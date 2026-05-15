الحرب في المنطقة | مباحثات أميركية إسرائيلية بشأن استئناف القتال

أفاد مراسل "العربي الجديد" في واشنطن بأن مجلس النواب الأميركي رفض مشروع قرار يهدف إلى إنهاء الحرب على إيران.
تتواصل تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران رغم سريان وقف إطلاق النار منذ الثامن من إبريل/ نيسان، وسط تصاعد التحركات السياسية والعسكرية المرتبطة بأمن الخليج والملاحة الدولية. وكشفت دائرة الأبحاث في الكونغرس الأميركي عن تعرض نحو 42 طائرة أميركية للضرر أو التدمير خلال الحرب، فيما وقّعت وزارة الأمن الإسرائيلية صفقة جديدة لتعزيز قدرات مقاتلات "إف-35" عبر خزانات وقود خارجية تزيد مداها العملياتي.
في المقابل، تتسارع التحركات الإقليمية لإعادة رسم التوازنات بعد الحرب، إذ كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن السعودية تبحث مع حلفائها مقترحاً لاتفاق عدم اعتداء مع إيران، ضمن تصورات أمنية جديدة مستوحاة من "عملية هلسنكي" الأوروبية. كما اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الإمارات بالمشاركة المباشرة في عمليات عسكرية ضد إيران خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة "بريكس" في نيودلهي.
وعلى صعيد الملاحة البحرية، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن طهران بدأت السماح لبعض السفن الصينية بالعبور عبر مضيق هرمز بعد تفاهمات خاصة بإدارة الممر المائي، في وقت قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن أشخاصاً غير مصرح لهم صعدوا إلى سفينة قرب ميناء الفجيرة الإماراتي، وسط ترجيحات بأنها تتجه نحو المياه الإقليمية الإيرانية.
نشرت دائرة الأبحاث في الكونغرس تقديراً للخسائر الأميركية من الطائرات في الحرب على إيران التي بدأت في نهاية فبراير/شباط، قبل أن تتراجع الهجمات في ظل وقف إطلاق النار منذ الثامن من إبريل/نيسان، وبلغ إجمالي الطائرات التي تعرضت للضرر، أو فُقدت أو دُمّرت، نحو 42 طائرة، من بينها طائرات من دون طيار.
