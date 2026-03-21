الحرب في المنطقة | قصف على طهران وإصابة مبان جنوبي تل أبيب بصواريخ

حذّر الجيش الإيراني، الإمارات العربية المتحدة من السماح بشنّ هجمات من أراضيها على جزيرتي أبو موسى وطنب الكبرى، المتنازع عليهما في الخليج بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي. وذكر "مقر خاتم الأنبياء"، غرفة العمليات العسكرية المركزية الإيرانية، في بيان نقلته وكالة تسنيم "نحذر الإمارات، إذا تكررت أي اعتداءات من أراضي هذا البلد على جزيرتي أبو موسى وطنب الكبرى في الخليج"، فإن "القوات المسلحة القوية لإيران ستوجّه ضربات قاسية إلى رأس الخيمة في دولة الإمارات".
وتشكّل جزيرتا أبو موسى وطنب الكبرى اللتان تسيطر عليهما إيران وتطالب الإمارات بالسيادة عليهما، محور تنازع طويل الأمد بين البلدين.
وتقع الجزيرتان في الخليج بالقرب من مدخل مضيق هرمز الذي يمرّ عبره عادةً خُمس نفط العالم.