الحرب في المنطقة | قصف متبادل وإيران تحسم موقفها بشأن المفاوضات

أخبار
لندن

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
التحديثات الحية
25 مارس 2026   |  آخر تحديث: 19:09 (توقيت القدس)
+ الخط -

تتواصل الغارات الإسرائيلية على العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأربعاء، في وقت أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع عدة في حيفا وديمونا والخضيرة وشمال تل أبيب وجنوبها، بصواريخ من نوع "عماد" و"قيام" و"خرمشهر‑4" و"قدر". وأشار الحرس إلى أن الصواريخ أصابت في دفعات عدة أكثر من 70 هدفاً في إسرائيل.

على صعيد آخر، يبدو أن إيران حسمت قرارها بشأن المفاوضات المتوقعة لإنهاء الحرب بإعلان رفضها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدة أنها ستُنهي الحرب في الوقت الذي تقرره هي، وبعد تحقق الشروط التي تحددها بنفسها، وأنها لن تسمح لترامب بتحديد موعد انتهاء الحرب. وقال مسؤول سياسي أمني رفيع، لقناة "برس تي في" التلفزيونية العامة الناطقة باللغة الإنكليزية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة طلبت من إيران عبر قنوات دبلوماسية مختلفة، الدخول في مفاوضات، وقدّمت مقترحات، لكنها كانت مبالغة فيها، ولا تعكس "حقيقة فشل واشنطن" في ساحة المعركة.

وكان موقع أكسيوس الأميركي قد ذكر الثلاثاء، أنّ الولايات المتحدة ووسطاء إقليميين ينتظرون رداً من إيران بشأن إمكانية عقد لقاء معها، غداً الخميس، للتفاوض على وقف الحرب. وقال مصدران مطلعان للموقع إن "الولايات المتحدة ومجموعة من الوسطاء الإقليميين يجرون مناقشات حول إمكانية عقد محادثات سلام رفيعة المستوى مع إيران في أقرب وقت ممكن يوم الخميس، لكنهم ما زالوا ينتظرون رداً من طهران".

وأفاد "أكسيوس"، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن مسؤولين إيرانيين أبلغوا الدول التي تحاول التوسط لإجراء محادثات سلام مع الولايات المتحدة بأنهم تعرضوا للخداع مرتين من ترامب، وأنهم "لا يريدون أن يُخدعوا مرة أخرى". وقال المصدر للموقع الأميركي إن مسؤولين إيرانيين أبلغوا الوسطاء، باكستان ومصر وتركيا، بأن التحركات العسكرية الأميركية وقرار ترامب إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة زادا شكوكهم في أن عرض إجراء محادثات السلام ليس سوى خدعة.

في غضون ذلك، قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، أمس الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ترسل وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) آلاف الجنود من الفرقة 82 المحمولة جواً، وهي إحدى فرق النخبة، إلى الشرق الأوسط، ما يزيد حجم التعزيزات العسكرية الضخمة للولايات المتحدة. وستنضم هذه القوات إلى 50 ألف جندي أميركي موجودين بالفعل في المنطقة، وستسرع وتيرة التعزيزات العسكرية الأميركية الضخمة هناك، ما يؤجج المخاوف من إطالة أمد الحرب.

تطوّرات الحرب في المنطقة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول...

07:16 pm

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
السعودية: تدمير 32 طائرة مسيرة استهدفت المنطقة الشرقية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، اليوم الأربعاء، عن اعتراض وتدمير 32 طائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى رصد وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة ذاتها. وكان اللواء المالكي قد أعلن، أمس الثلاثاء، عن اعتراض وتدمير 44 مسيرة أخرى في المنطقة الشرقية.

 

07:10 pm

العربي الجديد

القدس المحتلة
نيويورك تايمز: نتنياهو أمر بتدمير أكبر قدر من صناعة الأسلحة

قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إسرائيليين ومصدرين آخرين مطلعين قولهم، إن الجيش الإسرائيلي يشن غارات على أكبر عدد ممكن من الأهداف في إيران، خشية من توقف الحرب. وأشار المسؤولان إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمر الثلاثاء بتكثيف تدمير أكبر قد من صناعة الأسلحة الإيرانية خلال الثماني والأربعين ساعة القادمة.

06:51 pm

العربي الجديد

طهران
بزشكيان: متفقون في مسألة الحرب وإدارتها

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن جميع أركان صنع القرار الإيراني "متفقة في مسألة الحرب وإدارتها". وكتب بزشكيان في حسابه على منصة "إكس" قائلا: "كما أكد المرشد الراحل علي خامنئي، فإننا نؤمن بأن القضايا الأساسية في البلاد يجب أن يُسمع فيها صوت واحد"، وأضاف: "اليوم أيضاً، في مسألة الحرب وإدارتها، فإن جميع أركان صنع القرار، بتوجيه من القائد المعظم، متماسكة ومتضامنة وتتحدث بصوت واحد". وأشار الرئيس الإيراني إلى أن هذه الوحدة "تمثل دعامة لإدارة فعالة"، وتساعد على تجاوز الأزمات وتأمين المصالح الوطنية.

06:48 pm

العربي الجديد

واشنطن
"أكسيوس": واشنطن لم تتلق أي رسائل رسمية من إيران ترفض عرضها

أفاد باراك رافيد مراسل موقع أكسيوس، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تتلق بعد أي رسائل رسمية من إيران ترفض عرضها، وذلك بعدما رفضت إيران على لسان مسؤول أمني رفيع، خطة ترامب لإنهاء الحرب، مشيرة إلى أنها ستُنهي الحرب في الوقت الذي تقرره هي، وبعد تحقق الشروط التي تحددها بنفسها.

05:51 pm

رويترز

رويترز
محادثات قادة جيوش بشأن مضيق هرمز

قال مسؤول عسكري فرنسي، اليوم الأربعاء، إن رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية فابيان ماندون سيعقد اجتماعاً فنياً عبر تقنية الفيديو "قريباً" مع رؤساء أركان جيوش الدول الراغبة في المساهمة في معاودة فتح الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأوضح المسؤول أن الاجتماع لن يكون له علاقة بموقف الولايات المتحدة من القضية، وسيظل ضمن إطار موقف دفاعي. وأكدت فرنسا مراراً أنها لن تشارك في أي عمليات عسكرية قبل أن تهدأ حدة التوتر في المنطقة.

5:35 PM

صابر غل عنبري

طهران
إيران ترفض خطة ترامب لإنهاء الحرب

رفضت إيران خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، معلنة في ردها عليها أنها ستُنهي الحرب في الوقت الذي تقرره هي، وبعد تحقق الشروط التي تحددها بنفسها، ولن تسمح لترامب بتحديد موعد انتهاء الحرب. وقال مسؤول سياسي أمني رفيع، لقناة "برس تي في" التلفزيونية العامة الناطقة باللغة الإنكليزية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة طلبت من إيران عبر قنوات دبلوماسية مختلفة الدخول في مفاوضات، وقدّمت مقترحات، لكنها كانت مبالغة فيها، ولا تعكس "حقيقة فشل واشنطن" في ساحة المعركة. لمزيد من التفاصيل: 

جدارية في طهران تحمل صورة خامنئي ومسؤولين آخرين، 22 مارس 2026 (فاطمة بهرمي/الأناضول)
تقارير دولية
4:53 PM
الحرس الثوري: صواريخنا أصابت أكثر من 70 هدفاً في إسرائيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف عدة مواقع في حيفا وديمونا والخضيرة وشمال تل أبيب وجنوبها، بصواريخ من نوع "عماد" و"قيام" و"خرمشهر‑4" "وقدر"، وذلك ضمن الموجة الـ81 من عملية "الوعد الصادق 4". وأشار الحرس إلى أن الصواريخ أصابت في عدة دفعات أكثر من 70 هدفاً في إسرائيل.

وتابع، في بيان، أن "خسائر الكيان الصهيوني، خاصة بعد الموجات الثلاثة السابقة من الهجمات القوية الإيرانية، قد تصاعدت لتتجاوز 2500 قتيل وجريح"، بحسب ما ورد في البيان. وأشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب يتعمدان "ترويج الأكاذيب والتضليل والتحريف لحقائق الحرب الجارية".

04:52 pm

فرانس برس

فرانس برس
روسيا تُجلي عاملين من محطة بوشهر النووية

أعلن رئيس مجموعة "روساتوم" إجلاء عاملين روس في محطة بوشهر النووية في جنوب إيران، بعد أن أفادت المنظمة النووية الإيرانية بتعرض الموقع لضربة جوية دون وقوع أضرار.

وقال المدير العام للمجموعة الروسية العملاقة في القطاع النووي، أليكسي ليخاتشيف، للصحافيين: "اليوم، في تمام الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت موسكو (4:20 صباحاً بتوقيت غرينتش)، غادر 163 شخصاً بوشهر متجهين نحو الحدود الإيرانية الأرمينية. سنُبقي بضع عشرات من الأشخاص في الموقع مباشرة".

04:21 pm

الأناضول

الأناضول
إيران: استهدفنا حاملة الطائرات أبراهام لينكولن

أعلن الجيش الإيراني، الأربعاء، أنه استهدف حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لينكولن" الموجودة في المنطقة بصواريخ كروز. وذكرت وكالة "فارس" شبه الرسمية نقلاً عن بيان للجيش أنه تم استهداف حاملة الطائرات الأميركية بصواريخ كروز أُطلقت من الساحل باتجاه البحر. وأضاف البيان أن الجيش نشر أيضاً مشاهد تظهر إطلاق الصواريخ باتجاه الحاملة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال قائد القوات البحرية الإيرانية شهرام إيراني إن بلاده ستستهدف حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لينكولن" فور دخولها ضمن مدى الصواريخ الإيرانية.

وكان المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الإيرانية أبو الفضل شيكارجي قد صرح في 14 مارس/ آذار بأن الحاملة الأميركية "أبراهام لينكولن" تم استهدافها واضطرت إلى الانسحاب من نطاق العمليات.

من جهتها، نفت الولايات المتحدة صحة هذه الادعاءات، مؤكدة أن حاملة الطائرات لم تتعرض لأي هجوم. وبحسب تصريحات أميركية سابقة، فإن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" كانت تتمركز في بحر عمان.

04:01 pm

رويترز

رويترز
البنتاغون: اتفاقات مع شركات تصنيع أسلحة

قالت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، إنها توصلت إلى اتفاقيات إطارية مع شركات بي.إيه.إي سيستمز ولوكهيد مارتن وهانيويل لزيادة إنتاج عدة أنظمة دفاعية وذخائر في إطار تحولها إلى "حالة الاستعداد للحرب". وأضاف البنتاغون أنه بموجب هذه الاتفاقيات ستزيد هانيويل أيروسبيس "إنتاج المكونات الضرورية لمخزون الذخائر الأميركي"، في إطار استثمار بقيمة 500 مليون دولار على مدى عدة سنوات.

وأشار إلى أن شركتي بي.إيه.إي سيستمز ولوكهيد مارتن ستزيدان إنتاج أجهزة التوجيه الخاصة بصاروخ ثاد الاعتراضي بمقدار أربعة أمثال، كما ستسرع اتفاقية إطارية جديدة مع شركة لوكهيد إنتاج صاروخها من طراز "بريسيجن سترايك ميسيل" للضربات دقيقة التوجيه.

3:22 PM

أنور الزيادات

أنور الزيادات
صحافي أردني. مراسل العربي الجديد في الأردن.
عمّان
الأردن: اعتراض 5 صواريخ ومسيّرات إيرانية

أعلن الجيش الأردني عن استهداف إيران الأراضي الأردنية بخمسة صواريخ ومسيّرة خلال الساعات الـ24 الماضية. وقالت مديريتا "الأمن العام" و"الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية"، في بيان اليوم الأربعاء، إن سلاح الجو الملكي اعترض خمسة من الصواريخ والمسيرات خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما لم تتمكن الدفاعات من صد صاروخ واحد.

من جهته، أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الساعات الـ 24 الماضية مع 15 بلاغاً لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات. وبيّن أن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات اللازمة في التعامل مع الشظايا الناجمة عن الصواريخ والمسيرات، مشيراً إلى عدم تسجيل إصابات واقتصار الأضرار على الجانب المادي فقط.

وجدد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا، مؤكداً ضرورة الالتزام بنصائح وتعليمات الجهات الرسمية. ودعا إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية عند مشاهدة أي جسم مشبوه.

من جهة أخرى، قال مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير أكرم الحراحشة إن القوات المسلحة الأردنية اعترضت وتصدت لأكثر من 240 صاروخاً وطائرة مسيّرة أطلقتها إيران باتجاه أراضي المملكة منذ 28 فبراير/ شباط الماضي. وأضاف، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، الأربعاء، أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تعاملت كذلك مع أكثر من 414 مقذوفاً متساقطاً، فيما بلغ عدد الإصابات 24 إصابة بين المدنيين الأبرياء.

وأدان الحراحشة الاعتداءات التي استهدفت الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معتبراً أنها "تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وسيادة الدول"، ومؤكداً :تضامن الأردن المطلق مع الدول العربية والإسلامية ودعمه للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها".

02:39 pm

العربي الجديد

القدس المحتلة
"هآرتس": إيران أطلقت 470 صاروخاً خلال 25 يوماً

ذكرت صحيفة هآرتس أن إيران أطلقت 470 صاروخاً على إسرائيل خلال 25 يوماً من الحرب، مشيرة إلى أن الوتيرة زادت في الأسبوع الأخير.

02:37 pm

العربي الجديد

طهران
وكالة فارس: دخول إيران في مفاوضات يفتقر إلى مبرر

ذكرت وكالة فارس الإيرانية، المقرّبة من الحرس الثوري، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الجهود الأميركية بوساطة بعض الدول لوقف لإطلاق النار وبدء مفاوضات غير مباشرة مع إيران خلال الأيام الخمسة الماضية "قد زادت"، مضيفة أن طهران ترى أن وقف إطلاق النار أو الدخول في مفاوضات في الظروف الحالية "يفتقر إلى مبرر". ونقلت "فارس" عن "مصدر مطلع" قوله إن إيران "لا تقبل بوقف إطلاق النار. ومن حيث المبدأ، فإن الدخول في مثل هذا المسار مع أطراف نقضت عهودها ليس أمراً منطقياً".

وأضاف المصدر أن طهران تؤكد، قبل اتخاذ أي قرار بشأن طلب وقف إطلاق النار الذي طرحه وسطاء الولايات المتحدة، "ضرورة تحقيق أهدافها الاستراتيجية في مواجهة الجبهة المعادية"، وأنه فقط بعد التحقّق من تحقيق هذه الأهداف يمكن أن يكون إنهاء الحرب ممكناً، وليس مجرد وقف لإطلاق النار.

02:34 pm

قنا

قنا
السعودية: اعتراض مسيّرتين وتدميرهما

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض مسيّرتين وتدميرهما في المنطقة الشرقية والرياض. وكانت الوزارة قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، عن اعتراض أربع مسيّرات وتدميرها في المنطقة الشرقية.

01:44 pm

قنا

قنا
البحرين: اعتراض وتدمير 331 مسيّرة و153 صاروخاً

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الأربعاء، عن اعتراض وتدمير منظومات الدفاع الجوي منذ بدء الهجمات الإيرانية على البلاد 331 طائرة مسيّرة، و153 صاروخاً.

01:37 pm

قنا

قنا
السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية. وقال اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، إنه "جرى اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية". وكانت الدفاع السعودية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، أنه جرى اعتراض وتدمير ثلاث مسيرات في المنطقة الشرقية.

1:29 PM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
هجمات إسرائيلية ضد "صناعات عسكرية" إيرانية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه نفّذ الليلة الماضية، هجمات ضد صناعات عسكرية ومواقع لإنتاج صواريخ كروز في طهران، وصفها بأسلحة استراتيجية "تُنقل أيضاً إلى وكلاء إيران" في المنطقة. كما ادّعى جيش الاحتلال أنه "استهدف مواقع لإنتاج وسائل قتالية، ومصانع لإنتاج الصواريخ، ومنظومات دفاع جوي، وأن نشاطه العسكري يسير وفق خطة عملياتية محددة"، وأن العملية مستمرة حالياً بحسب الأهداف التي وُضعت، مع التركيز على ضرب الصناعات العسكرية وقدرات الصواريخ والقذائف.

12:34 PM

طيرة حيفا
كاتس: صادقنا على ضرب أهداف جديدة في إيران

صادق وزير الأمن الاسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس هيئة أركان جيش الاحتلال إيال زامير، خلال جلسة لتقييم الوضع اليوم الأربعاء بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية، على خطط لضرب أهداف جديدة في إيران ولبنان، في ظل العدوان الإسرائيلي - الأميركي المتواصل منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. وأعلن كاتس أنه تلقّى تحديثاً بأن الجيش الإسرائيلي قصف إيران بأكثر من 15 ألف ذخيرة هجومية (من قنابل وغيرها) أطلقها في أنحاء إيران منذ بداية العدوان، مشيراً إلى أكثر من أربعة أضعاف ما أُطلق في المواجهة السابقة في يونيو/ حزيران الماضي، الذي استمر 12 يوماً.

12:22 PM

صابر غل عنبري

طهران
قاليباف للأميركيين: لا تختبروا عزيمتنا للدفاع عن أرضنا

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في منشور على منصة إكس، إن بلاده تراقب التحركات الأميركية في المنطقة وبخاصة تمركز قواتها، مؤكداً أن "ما دمره الجنرالات لن يصلحه الجنود وهم سيصبحون ضحايا أوهام (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو". وأضاف قاليباف مخاطباً الأميركيين: "لا تختبروا عزيمتنا للدفاع عن أرضنا".

12:18 pm

العربي الجديد

بغداد
قصف يستهدف "الحشد الشعبي" على الحدود العراقية السورية

قالت مصادر لـ"العربي الجديد"، إن قصفاً جوياً استهدف موقعاً لـ"الحشد الشعبي" على الشريط الحدودي العراقي السوري ضمن بلدة القائم.

11:40 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
شركة الكهرباء الإسرائيلية تنفي وقوع أضرار

أوضحت شركة الكهرباء الإسرائيلية، أنه لم يلحق أي ضرر بالبنى التحتية الخاصة بها، في أعقاب الرشقات الصاروخية من إيران باتجاه مدينة الخضيرة قبل قليل.

11:35 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
اندلاع حريق في الخضيرة وسقوط صاروخ في مستوطنة موديعين إيليت

أفادت القناة 12 العبرية باندلاع حريق في مدينة الخضيرة وسقوط شظايا بمستوطنة موديعين إيليت بعد إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل.

11:11 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
سقوط صاروخ في الخضيرة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ في مدينة الخضيرة وسط تصاعد أعمدة الدخان من موقع قرب محطة كهرباء.

11:06 am

الأناضول

الأناضول
دوي انفجارات قوية في سماء القدس

أفادت وكالة الأناضول بسماع دوي انفجارات قوية في سماء القدس في أثناء محاولة إسرائيل اعتراض صواريخ أطلقت من إيران.

11:04 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
رصد إطلاق دفعة صواريخ جديدة من إيران باتجاه وسط إسرائيل

ذكرت القناة 12 العبرية أن تل أبيب رصدت إطلاق دفعة صواريخ جديدة من إيران على وسط إسرائيل.

10:47 am

فرانس برس

فرانس برس
إسرائيل تعلن مهاجمة موقعين لإنتاج صواريخ بحرية في طهران

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء، استهداف موقعين مركزيين لإنتاج صواريخ بحرية في طهران كانا يعملان بتوجيه من وزارة الدفاع الإيرانية، على حد زعمه. وقال الجيش في بيان "هاجم سلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية خلال الأيام الأخيرة موقعين مركزيين لإنتاج صواريخ كروز بحرية في طهران".

وبحسب ادعاءات الجيش فإن هذين الموقعين يعملان "تحت قيادة وزارة الدفاع الإيرانية، واستخدمهما النظام لتطوير وإنتاج صواريخ كروز بحرية بعيدة المدى تتيح تدمير أهداف بحرية وبرية بشكل سريع". وأضاف البيان أن هذه الضربات التي "ألحقت أضراراً واسعة، خطوة إضافية نحو تعميق الضربة الموجهة إلى البنية التحتية العسكرية الإنتاجية التابعة للنظام الإيراني".

10:07 am

محمد علي

avata
محمد علي
بغداد
مقتل 7 عسكريين وإصابة 13 باستهداف مركز في الأنبار

أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل 7 عناصر من قواتها، بينهم ضباط، وإصابة 13 آخرين بقصف جوي استهدف مركزاً للطبابة مخصصاً لقوات الجيش ضمن قاعدة الحبانية وسط محافظة الأنبار غربي العراق، وذلك بعد يوم واحد من قصف مماثل استهدف المنطقة ذاتها، وأدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 25 عنصراً من الحشد الشعبي بينهم قائد عمليات الحشد سعد داودي وعدد من مرافقيه. 

التفاصيل عبر الرابط:

أخبار
10:06 am

العربي الجديد

بغداد
تجدد الغارات على مواقع لـ"الحشد الشعبي" في الأنبار

تجددت الغارات على مواقع لـ"الحشد الشعبي" في مدينة الحبانية بمحافظة الأنبار غربيّ العراق.

09:07 am

العربي الجديد

واشنطن
إيران تخشى "خديعة" ترامب مجدداً وتطرح مطالب "صارمة" للتفاوض

يبدو أن إيران تخشى "خديعة" من الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً، ولذلك طرحت مطالب "صارمة" لاستئناف المفاوضات، وسط ترقب الولايات المتحدة لردّها. وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، اليوم الأربعاء، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، مطالب إيران "الصارمة" لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، إلى حدّ وصف مسؤول أميركي لها بأنها "سخيفة" و"غير واقعية".

التفاصيل عبر الرابط:

رصد
09:05 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
"سي أن أن": إيران تفضل التفاوض مع فانس بدلا من ويتكوف وكوشنر

نقلت شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية عن مصدرين إقليميين أن ممثلين إيرانيين أبلغوا إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنهم لا يرغبون في استئناف المفاوضات مع المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، وأنهم يفضلون بدلاً من ذلك الانخراط مع نائب الرئيس جي دي فانس. وأضاف المصدران أن الرسالة، التي نقلت عبر قنوات خلفية إلى الولايات المتحدة، تشير إلى أن طهران ترى أن المناقشات بمشاركة ويتكوف وكوشنر لن تكون مثمرة، في ظل فجوة الثقة بعد انهيار المفاوضات قبيل شن إسرائيل والولايات المتحدة عمليات عسكرية.

وأوضحا أن فانس، على عكس ويتكوف وكوشنر، بل وحتى وزير الخارجية ماركو روبيو، ينظر إليه على أنه أكثر تعاطفاً مع إنهاء الحرب. وقال أحد المصادر: "الانطباع السائد هو أن فانس يسعى إلى إنهاء الصراع".

09:03 am

فرانس برس

فرانس برس
إيران تقول إن "السفن غير المعادية" بإمكانها عبور مضيق هرمز

أشارت المنظمة البحرية الدولية، الثلاثاء، إلى أن إيران أرسلت لها بياناً مؤرخاً، الأحد، جاء فيه أنه يمكن للسفن "غير المعادية" عبور مضيق هرمز إذا استوفت شروط السلامة والأمن بالتنسيق مع السلطات المختصة. وجاء في البيان "يمكن للسفن غير المعادية... أن تستفيد من مرور آمن عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع السلطات المختصة، شرط ألا تكون مشاركة في أعمال عدائية ضد إيران أو تدعمها، وأن تمتثل امتثالاً كاملاً لشروط السلامة والأمن المعلنة".

وأوضحت المنظمة أن البيان صدر عن وزارة الخارجية الإيرانية مع طلب أن تعممه المنظمة البحرية الدولية، وأضافت أنها شاركته مع الدول الأعضاء ومنظمات غير حكومية. وشدّد البيان على أن "معدات السفن وأي أصول عائدة إلى الأطراف المعتدية، أي الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي، وكذلك سائر المشاركين في الهجوم، لا تُعدّ مؤهلة للمرور السلمي أو غير العدائي".

ولفت البيان إلى أن المسؤولية عن "أي تعطيل أو انعدام للأمن أو تصعيد للمخاطر في هذا الممر المائي الحيوي" تقع على الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين اتهمهما بشن "حرب غير مشروعة ومزعزعة للاستقرار ضد إيران". واعتبر البيان أن كلا البلدين "عرّضا السلم والاستقرار الإقليميين للخطر، ووضعا الملاحة الدولية في مواجهة تهديدات غير مسبوقة".

07:28 am

رويترز

رويترز
مسؤول عسكري إيراني: الولايات المتحدة تتفاوض مع نفسها

نقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية في إيران، العقيد إبراهيم ذو الفقاري، قوله إن الولايات المتحدة تتفاوض مع نفسها، وذلك بعد يوم من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن طهران تريد إبرام اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وسخر ذو الفقاري، من القيادة الأميركية قائلاً: "هل وصل مستوى صراعكم الداخلي إلى مرحلة أنكم تتفاوضون مع أنفسكم؟". وأضاف "أشخاص مثلنا لا يمكنهم أبداً التوافق مع أشخاص مثلكم". وأكد ذو الفقاري أن الاستثمارات الأميركية وأسعار الطاقة لن تعود لمستواها قبل الحرب ما لم تقبل واشنطن بأن استقرار المنطقة تكفله القوات المسلحة الإيرانية.

7:26 AM

امطانس شحادة

امطانس شحادة

كاتب فلسطيني، مدير البرامج البحثية في مركز مدى الكرمل في حيفا، حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من الجامعة العبرية في القدس. متخصص في الاقتصاد السياسي.

حيفا
إسرائيل بين خيار التصعيد أو إنهاء حرب إيران: أسبوع مفصلي

مع دخول الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران ولبنان أسبوعها الرابع، تواصل القيادة الإسرائيلية تأكيد رغبتها في استمرار العمليات العسكرية وتحقيق أكبر قدر ممكن من أهداف الحرب. وعبّر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن ذلك في خطابه قبل أيام (19 مارس/آذار)، كما يكرّر هذا الموقف كلٌّ من وزير الأمن يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير بشكل شبه يومي. وأثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين الماضي، حول بدء مفاوضات مع إيران، وتأجيل المهلة المرتبطة بمضيق هرمز، وإمكانية إنهاء حرب إيران بعض القلق في إسرائيل تجاه هذا السيناريو. ترى إسرائيل أن وقف الحرب في هذا التوقيت، من دون تحقيق أهداف مركزية أو حسم عسكري واضح، قد يشكّل انتكاسة لما تعتبره إنجازات عسكرية واستراتيجية حققتها خلال العامين الأخيرين.

التفاصيل عبر الرابط:

تقارير دولية
07:14 am

رويترز

رويترز
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صواريخ من إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

06:08 am

العربي الجديد

واشنطن
واشنطن تنتظر رد طهران بشأن إمكانية عقد لقاء الخميس للتفاوض

أفاد موقع أكسيوس الأميركي، الثلاثاء، بأنّ الولايات المتحدة ووسطاء إقليميين ينتظرون رداً من إيران بشأن إمكانية عقد لقاء معها، الخميس، للتفاوض على وقف الحرب. وقال مصدران مطلعان للموقع إن "الولايات المتحدة ومجموعة من الوسطاء الإقليميين يجرون مناقشات حول إمكانية عقد محادثات سلام رفيعة المستوى مع إيران في أقرب وقت ممكن يوم الخميس، لكنهم ما زالوا ينتظرون رداً من طهران". 

التفاصيل عبر الرابط:

رصد
04:01 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
اعتراض صاروخ إيراني وسط إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه جرى اعتراض صاروخ أُطلق من إيران باتجاه منطقة وسط إسرائيل.

04:00 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
صفارات الإنذار تدوي في مدن وسط إسرائيل

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في عدد من المدن وسط إسرائيل.

03:59 am

الأناضول

الأناضول
إيران تدعو دول المنطقة لـ"اتحاد عسكري"

دعا المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، إبراهيم ذو الفقاري، إلى تشكيل "اتحاد أمني وعسكري" مع دول المنطقة دون وجود الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال في كلمة مصورة باللغة العربية موجهة إلى العالم العربي والإسلامي، إن "الوقت قد حان لإقامة اتحاد أمني دون جود الولايات المتحدة وإسرائيل". واعتبر أن "العدوان الأميركي والإسرائيلي على إيران يعكس مرحلة جديدة، وأن إيران تقف في طليعة الدفاع عن الأمة الإسلامية".

كما شدّد على وجوب عدم الاعتماد على القوى الخارجية والعودة إلى تعاليم القرآن، قائلاً إن دول المنطقة لا تحتاج إلى دول بعيدة لضمان أمنها، بل عليها إنشاء منظومة أمن جماعي. وقال إن منطق العقلانية يقتضي أن نسعى في ظل النظام الذي يتشكّل في المنطقة إلى إقامة اتحاد أمني شامل، وعلينا أن نتّحد معاً من أجل ضمان أمننا، وأن نمضي إلى ميثاق للأمن الجماعي يقوم على الإسلام والقرآن مرجعاً ومحوراً وأساساً راسخاً".

3:01 AM

محمد البديوي

محمد البديوي
واشنطن
الجمهوريون في الشيوخ يعرقلون مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب

عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، مشروع قرار يقيّد صلاحيات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في استخدام القوة العسكرية ضد إيران من دون موافقة الكونغرس، وذلك بعد تصويت 53 عضواً ضد القرار مقابل 47.

التفاصيل عبر الرابط:

أخبار
03:00 am

العربي الجديد

لندن
السعودية تعلن تدمير صاروخ باليستي في الشرقية

قالت وزارة الدفاع السعودية إنها رصدت ودمّرت صاروخاً باليستياً في المنطقة الشرقية.

02:59 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
صواريخ من إيران باتجاه تل أبيب

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه تل أبيب.

01:06 am

فرانس برس

فرانس برس
حريق في خزان وقود بمطار الكويت بعد تعرّضه لهجوم بمسيّرات

أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت، الأربعاء، أن خزان وقود في مطار الكويت الدولي اشتعلت فيه النيران بعد استهدافه بطائرات مسيّرة. وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة عبد الله الراجحي أنه "بحسب التقارير الأولية فإن الأضرار مادية فقط، ولا توجد أي خسائر في الأرواح".

وأوضح أن "الجهات المختصة باشرت فوراً تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمدة، حيث تتعامل فرق الإطفاء والجهات المعنية مع الحريق، فيما توجد جميع الجهات المختصة في موقع الحادث". ولاحقاً، قال الجيش الكويتي: "تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية" بعدما أعلن الحرس الوطني الكويتي أنه نجح في إسقاط ست طائرات مسيّرة.

12:57 am

العربي الجديد

طهران
دوي انفجارات غربي العاصمة طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات غربي العاصمة طهران.

12:56 am

موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
رصد إطلاق 3 دفعات من الصواريخ نحو إيلات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصد إطلاق 3 دفعات من الصواريخ من إيران نحو إيلات خلال ساعة واحدة.

12:26 am

موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بغداد
استهداف قاعدة فكتوريا الأميركية قرب مطار بغداد

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدافها قاعدة فكتوريا الأميركية قرب مطار بغداد بالمسيّرات.

12:21 am

الأناضول

الأناضول
4692 صاروخا ومسيرة.. حصيلة 25 يوما هجمات إيران على دول عربية

استهدفت إيران 7 دول عربية، أغلبها خليجية، بما لا يقل عن 4 آلاف و692 صاروخاً وطائرة مسيّرة، إضافة إلى هجوم بطائرتَين مقاتلتَين خلال 25 يوماً، وفق رصد أجرته وكالة الأناضول استناداً إلى بيانات رسمية حتّى مساء الثلاثاء.

12:20 am

لندن
واشنطن ترسل خطة من 15 بنداً إلى إيران تبدأ بهدنة مدتها شهر

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الثلاثاء، إنّ الولايات المتحدة أرسلت إلى إيران خطة من 15 بنداً لإنهاء الحرب التي دخلت أسبوعها الرابع، وذلك في أعقاب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة حول بدء مفاوضات مع الجمهورية الإسلامية.

التفاصيل عبر الرابط:

رصد
12:18 am

القدس المحتلة
قصف صاروخي إيراني على إيلات وتل أبيب

دوت صفارات الإنذار في مدينة إيلات ومحيطها جنوبي إسرائيل وفي القدس المحتلة وتل أبيب (وسط)، في وقت متأخر مساء الثلاثاء، إثر إطلاق رشقات صواريخ من إيران.

11:48 pm

طهران
أبرز تطورات الحرب أمس الثلاثاء
  • واشنطن ترسل خطة من 15 بنداً إلى إيران لوقف الحرب
  • إيران: هجوم أميركي إسرائيلي جديد في محيط محطة بوشهر النووية
  • سلطات العراق تمنح الحشد الشعبي "حقّ الرد والدفاع عن النفس"
  • سقوط صواريخ إيرانية في منطقة تل أبيب الكبرى
  • البيت الأبيض: العملية ضد إيران مستمرة بموازاة الدبلوماسية
  • "رويترز": واشنطن تعتزم إرسال آلاف الجنود إلى المنطقة
  • إيران تعلن استهداف تجمع لقوات أميركية وجماعات معارضة بأربيل
  • "قطر للطاقة" تبلغ 4 دول بإعلان "حالة القوة القاهرة"
  • الصحة الإسرائيلية: 4829 مصاباً منذ بدء الحرب
  • الحرس الثوري يهدد باستهداف قوات إسرائيلية بمحاذاة لبنان وغزة
تقارير دولية
المزيد في سياسة
نازحون من الفاشر في مخيم بمدينة الدبة، 13 نوفمبر 2025 (فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

تحشيدات للجيش السوداني والدعم السريع في النيل الأزرق

عبد العاطي في القاهرة، 7 أكتوبر 2025 (خالد دسوقي/فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

عبد العاطي يتحدث عن "حوار الفرصة الأخيرة" بين واشنطن وطهران

خلال شحن معدات تابعة لمنظومة "ثاد" للدفاع الجوي في كوريا الجنوبية، مارس 2017 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

البنتاغون يتعاقد لزيادة إنتاج الصواريخ وسط الحرب مع إيران