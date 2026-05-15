الحرب في المنطقة | مباحثات أميركية إسرائيلية بشأن استئناف القتال

أخبار
طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
15 مايو 2026
+ الخط -

تتواصل تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران رغم سريان وقف إطلاق النار منذ الثامن من إبريل/ نيسان، وسط تصاعد التحركات السياسية والعسكرية المرتبطة بأمن الخليج والملاحة الدولية. وكشفت دائرة الأبحاث في الكونغرس الأميركي عن تعرض نحو 42 طائرة أميركية للضرر أو التدمير خلال الحرب، فيما وقّعت وزارة الأمن الإسرائيلية صفقة جديدة لتعزيز قدرات مقاتلات "إف-35" عبر خزانات وقود خارجية تزيد مداها العملياتي.

في المقابل، تتسارع التحركات الإقليمية لإعادة رسم التوازنات بعد الحرب، إذ كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن السعودية تبحث مع حلفائها مقترحاً لاتفاق عدم اعتداء مع إيران، ضمن تصورات أمنية جديدة مستوحاة من "عملية هلسنكي" الأوروبية. كما اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الإمارات بالمشاركة المباشرة في عمليات عسكرية ضد إيران خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة "بريكس" في نيودلهي.

وعلى صعيد الملاحة البحرية، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن طهران بدأت السماح لبعض السفن الصينية بالعبور عبر مضيق هرمز بعد تفاهمات خاصة بإدارة الممر المائي، في وقت قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن أشخاصاً غير مصرح لهم صعدوا إلى سفينة قرب ميناء الفجيرة الإماراتي، وسط ترجيحات بأنها تتجه نحو المياه الإقليمية الإيرانية.

تطورات الحرب في المنطقة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:26 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
مجلس النواب الأميركي يرفض قراراً لإنهاء الحرب

أفاد مراسل "العربي الجديد" في واشنطن بأن مجلس النواب الأميركي رفض مشروع قرار يهدف إلى إنهاء الحرب على إيران.

12:21 am

الأناضول

avata
الأناضول
هيئة البث: إسرائيل وواشنطن بحثتا استئناف الحرب

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين وأميركيين بحثوا خلال الأسبوع المنصرم سيناريوهات استئناف المواجهة مع إيران، وسط ترجيحات إسرائيلية بأن يحسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفه من مستقبل الحرب عقب عودته من زيارته إلى الصين نهاية الأسبوع.

وقالت الهيئة إن مباحثات جرت بين مسؤولين كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي وقيادة المنطقة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، تناولت احتمالات استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، إلى جانب خيارات أميركية أخرى، من بينها تشديد الحصار في مضيق هرمز ضمن ما يسمى عملية "مشروع الحرية".

وبحسب الهيئة، نقلت إسرائيل إلى واشنطن رسالة مفادها أنها معنية بالعودة إلى القتال، معتبرة أن الحرب على إيران انتهت "في وقت مبكر أكثر مما ينبغي". وأضافت أن أحد السيناريوهات التي نوقشت يتمثل في تنفيذ ضربات أميركية محددة ضد منشآت وقود وطاقة داخل إيران، بهدف الضغط على طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات والتخلي عن برنامجها النووي.

وذكرت الهيئة أن إسرائيل أجرت استعدادات لاحتمال رد إيراني، بما يشمل مواصلة إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، في حال تقرر استئناف الهجمات. ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن أمام ترامب خيارين رئيسيين: استئناف الحرب، وهو ما يدعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أو العودة إلى تشديد الحصار البحري في مضيق هرمز.

12:20 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
إسطنبول
الوضع السياسي الإقليمي يفرض نفسه على أجندة قمة الدول التركية

تعقد دول منظمة الدول التركية، الجمعة، قمة غير رسمية تحت شعار "الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية"، إلا أن تطورات الأجندة تفرض مناقشة ملفات ذات أهمية تهم المنطقة والعالم، وأبرزها الحرب على إيران وتبعاتها الاقتصادية والتجارية وخطوط الإمداد، إلى جانب التطورات في الأراضي الفلسطينية.

التفاصيل عبر الرابط:

أردوغان وتوكاييف في أستانا، 14 مايو 2026 (الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

الوضع السياسي الإقليمي يفرض نفسه على أجندة قمة الدول التركية

12:18 AM

محمد البديوي

صورة
محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
خسائر واشنطن في الحرب على طهران: 17 طائرة و25 مسيّرة

نشرت دائرة الأبحاث في الكونغرس تقديراً للخسائر الأميركية من الطائرات في الحرب على إيران التي بدأت في نهاية فبراير/شباط، قبل أن تتراجع الهجمات في ظل وقف إطلاق النار منذ الثامن من إبريل/نيسان، وبلغ إجمالي الطائرات التي تعرضت للضرر، أو فُقدت أو دُمّرت، نحو 42 طائرة، من بينها طائرات من دون طيار.

التفاصيل عبر الرابط:

طائرة "إف-15 سترايك إيغل" أميركية تقلع من قاعدة لاكنهيت بإنجلترا، 8 إبريل 2026 (Getty)
تقارير دولية
التحديثات الحية

خسائر الولايات المتحدة في الحرب على إيران: 17 طائرة و25 مسيّرة

12:14 AM
أبرز تطورات الوضع في المنطقة يوم أمس الخميس
  • هيئة بحرية: إيرانيون استولوا على سفينة قبالة الفجيرة
  • إيران تفتح مضيق هرمز أمام السفن الصينية
  • بيسنت: الصين ستبذل قصارى جهدها لإبقاء هرمز مفتوحاً
  • الهند: أمن الملاحة في هرمز ضرورة للاقتصاد العالمي
  • الرئيسان السوري والإماراتي يبحثان هاتفياً التطورات بالمنطقة
  • عراقجي: الإمارات شاركت مباشرةً في عمليات عسكرية ضد إيران
دلالات
المساهمون
محمد البديوي
الأناضول
العربي الجديد
المزيد في سياسة
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

لبنان | جولة محادثات ثالثة في واشنطن وحزب الله يصعد عملياته

الجيش الباكستاني ينتشر في إسلام أباد، 6 أكتوبر 2024 (فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

هجوم انتحاري على قاعدة عسكرية للجيش شمال غربي باكستان

طائرة "إف-15 سترايك إيغل" أميركية تقلع من قاعدة لاكنهيت بإنجلترا، 8 إبريل 2026 (Getty)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

خسائر الولايات المتحدة في الحرب على إيران: 17 طائرة و25 مسيّرة