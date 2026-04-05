الحرب في المنطقة | ترامب يحدد ساعة نهاية مهلته وإيران تواصل القصف

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن 15 سفينة عبرت خلال الـ24 ساعة الماضية من مضيق هرمز بعد الحصول على تصريح من إيران.
رغم التصريحات المتفائلة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأيام الأخيرة بشأن مسار المحادثات مع إيران، وتأكيده قرب انتهاء الحرب وبلوغ الأهداف المحددة لها، إلى جانب حديث جيش الاحتلال عن استنفاد "بنك الأهداف" المُعدّ مسبقاً، عادت محطات الطاقة في إيران وإسرائيل والمنطقة إلى واجهة الأهداف المحتملة. يأتي ذلك عقب تجديد ترامب تهديداته بتنفيذ وعده باستهدافها داخل إيران، في حال عدم التوصل إلى اتفاق أو إعادة فتح مضيق هرمز قبل 6 إبريل/ نيسان.
وردّ المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية، العقيد إبراهيم ذو الفقاري، على تهديد ترامب، قائلاً: "لا تنسوا، إذا توسعت الأعمال الشريرة، فستتحول المنطقة برمتها إلى جحيم للعدو"، مؤكداً أن "سراب هزيمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحوّل إلى مستنقع لغرقكم". كذلك نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصدر "مطلع" قوله إن "محطتي طاقة مركزيتين في إسرائيل" أُضيفتا إلى "بنك الأهداف" الإيراني، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار "سياسة الرد بالمثل"، رداً على التهديدات التي تستهدف البنى التحتية الحيوية في إيران.
ورغم أن مهلة ترامب لم تنتهِ بعد، بدأت إسرائيل فعلياً الاستعداد لتنفيذ مثل هذه الهجمات، وفق ما أكده مسؤول أمني إسرائيلي لوكالة "رويترز". وأكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو استهداف منشآت بتروكيماوية في إيران، فيما أعلن جيش الاحتلال في بيان رسمي أن سلاح الجو نفّذ هجوماً استهدف بنى تحتية في مجمع بتروكيماوي. في المقابل، أعلنت جماعة الحوثيين إطلاق صاروخ من اليمن سقط في منطقة تل أبيب، فيما نفذت إيران عمليات قصف استهدفت وسط إسرائيل وشماليّها.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة إرسال تعزيزات برية وبحرية إلى المنطقة، وسط تكهنات بشأن طبيعة الدور الذي قد تضطلع به هذه القوات؛ سواء تنفيذ عملية برية داخل إيران للسيطرة على جزيرة خارج، أو تأمين منشآت حساسة مثل مواقع اليورانيوم المخصب، أو حتى التدخل لفتح مضيق هرمز، في ظل تباين تصريحات ترامب، بين تحميل الأوروبيين مسؤولية ذلك، والتلويح باستخدام القوة، وصولاً إلى تهديد إيران بفتح المضيق أو "فتح أبواب الجحيم".
أعلن نائب محافظ هرمزغان للشؤون السياسية والأمنية، أحمد نفیسي، أن الهجوم الذي استهدف منطقة ميناء بندرلنغه أسفر عن مقتل 6 من المواطنين وإصابة 17 آخرين.
وقال في بيان إن "العدو الصهيوني والأميركي استهدف عدداً من النقاط في قضاء لنغه بطائراته، في محاولة لضرب البنى التحتية المدنية".
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعیل بقائي، في تصريحات أوردها التلفزيون الإيراني، إن تلويح المسؤولين الأميركيين باستهداف البنى التحتية في إيران تمثّل "تهديداً بالإبادة الجماعية"، متهماً الإدارة الأميركية بأنها "لا تولي أهمية للمنطق ولا للمبادئ الأخلاقية الأساسية".
وأضاف المتحدث الإيراني أن التهديدات الأمريكية "تعكس تصورات إجرامية"، موضحاً أن التهديد بقصف محطات الكهرباء والمنشآت المدنية الإيرانية يكشف عن "نية العدو في التأثير على شريحة واسعة من سكان إيران"، مضيفاً أن هذا الأمر "لا يقل عن جريمة حرب".
وشدّد على أن إيران "مصممة على الدفاع عن أمنها القومي وسيادتها"، مشيراً إلى أنه "لم يعد أحد يثق بالدبلوماسية الأميركية".
أعلنت الشرطة في غرب محافظة طهران اعتقال أربعة أشخاص في عمليات أمنية منفصلة بمدينة رباط كريم، بتهمة الارتباط بشبكات معارضة والمشاركة في أعمال الشغب في احتجاجات يناير/كانون الثاني الماضي.
وذكرت السلطات أنه تم خلال تفتيش أماكن اختبائهم ضبط معدات مختلفة بينها طائرة مسيّرة صغيرة، وبخاخ غاز مسيل للدموع، وجهاز صاعق كهربائي، وعدة أسلحة بيضاء، إضافة إلى بندقيتين صيد غير مرخصتين وطلقات من ذخيرة كلاشينكوف.
كما أشارت إلى اعتقال شخص آخر في مدينة أنديشه بقضاء شهريار جنوب غربي طهران بتهمة المشاركة في أعمال عنف خلال احتجاجات يناير، إلى جانب توقيف فرد اتُّهم بإرسال رسائل داعمة للحرب إلى قناة "إيران إنترناشونال" المعارضة.
أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة 97 من عملية "الوعد الصادق 4"، بالصواريخ والطائرات المسيّرة، قائلاً إن الهجوم شمل استهداف موقع تجمع لقادة وضباط أميركيين في "موقع تمويهي" قرب القاعدة البحرية محمد الأحمد في الكويت باستخدام عدة صواريخ باليستية وعدد كبير من الطائرات المسيّرة الانتحارية.
وأضاف البيان أنه وفق ما وصفه بمعلومات دقيقة، فإن الهجوم الذي نفذته القوة البحرية للحرس الثوري يوم أمس على موقع تجمع لمدربين وضباط في الجيش الأميركي داخل الإمارات أسفر حتى الآن عن مقتل أو إصابة 25 شخصاً.
كما أعلن الحرس الثوري استهداف سفينة إسرائيلية تحمل الاسم التجاري "كينغ داو ستار" في قناة ميناء جبل علي في الإمارات بصاروخ كروز بحري من طراز "قدير"، مشيراً إلى أن السفينة أصيبت إصابة مباشرة وهي حالياً مشتعلة.
وأشار البيان أيضاً إلى أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفي إطار ما وصفه بالتحكم الذكي في مضيق هرمز، تم منع دخول وخروج عدة سفن لعدم امتلاكها تصاريح عبور، وتم توجيهها إلى مناطق الرسو في الجهتين الغربية والشرقية للمضيق.
وفي ختام البيان، دعت القوة البحرية للحرس الثوري طواقم ناقلات النفط والسفن التجارية في الخليج وبحر عمان إلى عدم الالتفات إلى ما وصفته بالأخبار الكاذبة وعدم تعريض سلامتهم للخطر، مشيرة إلى إمكانية التواصل عبر القناة الدولية 16 مع إحدى محطات القوة البحرية للحرس الثوري عند الحاجة.
قال رئيس البرلمان الإيراني (مجلس الشورى) محمد باقر قاليباف، رداً على التهديدات الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن "تحركاتك غير المنطقية من جانبك تحول أميركا إلى جحيم حقيقي لكل أسرة أميركية".
وأضاف قاليباف في منشور على منصة "إكس" أن "المنطقة بأكملها ستشتعل بسبب إصرارك على تنفيذ أوامر (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".
وخاطب ترامب: "لا تخطئ الحساب، فلن تحقق أي مكاسب من خلال ارتكاب جرائم حرب. الحل الحقيقي الوحيد هو احترام حقوق الشعب الإيراني ووضع حد لهذه اللعبة الخطيرة".
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام فجر اليوم بحق شخصين كانا قد اعتُقلا على خلفية احتجاجات شهر يناير، بعد إدانتهما بالهجوم على موقع عسكري في طهران بهدف الوصول إلى مستودع أسلحة داخله.
وشهدت إيران خلال الحرب الجارية تنفيذ عدة حالات إعدام بتهمة مختلفة من التجسس لصالح دول "معادية" إلى ارتكاب أعمال مسلحة في الاحتجاجات، ووصلت الإعدامات إلى 11 حالة حتى اليوم حسب البيانات الرسمية.
وذكرت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن المعتقلين محمد أمين بيغلري وشاهين واحدبرست أُعدما بعد استكمال الإجراءات القضائية وتثبيت الحكم من قبل المحكمة العليا.
وبحسب البيان، فقد اتُّهم الرجلان بالمشاركة في اقتحام موقع عسكري مصنف، وإلحاق أضرار بالمكان وإضرام النار فيه خلال احتجاجات يناير/كانون الثاني 2026، مع محاولة الوصول إلى مستودع الأسلحة الموجود داخله، مشيرا إلى أن مجموعة من المشاركين في "أعمال الشغب" حاولت خلال الأحداث اقتحام مواقع أمنية وعسكرية بهدف الاستيلاء على أسلحة ومعدات عسكرية، "إلا أن تلك المحاولات لم تنجح".
ووفقاً لمحتوى الملف القضائي الذي أشارت إليه وكالة "ميزان"، دخل بيغلري إلى الموقع بعد كسر الباب، وقام بتخريب محتوياته، بينما شارك واحدبرست أيضاً في اقتحام المكان وإشعال النار فيه، مشيرة إلى أن مستودع الأسلحة في الموقع كان يحتوي على نحو 20 بندقية كلاشينكوف و1800 طلقة ذخيرة، إلا أن المهاجمين لم يتمكنوا من إخراج أي منها.
ووفق الرواية القضائية، كان المتهمان على علم بطبيعة المكان العسكرية، حيث كانت توجد لافتات تحذيرية، مشيرة إلى أن المبنى منشأة عسكرية أُوقف المتهمان على سطح المبنى بعد اندلاع الحريق وتصاعد الدخان، وذلك عقب محاولتهما تخريب المكان.