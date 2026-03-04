الحرب في المنطقة | قصف لطهران وصواريخ على تل أبيب ودعوات لوقف النار

تستمر الولايات المتحدة وإسرائيل بقصفهما العنيف على إيران في اليوم الخامس من الحرب، فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه "تمّ تدمير كل شيء تقريباً" في إيران. بالمقابل، اعتبر سفير إيران لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة اتخذت "قراراً غبياً تماماً" بمهاجمة إيران فيما المفاوضات كانت لا تزال جارية. ونفى وجود أي تواصل مع الولايات المتحدة اليوم.
وواصلت طهران من جهتها استهداف مصالح أميركية ومنشآت اقتصادية في دول الخليج، مؤكدة أنها لا تستهدف هذه الدول، إنما القواعد الأميركية فيها. وليل الثلاثاء - الأربعاء، سقطت شظايا ذخائر في منطقة تل أبيب، ما أسفر عن إصابة امرأة بجروح طفيفة، وذلك بعدما أطلقت إيران موجتين من الصواريخ باتجاه إسرائيل خلال 30 دقيقة. وجاء في بيان للشرطة بشأن الموجة الأولى من الصواريخ "قبل وقت قصير، تلقّت شرطة إسرائيل بلاغات تفيد بسقوط شظايا ذخائر في منطقة تل أبيب. يعمل عناصر الشرطة وخبراء تفكيك المتفجرات على تأمين المناطق المتضررة وعزلها". وبعد دقائق، أعلن الجيش رصد إطلاق موجة ثانية من الصواريخ من إيران، أعقبها دوي انفجارات في القدس.
إلى ذلك، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصدرين مطلعين أن الإمارات العربية المتحدة تدرس التحرك عسكرياً لوقف الاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية على أراضيها، في ظل العدوان الأميركي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية. وذكر الموقع نقلاً عن "مصدر مطلع على مناقشات السياسة الإماراتية" أن أبوظبي "تدرس اتخاذ تدابير دفاعية فعّالة ضد إيران. ورغم أنها لم تشارك في الحرب بأي شكل من الأشكال، إلا أنها تعرضت لـ800 قذيفة". وأضاف المصدر: "ترى الإمارات أنه لا يوجد بلد في العالم سيُفوّت فرصة تقييم موقفه الدفاعي في مثل هذه الظروف". وبحسب الموقع الأميركي "يكمن الغموض في اعتقاد مسؤولين إسرائيليين أن السعودية قد تتخذ إجراء عسكرياً رداً على الهجمات الإيرانية".
وفيما يخص اختيار مرشد إيراني جديد، ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، المقربة من الحرس الثوري، مساء الثلاثاء، نقلاً عن "مصادر مطلعة"، أن مجلس خبراء القيادة المخول دستورياً بتعيين المرشد الأعلى للبلاد يعقد اجتماعاته "عن بعد ويجري عملية التصويت بطريقة أخرى"، بسبب الظروف الأمنية، وحفاظاً على أرواح نواب المجلس. وتوقعت الوكالة الإعلان عن اسم القائد الجديد خلال الساعات أو الأيام المقبلة "على أقصى تقدير".
وأضافت "فارس"، نقلاً عن هذه المصادر، أن "المجلس يتابع مشاوراته بشكل آخر ومنتظم في أجواء آمنة"، بعد اغتيال المرشد علي خامنئي، مؤكدة أن عملية تعيين المرشد الجديد "في مراحلها الأخيرة وقد يعلن عن اختيار قائد جديد قريباً". وأوضحت الوكالة الإيرانية أنه "على خلاف التضليل الإعلامي للوسائل الإعلامية المعادية التي تسعى إلى تصوير حالة من الفوضى في البلاد، فإن القدرات الدستورية مستمرة على نحو لا يوجد فيه أي طريق مسدود، وقد جرى التنبؤ بجميع الظروف".
