الحرب في المنطقة | لا وفد إيرانياً في إسلام أباد قبيل ساعات من انتهاء الهدنة

طهران

صابر غل عنبري

21 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 11:59 (توقيت القدس)
مع قرب انتهاء مدة سريان وقف إطلاق النار بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، قال التلفزيون الإيراني إنه حتى الآن لم يتوجه أي وفد إيراني رئيسي أو تمهيدي إلى إسلام أباد لاستئناف المحادثات مع واشنطن، فيما نقل موقع "أكسيوس" عن مصاد مطلعة أن من المتوقع أن يتوجه نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى العاصمة الباكستانية اليوم الثلاثاء. وقال مصدر إيراني مسؤول لـ"العربي الجديد" إن "موقفنا من عدم المشاركة في مفاوضات إسلام أباد لم يتغير ولا وفود هناك". ونقل التلفزيون الإيراني عن مسؤولين إيرانيين أن طهران لن تقبل التفاوض تحت التهديد ونكث العهد.

وتواصل باكستان جهودها لإقناع طهران بإرسال وفدها للمشاركة في جولة المحادثات الثانية. ووسط حالة من التضارب في التصريحات بشأن المفاوضات، أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أنه رغم رفض إيران المشاركة في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية، فإنّ الحكومة الباكستانية ستواصل جهودها لإقناع طهران بالمشاركة في المحادثات.

ومساء الاثنين، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحق دار، إنّ طهران ستتخذ قرارها بشأن الاستمرار في المسار الدبلوماسي أو عدمه بعد تقييم جميع الخطوات والتهديدات الأميركية الأخيرة. وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان أن عراقجي وإسحق دار بحثا تطورات المنطقة والمسائل المرتبطة بوقف إطلاق النار.

وقبل ذلك، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه من "المستبعد جداً" تمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي يوشك على الانتهاء إذا لم يُتوصل إلى اتفاق قبل انتهائه، موضحاً أن مضيق هرمز سيظل تحت الحصار حتى إتمام الاتفاق. وقال إنّ نائبه جي دي فانس سيتوجه للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات في إسلام أباد، التي يفترض أن تنطلق اليوم الثلاثاء.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن باكستان تُعدّ حالياً "الوسيط الرسمي الوحيد" في المسار الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة، مضيفاً أن دولاً أخرى تجري أيضاً اتصالات ومشاورات، إلّا أن "مصداقية أي وساطة تعتمد على التزام الطرفَين بتعهداتهما".

وأشار بقائي إلى أن عودة الحركة الملاحية إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز "غير ممكنة حالياً"، موضحاً أن "السبب الرئيسي للأزمة في المضيق هو العدوان العسكري الأميركي والإسرائيلي"، وأن "المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي تقع مباشرة على عاتقهم".

ألمانيا: نحث إيران على إجراء محادثات معنا في إسلام اباد

قال وزير الخارجية الألماني إن "على إيران إجراء محادثات بناءة معنا في إسلام اباد"، مضيفا: "يجب على إيران أن تمد يدها لنا من أجل مصلحة شعبها".

طهران
الجيش الإيراني: وصول ناقلة نفط بدعم من القوة البحرية

أعلن الجيش الإيراني في بيان أن ناقلة النفط الإيرانية "سيلي سيتي"، وبدعم عملياتي من القوة البحرية التابعة له، قد دخلت الليلة الماضية المياه الإقليمية الإيرانية بعد عبورها بحر العرب، مضيفا أن ذلك حصل "رغم التحذيرات والتهديدات المتعددة" التي أطلقها الأسطول البحري التابع للجيش الأميركي، ومشيرا إلى أن الناقلة قد وصلت منذ ساعات إلى أحد المراسي بالموانئ الإيرانية في الخليج.

طهران
مسؤول إيراني: لم يتوجه أي وفد إيراني إلى إسلام أباد

قال التلفزيون الإيراني إنه حتى الآن لم يتوجه أي وفد إيراني رئيسي أو تمهيدي إلى إسلام أباد، مضيفا أن موقف إيران الثابت هو أن الاستمرار بالمشاركة في المفاوضات رهن بتغيير الولايات المتحدة سلوكها ومواقفها. وقال مصدر إيراني مسؤول لـ"العربي الجديد" إن "موقفنا من عدم المشاركة في مفاوضات إسلام أباد لم يتغير ولا وفود هناك". ونقل التلفزيون الإيراني عن مسؤولين إيرانيين أن طهران لن تقبل التفاوض تحت التهديد ونكث العهد.

خطة أممية لإجلاء مئات السفن من هرمز

قالت وكالة "بلومبيرغ" إن وكالة تابعة للأمم المتحدة تعد خطة إجلاء من مضيق هرمز لمئات السفن.

الصين تنتقد اعتراض واشنطن سفينة إيرانية

علقت وزارة الخارجية الصينية على اعتراض الولايات المتحدة لسفينة إيرانية قائلة إن "الصين تعارض هذا الربط الخبيث الذي يزيد من حدة التوتر". وأضافت "نأمل في أن تحافظ الأطراف المعنية على زخم محادثات وقف إطلاق النار".

الطاقة الدولية: حرب إيران تتسبب في أكبر أزمة طاقة

قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء إن الحرب على إيران تتسبب في أسوأ أزمة طاقة يواجهها العالم على الإطلاق. وقال بيرول في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر بثت اليوم الثلاثاء "هذه بالفعل أكبر أزمة في التاريخ". وأضاف "الأزمة ضخمة بالفعل، إذا جمعنا بين آثار أزمة النفط وأزمة الغاز المرتبطة بروسيا".

طهران
إيران: القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد

أكد قائد مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية، الجنرال علي عبداللهي اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد لـ"الرد بحزم على أي نكث للعهد من قبل العدو"، قائلا في بيان أورده التلفزيون الإيراني أن "الجهوزية والقدرات الاستراتيجية الشاملة" لهذه القوات "أعجزت" الولايات المتحدة وإسرائيل و"أجبرتهم" على طلب وقف إطلاق النار.

وشدد على أن القوات المسلحة الإيرانية بتوجيهات القائد الأعلى لهذه القوات مجتبى خامنئي "مستعدة لردود صارمة وحاسمة وفورية على تهديدات العدو وإجراءاته". من جانبه، قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي اليوم الثلاثاء، إن "احتمال استئناف هجمات الحرب ليس ضئيلا"، مضيفا: "يجب أن نكون مستعدين بالكامل".

ترامب: استخراج اليورانيوم الإيراني "سيكون عملية طويلة وصعبة"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الاثنين- الثلاثاء إن استخراج اليورانيوم من إيران سيكون عملية "طويلة وصعبة" بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة العام الماضي على المواقع النووية في طهران.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "كانت عملية مطرقة منتصف الليل (التسمية التي أطلقتها واشنطن على ضرباتها) بمثابة تدمير كامل وشامل لمواقع الغبار النووي في إيران"، مضيفا "وبالتالي، سيكون استخراجه عملية طويلة وصعبة". ويستخدم ترامب بانتظام مصطلح "الغبار النووي" للإشارة إلى مخزون إيران من اليورانيوم المخصب والذي تتهم الولايات المتحدة طهران بتخزينه من أجل صنع قنبلة ذرية. لكنه يستخدم هذا المصطلح أيضا في بعض الأحيان للإشارة إلى المواد المتبقية من الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو/حزيران العام الماضي.

واشنطن
فانس يتوجه اليوم إلى إسلام أباد لاستئناف المفاوضات مع إيران

نقل موقع "أكسيوس" عن ثلاثة مصادر أميركية أنه من المتوقع أن يغادر نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى إسلام أباد صباح اليوم الثلاثاء لإجراء مفاوضات مع إيران بشأن اتفاق محتمل لإنهاء الحرب. ومن المتوقع أيضاً أن يسافر مبعوثا الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى العاصمة الباكستانية للمشاركة في المحادثات.

فانس مع مسؤولي باكستان في إسلام أباد، 12 إبريل 2026 (Getty)
طهران تطالب بالإفراج عن طاقم سفينة إيرانية هاجمتها أميركا

طالبت الخارجية الإيرانية في بيان أميركا بالإفراج عن طاقم سفينة تجارية إيرانية هاجمتها القوات الأميركية في مياه بحر عُمان.

قاليباف: إيران استعدّت للكشف عن أوراق جديدة في الميدان

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في منشور على "إكس" أن بلاده لن تقبل التفاوض تحت التهديد، مضيفاً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "من خلال فرض الحصار وخرق وقف إطلاق النار، يريد حسب ظنه تحويل المفاوضات إلى طاولة استسلام أو تبرير إعادة إشعال الحرب". وأضاف قالیباف أن "إيران لا تقبل التفاوض تحت ظل التهديد، وقد استعدّت خلال الأسبوعين الماضيين للكشف عن أوراق جديدة في ميدان المواجهة".

الوفد الأميركي سيتوجّه "قريباً" إلى باكستان

يتوجّه الوفد الأميركي "قريباً" إلى باكستان لجولة جديدة من مفاوضات السلام مع إيران، وفق ما أفاد مصدر أميركي مواكب للمفاوضات وكالة "فرانس برس"، في حين لم تحسم طهران قرارها بشأن المشاركة.

وبعد انتهاء جولة محادثات أولى في إسلام أباد دون التوصل إلى اتفاق في وقت سابق من الشهر الجاري، تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك هدنة موقتة أوشكت على الانتهاء.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في وقت سابق الاثنين لصحيفة "نيويورك بوست" إن المفاوضين الأميركيين، بقيادة نائب الرئيس جي دي فانس، في طريقهم إلى باكستان، من دون تحديد أي تاريخ أو وقت أكثر دقة لموعد وصولهم.

وبحلول منتصف فترة ما بعد ظهر الاثنين بتوقيت واشنطن، لم تكن قد توفرت أي معلومات إضافية بخصوص رحلتهم.

طهران
مفاوضات واشنطن وطهران: مساعٍ باكستانية متواصلة

أكّد مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أنه رغم رفض إيران المشاركة في المفاوضات، ستواصل الحكومة الباكستانية جهودها لإقناعها بالانخراط في الحوار وإزالة العقبات التي تعترض هذا المسار. ويأتي ذلك بعد تأكيد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساء الاثنين، في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحق دار، أن طهران ستتخذ قرارها بشأن الاستمرار في المسار الدبلوماسي من عدمه، بعد تقييم جميع الخطوات والتهديدات الأميركية الأخيرة.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أنّ عراقجي وإسحق دار بحثا تطورات المنطقة والمسائل المرتبطة بوقف إطلاق النار، وأضاف البيان أنّ عراقجي شدّد على أن "الإجراءات الاستفزازية والخرق المتواصل لوقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة، ولا سيّما التهديدات والاعتداءات على السفن التجارية الإيرانية، إضافة إلى المواقف المتناقضة والتهديدات ضد إيران، تشكل عائقاً أساسياً أمام استمرار المسار الدبلوماسي"، وأكد أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ قرارها بشأن كيفية المضي قدماً في هذا المسار بعد دراسة جميع الجوانب"، كما شدد وزيرا خارجية إيران وباكستان على استمرار التنسيق بين البلدين دعماً للسلام والاستقرار في المنطقة.

واشنطن
ترامب يستبعد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إنه من "المستبعد جداً" تمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي يوشك على الانتهاء إذا لم يُتوصل إلى اتفاق قبل انتهائه، موضحاً أن مضيق هرمز سيظل تحت الحصار حتى إتمام الاتفاق.

وقال ترامب خلال مقابلة هاتفية مع موقع "بلومبيرغ" الإخباري إن نائبه جي دي فانس سيتوجه للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات في إسلام أباد، التي يفترض أن تنطلق غداً الثلاثاء، وأضاف ترامب: "لن أتسرع في إبرام اتفاق سيّئ. لدينا متسع كافٍ من الوقت".

طهران
أبرز تطورات الوضع في المنطقة أمس الاثنين
  • باكستان ستواصل جهودها لإقناع إيران بالمشاركة في المحادثات
  • عراقجي: سنقرّر بشأن المشاركة في المفاوضات من عدمه
  • ترامب يستبعد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
  • ترامب: إسرائيل لم تدفعني قط إلى شنّ الحرب على إيران
  • إيران: 3375 قتيلاً في الحرب و40% من الجثث تعذر التعرف إليها
  • إعدام إيرانيَّين بتهمة التخابر مع الموساد
  • إيران تتوعد بالرد بعد احتجاز الجيش الأميركي سفينة ببحر عمان
  • حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" تعود إلى المنطقة
