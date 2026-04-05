الحرب في المنطقة | ترامب يحدد ساعة نهاية مهلته وإيران تواصل القصف

طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
لندن

العربي الجديد

العربي الجديد
مباشر
05 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 06 أبريل 2026 - 02:23 (توقيت القدس)
أضرار في بني براك قرب تل أبيب عقب سقوط صاروخ إيراني، 4 إبريل 2026 (إكس)
أضرار في بيتح تكفا قرب تل أبيب عقب سقوط صاروخ إيراني، 4 إبريل 2026 (إكس)
تدمير جسر "B1" في طهران عقب غارة جوية، 3 إبريل 2026 (الأناضول)
رغم التصريحات المتفائلة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأيام الأخيرة بشأن مسار المحادثات مع إيران، وتأكيده قرب انتهاء الحرب وبلوغ الأهداف المحددة لها، إلى جانب حديث جيش الاحتلال عن استنفاد "بنك الأهداف" المُعدّ مسبقاً، عادت محطات الطاقة في إيران وإسرائيل والمنطقة إلى واجهة الأهداف المحتملة. يأتي ذلك عقب تجديد ترامب تهديداته بتنفيذ وعده باستهدافها داخل إيران، في حال عدم التوصل إلى اتفاق أو إعادة فتح مضيق هرمز قبل 6 إبريل/ نيسان.

وردّ المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية، العقيد إبراهيم ذو الفقاري، على تهديد ترامب، قائلاً: "لا تنسوا، إذا توسعت الأعمال الشريرة، فستتحول المنطقة برمتها إلى جحيم للعدو"، مؤكداً أن "سراب هزيمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحوّل إلى مستنقع لغرقكم". كذلك نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصدر "مطلع" قوله إن "محطتي طاقة مركزيتين في إسرائيل" أُضيفتا إلى "بنك الأهداف" الإيراني، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار "سياسة الرد بالمثل"، رداً على التهديدات التي تستهدف البنى التحتية الحيوية في إيران.

ورغم أن مهلة ترامب لم تنتهِ بعد، بدأت إسرائيل فعلياً الاستعداد لتنفيذ مثل هذه الهجمات، وفق ما أكده مسؤول أمني إسرائيلي لوكالة "رويترز". وأكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو استهداف منشآت بتروكيماوية في إيران، فيما أعلن جيش الاحتلال في بيان رسمي أن سلاح الجو نفّذ هجوماً استهدف بنى تحتية في مجمع بتروكيماوي. في المقابل، أعلنت جماعة الحوثيين إطلاق صاروخ من اليمن سقط في منطقة تل أبيب، فيما نفذت إيران عمليات قصف استهدفت وسط إسرائيل وشماليّها.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة إرسال تعزيزات برية وبحرية إلى المنطقة، وسط تكهنات بشأن طبيعة الدور الذي قد تضطلع به هذه القوات؛ سواء تنفيذ عملية برية داخل إيران للسيطرة على جزيرة خارج، أو تأمين منشآت حساسة مثل مواقع اليورانيوم المخصب، أو حتى التدخل لفتح مضيق هرمز، في ظل تباين تصريحات ترامب، بين تحميل الأوروبيين مسؤولية ذلك، والتلويح باستخدام القوة، وصولاً إلى تهديد إيران بفتح المضيق أو "فتح أبواب الجحيم".

11:44 pm

طهران
وكالة فارس: 15 سفينة عبرت من مضيق هرمز خلال 24 ساعة

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن 15 سفينة عبرت خلال الـ24 ساعة الماضية من مضيق هرمز بعد الحصول على تصريح من إيران.

11:41 pm

العربي الجديد

طهران
طهران: مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه السابق

أكدت قيادة بحرية الحرس الثوري الإيراني، في منشور على "إكس"، أن "مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه السابق لاسيما لأميركا وإسرائيل". 

10:55 PM

صابر غل عنبري

طهران
إيران: 6 قتلى و17 مصاباً إثر استهداف منطقة ميناء بندرلنغه

أعلن نائب محافظ هرمزغان للشؤون السياسية والأمنية، أحمد نفیسي، أن الهجوم الذي استهدف منطقة ميناء بندرلنغه أسفر عن مقتل 6 من المواطنين وإصابة 17 آخرين.

وقال في بيان إن "العدو الصهيوني والأميركي استهدف عدداً من النقاط في قضاء لنغه بطائراته، في محاولة لضرب البنى التحتية المدنية".

10:47 pm

الأناضول

صحيفة: 200 مليون دولار خسائر واشنطن بتدمير طائرتين في إيران

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن قيمة كل طائرة من طائرتي النقل الأميركيتين اللتَين دمرهما الجيش الأميركي بعد أن علقتا في أثناء مهمة إنقاذ الطيار المفقود في إيران، تتجاوز 100 مليون دولار.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن طائرات من طراز MC-130J شاركت في عملية إنقاذ للطيار الذي أسقطت مقاتلته من طراز (إف 15) داخل إيران، الجمعة.

وأضافت أن اثنتين من طائرات النقل MC-130J التي كانت تقل قوات خاصة ضمن المهمة "تقطعت بهما السبل على الأرض لأسباب غير معروفة" وتم "تدميرهما".

وتُستخدم طائرات MC-130J في نقل القوات العسكرية وعمليات الإخلاء، كما تتميز بقدرتها على التزود بالوقود جواً، وهي مزودة بأنظمة قادرة على مواجهة أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك الصواريخ الموجهة حرارياً.

10:00 PM

صابر غل عنبري

طهران
الخارجية الإيرانية: لم يعد أحد يثق بالدبلوماسية الأميركية

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعیل بقائي، في تصريحات أوردها التلفزيون الإيراني، إن تلويح المسؤولين الأميركيين باستهداف البنى التحتية في إيران تمثّل "تهديداً بالإبادة الجماعية"، متهماً الإدارة الأميركية بأنها "لا تولي أهمية للمنطق ولا للمبادئ الأخلاقية الأساسية".

وأضاف المتحدث الإيراني أن التهديدات الأمريكية "تعكس تصورات إجرامية"، موضحاً أن التهديد بقصف محطات الكهرباء والمنشآت المدنية الإيرانية يكشف عن "نية العدو في التأثير على شريحة واسعة من سكان إيران"، مضيفاً أن هذا الأمر "لا يقل عن جريمة حرب".

وشدّد على أن إيران "مصممة على الدفاع عن أمنها القومي وسيادتها"، مشيراً إلى أنه "لم يعد أحد يثق بالدبلوماسية الأميركية".

09:59 pm

قنا

الإمارات: إصابة 4 أشخاص إثر سقوط شظايا خلال استهداف ميناء

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، إصابة 4 أشخاص، خلال استهداف ميناء خورفكان إثر سقوط شظايا بعد اعتراض ناجح من قبل أنظمة الدفاع الجوي.

وأوضح المكتب، في بيان له، أن الحادث أسفر عن تعرض شخص واحد من الجنسية النيبالية لإصابة بليغة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية، بالإضافة إلى ثلاث إصابات من الجنسية الباكستانية راوحت ما بين البسيطة والمتوسطة.

وأضاف أنه تمت أيضاً السيطرة على حريق اندلع في موقع الحادث وتجري عملية التبريد، مؤكداً أن فرق الاستجابة للطوارئ نجحت في التعامل معه بسرعة وكفاءة عالية.

09:08 pm

العربي الجديد

غزة
أبو عبيدة: نقف مع إيران وحزب الله ونحيي خامنئي ونصر الله

أكد الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، أن المقاومة الفلسطينية تقف إلى جانب إيران وحزب الله في مواجهة العدوان الأميركي الإسرائيلي، ونعى قادة إيران وعلى رأسهم المرشد الراحل علي خامنئي، إضافة إلى الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصر الله، ووصفهم بأنهم يشكلون دعمًا محوريًّا للمواجهة مع الاحتلال.

وقال أبو عبيدة، في كلمة مصوّرة مساء الأحد، إن "الجرائم البشعة التي يرتكبها العدوان الصهيو-أميركي بحق أشقائنا في الجمهورية الإسلامية، لتذكر العالم بجرائم الإبادة في غزة، وفي هذا المقام ننعى جميع شهداء الجمهورية الأبرار وقادتها الكبار، وعلى رأسهم مرشد الثورة الإسلامية في إيران الشهيد الكبير السيد علي خامنئي".

أبو عبيدة يلقي كلمة، 5 إبريل 2026 (لقطة شاشة)
09:07 pm

أسوشييتد برس

الدفاع الكويتية: التصدي لـ9 صواريخ باليستية و31 طائرة مسيّرة

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان "رصد 9 صواريخ باليستية و4 جوالة و31 طائرةً مسيّرةً خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأكد العطوان في بيان صحافي اليوم الأحد وقوع أضرار مادية جسيمة واندلاع حرائق متفرقة من دون إصابات بشرية جراء العدوان بطائرات مسيرة استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية في البلاد.

وأهاب بالجميع عدم تداول الصور أو المقاطع المصورة من المواقع المستهدفة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو التعاطي والجدل مع الحسابات الوهمية في مواقع التواصل.

9:04 PM

صابر غل عنبري

طهران
الشرطة الإيرانية تعتقل 5 أشخاص على خلفية احتجاجات سابقة

أعلنت الشرطة في غرب محافظة طهران اعتقال أربعة أشخاص في عمليات أمنية منفصلة بمدينة رباط كريم، بتهمة الارتباط بشبكات معارضة والمشاركة في أعمال الشغب في احتجاجات يناير/كانون الثاني الماضي.

وذكرت السلطات أنه تم خلال تفتيش أماكن اختبائهم ضبط معدات مختلفة بينها طائرة مسيّرة صغيرة، وبخاخ غاز مسيل للدموع، وجهاز صاعق كهربائي، وعدة أسلحة بيضاء، إضافة إلى بندقيتين صيد غير مرخصتين وطلقات من ذخيرة كلاشينكوف.

كما أشارت إلى اعتقال شخص آخر في مدينة أنديشه بقضاء شهريار جنوب غربي طهران بتهمة المشاركة في أعمال عنف خلال احتجاجات يناير، إلى جانب توقيف فرد اتُّهم بإرسال رسائل داعمة للحرب إلى قناة "إيران إنترناشونال" المعارضة.

08:57 pm

فرانس برس

صاروخ إيراني يصيب مبنى سكنياً في حيفا

أفاد الجيش الإسرائيلي وخدمة الإسعاف الإسرائيلية بأن صاروخاً إيرانياً أصاب مبنى سكنياً في مدينة حيفا شمال إسرائيل، ما أسفر عن وقوع أربع إصابات.

وأكد الجيش الإسرائيلي لوكالة "فرانس برس أن المبنى تعرض لـ"ضربة مباشرة بصاروخ"، موضحاً أن الصاروخ الذي أصابه "إيراني".

وفي بيان منفصل، قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن أربعة أشخاص أصيبوا جراء تعرض مبنى من سبعة طوابق لضربة مباشرة.

وأضافت الهيئة أن طواقمها قدمت العلاج لرجل (82 عاماً) وصفت حالته بأنها خطيرة إثر إصابته بشظايا، وتم نقله إلى المستشفى.

كما أصيب ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة هم امرأتان (77 عاماً و38 عاماً) وطفل يبلغ عشرة أعوام أصيب في الرأس، وفق خدمة الإسعاف.

وقال المسعف شيفاخ روثنشترايخ "أخبرنا السكان الموجودون هناك أن هناك مصابين محاصرين تحت الأنقاض في الطوابق السفلية. تمكنّا من تحريك قطع كبيرة من الخرسانة بأيدينا وأنقذنا رجلًا يبلغ 82 عاماً".

وأكد المسعف لماس سلامة أن "مبنى مكوناً من سبعة طوابق تعرض لضربة مباشرة، ما تسبب بأضرار واسعة".

ولاحقاً، قالت فرق الإطفاء في بيان إن "عمليات تجري بحثاً عن ثلاثة مفقودين".

08:52 pm

العربي الجديد

طهران
إيران: وقوع ستّ إصابات مباشرة في موقعين بمدينة أهواز

أعلنت السلطات المحلية في محافظة خوزستان عن تعرّض مدينة أهواز لهجمات جوية مساء الأحد، ما أدى إلى وقوع ستّ إصابات مباشرة في موقعين داخل المدينة، مشيرة إلى استهداف منطقة قُرب متجر غرب الأهواز بأربع ضربات متتالية، فضلاً عن استهداف مطار الأهواز الدولي لهجومين إضافيين، وذلك بعد ساعات قليلة من هجوم سابق استهدف المطار.

09:20 pm

أسوشييتد برس

إسرائيل تعلن اغتيال مسؤول بارز في "المقر الرئيسي للنفط"

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أنه قتل قائداً بارزاً آخر في "مقر النفط" التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال في بيان إن محمد رضا أشرفي كاهي، المسؤول عن الشؤون التجارية داخل "مقر النفط"، قُتل الجمعة خلال غارات جوية استهدفت منطقة طهران.

وزعم البيان أن "مقر النفط" يدعم أنشطة الحرس الثوري الإيراني ويعزز قدراته العسكرية، وكذلك أنشطة حلفائه الإقليميين، ومن بينهم حزب الله والحوثيون، من خلال الأرباح الناتجة عن مبيعات النفط.

ووصف الجيش الإسرائيلي مقتل كاهي بأنه "ضربة إضافية كبيرة للأسس الاقتصادية لجهاز الأمن الإيراني".

08:51 pm

العربي الجديد

طهران
"الحرس الثوري" يعلن العثور على جمجمة قرب حطام طائرة

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه عثر على جمجمة قال إنها تعود لجندي أميركي، وذلك بين حطام إحدى الطائرات التي تم إسقاطها خلال عمليات الليلة الماضية في أصفهان. وأرفق بيانه بما قال إنها صورة للجمجمة.

8:32 PM

صابر غل عنبري

طهران
الحرس الثوري يعلن استهداف الكويت والإمارات

أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة 97 من عملية "الوعد الصادق 4"، بالصواريخ والطائرات المسيّرة، قائلاً إن الهجوم شمل استهداف موقع تجمع لقادة وضباط أميركيين في "موقع تمويهي" قرب القاعدة البحرية محمد الأحمد في الكويت باستخدام عدة صواريخ باليستية وعدد كبير من الطائرات المسيّرة الانتحارية.

وأضاف البيان أنه وفق ما وصفه بمعلومات دقيقة، فإن الهجوم الذي نفذته القوة البحرية للحرس الثوري يوم أمس على موقع تجمع لمدربين وضباط في الجيش الأميركي داخل الإمارات أسفر حتى الآن عن مقتل أو إصابة 25 شخصاً.

كما أعلن الحرس الثوري استهداف سفينة إسرائيلية تحمل الاسم التجاري "كينغ داو ستار" في قناة ميناء جبل علي في الإمارات بصاروخ كروز بحري من طراز "قدير"، مشيراً إلى أن السفينة أصيبت إصابة مباشرة وهي حالياً مشتعلة.

وأشار البيان أيضاً إلى أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفي إطار ما وصفه بالتحكم الذكي في مضيق هرمز، تم منع دخول وخروج عدة سفن لعدم امتلاكها تصاريح عبور، وتم توجيهها إلى مناطق الرسو في الجهتين الغربية والشرقية للمضيق.

وفي ختام البيان، دعت القوة البحرية للحرس الثوري طواقم ناقلات النفط والسفن التجارية في الخليج وبحر عمان إلى عدم الالتفات إلى ما وصفته بالأخبار الكاذبة وعدم تعريض سلامتهم للخطر، مشيرة إلى إمكانية التواصل عبر القناة الدولية 16 مع إحدى محطات القوة البحرية للحرس الثوري عند الحاجة.

08:25 pm

فرانس برس

ترامب يلمّح في منشور غامض إلى تمديد المهلة الممنوحة لإيران

بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد وكأنه يمدّد المهلة الممنوحة لإيران للتوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز أو مواجهة قصف مدمّر، إذ نشر رسالة مقتضبة جاء فيها: "الثلاثاء، الساعة 8:00 مساء بتوقيت الساحل الشرقي!".

وتمثّل المهلة الجديدة، عند منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء بتوقيت غرينتش، تأجيلاً ليوم واحد لإنذاره الموجّه إلى طهران، بعدما توعّد بتدمير محطات الكهرباء والجسور في البلاد في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

08:25 pm

العربي الجديد

واشنطن
سنتكوم: أنقذنا الطيارين بسلام خلال عمليتي بحث وإنقاذ

قالت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) في بيان إن القوات الأميركية نجحت في 4 إبريل/نيسان في إتمام عملية إنقاذ جنديين أميركيين من إيران بعد إسقاط طائرة "إف-15 إي" في 2 إبريل خلال مهمة قتالية.

وأضافت أنه تم إنقاذ الطيارين بسلام خلال عمليتي بحث وإنقاذ منفصلتين.

وأشارت إلى أن الضربات الأميركية في إيران ستتواصل.

08:23 pm

العربي الجديد

طهران
قائد "فيلق القدس" يتوعد بـ"مفاجآت جديدة"

قال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني في منشور على "إكس": إنه "على أصحاب جيفري إبستين أن ينتظروا مفاجآت جديدة".

07:49 pm

رويترز

ترامب: أمهلنا إيران حتى مساء الثلاثاء لفتح مضيق هرمز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "وول ستريت جورنال" ونُشرت اليوم الأحد إن المهلة التي حددها لإيران لفتح مضيق هرمز أو مواجه هجمات على البنى التحتية الحيوية تنتهي مساء الثلاثاء.

وذكر ترامب للصحيفة "إذا لم يفعلوا شيئاً بحلول مساء الثلاثاء، فلن تكون لديهم أي محطات طاقة ولن تكون لديهم أي جسور قائمة".

وحذر ترامب في وقت سابق من اليوم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من أن إيران ستواجه هجمات على البنى التحتية إذا لم تفتح المضيق بحلول يوم الثلاثاء.
7:42 PM

صابر غل عنبري

طهران
قاليباف يحذّر: المنطقة بأكملها ستحترق

قال رئيس البرلمان الإيراني (مجلس الشورى) محمد باقر قاليباف، رداً على التهديدات الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن "تحركاتك غير المنطقية من جانبك تحول أميركا إلى جحيم حقيقي لكل أسرة أميركية".

وأضاف قاليباف في منشور على منصة "إكس" أن "المنطقة بأكملها ستشتعل بسبب إصرارك على تنفيذ أوامر (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".

وخاطب ترامب: "لا تخطئ الحساب، فلن تحقق أي مكاسب من خلال ارتكاب جرائم حرب. الحل الحقيقي الوحيد هو احترام حقوق الشعب الإيراني ووضع حد لهذه اللعبة الخطيرة".

07:41 pm

العربي الجديد

طهران
الجيش الإيراني يعلن قصف جزيرة بوبيان الكويتية

أعلن الجيش الإيراني في بيان أنه نفّذ منذ فجر اليوم هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت بتروكيميائية وخزانات تحت الأرض لتخزين المشتقات النفطية في جنوب إسرائيل قرب ديمونا، إضافة إلى ما قال إنها مواقع عسكرية أميركية في جزيرة بوبيان بالكويت.

وأوضح البيان أن الضربات طاولت أيضاً مخازن معدات ووحدات اتصالات فضائية ومقرات تابعة للقوات الأميركية في القاعدة العسكرية الموجودة في بوبيان، قائلاً إن المنشآت البتروكيميائية ومخازن الوقود في جنوب الأراضي المحتلة تُعد من المرافق المهمة لتأمين احتياجات الطاقة في تلك المنطقة.

كما أشار إلى أن القاعدة العسكرية الأميركية في جزيرة بوبيان تُعد أحد المراكز المرتبطة بالقيادة المركزية الأميركية في المنطقة وتؤدي دوراً في دعم القوات الأميركية في غرب آسيا، مضيفاً أن المواقع المستهدفة داخل القاعدة تضم مخازن ذخيرة ومنظومات صاروخية، من بينها منظومة "هيمارس"، إضافة إلى مرافق للاتصالات والمراقبة.

وتابع أن الولايات المتحدة أنشأت، وفق البيان، موقعاً عسكرياً جديداً في جزيرة بوبيان بعد تعرض قاعدة عريفجان في الكويت لهجمات بمسيّرات في وقت سابق، وعبر نشر وحدات اتصالات فضائية ومركز للتحكم وإدارة العمليات.

06:49 pm

العربي الجديد

طهران
إيران رداً على ترامب: مضيق هرمز لن يفتح إلا بعد التعويض

قال رئيس قسم الاتصالات والإعلام التابع للرئاسة الإيرانية، مهدي طباطبائي، اليوم الأحد، في منشور على منصة "إكس"، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "وصل من شدة الاستئصال والغضب إلى مرحلة الشتائم والتفوه بالثرثرة".

وأضاف أن "هذا الوغد الأحمق، بجنونه، أشعل حرباً شاملة في المنطقة، ومع ذلك ما زال يطلق تهديدات".

وأكد طباطبائي أن "مضيق هرمز لن يُفتح إلا بعد إقرار نظام قانوني جديد، يتم بموجبه تخصيص جزء من عائدات رسوم عبور السفن في المضيق لتعويض جميع الخسائر الناجمة عن الحرب".

06:23 pm

العربي الجديد

حيفا
جيش الاحتلال: رصد إطلاق صواريخ من إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه جنوب وشمال إسرائيل، فيما دوى انفجار في الجليل عقب تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق.

05:54 pm

العربي الجديد

الدوحة
دولة قطر تعلن التصدي لهجوم بمسيّرات وصاروخي كروز

أعلن وزارة الدفاع القطرية تعرض دولة قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة، وصاروخي كروز من إيران.

وأكدت أن القوات المسلحة نجحت في التصدي لجميع الطائرات المسيّرة والصاروخين.

05:45 pm

فرانس برس

ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران الاثنين

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتقاده أن هناك "فرصة جيدة" للتوصل الى اتفاق مع إيران الاثنين، بعيد تجديد تهديده بقصف بناها التحتية إذا لم تعد فتح مضيق هرمز.

وقال ترامب لمراسل قناة فوكس نيوز "أعتقد أن هناك فرصة جيدة غداً، فهم يتفاوضون الآن".

وأضاف "إذا لم يتوصلوا سريعاً إلى اتفاق، فإنني أفكر جدياً في تدمير كل شيء والاستيلاء على النفط".

05:35 pm

رويترز

هيئة بريطانية: تلقينا بلاغاً عن واقعة في ميناء خورفكان

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأحد إن ربان سفينة حاويات أفاد بمشاهدة عدة ارتطامات في المياه ناجمة عن سقوط مقذوفات مجهولة على مقربة شديدة منها في ميناء خورفكان بالإمارات.

04:41 pm

العربي الجديد

عمّان
الجيش الأردني يعلن اعتراض صاروخين ومسيّرتين

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، اعتراض صاروخين ومسيّرتين استهدفتا الأراضي الأردنية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت مديرية الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية، في بيان مشترك مع مديرية الأمن العام، إن سلاح الجو الملكي اعترض صاروخين إيرانيين ومسيّرتين كانتا موجَّهتين إلى مواقع داخل أراضي المملكة، وقام بإسقاطهما.

من جانبه، أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 18 بلاغاً لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات.

وأشار إلى عدم وقوع أية إصابات جراء تلك الحوادث، فيما وقعت أضرار مادية.

وجدَّد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات التي تم نشرها من خلال الجهات الرسمية.

04:34 pm

فرانس برس

ضربات أميركية إسرائيلية على مطار في جنوب غرب إيران

استهدفت ضربات أميركية إسرائيلية مطاراً في مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران، بحسب ما أفادت وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية الأحد.

ونقلت الوكالة عن نائب محافظ خوزستان ولي الله حياتي قوله إنّ "مطار الشهيد (قاسم) سليماني الدولي استُهدف بغارة جوية نفذتها القوات الأميركية الصهيونية".

04:25 pm

فرانس برس

فصائل نفذت هجومَين على منشآت دبلوماسية أميركية في العراق

نفذت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران ليل السبت الأحد هجومَين على منشآت دبلوماسية أميركية في العراق، بحسب ما قالت سفارة واشنطن في بغداد.

وقال متحدث باسم السفارة في بيان الأحد "نفذت ميليشيات إرهابية عراقية موالية لإيران هجومَين شنيعَين آخرَين على منشآت دبلوماسية أميركية في العراق خلال الليلة الماضية، في محاولة لاغتيال دبلوماسيين أميركيين".

04:25 pm

رويترز

بغداد تشكر طهران على السماح بعبور ناقلاتها بمضيق هرمز

ذكرت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأحد أن الوزير فؤاد حسين أعرب عن شكره لإيران على السماح لناقلات النفط العراقية بالمرور عبر مضيق هرمز، وأكد مجدداً على سياسة بغداد الرافضة للحرب.

وأفاد البيان بأن الوزير حسين أدلى بالتصريحات خلال لقاء مع سفير إيران لدى العراق محمد كاظم آل صادق.

 

03:55 pm

العربي الجديد

واشنطن
ترامب يهدد إيران مجدداً: افتحوا المضيق اللعين

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء اليوم الأحد تهديدات جديدة لإيران من مغبة استمرارها في إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي الذي توظفه طهران ورقةَ ضغطٍ في الحرب، مجدداً في الآن نفسه الإشادة بعملية إنقاذ الطيار الثاني الذي كان على متن طائرة "إف-15" المقاتلة.

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "الثلاثاء سيكون يوم محطات الطاقة والجسور، كلها مجتمعة في يوم واحد في إيران. لن يشبه ذلك أي شي سابق!!! افتحوا المعبر اللعين، أيها المجانين، أو ستعيشون في الجحيم".

 

03:16 pm

العربي الجديد

طهران
الحرس الثوري: استهدفنا منشآت نفطية في الإمارات والبحرين

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، تنفيذ هجمات استهدفت بنى تحتية إسرائيلية وما وصفه بأنه "مصالح اقتصادية أميركية في المنطقة". وقال إن الهجمات جاءت رداً على هجمات إسرائيلية وأميركية على جسر "بي‑1" في كرج ومجمع البتروكيماويات في ماهشهر.

وأوضح أن العمليات شملت قصف مصفاة في حيفا قال إنها تزود الطائرات الحربية الإسرائيلية بالوقود، ما أدى إلى تضرر أجزاء رئيسية منها. كما أعلن استهداف منشآت غاز تابعة لشركات "إكسون موبيل" و"شيفرون" في منطقة حبشان بدولة الإمارات، وقصف مجمع بتروكيماويات في الرويس بالإمارات، زعم بأنه مرتبط بإنتاج مواد وقود للقوات الأميركية ومنتجات عسكرية لإسرائيل، ما أدى إلى اندلاع حريق واسع فيه بحسب البيان.

وأضاف أن هجوماً بطائرات مسيّرة استهدف منشأة بتروكيماويات قال إنها "أميركية" في سترة بالبحرين، ما سبَّب حرائق وأضراراً في أجزاء من المنشأة، كما أعلن استهداف منشأة بتروكيماويات في الشعيبة بالكويت، مؤكداً أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق كبير وتوقف العمل فيها.

وأشار البيان إلى أن هذه الضربات تمثل المرحلة الأولى من الرد، محذراً من أن أي هجمات جديدة على ما وصفه بالأهداف المدنية في إيران ستقابل برد أوسع وأكثر شدة، وقد يؤدي إلى استهداف مصالح الخصوم في المنطقة.

02:46 pm

رويترز
الحرس الثوري: استهدفنا مصانع للبتروكيماويات في الخليج

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد، مسؤوليته عن هجمات استهدفت مصانع للبتروكيماويات في الإمارات والكويت والبحرين. كما هدد الحرس الثوري بتكثيف الهجمات ضد المصالح الاقتصادية الأميركية في المنطقة إذا تكررت الهجمات على أهداف مدنية في إيران.

02:36 pm

العربي الجديد

طهران
إيران: أضرار في الشقق والمدارس والجامعات إثر الحرب

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم الأحد، تضرر 83,351 شقة سكنية و322 مركزاً علاجياً وصحياً و763 مدرسة في مختلف أنحاء البلاد خلال الحرب، بالإضافة إلى 30 جامعة.

01:55 pm

رويترز
مؤسسة البترول الكويتية: خسائر مادية جسيمة جراء اعتداء إيراني

قالت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الأحد، إن عدداً من المرافق التشغيلية التابعة لها في شركة البترول الوطنية الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية تعرضت لاعتداء بطائرات مسيَّرة، ما أدى إلى اندلاع حرائق في عدة مرافق و"خسائر مادية جسيمة". وأوضحت المؤسسة في بيان أنه لم تسجل أي إصابات بشرية، مضيفة أن الفرق المختصة تعمل على احتواء الحرائق ومنع امتدادها إلى مرافق أخرى.

01:53 pm

العربي الجديد

الدوحة
سقوط صاروخ إيراني على المنطقة الصناعية بالنقب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسقوط صاروخ إيراني على المنطقة الصناعية ناؤوت حوفاف في النقب للمرة الثانية في أسبوع. يأتي ذلك بعدما دوت صفارات الإنذار لأكثر من مرة في المنطقة عقب رصد صواريخ من إيران.

01:26 pm

العربي الجديد

طهران
طهران: اعتقال شخص صوّر مواقع الهجمات وأرسلها إلى شبكة تجسس

أعلن المركز الإعلامي للشرطة الإيرانية، اعتقال شخص قال إنه كان يصوّر المواقع المتضررة من جراء الهجوم العسكري ويرسلها إلى شبكة تجسس. وأوضح أن المتهم تواصل لعدة أشهر مع عنصر مرتبط بالشبكة وقدم له معلومات اجتماعية واقتصادية ثم عسكرية، مشيراً إلى أنه بدأ التواصل دون معرفة طبيعة الجهة قبل استدراجه للتعاون. ودعت الشرطة المواطنين إلى تجنّب التواصل مع قنوات مجهولة، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع أي نشاط تجسسي.

12:59 pm

فرانس برس
إيران: واشنطن استخدمت مطارا مهجورا قرب أصفهان بعملية الإنقاذ

قالت القوات المسلحة الإيرانية إن القوات الأميركية استخدمت مطاراً مهجوراً في جنوب محافظة أصفهان وسط البلاد، في عملية إنقاذ أحد طيارَي طائرة حربية تحطّمت، الجمعة، في الجمهورية الإسلامية. وقال إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم "مقر خاتم الأنبياء"، وهو غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية، إن "ما يسمى عملية الإنقاذ العسكرية الأميركية، المخطط لها كعملية خداع وهروب في مطار مهجور في جنوب أصفهان بذريعة استعادة طيار طائرة تمّ إسقاطها، كانت فشلاً ذريعاً". وأضاف "تم تدمير طائرتين نقل عسكريتين من طراز سي-130 ومروحيتي بلاك هوك".

12:10 pm

الأناضول

6833 مصابا بإسرائيل منذ بدء الحرب على إيران

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأحد، أن حصيلة المصابين جراء القصف بالصواريخ والمسيَّرات من إيران ولبنان منذ 28 فبراير/ شباط الماضي بلغت 6833 مصاباً، بينهم 108 خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وقالت الوزارة في بيان: "منذ بدء عملية زئير الأسد (العدوان على إيران في 28 فبراير) وحتى الساعة 7:00 صباحاً الأحد، أُجلي 6833 مصاباً إلى المستشفيات". وأوضحت أن من بين إجمالي المصابين، يتلقى نحو 138 شخصاً العلاج حالياً، بينهم حالتان حرجتان، و14 حالة خطيرة، و26 متوسطة، و93 طفيفة، ومصابان بالهلع، وحالة واحدة تخضع للتقييم الطبي.

11:35 am

فرانس برس

"نتبلوكس": انقطاع الإنترنت في إيران هو الأطول لأي بلد

أعلن مرصد "نتبلوكس" لمراقبة الاتصال عبر الإنترنت أن انقطاع الشبكة في إيران الذي بدأ قبل أكثر من شهر هو أطول انقطاع للإنترنت في أي بلد على الإطلاق. وأفاد "نتبلوكس" على "إكس" أبن "انقطاع الإنترنت في إيران هو حالياً أطول انقطاع للإنترنت على الإطلاق في أي بلد، متجاوزاً في شدّته جميع الحوادث السابقة المشابهة مع دخوله يومه الـ37 على التوالي بعد 864 ساعة".

وأشار المرصد في منشور آخر إلى أن بعض البلدان شهدت انقطاعات غير متواصلة أو على مستوى المناطق على فترات أطول، بينما لم تتصل كوريا الشمالية بالإنترنت إطلاقاً.

10:53 am

العربي الجديد

طهران
الحرس الثوري: إسقاط مسيّرة أميركية في أصفهان

أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أميركية جديدة من طراز MQ9  في محافظة أصفهان وسط البلاد.

 

10:47 am

موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
حريق بشركة بتروكيماويات في البحرين إثر اعتداء إيراني

أعلنت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات في البحرين عن تعرض عدد من وحداتها التشغيلية لهجوم بمسيرات إيرانية، ما أسفر عن اندلاع حريق في تلك الوحدات. وأشارت الشركة في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين إلى السيطرة على الحريق بالكامل وإخماده، من دون تسجيل أي إصابات بشرية.

09:45 am

طهران
5 قتلى إيرانيين أثناء عملية إنقاذ الطيار الأميركي

أعلنت سلطات محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، جنوب غربي إيران، مقتل 5 مواطنين وإصابة 8 آخرين في جبل "سياه" بالمحافظة، أثناء عملية إنقاذ الطيار الأميركي.

09:40 am

طهران
الحرس الثوري: إعلان ترامب عن إنقاذ الطيار للتغطية على هزيمته

قال الحرس الثوري الإيراني، إنّ الولايات المتحدة "تعرّضت لهزيمة مخزية أخرى"، وأنّ الرئيس دونالد ترامب، أعلن في تدوينة عن تنفيذ عملية خاصة لإنقاذ طيار الطائرة التي سقطت في إيران، للتغطية على "هزيمته الكبيرة"، مضيفاً أن "إله رمال طبس ما زال حاضراً"، وذلك في إشارة إلى فشل عملية المخلب الأميركي عام 1980، حين علقت القوات الخاصة الأميركية في عاصفة رملية بصحراء طبس.

وعملية المخلب، المعروفة في إيران بعملية طبس، كانت عملية عسكرية نفّذتها قوة دلتا التابعة للجيش الأميركي في 24 إبريل 1980، بهدف تحرير الرهائن الأميركيين المحتجزين في السفارة الأميركية بطهران، وشكّلت أول تجربة عملياتية لتلك القوة، لكنها فشلت بسبب أعطال فنية في المروحيات وحدوث عاصفة رملية.

09:35 am

لندن
اندلاع حرائق في شركة بروج للبتروكيماويات في أبوظبي

قال مكتب أبوظبي الإعلامي، إن الجهات المختصة في الإمارة تتعامل مع عدة حرائق اندلعت في مصنع بروج للبتروكيماويات، إثر سقوط شظايا بعد اعتراض ناجح من قبل أنظمة الدفاع الجوي. وأفاد المكتب، في بيان، بتعليق العمليات في المصنع مباشرةً لحين تقييم الأضرار، مشيراً إلى عدم تسجيل أي إصابات.

09:33 am

طهران
مقر "خاتم الأنبياء": تدمير طائرات "معادية" جنوب أصفهان

أكّد المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء"، العقيد إبراهيم ذو الفقاري، اليوم الأحد، "فشل" عملية إنقاذ الطيار الأميركي وسط إيران، بسبب العمليات المشتركة للحرس والجيش وقوات التعبئة الشعبية والأمن. وأضاف أن "القوات الإيرانية تمكّنت من استهداف وتدمير طائرات معادية في جنوب أصفهان شملت مروحيتين من طراز بلاك هوك وطائرة نقل عسكرية من نوع C130"، قائلاً إنها "تحترق حالياً".

8:41 AM

صابر غل عنبري

طهران
إيران تعدم متهمين بمهاجمة موقع عسكري خلال احتجاجات يناير

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام فجر اليوم بحق شخصين كانا قد اعتُقلا على خلفية احتجاجات شهر يناير، بعد إدانتهما بالهجوم على موقع عسكري في طهران بهدف الوصول إلى مستودع أسلحة داخله.

وشهدت إيران خلال الحرب الجارية تنفيذ عدة حالات إعدام بتهمة مختلفة من التجسس لصالح دول "معادية" إلى ارتكاب أعمال مسلحة في الاحتجاجات، ووصلت الإعدامات إلى 11 حالة حتى اليوم حسب البيانات الرسمية.

وذكرت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن المعتقلين محمد أمين بيغلري وشاهين واحدبرست أُعدما بعد استكمال الإجراءات القضائية وتثبيت الحكم من قبل المحكمة العليا.

وبحسب البيان، فقد اتُّهم الرجلان بالمشاركة في اقتحام موقع عسكري مصنف، وإلحاق أضرار بالمكان وإضرام النار فيه خلال احتجاجات يناير/كانون الثاني 2026، مع محاولة الوصول إلى مستودع الأسلحة الموجود داخله، مشيرا إلى أن مجموعة من المشاركين في "أعمال الشغب" حاولت خلال الأحداث اقتحام مواقع أمنية وعسكرية بهدف الاستيلاء على أسلحة ومعدات عسكرية، "إلا أن تلك المحاولات لم تنجح".

ووفقاً لمحتوى الملف القضائي الذي أشارت إليه وكالة "ميزان"، دخل بيغلري إلى الموقع بعد كسر الباب، وقام بتخريب محتوياته، بينما شارك واحدبرست أيضاً في اقتحام المكان وإشعال النار فيه، مشيرة إلى أن مستودع الأسلحة في الموقع كان يحتوي على نحو 20 بندقية كلاشينكوف و1800 طلقة ذخيرة، إلا أن المهاجمين لم يتمكنوا من إخراج أي منها.

ووفق الرواية القضائية، كان المتهمان على علم بطبيعة المكان العسكرية، حيث كانت توجد لافتات تحذيرية، مشيرة إلى أن المبنى منشأة عسكرية أُوقف المتهمان على سطح المبنى بعد اندلاع الحريق وتصاعد الدخان، وذلك عقب محاولتهما تخريب المكان.

08:40 am

فرانس برس

إيران تقول إنها أسقطت طائرة أميركية خلال البحث عن الطيار

قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إنه أسقط طائرة أميركية كانت تشارك في عمليات إنقاذ الطيار الذي تحطمت طائرته الجمعة، وفق ما نقلت وكالة تسنيم. ونقلت الوكالة عن الحرس الثوري أن "طائرة معادية كانت تبحث عن طيار (..) دُمرت (..) في جنوب أصفهان".

07:44 am

رويترز

ترامب: أميركا أنقذت فرد الطاقم الذي أسقطت طائرته في إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فجر الأحد أن الجيش الأميركي أنقذ ضابطاً كان ضمن طاقم طائرة أُسقطت في إيران. وقال ترامب عبر حسابه على تروث سوشال: "نفذ الجيش الأميركي واحدة من أجرأ عمليات البحث والإنقاذ في تاريخ الولايات المتحدة لإنقاذ أحد ضباطنا المتميزين، وهو كولونيل يحظى باحترام كبير، ويسرّني أن أطمئنكم بأنه الآن بخير".

06:17 am

فرانس برس

الإمارات: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات إيرانية

أعلنت الإمارات أن دفاعاتها الجوية تتعامل مع اعتداءات بصواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية.

06:04 am

رويترز

البحرين: اندلاع حريق في منشأة عقب هجوم إيراني

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن الدفاع المدني اتخذ إجراءات للسيطرة على حريق اندلع في منشأة، عقب هجوم إيراني.
 

05:40 am

فرانس برس

قتلى وجرحى في غارات استهدفت محافظة أردبيل شمال غربي إيران

أعلنت إيران مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في غارات استهدفت محافظة أردبيل في أقصى شمال غربي البلاد، قرب الحدود مع أذربيجان، وفق ما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء. ونقلت الوكالة عن مسؤول في مكتب محافظ أردبيل أن الهجمات وقعت في قرية جعفر آباد القريبة من الحدود، وقرية غرمي التي تبعد نحو عشرة كيلومترات عن الأراضي الأذربيجانية، مشيراً إلى أن الغارات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

04:25 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
قصف إيراني يستهدف شماليّ إسرائيل وجنوبيّها

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن صاروخاً أُطلق من إيران سقط في شمال إسرائيل، فيما سقط آخر في منطقة النقب بالجنوب.

03:05 am

رويترز

هجوم إيراني بمسيّرات يستهدف مجمعاً حكومياً في الكويت

أعلنت الكويت أن هجوماً بطائرات مسيّرة إيرانية استهدف مجمع مكاتب حكومية، ما أوقع أضراراً مادية كبيرة في الموقع، من دون تسجيل إصابات بشرية.

01:42 am

كونا

الكويت: حريق في مجمع القطاع النفطي بالشويخ إثر هجوم بمسيّرات

أفادت وكالة الأنباء الكويتية باندلاع حريق في مجمع القطاع النفطي بمنطقة الشويخ إثر هجوم بمسيّرات، مشيرة إلى عدم تسجيل أي إصابات.

12:44 am

العربي الجديد

واشنطن
تقديرات أميركية بإعادة إيران إصلاح مخابئ الصواريخ

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن تقارير استخباراتية أميركية كشفت أن إيران تعمل على إعادة مخابئ الصواريخ ومنصات الإطلاق إلى الخدمة في غضون ساعات من مهاجمتها بالقنابل الأميركية والإسرائيلية عبر رفع الأنقاض عنها، مضيفة أن طهران تحتفظ بكميات كبيرة من الصواريخ ومنصات الإطلاق المتنقلة.

صاروخ إيراني سقط في محافظة الحسكة بسورية، 4 مارس 2026 (فرانس برس)
12:42 am

رويترز

إيران تضيف محطتي طاقة في إسرائيل إلى "بنك الأهداف"

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" عن مصدر "مطلع" قوله إن "محطتي طاقة مركزيتين في إسرائيل" أُضيفتا إلى "بنك الأهداف" الإيراني، في إطار ما وصفه بـ"سياسة الرد بالمثل"، رداً على التهديدات التي تستهدف البنى التحتية الحيوية في إيران.
 

12:27 AM
أبرز تطورات الحرب أمس السبت
  • الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون
  • إيران رداً على تهديد ترامب بضرب منشآت الطاقة: سنحوّل المنطقة إلى "جحيم"
  • مسؤول: إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر لمهاجمة منشآت طاقة في إيران
  • ترامب يهدد مجدداً: 48 ساعة للاختيار بين اتفاق أو "الجحيم"
  • الحرس الثوري يعلن إصابة سفينة "مرتبطة" بإسرائيل في مضيق هرمز
  • الجيش الإيراني يعلن مهاجمة "أهداف" في الإمارات والكويت 
