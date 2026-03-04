الحرب في المنطقة | قصف لطهران وصواريخ على تل أبيب ودعوات لوقف النار

طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
العربي الجديد

التحديثات الحية
04 مارس 2026   |  آخر تحديث: 02:37 (توقيت القدس)
تستمر الولايات المتحدة وإسرائيل بقصفهما العنيف على إيران في اليوم الخامس من الحرب، فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه "تمّ تدمير كل شيء تقريباً" في إيران. بالمقابل، اعتبر سفير إيران لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة اتخذت "قراراً غبياً تماماً" بمهاجمة إيران فيما المفاوضات كانت لا تزال جارية. ونفى وجود أي تواصل مع الولايات المتحدة اليوم.

وواصلت طهران من جهتها استهداف مصالح أميركية ومنشآت اقتصادية في دول الخليج، مؤكدة أنها لا تستهدف هذه الدول، إنما القواعد الأميركية فيها. وليل الثلاثاء - الأربعاء، سقطت شظايا ذخائر في منطقة تل أبيب، ما أسفر عن إصابة امرأة بجروح طفيفة، وذلك بعدما أطلقت إيران موجتين من الصواريخ باتجاه إسرائيل خلال 30 دقيقة. وجاء في بيان للشرطة بشأن الموجة الأولى من الصواريخ "قبل وقت قصير، تلقّت شرطة إسرائيل بلاغات تفيد بسقوط شظايا ذخائر في منطقة تل أبيب. يعمل عناصر الشرطة وخبراء تفكيك المتفجرات على تأمين المناطق المتضررة وعزلها". وبعد دقائق، أعلن الجيش رصد إطلاق موجة ثانية من الصواريخ من إيران، أعقبها دوي انفجارات في القدس.

إلى ذلك، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصدرين مطلعين أن الإمارات العربية المتحدة تدرس التحرك عسكرياً لوقف الاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية على أراضيها، في ظل العدوان الأميركي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية. وذكر الموقع نقلاً عن "مصدر مطلع على مناقشات السياسة الإماراتية" أن أبوظبي "تدرس اتخاذ تدابير دفاعية فعّالة ضد إيران. ورغم أنها لم تشارك في الحرب بأي شكل من الأشكال، إلا أنها تعرضت لـ800 قذيفة". وأضاف المصدر: "ترى الإمارات أنه لا يوجد بلد في العالم سيُفوّت فرصة تقييم موقفه الدفاعي في مثل هذه الظروف". وبحسب الموقع الأميركي "يكمن الغموض في اعتقاد مسؤولين إسرائيليين أن السعودية قد تتخذ إجراء عسكرياً رداً على الهجمات الإيرانية".

وفيما يخص اختيار مرشد إيراني جديد، ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، المقربة من الحرس الثوري، مساء الثلاثاء، نقلاً عن "مصادر مطلعة"، أن مجلس خبراء القيادة المخول دستورياً بتعيين المرشد الأعلى للبلاد يعقد اجتماعاته "عن بعد ويجري عملية التصويت بطريقة أخرى"، بسبب الظروف الأمنية، وحفاظاً على أرواح نواب المجلس. وتوقعت الوكالة الإعلان عن اسم القائد الجديد خلال الساعات أو الأيام المقبلة "على أقصى تقدير".

وأضافت "فارس"، نقلاً عن هذه المصادر، أن "المجلس يتابع مشاوراته بشكل آخر ومنتظم في أجواء آمنة"، بعد اغتيال المرشد علي خامنئي، مؤكدة أن عملية تعيين المرشد الجديد "في مراحلها الأخيرة وقد يعلن عن اختيار قائد جديد قريباً". وأوضحت الوكالة الإيرانية أنه "على خلاف التضليل الإعلامي للوسائل الإعلامية المعادية التي تسعى إلى تصوير حالة من الفوضى في البلاد، فإن القدرات الدستورية مستمرة على نحو لا يوجد فيه أي طريق مسدود، وقد جرى التنبؤ بجميع الظروف".

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة أولاً بأول..

02:29 am

مجلس الوزراء: السعودية ستتخذ جميع الإجراءات للدفاع عن أمنها

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية، نقلا عن بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن السعودية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها و"حماية أراضينا والمواطنين والمقيمين".

واستهدف هجوم إيراني السفارة الأميركية في الرياض الثلاثاء وسط استمرار الهجمات التي تشنها طهران بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول الخليج التي تستضيف قواعد أميركية، عقب العدوان الأميركية الإسرائيلي على إيران.

02:26 am

الجيش الأميركي: تدمير 17 سفينة وغواصة وقصف قرابة 2000 هدف

قال قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر اليوم الأربعاء إن الجيش دمر 16 سفينة إيرانية وغواصة واحدة، وقصف ما يقرب من 2000 هدف في إيران.

وأضاف كوبر في مقطع فيديو نشر على إكس "اليوم، لا توجد سفينة إيرانية واحدة تبحر في الخليج العربي أو مضيق هرمز أو خليج عمان".

01:59 am

العربي الجديد

الكشف عن أسماء أربعة جنود أميركيين قتلوا في الحرب

كشفت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) أسماء أربعة من أصل ستة من أفراد الجيش الأميركي قتلوا في الحرب، مؤكدة أنهم قتلوا في هجوم بطائرة مسيّرة إيرانية في الكويت. ووفق وكالة "أسوشييتد برس"، فقد قُتل الجنود الأربعة من عناصر الاحتياط في الجيش يوم الأحد عندما ضربت طائرة مسيّرة مركز قيادة في ميناء الشعيبة، وذلك بعد يوم واحد فقط من إطلاق الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانهما العسكري على إيران، التي شنت بدورها ضربات انتقامية.

وجميع القتلى تابعون للواء 103 للاستدامة في أيوا. وأسماء القتلى هم: الكابتن كودي غورك (35 عاماً) من وينتر هافن بفلوريدا، والسيرجانت نوح تيتجينز (42 عاماً) من بلفيو في نبراسكا، والسيرجانت نيكول أمور (39 عاماً) من وايت بير ليك في مينيسوتا، والجندي ديكلان جيه.

2:36 AM

عثمان لحياني

عثمان لحياني
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
الجزائر
صحيفة جزائرية: منع عملية إجلاء جزائريين من مطار دبي

قالت صحيفة "الخبر" الجزائرية إن السلطات الإماراتية منعت عملية إجلاء لجزائريين من مطار دبي. ونقلت الصحيفة المقربة من الرئاسة الجزائرية، الأربعاء، عن مصادر وصفتها بالموثوقة، أن "طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، تحركت أول أمس (الاثنين)، إلى إمارة دبي لإجلاء أفراد الجالية الجزائرية، لكنها لم تتمكن من تنفيذ العملية بعد رفض السلطات الإماراتية السماح للركاب بالصعود".

ولم توضح المصادر للصحيفة أسباب منع عملية الإجلاء، لكنه يعتقد أنه مظهر آخر من مظاهر أزمة العلاقات الحادة بين الجزائر وأبو ظبي، بعدما أعلنت الجزائر في السابع من فبراير/شباط المنصرم، إلغاء اتفاقية التعاون الثنائية في مجال الطيران، ما يعني وقف الرحلات الجوية بين البلدين وإنهاء عمل شركات الطيران الإماراتية من وإلى الجزائر في الآجال القانونية التي تنص عليها قوانين الطيران العالمي (12شهراً).

01:46 am

رئيس الوزراء الكندي يدعو إلى "خفض سريع للتصعيد"

دعا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الأربعاء، إلى "خفض سريع للتصعيد"، وحض جميع الأطراف على احترام قواعد الاشتباك الدولية. وقال كارني في كلمة ألقاها في سيدني، إن الحرب في الشرق الأوسط تجسد "مثالاً آخر على فشل النظام الدولي".

وأضاف "إن كندا تدعو إلى احتواء سريع للأعمال العدائية، وهي على استعداد للمساعدة في تحقيق هذا الهدف". وتابع "كندا تؤكد مجدداً أن القانون الدولي ملزم لجميع الأطراف المتحاربة". وناشد كارني "جميع الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة وإسرائيل، احترام قواعد الاشتباك الدولية".

01:34 am

جيش الاحتلال يعلن بدء "موجة هجمات واسعة" على إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، أنه بدأ "موجة هجمات واسعة" النطاق على أهداف داخل إيران، بعدما أطلقت الأخيرة ثلاث رشقات صاروخية منفصلة باتجاه إسرائيل في الساعات الأخيرة. وقال جيش الاحتلال إن ضرباته الأخيرة استهدفت "مواقع إطلاق صواريخ، ومنظومات الدفاع، وبنى تحتية إضافية".

12:55 am

قطر تعلن سقوط صاروخ باليستي إيراني على قاعدة "العديد"

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، الثلاثاء، عن سقوط صاروخ باليستي إيراني على قاعدة "العديد"، دون وقوع خسائر بشرية. وقالت الوزارة، في بيان، إن دولة قطر تعرّضت لهجوم "بصاروخين باليستيين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضافت أن "أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من التصدي لأحد الصاروخين، فيما سقط الصاروخ الثاني على قاعدة العديد دون تسجيل أي خسائر بشرية". وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة القطرية "تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها"، مشددة على "جاهزيتها للتعامل بحزم مع أي تهديد خارجي".

12:53 am

غارة على قاعدة تنتشر فيها كتائب حزب الله جنوبي بغداد

استهدفت غارة جوية، الثلاثاء، قاعدة للحشد الشعبي تقع إلى الجنوب من بغداد، وتوجد فيها بشكل أساسي كتائب حزب الله، بحسب ما أفاد مصدر في الفصيل الموالي لإيران وكالة فرانس برس. وقال المصدر: "غارة واحدة تستهدف قاعدة جرف النصر" التي سبق أن تعرّضت لضربات عدة منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران السبت. وأفاد مصدر ثانٍ في الفصيل بأن الغارة أسفرت عن "أضرار مادية فقط". 

12:50 am

سقوط شظايا ذخائر في تل أبيب من صواريخ إيرانية

سقطت شظايا ذخائر ليل الثلاثاء في منطقة تل أبيب، ما أسفر عن إصابة امرأة بجروح طفيفة، وذلك بعدما أطلقت إيران موجتين من الصواريخ باتجاه إسرائيل خلال 30 دقيقة. وجاء في بيان للشرطة بشأن الموجة الأولى من الصواريخ "قبل وقت قصير، تلقّت شرطة إسرائيل بلاغات تفيد بسقوط شظايا ذخائر في منطقة تل أبيب. يعمل عناصر الشرطة وخبراء تفكيك المتفجرات على تأمين المناطق المتضررة وعزلها". وبعد دقائق، أعلن الجيش رصد إطلاق موجة ثانية من الصواريخ من إيران، أعقبها دوي انفجارات في القدس، بحسب ما أفاد به صحافيو وكالة فرانس برس.

12:45 am

العربي الجديد

الدوحة
الكويت توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإيرانية

وجّهت وزارة الخارجية الكويتية رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإيرانية على الأراضي الكويتية، لافتة إلى أن الاعتداءات الإيرانية تستهدف المدنيين وتشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

12:41 AM
مقتل جنديين كويتيين في اعتداء إيراني

أعلنت الكويت مقتل جنديين كويتيين يوم الاثنين نتيجة هجمات إيرانية.

12:40 am

العربي الجديد

الدوحة
الدوحة تعلن القبض على خليتين تتبعان الحرس الثوري الإيراني

أعلن جهاز أمن الدولة في قطر، ليل الثلاثاء - الأربعاء، عن تمكّن الجهات المختصة من إلقاء القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني في قطر. وحسب بيان للجهاز، نشرته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، فإن عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة أسفرت عن القبض على عشرة متهمين؛ سبعة منهم كُلفوا بمهام تجسسية لجمع المعلومات حول المنشآت الحيوية والعسكرية في الدولة، وثلاثة آخرين كُلفوا بالقيام بأعمال تخريبية وتلقوا تدريباً على استخدام الطائرات المسيرة، كما عُثر بحوزتهم على مواقع وإحداثيات لمنشآت ومرافق حساسة ووسائل اتصال وأجهزة تقنية.

التفاصيل في الرابط: 

شظايا صاروخ تخلف حريقا في الدوحة، 1 مارس 2026 (محمود الهمص/ فرانس برس)
التحديثات الحية

الدوحة تعلن القبض على خليتين تتبعان الحرس الثوري الإيراني

12:18 AM
أبرز تطورات يوم أمس الثلاثاء
  • وكالة "فارس": مشاورات اختيار قائد جديد في مراحلها الأخيرة
  • ترامب: البحرية الأميركية سترافق ناقلات النفط في مضيق هرمز
  • ترامب: أسوأ ما يمكن أن يحدث هو اختيار "مرشد سيئ بقدر خامنئي"
  • إعلام إيراني: إيران تهدد بضرب المراكز الاقتصادية في المنطقة
  • دوي انفجارات ضخمة في الدوحة ودبي
  • إسرائيل تجلي موظفي سفارتها في الإمارات
  • إيران: لم نتصل بأميركا بشأن محادثات سلام
  • الحرس الثوري يتوعد واشنطن وتل أبيب بهجمات أشد
عثمان لحياني
رويترز
الأناضول
فرانس برس
العربي الجديد
