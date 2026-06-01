الحرب في المنطقة | مباحثات مكثفة ودعوات دولية وعربية لإنجاز اتفاق

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. كما ناقش الجانبان، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى تنسيق الجهود الرامية إلى دعم مساعي خفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي إلى التوصل لاتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.
