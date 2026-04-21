قال وزير الخارجية الألماني إن "على إيران إجراء محادثات بناءة معنا في إسلام اباد"، مضيفا: "يجب على إيران أن تمد يدها لنا من أجل مصلحة شعبها".
- أخبار
- سياسة
- اقتصاد
- مقالات
- مجتمع
- منوعات
- ثقافة
- رياضة
- تحقيقات
- المزيد
- النسخة الورقية
مع قرب انتهاء مدة سريان وقف إطلاق النار بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، قال التلفزيون الإيراني إنه حتى الآن لم يتوجه أي وفد إيراني رئيسي أو تمهيدي إلى إسلام أباد لاستئناف المحادثات مع واشنطن، فيما نقل موقع "أكسيوس" عن مصاد مطلعة أن من المتوقع أن يتوجه نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى العاصمة الباكستانية اليوم الثلاثاء. وقال مصدر إيراني مسؤول لـ"العربي الجديد" إن "موقفنا من عدم المشاركة في مفاوضات إسلام أباد لم يتغير ولا وفود هناك". ونقل التلفزيون الإيراني عن مسؤولين إيرانيين أن طهران لن تقبل التفاوض تحت التهديد ونكث العهد.
وتواصل باكستان جهودها لإقناع طهران بإرسال وفدها للمشاركة في جولة المحادثات الثانية. ووسط حالة من التضارب في التصريحات بشأن المفاوضات، أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أنه رغم رفض إيران المشاركة في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية، فإنّ الحكومة الباكستانية ستواصل جهودها لإقناع طهران بالمشاركة في المحادثات.
ومساء الاثنين، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحق دار، إنّ طهران ستتخذ قرارها بشأن الاستمرار في المسار الدبلوماسي أو عدمه بعد تقييم جميع الخطوات والتهديدات الأميركية الأخيرة. وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان أن عراقجي وإسحق دار بحثا تطورات المنطقة والمسائل المرتبطة بوقف إطلاق النار.
وقبل ذلك، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه من "المستبعد جداً" تمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي يوشك على الانتهاء إذا لم يُتوصل إلى اتفاق قبل انتهائه، موضحاً أن مضيق هرمز سيظل تحت الحصار حتى إتمام الاتفاق. وقال إنّ نائبه جي دي فانس سيتوجه للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات في إسلام أباد، التي يفترض أن تنطلق اليوم الثلاثاء.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن باكستان تُعدّ حالياً "الوسيط الرسمي الوحيد" في المسار الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة، مضيفاً أن دولاً أخرى تجري أيضاً اتصالات ومشاورات، إلّا أن "مصداقية أي وساطة تعتمد على التزام الطرفَين بتعهداتهما".
وأشار بقائي إلى أن عودة الحركة الملاحية إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز "غير ممكنة حالياً"، موضحاً أن "السبب الرئيسي للأزمة في المضيق هو العدوان العسكري الأميركي والإسرائيلي"، وأن "المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي تقع مباشرة على عاتقهم".
أكد قائد مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية، الجنرال علي عبداللهي اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد لـ"الرد بحزم على أي نكث للعهد من قبل العدو"، قائلا في بيان أورده التلفزيون الإيراني أن "الجهوزية والقدرات الاستراتيجية الشاملة" لهذه القوات "أعجزت" الولايات المتحدة وإسرائيل و"أجبرتهم" على طلب وقف إطلاق النار.
وشدد على أن القوات المسلحة الإيرانية بتوجيهات القائد الأعلى لهذه القوات مجتبى خامنئي "مستعدة لردود صارمة وحاسمة وفورية على تهديدات العدو وإجراءاته". من جانبه، قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي اليوم الثلاثاء، إن "احتمال استئناف هجمات الحرب ليس ضئيلا"، مضيفا: "يجب أن نكون مستعدين بالكامل".
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في منشور على "إكس" أن بلاده لن تقبل التفاوض تحت التهديد، مضيفاً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "من خلال فرض الحصار وخرق وقف إطلاق النار، يريد حسب ظنه تحويل المفاوضات إلى طاولة استسلام أو تبرير إعادة إشعال الحرب". وأضاف قالیباف أن "إيران لا تقبل التفاوض تحت ظل التهديد، وقد استعدّت خلال الأسبوعين الماضيين للكشف عن أوراق جديدة في ميدان المواجهة".
أكّد مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أنه رغم رفض إيران المشاركة في المفاوضات، ستواصل الحكومة الباكستانية جهودها لإقناعها بالانخراط في الحوار وإزالة العقبات التي تعترض هذا المسار. ويأتي ذلك بعد تأكيد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساء الاثنين، في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحق دار، أن طهران ستتخذ قرارها بشأن الاستمرار في المسار الدبلوماسي من عدمه، بعد تقييم جميع الخطوات والتهديدات الأميركية الأخيرة.
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أنّ عراقجي وإسحق دار بحثا تطورات المنطقة والمسائل المرتبطة بوقف إطلاق النار، وأضاف البيان أنّ عراقجي شدّد على أن "الإجراءات الاستفزازية والخرق المتواصل لوقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة، ولا سيّما التهديدات والاعتداءات على السفن التجارية الإيرانية، إضافة إلى المواقف المتناقضة والتهديدات ضد إيران، تشكل عائقاً أساسياً أمام استمرار المسار الدبلوماسي"، وأكد أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ قرارها بشأن كيفية المضي قدماً في هذا المسار بعد دراسة جميع الجوانب"، كما شدد وزيرا خارجية إيران وباكستان على استمرار التنسيق بين البلدين دعماً للسلام والاستقرار في المنطقة.
التفاصيل عبر الرابط: