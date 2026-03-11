الحرب في المنطقة | قصف متبادل وإسرائيل تحاول كسب مزيد من الوقت

طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
لندن

العربي الجديد

التحديثات الحية
11 مارس 2026   |  آخر تحديث: 02:51 (توقيت القدس)
يتواصل التصعيد العسكري بين إيران من جهة، والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل من جهة أخرى، وسط تبادل مكثف للهجمات والتهديدات واتساع رقعة المواجهة في المنطقة، ما يرفع منسوب القلق الدولي من تحولها إلى حرب إقليمية أوسع. وتشهد الأيام الأخيرة تكثيفاً للضربات المتبادلة والتصريحات السياسية الحادة، في وقت تتابع فيه العواصم الدولية تطورات الصراع بحذر، خشية أن يؤدي استمرار المواجهة إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

وفي ظل هذا التصعيد، تتباين التقديرات بشأن المدى الزمني للحرب وإمكانية توقفها، إذ تشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن نهايتها قد تتحدد خلال أسابيع، فيما لا تستبعد مصادر سياسية وعسكرية أن تنتهي على نحو مفاجئ بقرار أميركي، كما حدث في جولات تصعيد سابقة. ويأتي ذلك في ظل الدور المحوري الذي تلعبه الولايات المتحدة في إدارة مسار التصعيد والضغط العسكري، سواء عبر الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل أو من خلال محاولات ضبط إيقاع المواجهة.

في المقابل، تؤكد طهران تمسكها بموقفها الرافض الضغوط العسكرية، مشددةً على قدرتها على الصمود في مواجهة الهجمات، بينما تتحدّث تقارير إعلامية أميركية عن نقاشات داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن خيارات عسكرية إضافية محتملة. وتشمل هذه النقاشات سيناريوهات معقّدة، تتعلّق بالتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي يُعتقد أنه مخزّن في منشآت عميقة تحت الأرض، وهو ما قد يتطلّب عمليات عسكرية واسعة إذا ما تقرّر استهدافه.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة أولاً بأول..

02:50 am

الدوحة
وزارة الدفاع الإماراتية: نتعامل مع اعتداءات صاروخية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.

وأكدت الوزارة في بيان أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيّرة والجوالة.

02:47 am

طهران
الحرس الثوري الإيراني: الموجة الـ37 هي الأعنف والأثقل

قال الحرس الثوري الإيراني في بيان إن الموجة 37 من الصواريخ هي الأعنف والأثقل منذ بداية الحرب حتى الآن، مضيفاً أنه ما زال يواصل هجماته "بشكل هادف وبقوة، وفي استمرار الحرب لا نفكر إلا في تحقيق النصر الكامل".

وقال إنه استهدف خلال هذه الموجة مركز هائيلا لاتصالات الأقمار الصناعية جنوب تل أبيب للمرة الثانية، والقواعد العسكرية في بئر يعقوب والقدس المحتلة وحيفا، إلى جانب أهداف أميركية بإقليم كردستان العراق.

02:16 am

الدوحة
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير خمس مسيّرات

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير خمس مسيّرات شرق محافظة الخرج، جنوب شرق العاصمة الرياض.

02:13 am

الخطوط الجوية القطرية تعلن عن تسيير 29 رحلة الخميس

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية أنها ستسير 29 رحلة جوية من وإلى الدوحة الخميس بعد حصولها على تصريح مؤقت من الهيئة العامة للطيران المدني في قطر.

وقال بيان صادر عن الشركة نشر الثلاثاء على منصة إكس "بالإشارة إلى البيان الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر بشأن الاستئناف الجزئي لحركة الملاحة الجوية في دولة قطر عبر مسارات جوية مخصصة للطوارئ، تعتزم الخطوط الجوية القطرية تشغيل جدول رحلات (...) لدعم المسافرين المتأثرة رحلاتهم بالظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة".

ويشمل الجدول المحدود رحلات إلى لندن ونيويورك ومدريد.

 

01:35 am

الدوحة
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرتين في حفر الباطن

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين في محافظة حفر الباطن، الواقعة بالمنطقة الشرقية.

01:31 am

طهران
الحرس الثوري الإيراني يطلق الموجة الـ37 من القصف

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق الموجة الـ37 من القصف، مشيراً إلى أنها ستستمر نحو 3 ساعات وتشمل أهدافا أميركية في أربيل والأسطول الخامس وقلب تل أبيب.

01:21 am

الدوحة
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

12:57 am

القدس المحتلة
جيش الاحتلال: الدفاعات الجوية تعترض صواريخ أطلقت من إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية تعمل على اعتراض صواريخ أطلقت من إيران.

12:56 am

رام الله
شظايا صواريخ تدمر منزلاً من ثلاثة طوابق في سلفيت

دمّرت شظايا صواريخ خلال قصف إيراني على إسرائيل، مساء الثلاثاء، مبنى من ثلاثة طوابق في سلفيت شمال الضفة الغربية. وبحسب بيان للدفاع المدني الفلسطيني، فقد تلقت طواقم الدفاع المدني بلاغاً يفيد بسقوط شظية صاروخ كبيرة الحجم على منزل مكوّن من ثلاثة طوابق في بلدة بديا غرب سلفيت شمال الضفة الغربية، حيث اخترقت الطوابق الثلاثة وتسببت بحريق في الطابق السفلي.

12:05 am

الجيش الأميركي: تدمير 16 سفينة لزرع الألغام قرب مضيق هرمز

أعلنت القيادة المركزية الأميركية تدمير عدد من سفن البحرية الإيرانية، بينها 16 سفينة مخصصة لزرع الألغام قرب مضيق هرمز.

12:05 am

طهران
قائد في الحرس الثوري: العدو سيواجه قريباً مفاجآت جديدة

كتب قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد موسوي، مساء الثلاثاء أن "العدو سيواجه قريباً مفاجآت جديدة".

11:36 pm

البيت الأبيض: استهدفنا أكثر من 5 آلاف هدف في إيران

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة هاجمت أكثر من خمسة آلاف هدف في إيران منذ بدء الحرب. وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الهجمات الصاروخية الباليستية الإيرانية تراجعت بأكثر من 90% منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير/ شباط، فيما تراجعت هجمات الطائرات المسيّرة بنحو 85%. وقالت ليفيت: "بعد مرور عشرة أيام، حققت هذه الحملة نجاحاً باهراً حتى الآن، وينتصر محاربو أميركا في هذه المعركة المهمة بوتيرة أسرع مما توقعنا". وأضافت أن الولايات المتحدة تحرز أيضاً تقدماً نحو تحقيق هدفها العسكري المتمثل في تدمير البحرية الإيرانية، مشيرة إلى تدمير أكثر من 50 سفينة حربية إيرانية.

11:33 pm

القدس المحتلة
رصد صواريخ جديدة انطلقت من إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصد صواريخ جديدة انطلقت من إيران باتجاه وسط إسرائيل.

11:32 pm

القدس المحتلة
مسؤول إسرائيلي: نحاول كسب المزيد من الوقت

قال مسؤول إسرائيلي في حديثه مع القناة 12 العبرية إن إسرائيل تحاول كسب مزيد من الوقت لاستمرار الحرب، لكنها تتصرف كما لو أن الوقت ضيق.

11:31 pm

سقوط مسيرة بحقل مجنون النفطي جنوب العراق

أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر أمنية، بسقوط مسيّرة في حقل مجنون النفطي جنوبي العراق، من دون التسبب بأضرار أو إصابات.

11:25 pm

طهران
عراقجي: قواتنا المسلحة تعاقب إسرائيل على عدوانها

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لا يريد للعالم أن يرى كيف تعاقب القوات المسلحة الإيرانية القوية إسرائيل على عدوانها". وأضاف عراقجي أن التقارير الواردة من الميدان تتحدث عن "دمار واسع أحدثته الصواريخ الإيرانية، وقادة مذعورين، ومنظومات دفاع جوي في حالة فوضى"، مؤكداً أن العمليات الإيرانية ضد إسرائيل "ما زالت في بدايتها".

11:17 pm

القدس المحتلة
جيش الاحتلال: بدأنا موجة جديدة من الهجمات على طهران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ بشن موجة جديدة من الهجمات واسعة النطاق على طهران.

10:50 PM
أبرز تطورات الحرب على إيران يوم أمس الثلاثاء
  • جيش الاحتلال يكثف غاراته على إيران تحسباً لوقف ترامب الحرب
  • وزير الحرب الأميركي يتوعد إيران: قد نشن اليوم أقوى هجماتنا
  • إيران تهدد بالرد بالمثل إذا ضُربت بنيتها التحتية
  • إيران تنفي عبور ناقلة نفط بمرافقة أميركية في مضيق هرمز
  • الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة 35 من "الوعد الصادق 4"
  • حرب إيران كلّفت البنتاغون 5.6 مليارات دولار من الذخائر
  • لاريجاني لترامب: انتبه لنفسك حتى لا تُقصى
  • نتنياهو: الحرب على إيران لم تنتهِ بعد وضرباتنا تُضعف النظام
01:13 am

بيروت
حزب الله: استهدفنا جيش الاحتلال في موقع المرج

قال حزب الله إن عناصره استهدفوا أمس عند الساعة 16:18 بقصف صاروخي تجمعاً لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدودية.

