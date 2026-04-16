الحرب في المنطقة | مساعٍٍ لجولة مفاوضات أخرى ووفد باكستاني في طهران

طهران

16 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 01:38 (توقيت القدس)
أعلن البيت الأبيض، الأربعاء أن الولايات المتحدة تجري مناقشات بشأن إجراء جولة مفاوضات ثانية مع إيران في باكستان، وأنها متفائلة بإمكان التوصل إلى اتفاق، في وقت قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ربما تنتهي قريباً. وفي السياق، وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الأربعاء، إلى طهران لنقل رسالة من الولايات المتحدة والتخطيط للجولة الثانية من المحادثات بين طهران وواشنطن.

من جهتها، أعلنت إيران أنها ستتخذ قراراً بشأن الجولة التالية من المفاوضات مع الولايات المتحدة بعد اجتماع مع الوفد الباكستاني. وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، نقلاً عن مصدر مطلع، أنه عقب اللقاء الذي يعقده الوفد الباكستاني برئاسة قائد الجيش عاصم منير، مع المسؤولين الإيرانيين، سيقوم الفريق الإيراني بإجراء التقييمات اللازمة، وبناء عليها سيتم اتخاذ القرار بشأن الجولة القادمة. فيما ذكر التلفزيون الإيراني، أن طهران والوفد الباكستاني سيجريان، اليوم الخميس، محادثات مفصلة في طهران حول الرسائل التي تم تبادلها بين إيران والولايات المتحدة منذ يوم الأحد وحتى الآن.

ونفت الوكالة نقلاً عن مصادر مطلعة، موافقة إيران حتى هذه اللحظة على طلب تمديد وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وقالت إن "على الولايات المتحدة، بدلاً من السعي لتمديد وقف إطلاق النار، أن تلتزم بتعهداتها ضمن اتفاق الهدنة الحالي، وأن تتخلى عن سياسة المبالغة في المطالب خلال المفاوضات".

في المقابل، قال موقع أكسيوس، الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدماً في المباحثات التي جرت الثلاثاء واقتربتا من التوصل إلى اتفاق إطاري لإنهاء الحرب، محذراً في الوقت ذاته من أن التوصل إلى اتفاق ليس مضموناً، نظراً للخلافات الجوهرية بين الجانبين. وقال مسؤول أميركي ومصدر مطلع على الوساطة للموقع، إنه في حال التوصل إلى اتفاق إطاري، سيلزم تمديد وقف إطلاق النار للتفاوض على تفاصيل اتفاق شامل. وبحسب المسؤول فإن "التفاصيل معقدة، ولا يمكن إنجاز ذلك في يومين".

12:22 am

عرقلة مقترح بمجلس الشيوخ لتقييد سلطات ترامب في حرب إيران

أيدت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي العدوان الأميركي على ايران، وصوتت الأغلبية برفض مشروع قرار قدمه الديمقراطيون لوقف الحرب إلى أن يمنح الكونغرس الإذن بالشروع في الأعمال القتالية.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 52 صوتا مقابل 47 صوتا على عدم المضي قدما للمصادقة على قرار صلاحيات الحرب، مما يؤكد استمرار دعم حزبه لسياسة الحرب التي ينتهجها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بعد أكثر من ستة أسابيع من العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران. وهذه هي المرة الرابعة التي يفرض فيها الديمقراطيون التصويت على إجراءات مماثلة منذ بدء الحرب.

12:16 am

واشنطن تفرض عقوبات تستهدف بنية تحتية لنقل النفط الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية استهداف بنية تحتية لنقل النفط في إيران بفرض عقوبات على أكثر من 20 فردا وكيانا وشركة وسفينة. وذكرت الوزارة في بيان أن العقوبات تستهدف شبكة لشحن النفط الإيراني تابعة لمحمد حسين شمخاني، وهو نجل علي شمخاني، الذي كان شخصية كبيرة في المشهد السياسي والأمني في البلاد قبل أن يقتل في ضربات أميركية وإسرائيلية على طهران.

وقال سكوت بيسنت وزير الخزانة في بيان: "الخزانة تتحرك بقوة وبغضب اقتصادي لاستهداف نخبة النظام مثل أسرة شمخاني ممن يحاولون التربح على حساب الشعب الإيراني". وفرضت الوزارة أيضا عقوبات على سيد نعيمائي بدر الدين موسوي الذي تقول إنه ممول لحزب الله اللبناني وعلى ثلاث شركات مرتبطة بغسل أموال يتعلق ببيع النفط الإيراني مقابل ذهب من فنزويلا.

12:03 am

طهران
مباحثات إيرانية باكستانية بشأن الرسائل المتبادلة مع واشنطن

أفاد التلفزيون الإيراني بأن الجلسة الأولى من محادثات إيران وباكستان في طهران قد عُقدت بلقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير. وأضاف المصدر أنّ إيران والوسيط الباكستاني سيجريان، اليوم الخميس، محادثات مفصلة في طهران حول الرسائل التي تم تبادلها بين إيران والولايات المتحدة منذ يوم الأحد وحتى الآن.

11:43 PM
أبرز الأحداث يوم الأربعاء | 15 مارس

  • محادثات بين عراقجي وقائد الجيش الباكستاني

  • "تسنيم": إيران لم توافق على طلب تمديد وقف إطلاق النار

  • واشنطن تستهدف عدة سفن وكيانات في إطار عقوبات مرتبطة بإيران

  • البيت الأبيض يعلن مناقشة إجراء جولة تفاوض ثانية مع إيران

  • الجيش الأميركي: قواتنا أعادت 9 سفن إلى إيران خلال الحصار

  • عاصم منير يصل إلى طهران حاملاً رسالة أميركية

  • ترامب يدعو إلى ترقب "يومين مذهلين" بشأن إيران

  • البنتاغون يرسل 10 آلاف جندي إلى المنطقة خلال أيام

المزيد في سياسة
دمار في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي / 15 إبريل 2026 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

لبنان | شهداء في سلسلة غارات ولا قرار إسرائيلياً بوقف إطلاق النار

قاليباف خلال مؤتمر صحافي في مقر البرلمان، 2 ديسمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

قاليباف: تثبيت وقف إطلاق نار شامل في لبنان سيكون نتيجة صمود المقاومة

قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة الخليل، 14 إبريل 2026 (عامر شلودي/ الأناضول)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

الاحتلال يغلق مقر لجنة الزكاة في إذنا غرب الخليل ويعتقل رئيسها