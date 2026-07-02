الحرب في المنطقة | قطر تعلن عن تقدم إيجابي في محادثات الدوحة

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طهران

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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02 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 01:55 (توقيت القدس)
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في أعقاب اختتام محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في الدوحة، إن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء مواكب تشييع الزعيم الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي. وذكر الأنصاري أن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا الأربعاء اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأميركيين والإيرانيين حيث تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية وكبير المفاوضين الإيرانيين كاظم غريب آبادي، الأربعاء، إن الوفد الإيراني بدأ محادثاته بلقاء مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تلاه اجتماعان مشتركان مع أعضاء الوساطة القطرية والباكستانية. وأوضح أن الأطراف المشاركة في المباحثات قررت إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق المراقبة بحلول اليوم الخميس، بهدف الإبلاغ الرسمي والموثق عن أوجه القصور في مذكرة التفاهم، ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

كما أشار كبير المفاوضين الإيرانيين إلى أن الاجتماعات مع المسؤولين القطريين، بما في ذلك البنك المركزي، تناولت بعض القضايا المتعلقة بإنفاق جزء من مبلغ الستة مليارات دولار الأولية، لافتا إلى الاتفاق على شراء السلع التي تحتاجها إيران وفقا للاحتياجات التي تعلنها وتسليمها إليها. وأكد غريب آبادي أنه لم يُعقد في الدوحة أي اجتماع بين الوفدين الإيراني والأميركي.

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12:09 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
اختتام محادثات الدوحة

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية وكبير المفاوضين الإيرانيين كاظم غريب آبادي، مساء اليوم الأربعاء، اختتام جولة المفاوضات التقنية في الدوحة، مشيرا إلى أن الوفد الإيراني بدأ محادثاته صباحا بلقاء مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تلاه اجتماعان مشتركان مع أعضاء الوساطة القطرية والباكستانية.

نائب وزير خارجية إيران للشؤون الحقوقية كاظم غريب أبادي، 10 يوليو 2019 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

اختتام مباحثات الدوحة بين طهران وواشنطن: هذه مخرجاتها

12:07 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
الأنصاري: تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في أعقاب اختتام محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في الدوحة، إن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء مواكب تشييع الزعيم الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي. وذكر الأنصاري أن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا الأربعاء اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأميركيين والإيرانيين حيث تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد.

11:51 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
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  • اختتام مباحثات الدوحة بين طهران وواشنطن

  • طهران: اتفاق على إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاكات

  • "أكسيوس": تفاهم يقضي بالحفاظ على الهدوء بين إيران وأميركا

  • مسؤول إيراني: لم نعقد أي اجتماع مع الوفد الأميركي بالدوحة

  • ترامب يشيد بالمباحثات مع إيران في الدوحة

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الحرب بالمنطقة| اختتام مباحثات الدوحة غير المباشرة بين طهران وواشنطن

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