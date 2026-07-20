الحرب في المنطقة | ليلة تاسعة من الضربات ومساع عربية لاحتواء التصعيد

أعلن الجيش الكويتي أنه يتصدّى لطائرات مسيّرة "معادية، إثر العدوان الإيراني الاثم". ونبهت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان، بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
وأوصى البيان الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني الاثم.— KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 20, 2026
تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
ويرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن… pic.twitter.com/xDoiin4fIt