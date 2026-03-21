الحرب في المنطقة | قصف على طهران وإصابة مبان جنوبي تل أبيب بصواريخ

لندن

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
التحديثات الحية
21 مارس 2026   |  آخر تحديث: 09:13 (توقيت القدس)
تتواصل الغارات في المنطقة بوتيرة متصاعدة وسط اتساع رقعة الاستهدافات وتزايد حدّتها، ما يعكس انتقال الصراع إلى مرحلة أكثر تعقيداً وتشابكاً، لا تقتصر على العمليات العسكرية المباشرة فحسب، بل تمتد إلى مستويات أوسع تشمل أمن الطاقة والممرات البحرية والتموضع الإقليمي. ويأتي ذلك في ظل تداخل واضح بين المسار العسكري والتصريحات السياسية، حيث تبدو مواقف واشنطن متأرجحة بين الحديث عن اقتراب تحقيق الأهداف والإبقاء على خيارات تصعيدية مفتوحة، ما يعكس غموضاً في استراتيجية إدارة الحرب.

وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة باتت "قريبة جداً" من تحقيق أهدافها العسكرية في ما يتعلق بإيران، مشيراً إلى إمكانية تقليص العمليات في وقت قريب، مع تأكيده استمرار حماية الحلفاء في المنطقة. غير أن هذه التصريحات تتزامن مع تسريبات عن استعدادات داخل البنتاغون لاحتمال نشر قوات برية أميركية، بما في ذلك نقل وحدات عسكرية وتعزيز الجاهزية اللوجستية، ما يشير إلى وجود مسارين متوازيين: خطاب سياسي يوحي بالتهدئة، وتحركات ميدانية تفتح الباب أمام تصعيد أوسع، رغم نفي ترامب العلني لأي قرار بنشر قوات على الأرض في الوقت الراهن.

في المقابل، تعكس المواقف الإيرانية تصاعداً في مستوى الحذر والشك، إذ حذّرت طهران ممّا وصفته بمحاولات أميركية إسرائيلية لفرض هدنة مؤقتة تستهدف كسب الوقت وإعادة ترتيب الخطط العسكرية تمهيداً لهجوم محتمل في مناطق حساسة، من بينها جنوب البلاد.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة أولاً بأول..

08:54 am

فرانس برس

فرانس برس
إيران تحذر الإمارات من السماح بهجمات ضدها من جزيرتين

حذّر الجيش الإيراني، الإمارات العربية المتحدة من السماح بشنّ هجمات من أراضيها على جزيرتي أبو موسى وطنب الكبرى، المتنازع عليهما في الخليج بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي. وذكر "مقر خاتم الأنبياء"، غرفة العمليات العسكرية المركزية الإيرانية، في بيان نقلته وكالة تسنيم "نحذر الإمارات، إذا تكررت أي اعتداءات من أراضي هذا البلد على جزيرتي أبو موسى وطنب الكبرى في الخليج"، فإن "القوات المسلحة القوية لإيران ستوجّه ضربات قاسية إلى رأس الخيمة في دولة الإمارات".

وتشكّل جزيرتا أبو موسى وطنب الكبرى اللتان تسيطر عليهما إيران وتطالب الإمارات بالسيادة عليهما، محور تنازع طويل الأمد بين البلدين.

وتقع الجزيرتان في الخليج بالقرب من مدخل مضيق هرمز الذي يمرّ عبره عادةً خُمس نفط العالم.

08:43 am

العربي الجديد

العربي الجديد
حيفا
إصابة مبنيين ريشون لتسيون بصاروخ عنقودي إيراني

أفادت "يديعوت أحرونوت" بإصابة مبنيين اثنين في ريشون لتسيون بصاروخ عنقودي أطلقته إيران، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف الإسرائيلي بطريقها إلى المنطقة.

08:38 am

العربي الجديد

العربي الجديد
حيفا
القناة 13: سقوط صاروخ إيراني في ريشون لتسيون

تحدثت القناة 13 العبرية عن تقرير أولي عن سقوط صاروخ إيراني في ريشون لتسيون، وسط إسرائيل.

08:37 am

العربي الجديد
حيفا
القناة 12: إيران أطلقت صاروخاً عنقودياً على تل أبيب

أفادت القناة 12 العبرية، بأن إيران أطلقت صاروخاً عنقودياً على منطقة تل أبيب، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات في المنطقة.

08:36 am

العربي الجديد
حيفا
صفارات الإنذار تدوي في أسدود وتل أبيب

تدوي صفارات الإنذار في أسدود وتل أبيب، بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية.

08:28 am

العربي الجديد
حيفا
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، داعياً المستوطنين إلى التوجه للملاجئ.

08:11 am

العربي الجديد
واشنطن
جو كينت ينفي تسريب وثائق سرية

نفى جو كينت مدير مركز مكافحة الارهاب في الولايات المتحدة السابق والذي استقال الأسبوع الماضي، احتجاجا على حرب إيران، مزاعم بأنه قام بتسريب معلومات سرية بشكل غير لائق. وقال كينت في برنامج "ميجين كيلي شو" على قناة "سيريوس إكس إم" يوم الجمعة: "بالنسبة لمزاعم التسريب، أنا لست قلقا لأنني أعلم أنني لم أرتكب أي مخالفة". وأشار إلى أنه تعرض للاستهداف لأنه تحدث بشكل علني.

كينت يدلي بشهادته بمجلس النواب، 11/12/2025
التحديثات الحية

جو كينت بعد تحقيق "أف بي آي" معه: مهمتي وقف حرب إيران

08:08 am

العربي الجديد
بيرو
دونالد ترامب يُحارب بـ"الادعاءات المضلّلة"

ليس جديداً على الرئيس الأميركي دونالد ترامب فبركة الأخبار لتكريس سرديته. وفي عدوانه على إيران، لا يوظف الرئيس الأميركي أدوات الحرب الخشنة فقط، بل الدعاية الكاذبة، التي يستخدمها سلاحاً في الحرب، لا سيما مع إحساس الولايات المتحدة بالعزلة الدولية في الحرب، لجهة رفض معظم حلفائها الانخراط مباشرة في العدوان، ناهيك عن اعتباره غير قانوني ولا يحظى بغطاء دولي وأممي.

حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في المتوسط، 2 مارس 2026
التحديثات الحية

دونالد ترامب يُحارب بـ"الادعاءات المضلّلة"

8:02 AM

داليا قانصو

داليا قانصو
صحافية لبنانية، من فريق عمل قسم السياسة في الصحيفة الورقية لـ"العربي الجديد".
بيروت
هلوسات دونالد ترامب الحربية: كثير من الأيديولوجيا

إنها الفوضى. هكذا يُمكن وصف العالم خلال عام من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وهي فوضى تختصرها الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، لكنها تُطبّق أينما كان: من روسيا وأوكرانيا، إلى فنزويلا، إلى غرينلاند وبنما والسودان، وإلى لبنان وسورية والعراق، وإلى الكوريتين وكمبوديا وتايلاند، والهند والباكستان، وصولاً إلى القطب الشمالي. وإذا كان الرئيس الأميركي مادةً تثير السخرية والتحسر أحياناً، ويكسب مقلّدوه مشاهدات عالية على منصة "يوتيوب"، فإن الحديث عن هلوساته، لا سيما بحثه الدائم عن الولاية الأميركية الـ51، ورغباته المهجوسة بفكرة السيطرة والاستيلاء والسرقة، لا تُخفي وراءها سياسةً حمقاء، بل نظريات حربية تجتمع حولها أساطير الغرب والشرق، ويديرها "لوبي" ضيّق من المتنفذين والانتهازيين، حيث تُخلع كلّ الأقنعة في واشنطن، لإجبار العالم على رؤية نفسه بعيون أميركية بنسخة ترامبية، وهو ما طعّمه الرجل بشخصيته غير المنضبطة، والمتأثرة بهذه الحلقة من الانتهازيين السياسيين والمتصهينين.

ترامب في أوهايو، 11 مارس 2026
التحديثات الحية

هلوسات دونالد ترامب الحربية: كثير من الأيديولوجيا قليل من العشوائية

08:02 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
ترامب: كان يجب على بريطانيا أن تتحرك بشكل أسرع

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المملكة المتحدة "كان يجب أن تتحرك بشكل أسرع كثيراً" للسماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية لضرب مواقع الصواريخ الإيرانية التي تستهدف مضيق هرمز. ووافق الوزراء في المملكة المتحدة يوم الجمعة على السماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية لضرب المواقع الإيرانية التي تستهدف مضيق هرمز.

وفي حديث للصحفيين خارج البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي "لقد كان رد المملكة المتحدة متأخراً للغاية". ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عنه القول "أنا مندهش لأن العلاقة جيدة للغاية، لكن هذا لم يحدث من قبل مطلقاً. لقد كانوا حقاً، إلى حد كبير، حليفنا الأول، في جميع أنحاء العالم". وأضاف "كان يجب أن يتحركوا بشكل أسرع كثيراً".

05:38 am

قنا

قنا
الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 5 مسيرات بالمنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اعتراض 5 مسيرات وتدميرها في أجواء المنطقة الشرقية. وقال اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في تصريحات، إنه جرى اعتراض 5 مسيَّرات وتدميرها في المنطقة الشرقية، بعد أن أعلنت الوزارة في بيانات متتالية منذ منتصف ليلة الجمعة-السبت رصدها وتدميرها مجموعة من المسيَّرات بذات المنطقة.

05:04 am

فرانس برس

فرانس برس
الجيش الكويتي يعلن أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجوم صاروخي

أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي التابعة له تتصدى لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيَّرة. وجاء في بيان لرئاسة الأركان العامة للجيش أن "الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيَّرة معادية".

04:27 am

العربي الجديد
القدس المحتلة
الجيش الإسرائيلي يعلن شنّ غارات على طهران

أعلن الجيش الإسرائيلي شنّ غارات جوية فجر السبت، على مواقع في طهران، بعد رصد إطلاق عدة صواريخ إيرانية نحو إسرائيل.

03:54 am

رويترز

رويترز
عراقجي: محادثات مع اليابان بشأن إمكانية فتح مضيق هرمز

نقلت وكالة كيودو للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله، إن إيران مستعدة للسماح للسفن اليابانية بالمرور عبر مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً لإمدادات النفط العالمية. وقال عراقجي في حديث لوكالة الأنباء اليابانية عبر الهاتف الجمعة، إن طهران بدأت محادثات مع اليابان بشأن إمكانية فتح مضيق هرمز.

03:21 am

رويترز
وول ستريت جورنال: إيران استهدفت قاعدة دييغو غارسيا بصاروخين

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم السبت، عن عدة مسؤولين أميركيين، أن إيران أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه القاعدة العسكرية الأميركية البريطانية المشتركة في جزيرة دييغو غارسيا، أكبر جزر أرخبيل تشاغوس في المحيط الهندي. وذكرت الصحيفة نفسها أن الصاروخين فشلا في إصابة القاعدة التي تبعد عن إيران بنحو أربعة آلاف كيلومتر، ما يعني أن طهران تمتلك صواريخ ذات مدى أطول مما يعتقد.

صواريخ إيرانية خلال إحياء ذكرى الثورة في طهران، 11 فبراير 2026
التحديثات الحية

إيران تستهدف قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي بصاروخين

01:47 am

فرانس برس
واشنطن تُجيز بيع النفط الإيراني المخزن وتسليمه على متن سفن

سمحت الولايات المتحدة ببيع وتسليم النفط الإيراني ومشتقاته المخزن على متن ناقلات منذ ما قبل 20 مارس/ آذار، وذلك حتى 19 إبريل/ نيسان، في محاولة لكبح ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في المنطقة.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، للسماح بهذه المعاملات، إلا أن طهران أفادت الجمعة بأنها لا تملك فائضاً من النفط الخام في عرض البحر.

01:36 am

العربي الجديد
بغداد
"المقاومة الإسلامية بالعراق":نفذنا 27 هجوماً على قواعد العدو

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" تنفيذ 27 عملية بعشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ على قواعد "العدو" في العراق والمنطقة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

01:35 am

فرانس برس
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق دفعة صاروخية جديدة من إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر السبت أن دفاعاته الجوية تعمل على اعتراض دفعة صواريخ جديدة أطلقت من إيران. وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي نشر على تطبيق تليغرام: "قبل فترة قصيرة، رصد الجيش الإسرائيلي صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل. أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض هذا التهديد".

1:08 AM
"مهر": مقتل أطفال شرقي طهران

أكدت وكالة مهر الإيرانية مقتل 7 أطفال، بينهم رضيع، في هجوم أميركي إسرائيلي على مجمع سكني شرقي طهران.

12:27 AM
استهداف منشأة دبلوماسية أميركية في بغداد

نقلت رويترز عن مصادر أمنية تأكيدها استهداف مسيرة منشأة دبلوماسية أميركية بالقرب من مطار بغداد، مع ورود تقارير عن تصاعد دخان ونشوب حريق محدود.

12:27 AM

أكدت وكالة الأنباء الرسمية أن البحرين تنضم إلى بيان صادر عن دول أوروبية واليابان وكندا بشأن الجهود من أجل مرور آمن في مضيق هرمز.

12:25 AM

كشف وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، اليوم الجمعة، عن أنه حذر مسؤولين ومديرين تنفيذيين أميركيين من العواقب التي قد تلحق بالدول الأخرى في حال استهداف منشآت النفط والغاز الإيرانية، وذلك في وقت تعاني قطر من تداعيات هجوم إيراني استهدف شركة قطر للطاقة.

سعد بن شريدة الكعبي في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، 2 فبراير 2026
التحديثات الحية

وزير الطاقة القطري: حذرت الأميركيين من ضرب منشآت إيران

12:24 AM
دوي انفجارين شرقي طهران

أكدت وكالة فارس الإيرانية سماع دوي انفجارين شرقي العاصمة طهران.

11:55 PM
البنتاغون يدرس نشر قوات برية في إيران

قالت مصادر مطلعة، لشبكة "سي بي إس نيوز"، إن مسؤولين في البنتاغون قاموا باستعدادات تفصيلية لاحتمال نشر قوات برية أميركية داخل إيران. وذكرت المصادر أن قادة عسكريين كباراً قدموا طلبات محددة تهدف إلى التحضير لهذا الخيار، في وقت يدرس الرئيس دونالد ترامب خطواته في إطار الحرب التي تشنّها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

دونالد ترامب بيت هيغسيث خلال فعالية إحياء ذكرى 11 سبتمبر في ساحة البنتاغون، 11 سبتمبر 2025
التحديثات الحية

البنتاغون يدرس نشر قوات برية في إيران

11:47 pm

العربي الجديد
طهران
دفاعات طهران تتصدى لأهداف جوية

أفاد مراسل "العربي الجديد" بنشاط مكثف للدفاعات الجوية في طهران للتصدي لأهداف جوية.

11:41 pm

العربي الجديد
واشنطن
ترامب: توجد إمكانية لـ"تقليص" الجهود العسكرية قريباً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة باتت "قريبة جداً" من تحقيق أهدافها العسكرية في المنطقة في ما يتعلق بإيران، مشيراً إلى إمكانية "تقليص" الجهود العسكرية قريباً. وأوضح ترامب أن هذه الأهداف تشمل تدمير قدرات إيران الصاروخية ومنصات الإطلاق، والقضاء على قاعدتها الصناعية الدفاعية، إضافة إلى إنهاء قدراتها البحرية والجوية ومنظومات الدفاع الجوي، ومنعها من الاقتراب من امتلاك سلاح نووي.

وأكد أن واشنطن "ستواصل حماية حلفائها" في المنطقة، بمن فيهم إسرائيل والسعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت، مشدداً على ضرورة أن تتولى الدول التي تستخدم مضيق هرمز مسؤولية تأمينه، قائلاً إن الولايات المتحدة "لا تستخدمه". وأضاف أن بلاده مستعدة لمساعدة هذه الدول في حال طُلب منها ذلك، معتبراً أن تأمين المضيق سيكون "عملية عسكرية سهلة" بعد القضاء على التهديد الإيراني.

11:40 PM
لندن تسمح لواشنطن باستخدام قواعدها

أذنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية لشن غارات على مواقع إيرانية مرتبطة بمضيق هرمز، في خطوة تمثل تحولاً في موقف لندن من الحرب، فيما سارعت طهران إلى الرد مؤكدة أنها ستتمسك بـ"حقها المشروع في الدفاع عن النفس"، ومنددة بالقرار البريطاني.

خلال استقبال ترامب ستارمر في واشنطن، 27 فبراير 2025
التحديثات الحية

لندن تسمح لواشنطن باستخدام قواعدها.. وطهران تهدّد بالرد

11:35 PM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة الجمعة
  • الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة 69 من "الوعد الصادق 4"
  • المرشد الإيراني ينفي شن هجمات على تركيا وسلطنة عُمان
  • ناتو يعلن إتمام نقل أفراد بعثته في العراق
  • قائد فيلق القدس الإيراني يشيد بـ"جبهة المقاومة"
  • مسؤولون: أميركا ستنشر آلاف الجنود الإضافيين في الشرق الأوسط
قنا
أسوشييتد برس
رويترز
داليا قانصو
فرانس برس
العربي الجديد
غوتيريس خلال مؤتمر صحافي في جوهانسبرغ، 21 نوفمبر 2025
غوتيريس: "مجلس السلام" ليس وسيلة فعالة لإدارة الأزمات

قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران، 16 يوليو 2023
غضب شيعي في باكستان بعد تحذير قائد الجيش من التعاطف مع إيران

صواريخ إيرانية خلال إحياء ذكرى الثورة في طهران، 11 فبراير 2026
إيران تستهدف قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي بصاروخين