمضيق هرمز حيز التنفيذ، كما قد يدفع الإدارة الأميركية إلى نشر نص الاتفاق للمرة الأولى.

وأوضح المصدر الدبلوماسي أن المناقشات بشأن تقديم موعد التوقيع تهدف إلى إعادة فتح المضيق قبل يوم الجمعة، في ظل توافق الطرفين على هذه المسألة. كما أشار إلى أن الضغوط السياسية المتزايدة على البيت الأبيض لنشر نص المذكرة قد تكون من بين العوامل المؤثرة في هذا التوجه. في المقابل، قال المصدر المطلع إن إيران هي التي اشترطت عدم نشر نص الاتفاق قبل التوقيع الرسمي، نافياً أن يكون البيت الأبيض يستجيب لضغوط سياسية داخلية. وأضاف أن من المرجح نشر النص خلال اليوم الأربعاء.

02:47 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
ترامب: التفاهم ليس نهائياً ولا صندوق أميركيًا بـ300 مليار

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش قمة السبع، إن التفاهم مع إيران "جيد لأسباب كثيرة"، في مقدمتها منع طهران من الحصول على سلاح نووي، مؤكداً في الوقت نفسه أن ما جرى التوصل إليه "ليس اتفاقاً نهائياً"، بل مذكرة تفاهم تمهّد لاتفاق أوسع. وأضاف ترامب أن مضيق هرمز فتح جزئياً، وسيعاد افتتاحه بالكامل خلال اليومين المقبلين، معتبراً أن نتائج التفاهم ظهرت سريعاً في الأسواق من خلال ارتفاع المؤشرات وانخفاض أسعار النفط والوقود فور الإعلان عنه.

التفاصيل عبر الرابط: 

ترامب والسيسي على هامش قمة مجموعة السبع، 17 يونيو 2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

ترامب: تفاهم إيران ليس نهائياً ولا صندوق أميركياً بـ300 مليار دولار

 

02:45 pm

رويترز

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رويترز
لافروف يبحث مع عراقجي الاتفاق الأميركي الإيراني

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرغي لافروف تحدث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، حول الاتفاق الأميركي الإيراني لإنهاء الحرب في المنطقة، وأبلغه أن موسكو مستعدة لمد يد العون. وقالت الخارجية الروسية إن موسكو مستعدة لدعم الجهود الرامية إلى حل الأزمة "بناء على خبرتها الفريدة ومعرفتها المتخصصة".

1:09 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
"تسنيم" عن مصدر إيراني: المسودة المسرّبة للاتفاق غير دقيقة

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية المحافظة، نقلاً عن مصدر مقرّب من الفريق المفاوض، بأنّ النص الذي نشرته "بلومبيرغ" باعتباره النص الكامل للاتفاق بين إيران والولايات المتحدة "ليس دقيقاً ويحتوي على ثغرات متعددة". وأوضح المصدر الإيراني أنّ الاتفاق يتكون من 14 بنداً، مشيراً إلى أن التفاصيل التي أوردتها الوكالة حول كل بند تعتبر "ناقصة في جوانب جوهرية".

وشدد المصدر المقرّب من فريق التفاوض الإيراني على أنّ ما ورد في التقرير، ولا سيما في ما يتعلق بالبند الأول والبند الخاص بمضيق هرمز "يفتقر إلى الدقة بشكل واضح"، موضحاً أن التقرير أغفل "كلمات مفتاحية مهمة". وأكد المصدر أن النص الرسمي للاتفاق سيُنشر بعد التوقيع عليه يوم الجمعة، وذلك وفقاً لما جرى الاتفاق عليه بين الطرفين.

للاطلاع على تفاصيل ما نشرته "بلومبيرغ" عبر الرابط:

علما إيران والولايات المتحدة بمقر الأمم المتحدة 19/4/2016 فرانس برس
رصد
التحديثات الحية

مسوّدة الاتفاق الأميركي الإيراني: صندوق لطهران بقيمة 300 مليار دولار

01:03 pm

الأناضول

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الأناضول
العملة الإيرانية ترتفع 15% مقابل الدولار عقب الاتفاق

سجلت العملة الوطنية الإيرانية مكاسب تجاوزت قيمتها 15% في غضون أيام، بعد أشهر من الخسائر الحادة، في أعقاب التوصل إلى تفاهم بين إيران والولايات المتحدة. وبدأت آثار هذا التفاهم، الذي يقضي بحل النزاعات بين الجانبين بالطرق الدبلوماسية، تنعكس إيجاباً وبشكل ملحوظ على الأسواق الإيرانية. ووفقاً لبيانات موقع "pashizi.com" المتخصص في رصد سوق الصرف الحرة في إيران، تراجع سعر صرف الدولار الأميركي، اليوم الأربعاء، ليصل إلى 152 ألف تومان. وكان سعر الصرف قد استقر الأسبوع الماضي عند مستويات 180 ألف تومان.

يُذكر أن الاقتصاد الإيراني واجه صعوبات بالغة خلال الأشهر الأخيرة تحت وطأة تكاليف الحرب، ومعدلات التضخم المرتفعة، وضغوط العقوبات الاقتصادية. وكانت أسعار الصرف قد قفزت إلى ذروة تاريخية في مارس/ آذار الماضي، بتسجيلها 190 ألف تومان للدولار الواحد، بالتزامن مع الحرب التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/ شباط، مما قاد العملة الوطنية آنذاك إلى تراجع غير مسبوق.

01:01 pm

الأناضول

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الأناضول
فانس: هدف ترامب لم يكن يوماً تنصيب بهلوي زعيماً لإيران

أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الرئيس دونالد ترامب لم يسعَ في أي وقت من الأوقات لإعادة رضا بهلوي، نجل شاه إيران الراحل، إلى السلطة، وذلك خلال مقابلة أجرتها معه الصحافية الأميركية ميغين كيلي وبثتها عبر قناتها على منصة "يوتيوب"، مساء الثلاثاء، حيث استعرض فانس ملامح سياسة إدارة ترامب تجاه طهران.

التفاصيل عبر الرابط: 

فانس خلال إحاطة إعلامية بالبيت الأبيض، 19 مايو 2026 (الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

فانس: هدف ترامب لم يكن يوماً تنصيب بهلوي زعيماً لإيران

11:38 am

رويترز

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رويترز
"الطاقة الدولية" تتوقع تعافياً تدريجياً بعد الحرب

قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط الصادر اليوم، إن سوق النفط العالمية ستتعافى تدريجيا من آثار إغلاق مضيق هرمز قبل أن تشهد فائضاً كبيراً في عام 2027. وأضافت الوكالة، التي تقدم المشورة للدول الصناعية "إذا صمد الاتفاق (بين واشنطن وطهران)، من المتوقع أن تشهد الصادرات والإنتاج من منطقة الخليج تعافيا تدريجيا، لا سيما وأن صادرات النفط الإيرانية ستستأنف بالكامل بمجرد رفع الحصار الأميركي".

11:33 am

أسوشييتد برس

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أسوشييتد برس
جهود باكستانية مكثفة ساهمت في صياغة الاتفاق بين وشنطن وطهران

قالت مصادر أمنية إن جهوداً دبلوماسية هادئة لكن مكثفة من قبل باكستان لعبت دورا محوريا في منع نشوب صراع إقليمي مدمر محتمل بين الدول الإسلامية، مع دخول الاستعدادات لمرحلة نهائية لتوقيع اتفاق تاريخي بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وفي جلسة إحاطة بشأن معلومات أساسية مع صحافيين، قدم مسؤولو أمن كبار رؤى نادرة بشأن دور إسلام أباد في تسهيل الدبلوماسية بين الخصمين القديمين، بينما حافظوا على سرية تامة بشأن محتوى الاتفاق والمفاوضات المستقبلية، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الأربعاء.

وقالت المصادر الأمنية إن مشاركة باكستان لم تكن مدفوعة بمصالح جيوسياسية ضيقة، لكن بهدف أوسع نطاقا يتمثل في ضمان الاستقرار الإقليمي والحفاظ على الوحدة داخل العالم الإسلامي. وذكر مسؤولون أن القيادة المدنية والعسكرية الباكستانية ظلت على اتصال مع جميع الأطراف المعنية طوال الأزمة وعملت بهدوء خلف الكواليس لمنع نشوب صراع كان يمكن أن يدمر المنطقة بأكملها. وبينما أكد المسؤولون على مساهمة باكستان، حذروا مراراً من التكهنات فيما يتعلق بجوهر المفاوضات الجارية، قائلين إن العملية الدبلوماسية لا تزال حساسة وتتطلب الحذر. وقال مصدر "بصفتنا وسيطاً مسؤولاً، لا يمكن أن تتحمل باكستان التكهنات. لن نناقش محتوى المحادثات ولا ما سيحدث لاحقاً".

وأقر المسؤولون بأن محاولات عرقلة عملية السلام يمكن أن تستمر، حتى بعد التوقيع على الاتفاق. وقال مصدر إن "المفسدين والمنتقدين سيواصلون محاولة تخريب جهود السلام، لكن باكستان ستواصل العمل مع الشركاء بأقصى درجات الإخلاص للحفاظ على السلام". وأشاد المسؤولون في الإحاطة الصحفية أيضا بالعديد من الدول الإسلامية، لاسيما المملكة العربية السعودية للمساعدة في تهيئة الظروف المواتية للحوار. وأثنى المسؤولون أيضا بقيادة الرياض وضبط النفس والصبر الاستراتيجي من جانبها خلال فترة تصاعد التوترات الإقليمية. وقال المصدر "ينسب الفضل الكبير إلى الدول الإسلامية، لاسيما المملكة العربية السعودية، التي أظهرت قيادة وضبط نفس وصبراً استراتيجياً للمساعدة في تجنب حرب كان يمكن أن تدمر المنطقة وتضع المسلمين في مواجهة بعضهم البعض".

11:31 am

رويترز

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رويترز
أستراليا تخفف تحذيرات السفر إلى المنطقة

خففت أستراليا تحذيراتها المتعلقة بالسفر إلى عدة دول في المنطقة، مما يسمح للأستراليين بالمرور عبر أكبر مراكز الطيران في الخليج والسفر إليها مع ضمان تغطيتهم بالتأمين. وقالت وزيرة الخارجية بيني وانغ، إن أستراليا خففت التوصية السابقة "بعدم السفر" إلى البحرين وإسرائيل والكويت وقطر والإمارات بعدما توصلت الولايات المتحدة وإيران لاتفاق مؤقت ينهي الحرب بينهما.

وذكرت أن التوصية تغيرت إلى "إعادة النظر في ضرورة السفر" إلى تلك الدول لأن الوضع الأمني لا يزال من الممكن أن يتدهور ​​بسرعة ودون سابق إنذار. ويعد إلغاء التوصية "بعدم السفر" خطوة إيجابية لشركات الطيران الخليجية. وقالت شركة (سيريوم) لبيانات الطيران إن هذه الشركات كانت تنقل أكثر من نصف المسافرين من أوروبا إلى أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادي قبل اندلاع الحرب على إيران في أواخر فبراير/ شباط. وفضل العديد من المسافرين الأستراليين، الذين انتابهم القلق من مخاطر الصواريخ والطائرات المسيرة واضطرابات جداول الرحلات وعدم وجود تغطية تأمينية على السفر، رحلات تسيرها شركات طيران مثل كانتاس والخطوط الجوية السنغافورية وكاثاي باسيفيك التي تمر عبر آسيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران.

وقالت مجموعة فلايت سنتر ترافل اليوم الأربعاء إن المسافرين الذين حجزوا رحلات مسبقا إلى أوروبا عبر الشرق الأوسط، كانوا عادة يعدلون أو يلغون خططهم لأسباب من بينها تحذير الحكومة.

11:30 am

أسوشييتد برس

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أسوشييتد برس
اليابان تعتزم دعم جهود الإعمار في المنطقة

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا، إن اليابان تعتزم دعم جهود الإعمار في المناطق التي تضررت بسبب الصراع بالمنطقة، وذلك في أعقاب التوصل لاتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء القتال. وذكرت وكالة جيجي برس اليابانية للأنباء، أن كيهارا قال في مؤتمر صحافي "بعد التوصل لاتفاق نهائية، سنبذل قصارى جهدنا ونقوم بدور لتحقيق السلام والاستقرار والتعمير في جميع منطقة الشرق الأوسط".

11:28 am

الأناضول

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الأناضول
فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مباحثات مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار بشأن المفاوضات المزمع إجراؤها بين الولايات المتحدة وإيران عقب التوصل لمذكرة تفاهم بشأن إنهاء الحرب. جاء ذلك في اتصالين منفصلين، الأربعاء، مع عبد العاطي وإسحاق دار، بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية. وأوضحت المصادر أن الاتصالين تناولا المفاوضات التكميلية المقرر إجراؤها بهدف إحلال السلام الدائم بين إيران والولايات المتحدة الأميركية.

11:27 am

الأناضول

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الأناضول
البابا: أتمنى أن ينهي التفاهم الأميركي الإيراني الحرب

أعرب البابا لاوون الرابع عشر، رئيس دولة الفاتيكان، عن أمله في أن يشكل الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران "حلاً حقيقياً" يُفضي إلى إنهاء الحرب. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها البابا إلى صحافيين، مساء الثلاثاء، وتطرق خلالها إلى قضايا دولية.

وتطرق البابا إلى مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها بين واشنطن وطهران، والمزمع توقيعها في 19 يونيو الجاري في سويسرا. وقال: "أشكر الرب، هناك على الأقل مذكرة تفاهم من المتوقع توقيعها رسمياً يوم الجمعة. ويُقال إن هناك نقاط خلاف لا تزال بحاجة إلى تسوية". وأضاف: "من الأفضل دائماً حل هذه المسائل عبر الحوار والمفاوضات بدلاً من الحرب. لذلك، أتمنى أن يكون هذا التفاهم حلاً ينهي الحرب حقاً".

كما شدد البابا على الأهمية البالغة لإخلاء العالم من السلاح النووي، مضيفاً: "يجب القضاء على الأسلحة النووية. نعم، ينبغي لنا السعي وراء تحقيق الخير لجميع الشعوب، والبحث في كيفية معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي برزت في هذه المرحلة".

09:34 am

رويترز

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رويترز
قادة مجموعة السبع يرحبون بإعلان التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب

رحّب قادة مجموعة دول السبع، في اجتماعهم بمدينة إيفيان الفرنسية، بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، وعبّروا عن استعدادهم للمساهمة في تنفيذه. وأضافوا أنهم سيبذلون جهوداً لتنويع مسارات إمدادات الطاقة، وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، وزيادة مخزونات الطاقة.

09:31 am

رويترز

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رويترز
"رويترز": اتفاق إيران يتضمن صندوقاً بقيمة 300 مليار دولار

نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله، إن الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران يشمل صندوقاً خاصاً بقيمة 300 مليار دولار مصمم لتحفيز الاستثمار، مشيراً إلى أنه تم بالفعل التعهّد بأكثر من نصف هذا المبلغ. وأضاف المصدر المطلع على الاتفاق، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن الخطة لم يجر الإعلان عنها بعد، في وقت تستعد فيه واشنطن وطهران للتوقيع يوم الجمعة، أن الصندوق مصمم لمنح الجانبين حافزاً اقتصادياً لإبرام اتفاق نهائي لإنهاء الحرب. وسبق أن وردت أنباء من قبل تفيد بوجود الصندوق، إلا أن الجديد هو الكشف عن التعهّد بأكثر من نصف المبلغ، وأنه سيتألف بالكامل من أموال القطاع الخاص.

وقال المصدر إن الصندوق الجديد هو أداة استثمار خاصة، وليس برنامجاً لإعادة الإعمار أو التعويضات، ولن يشمل أي أموال أو منحاً حكومية، مضيفاً أن شركات مقرها في الولايات المتحدة ودول الخليج العربي وآسيا وأميركا الجنوبية وأفريقيا وافقت على الالتزام بالتمويل. وأشار المصدر إلى أن الاستثمارات التي جرى التعهّد بها تشمل قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والنقل. وذكر مصدر إيراني رفيع المستوى لـ"رويترز" أن طهران طلبت في البداية 400 مليار دولار للتعويض عن أضرار الحرب من الولايات المتحدة، لكن واشنطن قالت إنها لن تقدم هذا المبلغ. ثم ظهرت فكرة الصندوق، الذي سيطلق عليه اسم صندوق إعادة الإعمار والتنمية.

وأضاف المصدر الإيراني أن الآلية تشمل مساهمة دول المنطقة بطرق مختلفة، تشمل الحصول على قروض، أو إنشاء خطوط ائتمان، أو تمويل إعادة إعمار المواقع المتضررة في الحرب بشكل مباشر، بما في ذلك منشآت مثل مجمع مباركة للصلب ومصافي النفط، والمطارات والبنية التحتية المتضررة من الحرب على نطاق أشمل.

09:28 am

الأناضول

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الأناضول
واشنطن تنفي تلقيها طلباً إسرائيلياً لمراجعة نص التفاهم

نفت الولايات المتحدة رفضها إطلاع إسرائيل على نص التفاهم الأميركي - الإيراني، وذلك رداً على ادعاءات أوردتها وسائل إعلام عبرية. وأفاد مسؤول أميركي، فضل عدم الكشف عن اسمه، وكالة الأناضول، الثلاثاء، بأن إسرائيل لم تتقدم بأي طلب للوصول إلى نص التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

التفاصيل عبر الرابط: 

ترامب ونتنياهو عقب اجتماع في البيت الأبيض، مارس 2019 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

واشنطن تنفي تلقيها طلباً إسرائيلياً لمراجعة نص التفاهم مع إيران

09:27 am

رويترز

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رويترز
مجلس الشيوخ يرفض محاولة جديدة لكبح صلاحيات ترامب الحربية

أحبط مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، بفارق ضئيل أحدث محاولة قادها الديمقراطيون لوقف الحرب على إيران إلى أن يصدر الكونغرس تفويضاً بها، وهي المحاولة التاسعة التي يبادر بها الديمقراطيون منذ أن شنّت إسرائيل والولايات المتحدة العدوان في فبراير/شباط.

التفاصيل عبر الرابط: 

ترامب خلال خطاب في الكونغرس، 24 فبراير 2026 (أندرو هارنيك/Getty)
أخبار
التحديثات الحية

مجلس الشيوخ يرفض محاولة جديدة لكبح صلاحيات ترامب الحربية

6:04 AM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
اتفاق طهران وواشنطن بعيون الشارع الإيراني

بين ارتياح حذر وتوجّس عميق، يتفاعل الشارع الإيراني مع اتفاق طهران وواشنطن، في ظل أزمة اقتصادية تعمّقت بفعل تداعيات الحرب واستهداف البنى الاقتصادية، وسط تحذيرات من أن استمرار الضغوط قد يعيد إشعال موجات احتجاج في الشارع الإيراني خلال الأشهر المقبلة. فبعد شهور من المواجهات والتصعيد والحصار البحري غير المسبوق، يجد الإيرانيون أنفسهم أمام مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وفتح مسار سياسي جديد.

التفاصيل عبر الرابط:

في إحدى ساحات طهران، 15 يونيو 2026 (ماجد سعيدي/Getty)
تقارير دولية
التحديثات الحية

اتفاق طهران وواشنطن بعيون الشارع الإيراني

05:34 am

فرانس برس

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فرانس برس
ناقلات نفط إيرانية تعبر الحصار الأميركي

عبرت ناقلات نفط إيرانية منطقة الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ نحو شهرين، بحسب ما أفاد موقع تتبّع حركة الملاحة البحرية "تانكر تراكرز"، الأربعاء، وذلك قبل توقيع اتفاق بين طهران وواشنطن الجمعة.

وقال الموقع على منصة "إكس" إن "ما لا يقل عن ناقلتي نفط عملاقتين تابعَتين للشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط تحملان اسمي "ديونا" و"هيرو2"، عبرتا نطاق الحصار الذي تفرضه البحرية الأميركية، وتنقلان معاً ما مجموعه 3,8 ملايين برميل من النفط الخام الإيراني". وأشار في وقت لاحق إلى عبور ناقلة نفط إيرانية ثالثة. ولفت الموقع إلى أن "هذه هي أولى صادرات النفط الخام الإيرانية منذ شهرين".

4:40 AM

محمود الحاج

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محمود الحاج
صحافي سوري. محرّر في القسم الثقافي بـ"العربي الجديد".
باريس
مجموعة السبع تدعم المبادرة الفرنسية البريطانية في هرمز

بعد يوم من تقليل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حاجة بلاده إلى دعم لإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وتأمين حركة الملاحة فيه، قال قادة مجموعة السبع إن المبادرة البحرية الدفاعية التي تقودها فرنسا وبريطانيا يمكن أن تؤدي "دوراً مهماً" في استئناف الملاحة عبر المضيق، وأعلنوا رسمياً دعمهم الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران، واستعدادهم للمساهمة في تطبيقه.

التفاصيل عبر الرابط:

ترامب وماكرون وكارني على هامش قمة مجموعة السبع، 16 يونيو 2026 (Getty
أخبار
التحديثات الحية

مجموعة السبع تدعم المبادرة الفرنسية البريطانية في هرمز

04:34 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
تفاصيل عن دور قطر المحوري في التوصل إلى اتفاق إيران

يوماً بعد آخر، يكشف المزيد عن دور قطر في التوصل إلى الاتفاق الأميركي الإيراني لوقف الحرب، وما مرّ به من تحديات كادت تهدد بالعودة إلى المواجهات، وذلك في وقت لا تزال الدوحة تقدم دورها دعماً للوساطة الباكستانية.

التفاصيل عبر الرابط:

ترامب وأمير قطر في إيفيان، 16 يونيو 2026 (آنا مانيمايكر/Getty)
تقارير عربية
التحديثات الحية

تفاصيل عن دور قطر المحوري في التوصل إلى اتفاق أميركا وإيران

12:13 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
الرياض تشدد على استعادة حرية الملاحة في هرمز

جدد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التأكيد على استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز كما كانت عليه قبل الحرب.

12:12 am

رويترز

avata
رويترز
واشنطن: على إيران أن تلتزم بجميع بنود الاتفاق

نقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي أنه "لا يمكن لإيران بيع النفط إلا إذا التزمت بجميع بنود الاتفاق منها فتح مضيق هرمز وعدم امتلاك أسلحة نووية".

12:10 AM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران تتوعد برد على إسرائيل إذا واصلت انتهاكاتها في لبنان

حذرت قيادة مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية، مساء الثلاثاء من استمرار انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي قد انتهك وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 84 مرة خلال اليومين الأخيرين بعد إعلان إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. وأضافت: "ما زال يواصل الجرائم والمذابح بحق شعب لبنان المظلوم"، متوعدة هذا الكيان بـ"رد صعب" للقوات المسلحة الإيرانية إن لم يوقف أعماله الشريرة في جنوب لبنان، وفق ما أوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة.

التفاصيل عبر الرابط: 

عراقجي خلال مؤتمر صحافي في طهران، 30 نوفمبر 2025 (الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

إيران تتوعد برد "صعب" على إسرائيل إذا واصلت انتهاكاتها في لبنان

12:26 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
اتفاق واشنطن وطهران سيوقع في منتجع بورغنشتوك بسويسرا

لم يكن إعلان وزارة الخارجية السويسرية، الثلاثاء، أن منتجع بورغنشتوك سيستضيف توقيع اتفاق أميركا وإيران، يوم الجمعة المقبل، مفاجئاً، إذ إن المنتجع الذي يقع بالقرب من مدينة لوسيرن، في العمق السويسري، الواقعة على بعد نحو 110 كيلومترات عن العاصمة السويسرية برن، يعرف باحتضانه العديد من اللقاءات والفعاليات الدولية، بفعل امتلاكه منشآت مجهزة لاستضافة القمم الدولية والاجتماعات المغلقة، ويُعدّ مقصداً مفضلاً للدبلوماسية السويسرية في تنظيم الفعاليات التي تتطلب بيئة هادئة ومحايدة ومؤمنة بعيداً عن صخب المدن الكبرى. وحسب ما قالت الوزارة لوكالة فرانس برس، فقد اقترحه وسطاء باكستانيون وقطريون بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإيران". وأكدت الوزارة أن المكان يصعب الوصول إليه وبالتالي يسهل تأمينه.

منتجع بورغنشتوك في سويسرا، 10 مايو 2024 (فابريس كوفريني/فرانس برس)
تقارير دولية
التحديثات الحية

ماذا نعرف عن منتجع بورغنشتوك الذي سيشهد توقيع اتفاق أميركا وإيران؟

11:36 PM
أبرز الأحداث يوم الثلاثاء| 16يونيو
  • أمير قطر: اتفاق الولايات المتحدة وإيران صائب ومهم للمنطقة
  • إحباط إسرائيلي بعد انتهاء الحرب: القيادة السياسية مشلولة
  • قاليباف سيحضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم في سويسرا
  • إيران تعلن رفع الحصار البحري الأميركي عن موانئها
  • الصين تتوقع مرحلة ثانية أكثر صعوبة من المفاوضات
  • ترامب: ستتم إحالة الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس لمراجعته
  • كواليس المفاوضات الشاقة نحو الاتفاق الأميركي الإيراني
  • الأنصاري: قطر ستكون ممثلة في حفل توقيع الاتفاق
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صابر غل عنبري
محمود الحاج
أسوشييتد برس
رويترز
الأناضول
فرانس برس
العربي الجديد
المزيد في سياسة
التحديثات الحية
تقارير دولية
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س/ج | ما هي خيارات ترامب لتجاوز الكونغرس في اتفاقه مع إيران؟

قوات الاحتلال خلال اقتحام منطقة الحميدية في القنيطرة، 6 يناير 2025 (الأناضول)
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الاحتلال يتوغل في القنيطرة ودرعا ويستجوب عشرات السكان

حسين الشيخ يتحدث مع مسؤولين فلسطينيين في رام الله، 11 مايو 2026 (Getty)
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خاص | واشنطن تقترح أن يصرف مجلس السلام على الضفة من أموال السلطة