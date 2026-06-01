الحرب في المنطقة | مباحثات مكثفة ودعوات دولية وعربية لإنجاز اتفاق

طهران

العربي الجديد

مراسل "العربي الجديد" في الكويت
لندن

العربي الجديد

01 يونيو 2026
تتواصل المؤشرات المتضاربة بشأن مستقبل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تأكيدات من الجانبين بأن الاتصالات لم تتوقف بعد، رغم استمرار الخلافات حول عدد من البنود الأساسية في مذكرة التفاهم المطروحة. وبينما دعت أطراف دولية، على رأسها فرنسا، إلى اغتنام الفرصة الحالية للتوصل إلى اتفاق سريع، تؤكد طهران أن أي تفاهم نهائي يجب أن يضمن حقوقها ومصالحها، وأن ما يتداول بشأن نتائج المفاوضات لا يزال في إطار التكهنات.

وفي هذا السياق، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، معتبراً أن ذلك بات أمراً جوهرياً لاستقرار المنطقة، فيما كشفت مصادر إيرانية عن استمرار تبادل الرسائل بين الطرفين وإجراء تعديلات متبادلة على نص التفاهم المقترح. وأكدت طهران أن تعديلات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المذكرة لا تعني قبولها بها، مشيرة إلى أن المفاوضات لا تزال مفتوحة وأن أي اتفاق لن يحسم قبل التوافق على صيغة نهائية مقبولة للطرفين.

في المقابل، تواصل المؤسسات الإيرانية إرسال رسائل تجمع بين الانخراط في المسار الدبلوماسي والتشديد على الجاهزية العسكرية. فبينما أكد وزير الخارجية عباس عراقجي استمرار المفاوضات ورفض إصدار أحكام مسبقة على نتائجها، شدد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف على أن طهران لن تبرم أي اتفاق قبل ضمان حقوق الشعب الإيراني عملياً، فيما أعلن وزير الدفاع الإيراني بالإنابة مجيد ابن الرضا أن القوات المسلحة في حالة استعداد كامل، متحدثاً عن "مفاجآت جديدة" خلال المرحلة المقبلة، في مؤشر إلى استمرار حالة التأهب بالتوازي مع المسار التفاوضي.

11:55 pm

قنا

اتصال قطري كويتي لبحث الوساطة بين واشنطن وطهران

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. كما ناقش الجانبان، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى تنسيق الجهود الرامية إلى دعم مساعي خفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي إلى التوصل لاتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.

11:52 pm

أسوشييتد برس

مسؤول باكستاني سابق: إسلام أباد تؤدي دورا محوريا في الوساطة

قال الرئيس السابق لإقليم آزاد جامو وكشمير والسفير الباكستاني السابق لدى الولايات المتحدة والصين والأمم المتحدة، سردار مسعود خان، إن باكستان برزت بوصفها وسيطاً رئيسياً في الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران. وأعرب خان، في بيان، عن ثقته بأن المشاركة المستمرة والدبلوماسية العملية يمكن أن تؤديا إلى النجاح في التوصل إلى مذكرة التفاهم التي تخضع حالياً للنقاش بين الجانبين.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" عنه قوله إن المرحلة الحالية "لا ينبغي النظر إليها على أنها توقف تكتيكي قبل تجدد الأعمال العدائية"، بل تمثل "جهداً دبلوماسياً جاداً" يهدف إلى إنهاء التصعيد ووضع إطار لمشاركة دائمة بين واشنطن وطهران. 

وأضاف أن باكستان تعمل بشكل متواصل على تجاوز الخلافات ونقل الرسائل بين العاصمتين وتهيئة الثقة اللازمة لإجراء مفاوضات هادفة، مشيراً إلى أن دورها تجاوز مجرد التواصل بين الطرفين ليشمل المساعدة في تحديد أرضية مشتركة وتشجيع المرونة السياسية. ووصف خان مهمة الوساطة بأنها "صعبة للغاية"، في ظل العلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة وإيران منذ نحو خمسة عقود، لكنه أكد أن استمرار الجهود الدبلوماسية يفتح الباب أمام التوصل إلى تفاهم يخفف التوتر بين الجانبين.

11:49 pm

قنا

رئيس الإمارات يبحث مع نظيره الصربي تطورات المنطقة

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأحد، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين.

11:45 pm

طهران
مصدر إيراني: طهران ستجري تعديلات على نص التفاهم

نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، الأحد، عن "مصدر مطلع" قوله إن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا يزال مستمراً، وذلك تعليقاً على إجراء الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعديلات جديدة على مذكرة التفاهم المطروحة بين الجانبين. وأوضح المصدر أن "تبادل الرسائل مستمر، وإيران أيضاً من جهتها ستقوم بإجراء تعديلاتها على النص"، مؤكداً أن "لا شيء نهائياً بعد". وشدد على أن "الأساس بالنسبة لإيران هو التوصل إلى نص نقبل به"، مضيفاً أن إجراء ترامب تعديلات على المذكرة "لا يعني موافقتنا عليها". وأشار المصدر إلى أن طهران "مستعدة بالكامل لظروف عدم التوصل إلى تفاهم"، في إشارة إلى استمرار الخلافات حول بعض بنود الاتفاق المطروح بين الطرفين.

11:43 PM
أبرز تطورات الوضع في المنطقة يوم أمس الأحد
  • مصدر إيراني: طهران ستجري تعديلات على نص التفاهم
  • وزير دفاع إيران بالإنابة: القوات المسلحة على أهبة الاستعداد
  • عراقجي: المفاوضات مع واشنطن مستمرة وما يتداول بشأنها تكهنات
  • بن سلمان وماكرون يبحثان تطورات المنطقة
  • تسنيم: تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر
  • بزشكيان: إيران تواجه تحديات ومشكلات متعددة
  • اعتقال شخصين بتهمة التخابر مع إسرائيل في إيران
  • الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيّرة أميركية
  • إيران تنتظر تأشيرات أميركية ومكسيكية قبل انطلاق المونديال
