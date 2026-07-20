playlist icon

موجز الأخبار

play icon

الحرب في المنطقة | ليلة تاسعة من الضربات ومساع عربية لاحتواء التصعيد

أخبار
طهران

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
التحديثات الحية
20 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 07:54 (توقيت القدس)
+ الخط -

أعلنت القيادة المركزية الأميركية بدء موجة جديدة من الهجمات على إيران فجر اليوم الاثنين، فيما بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان هاتفيا مع نظرائه القطري والأردني والمصري التنسيق لاحتواء التصعيد لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضافت القيادة المركزية الأميركية في بيان، "ستستمر الضربات في إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لمهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين الذين يمرون عبر مضيق هرمز". وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أعلنت أمس الأحد، في بيان، مقتل جندي في شمال العراق خلال عملية تفجير السبت لذخائر غير منفجرة ناتجة عن مسيّرة إيرانية كانت قد سقطت في وقت سابق. وبذلك ترتفع الحصيلة المؤكدة للعسكريين الأميركيين الذي قتلوا منذ شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط إلى 17.

وفي سياق الحديث عن نوايا أميركية للتصعيد ضد إيران، ادعت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل نيتها تصعيد هجماتها ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل التوتر في المنطقة. ونقلت الهيئة عن مصدرين أمنيين، إسرائيلي وأميركي، لم تسمهما، قولهما إن واشنطن أبلغت تل أبيب نيتها تصعيد هجماتها العسكرية ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المصدران أن "واشنطن تفضّل في هذه المرحلة إبقاء إسرائيل خارج دائرة التصعيد الحالية، رغم مناقشة سيناريوهات قد تشمل رداً إيرانياً يستهدف إسرائيل". وأفادت هيئة البث بأن التقديرات، التي جرى تداولها في إطار المشاورات الاستراتيجية بين الجانبين (الأميركي والإسرائيلي)، تشير إلى أن احتمال قيام إيران بإطلاق هجمات باتجاه إسرائيل قائم، وهو ما قد يدفع تل أبيب إلى الرد داخل الأراضي الإيرانية، الأمر الذي لا ترغب به الولايات المتحدة في الوقت الراهن.

تطورات الحرب في المنطقة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

7:42 AM
الجيش الكويتي: نتصدى لمسيّرات إيرانية

أعلن الجيش الكويتي أنه يتصدّى لطائرات مسيّرة "معادية، إثر العدوان الإيراني الاثم". ونبهت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان، بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

وأوصى البيان الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

07:37 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
كوريا الجنوبية توصي الزوار بمغادرة الشرق الأوسط

نصحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية رعاياها الذين يزورون الشرق الأوسط لفترة قصيرة بمغادرة المنطقة على الفور وسط تصاعد التوترات الناجمة عن تجدد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وأصدرت الوزارة هذا التحذير بعد عقد اجتماع مع ممثلين عن 17 بعثة دبلوماسية، بما في ذلك سفارتا كوريا في إيران وإسرائيل، يوم الأحد لمراجعة تدابير السلامة للمواطنين والسفن الكورية في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت النائبة الثانية لوزير الخارجية كيم جينا خلال الاجتماع: "نظرا لأن معظم دول الشرق الأوسط تخضع لتحذير سفر من المستوى الثالث، يوصي المسافرين بالمغادرة إلا للضرورة القصوى، منذ شهر مارس/آذار، ينصح الزوار لفترات قصيرة بالمغادرة فورا ما لم تكن لديهم أسباب قاهرة للبقاء".

وقالت الوزارة إن البعثات الدبلوماسية في الشرق الأوسط ستواصل مراقبة الوضع عن كثب وستتخذ تدابير استباقية لضمان سلامة المواطنين الكوريين الجنوبيين هناك.

 

07:34 am

رويترز

avata
رويترز
عدد قليل من الناقلات دخل مضيق هرمز لتحميل النفط

أظهرت بيانات شحن اليوم الاثنين، أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز ظل منخفضا في مطلع الأسبوع، في الوقت الذي صعدت فيه الولايات المتحدة وإيران من هجماتهما في الشرق الأوسط. وأظهرت بيانات صادرة عن مجموعة بورصات لندن أن أربع سفن عبرت المضيق أمس الأحد، مقارنة مع ثماني سفن في اليوم السابق. وأظهرت البيانات أن ثلاث ناقلات منتجات نفطية على الأقل وناقلة نفط خام عملاقة دخلت المضيق منذ يوم الجمعة لتحميل النفط.

وتغطي بيانات مجموعة بورصات لندن حركة مرور سفن الحاويات وسفن البضائع السائبة وسفن نقل المركبات وناقلات النفط والغاز والمواد الكيميائية.

ولم تُشاهد أي ناقلات للغاز الطبيعي المسال تمر عبر المضيق منذ يوم الخميس. وقامت الناقلات والسفن الأخرى في بعض الأحيان بإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال لإخفاء مرورها.

وأظهرت البيانات أنه من المعروف أن شحنة واحدة فقط من الغاز الطبيعي المسال غادرت الخليج خلال الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، ذكر محللو إس اند بي جوبال في مذكرة أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتحميل السفن في قطر والإمارات استمر بوتيرة قوية نسبيا على الرغم من تعطل الشحن المتجه إلى خارج المنطقة، مما أدى إلى تزايد مخزون الغاز الطبيعي المسال على متن الناقلات المنتظرة داخل الخليج.

وأضافت المذكرة "في حال خفت حدة الحصار الفعلي لمضيق هرمز في الأسابيع المقبلة، فإن هذه السفن قد تتيح زيادة سريعة نسبيا في الصادرات، مما يتيح تصدير الغاز الطبيعي المسال الذي تم إنتاجه وتحميله بالفعل".

 

07:02 am

رويترز

avata
رويترز
"الحرس الثوري": هاجمنا قاعدة علي السالم الجوية بالكويت

قال الحرس الثوري الإيراني إنه هاجم قاعدة علي السالم الجوية في الكويت.
 

6:49 AM
ترامب: ضربنا إيران بقوة تكريماً لجنودنا القتلى

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الأحد الاثنين إن الضربات الأخيرة على أهداف في إيران نُفذت ردا على مقتل أفراد من الخدمة العسكرية الأميركية في المنطقة. وأضاف ترامب للصحافيين بعد عودته من المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم: "أولئك الأشخاص العظماء، أولئك الوطنيون العظماء، كانوا هناك يقاتلون حتى لا تمتلك إيران سلاحا نوويا. لقد ضربناهم بقوة كبيرة مرة أخرى الليلة".

التفاصيل في الرابط: 

أخبار
التحديثات الحية

ترامب: ضربنا إيران بقوة تكريما لجنودنا القتلى ومضيق هرمز تحت سيطرتنا

06:40 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
إطلاق صفارات الإنذار في البحرين

أفادت وزارة الداخلية البحرينية بإطلاق صفارات الإنذار في البلد.

05:13 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
الجيش الأميركي: أنهينا تاسع جولة من الهجمات على إيرن

قالت القيادة المركزية الأميركية إنها أنهت اليوم الاثنين تاسع جولة من الهجمات على إيران. وأضافت "استهدفنا مراكز قيادة عسكرية ودفاعات جوية ومواقع مراقبة ساحلية وقدرات بحرية إيرانية".

02:08 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
واشنطن تعزز مقاتلاتها في المنطقة وسط تخطيط لتوسيع الحرب

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي مطلع أن الولايات المتحدة تخطط لحرب أوسع نطاقا، لافتا إلى أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ترسل مزيدا من طائراتها العسكرية إلى المنطقة. وحذر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، من أن توسيع العمليات الأميركية سيكون محدوداً بسبب تناقص مخزونات الدفاع الجوي والذخائر بعيدة المدى، والقيود المفروضة على القدرة على إرسال المزيد من القوات والطائرات إلى المنطقة.

أخبار
التحديثات الحية

واشنطن تعزز مقاتلاتها بالمنطقة وسط تخطيط لتوسيع الحرب

04:50 am

رويترز

avata
رويترز
"الحرس الثوري": استهدفنا طائرة أميركية في مطار العقبة

قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف طائرة أميركية في مطار العقبة الأردني بصواريخ باليستية.

04:46 am

رويترز

avata
رويترز
روبيو: منفتحون على حل دبلوماسي مع إيران

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن أميركا لا تزال منفتحة على حل دبلوماسي مع إيران.

04:29 am

رويترز

avata
رويترز
"الحرس الثوري": استهدفنا ناقلتي نفط بهرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلتي نفط بعد محاولة المرور عبر مسار في جنوب مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري الإيراني إن مضيق هرمز لن يكون آمنا لنقل قطرة من النفط والغاز طالما استمرت الأفعال الأميركية في المنطقة.

 

3:29 AM
ترامب: قصفنا إيران بقوة شديدة الليلة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الجيش الأميركي قصف إيران بقوة شديدة مجددا الليلة.

03:13 am

رويترز

avata
رويترز
الاحتلال: انطلاق صفارات الإنذار في كفار عزة

تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن انطلاق صفارات الإنذار في مناطق من كفار عزة.

وفي وقت لاحق، أفاد جيش الاحتلال بأن صفارات الإنذار التي انطلقت قبل برهة في مناطق في كفار عزة ومناطق أخرى كانت بسبب إنذار كاذب.

03:12 am

رويترز

avata
رويترز
انفجارات في هرمزجان وبوشهر

أفادت وكالة فارس بسماع دوي انفجارات في هرمزجان وبوشهر بجنوب إيران.

03:10 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية

أفادت وكالة إرنا الإيرانية بإطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية من لرستان باتجاه أهداف معادية.

03:03 am

رويترز

avata
رويترز
انفجارات في منطقة سيريك جنوبي إيران

سُمع دوي انفجارات في منطقة سيريك جنوبي إيران.

02:55 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
اندلاع النيران في سفينة قرب ساحل عُمان

اندلعت النيران في سفينة في وقت مبكر من اليوم الاثنين في مضيق هرمز بالقرب من الخط الساحلي لعمان، حسبما قال الجيش البريطاني.

وأصدر مركز عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة التابع للجيش البريطاني تحذيرا بشأن الحريق، قائلا إنه ليس من الواضح ما الذي تسبب في اندلاع النيران.

02:53 am

رويترز

avata
رويترز
انفجارات في مدينة جابهار الإيرانية

أفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي عدة انفجارات في مدينة جابهار جنوب شرقي إيران.

2:51 AM
واشنطن: إيران قد تسعى لاستهداف وسط المنامة

قالت سفارة واشنطن في البحرين إن لديها معلومات تشير إلى أن إيران قد تسعى لاستهداف مواقع غير محددة في وسط المنامة.

02:40 am

رويترز

avata
رويترز
تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في كونارك بإيران​​​​​​​

أفادت وكالة مهر الإيرانية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في كونارك بإيران.

02:37 am

رويترز

avata
رويترز
انفجارات في جنوب غربي إيران

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بسماع دوي انفجارات في بندر ماهشهر وبندر إمام خميني في جنوب غربي إيران.

02:24 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
موجة هجمات جديدة على إيران

قالت القيادة المركزية الأميركية إنها بدأت موجة جديدة من الهجمات على إيران لليلة التاسعة على التوالي. 

02:09 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
الكويت: نتعامل مع تهديدات طائرات مسيّرة

ذكر الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية "تتعامل في الوقت الراهن مع تهديدات طائرات مسيرة معادية".

02:02 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
مساع عربية لاحتواء التصعيد في المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان هاتفيا مع نظرائه القطري والأردني والمصري التنسيق لاحتواء التصعيد لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" مساء الأحد أن بن فرحان تلقى اتصالات هاتفية من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي.

وأضافت "واس" أن الوزراء "بحثوا خلال الاتصالات مستجدات الأوضاع الإقليمية، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد ومعالجة التحديات، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة". 

12:28 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
دوي صفارات الإنذار في البحرين

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية دوي صفارات الإنذار في البلاد.

12:27 am

الأناضول

avata
الأناضول
إعلام عبري: واشنطن أبلغت إسرائيل بنيتها تصعيد هجماتها

ادعت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل نيتها تصعيد هجماتها ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل التوتر في المنطقة. ونقلت الهيئة عن مصدرين أمنيين، إسرائيلي وأميركي، لم تسمهما، قولهما إن واشنطن أبلغت تل أبيب نيتها تصعيد هجماتها العسكرية ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المصدران أن "واشنطن تفضّل في هذه المرحلة إبقاء إسرائيل خارج دائرة التصعيد الحالية، رغم مناقشة سيناريوهات قد تشمل رداً إيرانياً يستهدف إسرائيل".

وأفادت هيئة البث بأن التقديرات، التي جرى تداولها في إطار المشاورات الاستراتيجية بين الجانبين (الأميركي والإسرائيلي)، تشير إلى أن احتمال قيام إيران بإطلاق هجمات باتجاه إسرائيل قائم، وهو ما قد يدفع تل أبيب إلى الرد داخل الأراضي الإيرانية، الأمر الذي لا ترغب به الولايات المتحدة في الوقت الراهن.

وفي سياق الاستعدادات، ذكرت هيئة البث أن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في المنطقة، حيث نقلت خلال الساعات الـ24 الماضية معدات وذخائر إضافية إلى إسرائيل لدعم الطائرات الحربية الأميركية.

وأوضحت أن أكثر من 10 طائرات تزويد بالوقود وصلت إلى إسرائيل في إطار التحضيرات لاحتمال تعرض مصالح أميركية في المنطقة لهجمات إيرانية.

12:26 AM
طهران تتوعد بالرد على هجوم على محطة دارخوين للطاقة

ندد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي بالهجوم الأميركي على المنشآت قيد الإنشاء في محطة دارخوين للطاقة، واصفاً إياه بأنه "اعتداء خطير على البنى التحتية السلمية الإيرانية".

وقال غريب آبادي، في منشور على منصة "إكس" باللغة الإنكليزية، إن هذا الهجوم "يحمّل الحكومة الأميركية المسؤولية الكاملة عن التبعات الناجمة عن تفاقم انعدام الأمن والاستقرار"، مؤكداً أن إيران، إذ تدين "بحزم" هذا العدوان، "ستتخذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن مصالحها الوطنية وأمنها".

12:25 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
"سنتكوم" تعلن تحويل مسار 6 سفن تجارية وتعطيل سابعة

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن قواتها حوّلت مسار ست سفن تجارية وعطّلت سفينة سابعة حتى 19 يوليو/تموز الجاري، لضمان ما وصفته بـ"الامتثال الكامل" للحصار البحري المفروض على إيران.

وذكرت "سنتكوم" في بيان على منصة "إكس" أن القوات الأميركية تواصل تنفيذ الحصار، مشيرة إلى أن بحّارة سلاح البحرية على متن المدمرة "يو إس إس جون فين" المزودة بصواريخ موجهة يواصلون مهامهم "بتركيز ويقظة".

12:16 AM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة يوم أمس الأحد
  • طهران: الهجمات الأميركية طاولت منشأة نووية قيد الإنشاء
  • كاتس: إذا هاجمتنا إيران فسنرد
  • الأردن ينفي إخلاء مطار العقبة أو الميناء
  • إيران: تعرّض سفينتين لواقعة في هرمز وتراجع اثنتين
  • سفارة أميركا في الأردن تحذر رعاياها
  • إصابة عناصر من البيشمركة بهجوم على مقر حزب كردي بأربيل
  • البحرين تتصدى لاعتداءات إيرانية
  • الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات إيرانية
  • انفجارات في بندر عباس وقشم
دلالات
المساهمون
أسوشييتد برس
رويترز
الأناضول
العربي الجديد
المزيد في سياسة
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

ترامب: ضربنا إيران بقوة تكريما لجنودنا القتلى ومضيق هرمز تحت سيطرتنا

بولس وعبد العاطي في أنطاليا، 18 إبريل 2026 (بركان سيتين/الأناضول)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

تحرك مصري يساند مبادرة واشنطن الليبية رغم تشاؤم القاهرة

من انتخابات الأندلس، 17 مايو 2026 (أليكس زيا/Getty)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

تحوّلات سياسية في إسبانيا... اليمين على أبواب السلطة